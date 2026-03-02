Premiere im UN-Sicherheitsrat: Melania Trump leitet als erste First Lady Sitzung

Als erste Ehefrau ​eines amtierenden Staatschefs hat US-First-Lady Melania Trump am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats geführt. Bei dem Treffen in New York ging es um ​den Schutz von Kindern und Bildung in Konfliktgebieten. „Die USA stehen an der Seite aller ⁠Kinder auf der ganzen Welt“, erklärte sie in einem Schreiben an den Rat. „Ich hoffe, dass der Frieden bald bei ​euch einkehrt.“ ​



Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen ‌Angriffen der USA und Israels auf ‌Iran statt. Teherans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani nannte die Einberufung des Treffens ‌durch die USA „zutiefst beschämend und heuchlerisch“, während iranische Schulen bombardiert würden. US-Außenminister Marco Rubio ‌wies die Vorwürfe zurück und ‌erklärte, die USA würden niemals gezielt eine Schule ​angreifen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.



Melania Trump bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates dafür, sie willkommen geheißen zu haben. „Eure Mission, Sicherheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Verpflichtung, Konflikten vorzubeugen, sowohl in Zeiten des Krieges als auch im Frieden, ist bedeutend, muss gleichmäßig ausgeführt werden und sollte nie auf die leichte Schulter genommen werden.“



Die USA haben im März turnusgemäß die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats übernommen, zu deren Aufgaben es auch gehört, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Die First Lady hat ​sich während der Amtszeiten ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, ‌weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie tritt jedoch immer wieder für die Belange von Kindern ein. So wandte sie sich im Jahr 2025 in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte ⁠die Rückkehr ukrainischer Kinder, die während des ‌Krieges nach Russland ‌verschleppt worden waren.