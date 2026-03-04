Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Premiere im UN-Sicherheitsrat: Melania Trump leitet als erste First Lady Sitzung
Clinton: Keine Hinweise auf Vergehen Trumps im Epstein-Fall
Videos von Clinton-Anhörungen im Fall Epstein veröffentlicht
Demonstrationen in US-Städten nach Iran-Angriffen
US-Regierung stuft KI-Firma Anthropic als Sicherheitsrisiko ein
Epstein-Skandal: US-Handelsminister will Aussage machen
US-Handelsminister Howard Lutnick will sich freiwillig zu seinen früheren Kontakten mit dem gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befragen lassen. Wie das US-Portal Axios berichtet, soll Lutnick einer Anhörung hinter verschlossenen Türen vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses zugesagt haben. Der Ausschuss ist Teil einer politischen Aufarbeitung des Missbrauchsnetzwerks des 2019 in Haft gestorbenen Finanziers. „Ich habe nichts falsch gemacht und möchte die Dinge richtigstellen“, zitierte Axios den Minister. Der Vorsitzende des Ausschusses, der Republikaner James Comer, erklärte, Lutnick habe sich proaktiv bereiterklärt, freiwillig auszusagen. Ein Transkript des Gesprächs solle nach juristischer Prüfung veröffentlicht werden.
Lutnick war in zuletzt veröffentlichten Akten des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit Epstein erwähnt worden. Eine Nennung an sich heißt per se aber zunächst nichts. Dennoch hatten insbesondere Demokraten im Kongress zuletzt intensiv die Aufklärung über Art und Umfang der Kontakte Lutnicks zu Epstein und sogar einen Rücktritt gefordert. Lutnick hatte bereits im Februar vor einem Senatsausschuss erklärt, er habe „keine Beziehung“ zu Epstein und nur wenig mit ihm zu tun gehabt. Der Minister war früher in New York Epsteins Nachbar. Vergangenes Jahr hatte er in einem Podcast über Epstein gesagt, er habe schon 2005 entschieden, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Zugleich geht aus veröffentlichten Dokumenten hervor, dass es auch Jahre danach noch Treffen gab, unter anderem einen Familienbesuch auf Epsteins Privatinsel im Jahr 2012. Straftaten habe er nie beobachtet, erklärte Lutnick.
Lutnick war in zuletzt veröffentlichten Akten des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit Epstein erwähnt worden. Eine Nennung an sich heißt per se aber zunächst nichts. Dennoch hatten insbesondere Demokraten im Kongress zuletzt intensiv die Aufklärung über Art und Umfang der Kontakte Lutnicks zu Epstein und sogar einen Rücktritt gefordert. Lutnick hatte bereits im Februar vor einem Senatsausschuss erklärt, er habe „keine Beziehung“ zu Epstein und nur wenig mit ihm zu tun gehabt. Der Minister war früher in New York Epsteins Nachbar. Vergangenes Jahr hatte er in einem Podcast über Epstein gesagt, er habe schon 2005 entschieden, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Zugleich geht aus veröffentlichten Dokumenten hervor, dass es auch Jahre danach noch Treffen gab, unter anderem einen Familienbesuch auf Epsteins Privatinsel im Jahr 2012. Straftaten habe er nie beobachtet, erklärte Lutnick.
Premiere im UN-Sicherheitsrat: Melania Trump leitet als erste First Lady Sitzung
Als erste Ehefrau eines amtierenden Staatschefs hat US-First-Lady Melania Trump am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats geführt. Bei dem Treffen in New York ging es um den Schutz von Kindern und Bildung in Konfliktgebieten. Die 55-Jährige sagte in ihrer Ansprache Sätze wie „Frieden muss nicht fragil sein“. Die USA setzten sich für alle Kinder auf der ganzen Welt ein, betonte Melania Trump weiter. „Ich hoffe, dass ihr bald Frieden haben werdet.“
Den militärischen Konflikt im Nahen Osten erwähnte sie dabei nicht explizit. Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf Iran statt. Teherans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani nannte die Einberufung des Treffens durch die USA „zutiefst beschämend und heuchlerisch“, während iranische Schulen bombardiert würden. US-Außenminister Marco Rubio wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die USA würden niemals gezielt eine Schule angreifen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Melania Trump bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates, sie willkommen geheißen zu haben. Von den UN wurde der Sitzungsvorsitz der First Lady begrüßt. Es sei ein Zeichen der Wertschätzung der USA für den Sicherheitsrat, hatte ein Sprecher von Generalsekretär António Guterres im Voraus gesagt. Der Auftritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen. Trump hat die Organisation in der Vergangenheit wiederholt als ineffektiv bezeichnet und den Austritt seines Landes aus zahlreichen UN-Organisationen bewirkt. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch viele Milliarden Dollar.
