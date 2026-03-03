Premiere im UN-Sicherheitsrat: Melania Trump leitet als erste First Lady Sitzung

Als erste Ehefrau ​eines amtierenden Staatschefs hat US-First-Lady Melania Trump am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats geführt. Bei dem Treffen in New York ging es um ​den Schutz von Kindern und Bildung in Konfliktgebieten. Die 55-Jährige sagte in ihrer Ansprache Sätze wie „Frieden muss nicht fragil sein“. Die USA setzten sich für alle Kinder auf der ganzen Welt ein, betonte Melania Trump weiter. „Ich hoffe, dass ihr bald Frieden haben werdet.“



Den militärischen Konflikt im Nahen Osten erwähnte sie dabei nicht explizit. Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen ‌Angriffen der USA und Israels auf ‌Iran statt. Teherans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani nannte die Einberufung des Treffens ‌durch die USA „zutiefst beschämend und heuchlerisch“, während iranische Schulen bombardiert würden. US-Außenminister Marco Rubio ‌wies die Vorwürfe zurück und ‌erklärte, die USA würden niemals gezielt eine Schule ​angreifen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.



Melania Trump bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates, sie willkommen geheißen zu haben. Von den UN wurde der Sitzungsvorsitz der First Lady begrüßt. Es sei ein Zeichen der Wertschätzung der USA für den Sicherheitsrat, hatte ein Sprecher von Generalsekretär António Guterres im Voraus gesagt. Der Auftritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen. Trump hat die Organisation in der Vergangenheit wiederholt als ineffektiv bezeichnet und den Austritt seines Landes aus zahlreichen UN-Organisationen bewirkt. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch viele Milliarden Dollar.



Die USA haben im März turnusgemäß die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats übernommen. Zu deren Aufgaben gehört es auch, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Die First Lady hat ​sich während der Amtszeiten ihres Mannes ‌weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie tritt jedoch immer wieder für die Belange von Kindern ein. So wandte sie sich im Jahr 2025 in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte ⁠die Rückkehr ukrainischer Kinder, die während des ‌Krieges nach Russland ‌verschleppt worden waren.