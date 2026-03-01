US-Regierung stuft KI-Firma Anthropic als Sicherheitsrisiko ein

US-Präsident Donald Trump hat allen Bundesbehörden die Nutzung der Technologie des KI-Unternehmens Anthropic mit sofortiger Wirkung untersagt. „Wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht und wir werden keine Geschäfte mehr mit ihnen machen“, schrieb Trump auf Truth Social. Das Pentagon stufte das Unternehmen zudem als Risiko für die Lieferkette ein – eine Einstufung, die üblicherweise für Unternehmen aus gegnerischen Nationen reserviert ist. Verteidigungsminister Pete Hegseth ordnete an, dass Auftragnehmer des US-Militärs keine Geschäfte mehr mit Anthropic machen dürfen. Für das Verteidigungsministerium gilt eine sechsmonatige Auslauffrist, um zu einem anderen Anbieter zu wechseln.



Der Konflikt entzündete sich daran, dass Anthropic darauf besteht, dass seine KI-Software nicht für Massenüberwachung in den USA oder in vollständig autonomen Waffen eingesetzt wird. Das Pentagon forderte hingegen uneingeschränkten Zugang zu der Technologie für jeden legalen Einsatz. Anthropic-Chef Dario Amodei verteidigte die Position seines Unternehmens: KI sei noch nicht verlässlich genug für vollautonome Waffen und ermögliche zugleich eine automatisierte Massenüberwachung in beispiellosem Ausmaß. Die Entscheidung der Trump-Regierung vernichtet einen Pentagon-Vertrag im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar und könnte den Einsatz von KI in der nationalen Sicherheit um mindestens sechs Monate zurückwerfen.



Der ChatGPT-Entwickler OpenAI ​hat hingegen eine Vereinbarung mit dem US-Militär über den Einsatz seiner KI-Modelle in klassifizierten Cloud-Netzwerken geschlossen. Dies teilte Firmenchef Sam Altman am späten Freitagabend (Ortszeit) mit.



Der Fall wirft auch in Europa Fragen auf: Während die EU mit dem „AI Act“ ebenfalls ethische Leitplanken für KI-Systeme etabliert, zeigt der amerikanische Konflikt, welcher Druck auf Technologieunternehmen entstehen kann, wenn staatliche Sicherheitsinteressen mit Nutzungsbeschränkungen kollidieren.