Die USA haben im März turnusgemäß die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats übernommen. Zu deren Aufgaben gehört es auch, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Die First Lady hat sich während der Amtszeiten ihres Mannes weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie tritt jedoch immer wieder für die Belange von Kindern ein. So wandte sie sich im Jahr 2025 in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte die Rückkehr ukrainischer Kinder, die während des Krieges nach Russland verschleppt worden waren.
Den militärischen Konflikt im Nahen Osten erwähnte sie dabei nicht explizit. Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf Iran statt. Teherans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani nannte die Einberufung des Treffens durch die USA „zutiefst beschämend und heuchlerisch“, während iranische Schulen bombardiert würden. US-Außenminister Marco Rubio wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die USA würden niemals gezielt eine Schule angreifen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Melania Trump bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates, sie willkommen geheißen zu haben. Von den UN wurde der Sitzungsvorsitz der First Lady begrüßt. Es sei ein Zeichen der Wertschätzung der USA für den Sicherheitsrat, hatte ein Sprecher von Generalsekretär António Guterres im Voraus gesagt. Der Auftritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen. Trump hat die Organisation in der Vergangenheit wiederholt als ineffektiv bezeichnet und den Austritt seines Landes aus zahlreichen UN-Organisationen bewirkt. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch viele Milliarden Dollar.
Die USA haben im März turnusgemäß die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats übernommen. Zu deren Aufgaben gehört es auch, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Die First Lady hat sich während der Amtszeiten ihres Mannes weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie tritt jedoch immer wieder für die Belange von Kindern ein. So wandte sie sich im Jahr 2025 in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte die Rückkehr ukrainischer Kinder, die während des Krieges nach Russland verschleppt worden waren.
Clinton: Keine Hinweise auf Vergehen Trumps im Epstein-Fall
In den jetzt veröffentlichten Videoaufnahmen seiner Befragung vor dem US-Kongress hat Ex-Präsident Bill Clinton eine Unterhaltung mit dem heutigen Präsidenten Donald Trump über den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein geschildert. Trump habe ihm demnach Anfang der 2000er Jahre auf einem seiner Golfplätze gesagt, er habe sich mit Epstein zerstritten – „alles wegen eines Immobilien-Deals“.
Clinton sagte zudem, Trump habe ihm „nie etwas“ gesagt, das ihn glauben lasse, dieser sei im Zusammenhang mit Epstein in „irgendetwas Unangemessenes“ verwickelt gewesen. „Das ist die Wahrheit“, heißt es in der veröffentlichten Aussage weiter. Er habe „keine Informationen“, wonach Trump etwas Falsches getan habe.
Die Darstellung steht neben teils unterschiedlichen öffentlichen Aussagen Trumps zu seiner früheren Beziehung zu Epstein. 2002 hatte Trump Epstein in einem Interview noch als „tollen Kerl“ bezeichnet und gesagt, dieser möge schöne Frauen „auch auf der jüngeren Seite“. Später distanzierte er sich und erklärte, er habe sich mit Epstein überworfen und sei „kein Fan“ gewesen. In jüngerer Zeit begründete Trump das Ende der Beziehung zudem damit, Epstein habe Mitarbeiterinnen aus dem Spa seines Clubs Mar-a-Lago abgeworben – Details dazu variieren je nach Darstellung. US-Medien verweisen seit Jahren unter anderem auf einen Streit um ein Luxus-Anwesen in Florida als möglichen Wendepunkt der Beziehung.
Clinton sagte zudem, Trump habe ihm „nie etwas“ gesagt, das ihn glauben lasse, dieser sei im Zusammenhang mit Epstein in „irgendetwas Unangemessenes“ verwickelt gewesen. „Das ist die Wahrheit“, heißt es in der veröffentlichten Aussage weiter. Er habe „keine Informationen“, wonach Trump etwas Falsches getan habe.
Die Darstellung steht neben teils unterschiedlichen öffentlichen Aussagen Trumps zu seiner früheren Beziehung zu Epstein. 2002 hatte Trump Epstein in einem Interview noch als „tollen Kerl“ bezeichnet und gesagt, dieser möge schöne Frauen „auch auf der jüngeren Seite“. Später distanzierte er sich und erklärte, er habe sich mit Epstein überworfen und sei „kein Fan“ gewesen. In jüngerer Zeit begründete Trump das Ende der Beziehung zudem damit, Epstein habe Mitarbeiterinnen aus dem Spa seines Clubs Mar-a-Lago abgeworben – Details dazu variieren je nach Darstellung. US-Medien verweisen seit Jahren unter anderem auf einen Streit um ein Luxus-Anwesen in Florida als möglichen Wendepunkt der Beziehung.
Videos von Clinton-Anhörungen im Fall Epstein veröffentlicht
Die Epstein-Befragungen des früheren Präsidenten Bill Clinton und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton sind veröffentlicht worden. Das US-Parlament stellte die Videoaufnahmen der stundenlangen Anhörungen von vergangener Woche online. Die Befragungen vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses sollten zur politischen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals um den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein beitragen.
Die Videos zeigen die unter Eid abgegebenen Aussagen der Clintons in einem Gebäude in Chappaqua im US-Bundesstaat New York, wo das Ehepaar lebt. Beide hatten betont, keine Kenntnis von Epsteins Straftaten gehabt zu haben. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste. Nennungen in den Akten allein gelten jedoch nicht als Beleg für Fehlverhalten.
Vollständige schriftliche Transkripte der Anhörungen wurden bislang nicht veröffentlicht. Demokratische Abgeordnete hatten zuletzt eine umfassende Freigabe der Unterlagen gefordert. Republikaner kündigten an, die Videoaufzeichnungen so schnell wie möglich zugänglich zu machen.
Die Videos zeigen die unter Eid abgegebenen Aussagen der Clintons in einem Gebäude in Chappaqua im US-Bundesstaat New York, wo das Ehepaar lebt. Beide hatten betont, keine Kenntnis von Epsteins Straftaten gehabt zu haben. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste. Nennungen in den Akten allein gelten jedoch nicht als Beleg für Fehlverhalten.
Vollständige schriftliche Transkripte der Anhörungen wurden bislang nicht veröffentlicht. Demokratische Abgeordnete hatten zuletzt eine umfassende Freigabe der Unterlagen gefordert. Republikaner kündigten an, die Videoaufzeichnungen so schnell wie möglich zugänglich zu machen.
Schlappe für Trump: Bundesrichter lehnen verzögerte Klärung von Zoll-Rückzahlungen ab
US-Präsident Donald Trump hat im Streit über die Rückerstattung von Zöllen eine juristische Niederlage erlitten. Ein US-Bundesberufungsgericht lehnte am Montag den Antrag der Regierung ab, das Verfahren um bis zu vier Monate zu verzögern. Stattdessen verwiesen die Richter den Fall zurück an die zuständige Vorinstanz, den U.S. Court of International Trade. Diese könnte nun klären, ob und wie Importeure mehr als 130 Milliarden Dollar zurückerhalten. Die Unternehmen hatten darauf gedrungen, den Prozess zur Rückzahlung der Gelder unverzüglich einzuleiten.
Der Oberste Gerichtshof der USA hatte die von Trump auf Basis eines Notstandsgesetzes verhängten Abgaben am 20. Februar für unzulässig erklärt. Der Supreme Court machte jedoch keine Vorgaben zur Abwicklung der Rückzahlungen an die mehr als 300 000 betroffenen Importeure. Rund 2000 Unternehmen, darunter der Logistikkonzern FedEx, haben Klage eingereicht. Trump hat erklärt, der Rechtsstreit um die Auszahlung könne sich über fünf Jahre hinziehen.
Washington-Korrespondent Peter Burghardt hat die Zoll-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom 20. Februar analysiert:
Der Oberste Gerichtshof der USA hatte die von Trump auf Basis eines Notstandsgesetzes verhängten Abgaben am 20. Februar für unzulässig erklärt. Der Supreme Court machte jedoch keine Vorgaben zur Abwicklung der Rückzahlungen an die mehr als 300 000 betroffenen Importeure. Rund 2000 Unternehmen, darunter der Logistikkonzern FedEx, haben Klage eingereicht. Trump hat erklärt, der Rechtsstreit um die Auszahlung könne sich über fünf Jahre hinziehen.
Washington-Korrespondent Peter Burghardt hat die Zoll-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom 20. Februar analysiert:
Demonstrationen in US-Städten nach Iran-Angriffen
Nach den Angriffen der USA und Israels auf Iran haben sich in den Vereinigten Staaten in mehreren Städten Menschen auf den Straßen versammelt. Größere Demonstrationen fanden unter anderem in Washington, D.C., New York und Los Angeles statt. Teils kritisierten die Demonstrierenden das Vorgehen der USA und forderten Frieden für die Region. Andere feierten dagegen den Schlag gegen die iranische Führung. In der Hauptstadt Washington, D. C., war bei den Protesten auch eine überlebensgroße Figur von US-Präsident Donald Trump zu sehen, die in Häftlingskleidung durch die Straßen ging - über ihr ein großer Schriftzug, der eine Amtsenthebung Trumps fordert.
Andere feierten den Tod des Religionsführers Ayatollah Ali Chamenei. „Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. Ich möchte tanzen. Ich möchte lachen – aber vor allem möchte ich einfach nur feiern“, zitierte die New York Post einen Demonstranten aus Los Angeles. Dem Bericht zufolge gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Straße, um die Angriffe auf Iran zu feiern. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Diaspora in den USA.
Andere feierten den Tod des Religionsführers Ayatollah Ali Chamenei. „Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. Ich möchte tanzen. Ich möchte lachen – aber vor allem möchte ich einfach nur feiern“, zitierte die New York Post einen Demonstranten aus Los Angeles. Dem Bericht zufolge gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Straße, um die Angriffe auf Iran zu feiern. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Diaspora in den USA.
US-Regierung stuft KI-Firma Anthropic als Sicherheitsrisiko ein
US-Präsident Donald Trump hat allen Bundesbehörden die Nutzung der Technologie des KI-Unternehmens Anthropic mit sofortiger Wirkung untersagt. „Wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht und wir werden keine Geschäfte mehr mit ihnen machen“, schrieb Trump auf Truth Social. Das Pentagon stufte das Unternehmen zudem als Risiko für die Lieferkette ein – eine Einstufung, die üblicherweise für Unternehmen aus gegnerischen Nationen reserviert ist. Verteidigungsminister Pete Hegseth ordnete an, dass Auftragnehmer des US-Militärs keine Geschäfte mehr mit Anthropic machen dürfen. Für das Verteidigungsministerium gilt eine sechsmonatige Auslauffrist, um zu einem anderen Anbieter zu wechseln.
Der Konflikt entzündete sich daran, dass Anthropic darauf besteht, dass seine KI-Software nicht für Massenüberwachung in den USA oder in vollständig autonomen Waffen eingesetzt wird. Das Pentagon forderte hingegen uneingeschränkten Zugang zu der Technologie für jeden legalen Einsatz. Anthropic-Chef Dario Amodei verteidigte die Position seines Unternehmens: KI sei noch nicht verlässlich genug für vollautonome Waffen und ermögliche zugleich eine automatisierte Massenüberwachung in beispiellosem Ausmaß. Die Entscheidung der Trump-Regierung vernichtet einen Pentagon-Vertrag im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar und könnte den Einsatz von KI in der nationalen Sicherheit um mindestens sechs Monate zurückwerfen.
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat hingegen eine Vereinbarung mit dem US-Militär über den Einsatz seiner KI-Modelle in vertraulichen Cloud-Netzwerken geschlossen. Dies teilte Firmenchef Sam Altman am späten Freitagabend (Ortszeit) mit.
Der Fall wirft auch in Europa Fragen auf: Während die EU mit dem „AI Act“ ebenfalls ethische Leitplanken für KI-Systeme etabliert, zeigt der amerikanische Konflikt, welcher Druck auf Technologieunternehmen entstehen kann, wenn staatliche Sicherheitsinteressen mit Nutzungsbeschränkungen kollidieren.
Der Konflikt entzündete sich daran, dass Anthropic darauf besteht, dass seine KI-Software nicht für Massenüberwachung in den USA oder in vollständig autonomen Waffen eingesetzt wird. Das Pentagon forderte hingegen uneingeschränkten Zugang zu der Technologie für jeden legalen Einsatz. Anthropic-Chef Dario Amodei verteidigte die Position seines Unternehmens: KI sei noch nicht verlässlich genug für vollautonome Waffen und ermögliche zugleich eine automatisierte Massenüberwachung in beispiellosem Ausmaß. Die Entscheidung der Trump-Regierung vernichtet einen Pentagon-Vertrag im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar und könnte den Einsatz von KI in der nationalen Sicherheit um mindestens sechs Monate zurückwerfen.
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat hingegen eine Vereinbarung mit dem US-Militär über den Einsatz seiner KI-Modelle in vertraulichen Cloud-Netzwerken geschlossen. Dies teilte Firmenchef Sam Altman am späten Freitagabend (Ortszeit) mit.
Der Fall wirft auch in Europa Fragen auf: Während die EU mit dem „AI Act“ ebenfalls ethische Leitplanken für KI-Systeme etabliert, zeigt der amerikanische Konflikt, welcher Druck auf Technologieunternehmen entstehen kann, wenn staatliche Sicherheitsinteressen mit Nutzungsbeschränkungen kollidieren.
Demokraten fordern Trump-Aussage im Epstein-Ausschuss
Während einer Pause der Epstein-Befragung von Ex-Präsident Bill Clinton haben Demokraten eine Aussage von Präsident Donald Trump gefordert. Clinton beantworte „jede einzelne Frage“ ausführlich, nehme nicht das Aussageverweigerungsrecht in Anspruch und fühle sich dabei recht wohl, sagte der demokratische Abgeordnete Suhas Subramanian. Nun müsse auch Trump unter Eid vor dem Ausschuss erscheinen, statt nur Stellungnahmen in sozialen Medien zu verbreiten.
Der Kontrollausschuss im US-Repräsentantenhaus soll das Missbrauchsnetzwerk des 2019 verstorbenen Finanzinvestors und Sexualstraftäters Jeffery Epstein politisch aufarbeiten. Die Demokraten warfen dem Weißen Haus eine „anhaltende Vertuschung“ vor. Trump wiederhole fortlaufend die „Lüge“, er sei entlastet worden. Den demokratischen Abgeordneten zufolge hält das Justizministerium Unterlagen illegal zurück und hat sogar Fotos und Videos – unter anderem von Handelsminister Howard Lutnick – gelöscht. Belege legten sie zunächst nicht vor.
Mit Blick auf Aussagen aus der laufenden Befragung deuteten Demokraten an, Clinton habe zusätzliche Informationen zu früheren Gesprächen mit Trump angesprochen, die neue Fragen aufwerfen könnten. Details nannten sie unter Verweis auf die Vertraulichkeit der Anhörung nicht. Die vollständigen und ungeschnittenen Videoaufzeichnungen der Anhörungen beider Clintons müssten schnell veröffentlicht werden.
Der Kontrollausschuss im US-Repräsentantenhaus soll das Missbrauchsnetzwerk des 2019 verstorbenen Finanzinvestors und Sexualstraftäters Jeffery Epstein politisch aufarbeiten. Die Demokraten warfen dem Weißen Haus eine „anhaltende Vertuschung“ vor. Trump wiederhole fortlaufend die „Lüge“, er sei entlastet worden. Den demokratischen Abgeordneten zufolge hält das Justizministerium Unterlagen illegal zurück und hat sogar Fotos und Videos – unter anderem von Handelsminister Howard Lutnick – gelöscht. Belege legten sie zunächst nicht vor.
Mit Blick auf Aussagen aus der laufenden Befragung deuteten Demokraten an, Clinton habe zusätzliche Informationen zu früheren Gesprächen mit Trump angesprochen, die neue Fragen aufwerfen könnten. Details nannten sie unter Verweis auf die Vertraulichkeit der Anhörung nicht. Die vollständigen und ungeschnittenen Videoaufzeichnungen der Anhörungen beider Clintons müssten schnell veröffentlicht werden.
Trump zeigt sich „nicht glücklich“ über Iran
US-Präsident Donald Trump hat sich unzufrieden zu den bisherigen Gesprächen über Iran Atomprogramm geäußert. „Ich bin nicht glücklich darüber, wie sie sich verhalten“, sagte Trump in Washington über die Iraner. „Sie sollten ein Abkommen abschließen, das wäre klug von ihnen.“ Iran habe bislang nicht eingewilligt, auf den Besitz und den Erwerb von Atomwaffen zu verzichten. „Wir wollen, dass Iran keine nuklearen Waffen besitzt, und genau diese wichtigen Worte sagen sie nicht“.
Zugleich äußerte Trump sich mit Blick auf ein mögliches militärisches Vorgehen: Es wäre netter, wenn ein Militäreinsatz nicht nötig sei – „aber manchmal muss man es auf diesem Weg machen“. Trump betonte, dass er das „stärkste Militär der Welt“ gerne nicht einsetzen wolle. Eine abschließende Entscheidung zum weiteren Kurs habe er bislang nicht gefällt.
Mitte des Monats hatte Trump noch eine Frist für einen Deal genannt. Vor Journalisten sagte er auf einem Flug mit der Air Force One, dass 10 bis 15 Tage ausreichend seien. Das sei „so ziemlich das Maximum“.
Zuletzt hatten die USA und Iran am Donnerstag miteinander verhandelt. Am Montag wollen sie erneut zusammenkommen. Nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi sind „technische Gespräche“ in Wien geplant. Dort befindet sich die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).
Zugleich äußerte Trump sich mit Blick auf ein mögliches militärisches Vorgehen: Es wäre netter, wenn ein Militäreinsatz nicht nötig sei – „aber manchmal muss man es auf diesem Weg machen“. Trump betonte, dass er das „stärkste Militär der Welt“ gerne nicht einsetzen wolle. Eine abschließende Entscheidung zum weiteren Kurs habe er bislang nicht gefällt.
Mitte des Monats hatte Trump noch eine Frist für einen Deal genannt. Vor Journalisten sagte er auf einem Flug mit der Air Force One, dass 10 bis 15 Tage ausreichend seien. Das sei „so ziemlich das Maximum“.
Zuletzt hatten die USA und Iran am Donnerstag miteinander verhandelt. Am Montag wollen sie erneut zusammenkommen. Nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi sind „technische Gespräche“ in Wien geplant. Dort befindet sich die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).
Trump spricht von "freundlicher Übernahme" Kubas
Inmitten der Spannungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten bringt US-Präsident Donald Trump eine „friedliche Übernahme“ Kubas ins Spiel. Die Regierung in Havanna stecke in großen Schwierigkeiten und führe Gespräche mit Washington, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Außenminister Marco Rubio befasse sich auf "sehr hoher Ebene" mit dem Thema. "Sie haben kein Geld. Sie haben im Moment gar nichts", sagte Trump über die kubanische Führung. "Aber sie reden mit uns, und vielleicht wird es zu einer freundlichen Übernahme Kubas kommen." Nähere Details nannte er nicht.
Washington übt seit Wochen großen Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus, der Bevölkerung fehlt es seit Langem am Notwendigsten. Seit Dezember bekommt das Land nun auch kein Öl mehr aus Venezuela, da Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten. Mittlerweile sollen bestimmte Sanktionen gelockert werden. Zusätzlich belastet werden die diplomatischen Beziehungen aktuell durch einen Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellbootes, bei dem vier Menschen starben.
Washington übt seit Wochen großen Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus, der Bevölkerung fehlt es seit Langem am Notwendigsten. Seit Dezember bekommt das Land nun auch kein Öl mehr aus Venezuela, da Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten. Mittlerweile sollen bestimmte Sanktionen gelockert werden. Zusätzlich belastet werden die diplomatischen Beziehungen aktuell durch einen Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellbootes, bei dem vier Menschen starben.
Bill Clinton weist Vorwürfe im Fall Epstein zurück
Ex-US-Präsident Bill Clinton hat zu Beginn seiner Befragung vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses jede Kenntnis von Straftaten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zurückgewiesen. In einer in sozialen Medien verbreiteten Erklärung schrieb Clinton, er habe „nichts gesehen und nichts Falsches getan“. Seine Bekanntschaft mit Epstein, der 2019 gestorben war, sei nur kurz gewesen und habe geendet, Jahre bevor dessen Verbrechen ans Licht gekommen seien.
Clinton betonte, er habe während seiner begrenzten Kontakte „keinerlei Anzeichen“ für das tatsächliche Geschehen wahrgenommen. Er wolle unter Eid nichts sagen, dessen er sich nicht sicher sei. „Sie werden mich oft sagen hören, dass ich mich nicht erinnere“, schrieb er. Spekulationen oder Mutmaßungen wolle er nicht äußern – er werde „nicht 24 Jahre später Detektiv spielen“.
Clinton betonte, er habe während seiner begrenzten Kontakte „keinerlei Anzeichen“ für das tatsächliche Geschehen wahrgenommen. Er wolle unter Eid nichts sagen, dessen er sich nicht sicher sei. „Sie werden mich oft sagen hören, dass ich mich nicht erinnere“, schrieb er. Spekulationen oder Mutmaßungen wolle er nicht äußern – er werde „nicht 24 Jahre später Detektiv spielen“.
Bill Clinton on Twitter / X
As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu— Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026
x.com
Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste.
Der republikanische Vorsitzende des Kontrollausschusses, James Comer, hatte vor Beginn der Anhörung gesagt, Clintons Frau Hillary habe bei ihrer Befragung am Vortag bei mindestens einem Dutzend Fragen auf ihren Mann verwiesen. Dadurch habe sich der Fragenkatalog für den Ex-Präsidenten noch erweitert. Auch gebe es Fragen zu Epsteins mutmaßlicher Rolle im Umfeld der Clinton Foundation, einer von den Clintons gegründeten gemeinnützigen Stiftung, sowie deren Initiative „Clinton Global Initiative“, die internationale Projekte und Partnerschaften organisiert.
Der republikanische Vorsitzende des Kontrollausschusses, James Comer, hatte vor Beginn der Anhörung gesagt, Clintons Frau Hillary habe bei ihrer Befragung am Vortag bei mindestens einem Dutzend Fragen auf ihren Mann verwiesen. Dadurch habe sich der Fragenkatalog für den Ex-Präsidenten noch erweitert. Auch gebe es Fragen zu Epsteins mutmaßlicher Rolle im Umfeld der Clinton Foundation, einer von den Clintons gegründeten gemeinnützigen Stiftung, sowie deren Initiative „Clinton Global Initiative“, die internationale Projekte und Partnerschaften organisiert.
Melania Trump leitet erstmals Sitzung des UN-Sicherheitsrats
First Lady Melania Trump wird am Montag, 2. März, eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats leiten, wenn die USA die monatlich rotierende Präsidentschaft übernehmen. Es sei das erste Mal, dass die Ehefrau eines amtierenden Staatschefs eine Sitzung des 15-köpfigen Gremiums führe, teilte ein UN-Sprecher mit. Die Sitzung unter dem Titel „Kinder, Technologie und Bildung in Konflikten“ solle Bildung als Weg zu mehr Toleranz und Weltfrieden hervorheben, erklärte Melania Trumps Büro.
Der Auftritt erfolgt während angespannter Beziehungen zwischen den USA und den Vereinten Nationen. Präsident Donald Trump hatte die UN wiederholt als ineffektiv kritisiert und Reformen gefordert. Die USA sind mit mehr als vier Milliarden Dollar bei ihren UN-Beiträgen im Rückstand.
UN-Sprecher Stéphane Dujarric wertete Melania Trumps Auftritt jedoch als Zeichen dafür, dass die USA den Sicherheitsrat und das Thema ernst nehmen. Die First Lady hatte sich bereits in der Vergangenheit für Kinderbelange eingesetzt.
Der Auftritt erfolgt während angespannter Beziehungen zwischen den USA und den Vereinten Nationen. Präsident Donald Trump hatte die UN wiederholt als ineffektiv kritisiert und Reformen gefordert. Die USA sind mit mehr als vier Milliarden Dollar bei ihren UN-Beiträgen im Rückstand.
UN-Sprecher Stéphane Dujarric wertete Melania Trumps Auftritt jedoch als Zeichen dafür, dass die USA den Sicherheitsrat und das Thema ernst nehmen. Die First Lady hatte sich bereits in der Vergangenheit für Kinderbelange eingesetzt.
Kuba: Sprechen mit Washington über Zwischenfall auf See
Nach dem Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und der Besatzung eines in den USA registrierten Speedboats haben sich Havanna und Washington nach kubanischen Angaben über den Vorfall ausgetauscht. „Die US-Behörden haben ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung bekundet“, sagte der stellvertretende Außenminister des sozialistischen Inselstaates, Carlos Fernández de Cossio. Gespräche würden unter anderem mit dem US-Außenministerium und der US-Küstenwache geführt.
Laut dem Innenministerium in Havanna entdeckten Grenzschützer das Speedboat am Mittwochmorgen (Ortszeit) in kubanischen Territorialgewässern nahe Cayo Falcones. Als eine Einheit der Grenztruppen zur Identifizierung an das Speedboat herangefahren sei, habe die Besatzung das Feuer eröffnet. Vier der zehn Menschen auf dem Speedboat wurden getötet, die anderen verletzt. Auch der Kommandant des kubanischen Patrouillenboots wurde verletzt. Alle Beteiligten sollen den Angaben nach in den USA lebende Kubaner gewesen sein, die terroristische Absichten verfolgten und illegal nach Kuba eindringen wollten.
Laut dem kubanischen Vize-Außenminister wurden auf dem Speedboat Sturmgewehre, Pistolen, Molotowcocktails, Nachtsichtgeräte, kugelsichere Westen, Tarnkleidung, Munition und Kommunikationsgeräte gefunden sowie „Insignien von konterrevolutionären Terrororganisationen“.
Die seit der Revolution 1959 unter Fidel Castro bestehenden Spannungen zwischen den USA und Kuba hatten sich in den vergangenen Wochen noch einmal verschärft. Unter US-Präsident Donald Trump üben die Vereinigten Staaten verstärkt Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus. Trotz der Spannungen gibt es seit Jahren reguläre Kommunikation zwischen beiden Regierungen in Migrationsfragen und über Angelegenheiten der Küstenwache.
Laut dem Innenministerium in Havanna entdeckten Grenzschützer das Speedboat am Mittwochmorgen (Ortszeit) in kubanischen Territorialgewässern nahe Cayo Falcones. Als eine Einheit der Grenztruppen zur Identifizierung an das Speedboat herangefahren sei, habe die Besatzung das Feuer eröffnet. Vier der zehn Menschen auf dem Speedboat wurden getötet, die anderen verletzt. Auch der Kommandant des kubanischen Patrouillenboots wurde verletzt. Alle Beteiligten sollen den Angaben nach in den USA lebende Kubaner gewesen sein, die terroristische Absichten verfolgten und illegal nach Kuba eindringen wollten.
Laut dem kubanischen Vize-Außenminister wurden auf dem Speedboat Sturmgewehre, Pistolen, Molotowcocktails, Nachtsichtgeräte, kugelsichere Westen, Tarnkleidung, Munition und Kommunikationsgeräte gefunden sowie „Insignien von konterrevolutionären Terrororganisationen“.
Die seit der Revolution 1959 unter Fidel Castro bestehenden Spannungen zwischen den USA und Kuba hatten sich in den vergangenen Wochen noch einmal verschärft. Unter US-Präsident Donald Trump üben die Vereinigten Staaten verstärkt Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus. Trotz der Spannungen gibt es seit Jahren reguläre Kommunikation zwischen beiden Regierungen in Migrationsfragen und über Angelegenheiten der Küstenwache.
Vance: Keine US-Verwicklung in langwierigen Nahost-Krieg
US-Vizepräsident J. D. Vance befürchtet nicht, dass mögliche US-Angriffe auf Iran sein Land in einen jahrelangen Krieg im Nahen Osten verwickeln könnten. In einem Interview mit der Washington Post gab Vance der Zeitung zufolge am Donnerstag (Ortszeit) an, nicht zu wissen, wie sich Präsident Donald Trump mit Blick auf Iran entscheiden werde. Als Optionen beschrieb er sowohl Militärschläge – „um sicherzustellen, dass Iran keine Atomwaffe bekommt“ – als auch eine diplomatische Lösung.
„Die Vorstellung, dass wir jahrelang und ohne absehbares Ende in einem Krieg im Nahen Osten sein werden – das wird auf keinen Fall passieren“, sagte Vance der Zeitung zufolge. Vance verwies demnach auf die begrenzten US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im vergangenen Jahr sowie auf den Militäreinsatz in Venezuela im Januar, die „sehr klar definiert“ gewesen seien.
Am Donnerstag hatte vor dem Hintergrund militärischer Spannungen eine dritte indirekte Verhandlungsrunde zwischen den USA und Iran stattgefunden. Einen Durchbruch bei dem Treffen in Genf gab es bisher nicht. Omans Außenminister Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi, der zwischen beiden Seiten vermittelt, kündigte jedoch neue Gespräche für kommende Woche an.
Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen.
„Die Vorstellung, dass wir jahrelang und ohne absehbares Ende in einem Krieg im Nahen Osten sein werden – das wird auf keinen Fall passieren“, sagte Vance der Zeitung zufolge. Vance verwies demnach auf die begrenzten US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im vergangenen Jahr sowie auf den Militäreinsatz in Venezuela im Januar, die „sehr klar definiert“ gewesen seien.
Am Donnerstag hatte vor dem Hintergrund militärischer Spannungen eine dritte indirekte Verhandlungsrunde zwischen den USA und Iran stattgefunden. Einen Durchbruch bei dem Treffen in Genf gab es bisher nicht. Omans Außenminister Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi, der zwischen beiden Seiten vermittelt, kündigte jedoch neue Gespräche für kommende Woche an.
Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen.
Maduro fordert Einstellung des Verfahrens: "Ich kann mir meine eigene Verteidigung nicht leisten"
Der gestürzte venezolanische Machthaber Nicolás Maduro hat ein Gericht in New York aufgefordert, die Drogenhandel-Anklage gegen ihn fallen zu lassen. Sein Anwalt Barry Pollack argumentiert, die US-Regierung verletze verfassungswidrig Maduros Recht auf freie Anwaltswahl, indem sie Zahlungen aus Venezuela für seine Verteidigung blockiere.
Das Problem: Maduro und Venezuela unterliegen US-Sanktionen. Deshalb benötigt sein Anwalt eine Lizenz der Sanktionsbehörde OFAC, um Gelder aus Caracas zu empfangen. Diese Lizenz wurde zunächst erteilt, aber innerhalb von Stunden ohne Erklärung wieder geändert, um Zahlungen aus Venezuela zu verbieten. "Ich kann mir meine eigene Verteidigung nicht leisten", erklärte Maduro unter Eid in einer Gerichtserklärung.
Anwalt Pollack warf der US-Regierung vor, einerseits "unzählige kommerzielle Transaktionen mit Venezuela" zu erlauben, andererseits aber Zahlungen für Maduros Verteidigung zu verbieten – obwohl die Regierung in Caracas nach venezolanischem Recht verpflichtet und bereit sei, die Anwaltskosten zu übernehmen. Maduro und seine Frau Cilia Flores waren im Januar von US-Streitkräften aus Venezuela geholt und nach New York gebracht worden, wo beide im Fall "US v. Maduro" auf nicht schuldig plädierten.
Das Problem: Maduro und Venezuela unterliegen US-Sanktionen. Deshalb benötigt sein Anwalt eine Lizenz der Sanktionsbehörde OFAC, um Gelder aus Caracas zu empfangen. Diese Lizenz wurde zunächst erteilt, aber innerhalb von Stunden ohne Erklärung wieder geändert, um Zahlungen aus Venezuela zu verbieten. "Ich kann mir meine eigene Verteidigung nicht leisten", erklärte Maduro unter Eid in einer Gerichtserklärung.
Anwalt Pollack warf der US-Regierung vor, einerseits "unzählige kommerzielle Transaktionen mit Venezuela" zu erlauben, andererseits aber Zahlungen für Maduros Verteidigung zu verbieten – obwohl die Regierung in Caracas nach venezolanischem Recht verpflichtet und bereit sei, die Anwaltskosten zu übernehmen. Maduro und seine Frau Cilia Flores waren im Januar von US-Streitkräften aus Venezuela geholt und nach New York gebracht worden, wo beide im Fall "US v. Maduro" auf nicht schuldig plädierten.