Irans Oberster Führer lehnt US-Angebot für Atomgespräche ab

Der Oberste Führer Irans, Ayatollah Ali Chamenei, hat das kürzlich unterbreitete Angebot von US-Präsident Trump für Gespräche über das iranische Atomprogramm zurückgewiesen. In einer Stellungnahme bezeichnete Chamenei das Angebot als „Täuschung”, die darauf abziele, die öffentliche Meinung in die Irre zu führen. Der iranische Staatsführer betonte, dass es keinen Sinn habe, Gespräche zu führen, wenn Iran wisse, dass die USA ihre Vereinbarungen nicht einhalten würden.



Trump hatte vergangene Woche erklärt, er habe Chamenei einen Brief geschickt, in dem er Atomgespräche vorgeschlagen habe. Zugleich habe er aber gewarnt, dass es "zwei Möglichkeiten gibt, mit Iran umzugehen: militärisch oder man schließt einen Deal ab", der Teheran daran hindere, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Chamenei, der als oberster geistlicher und politischer Führer der Islamischen Republik in Staatsangelegenheiten das letzte Wort hat, hatte vergangene Woche gesagt, die Führung in Teheran werde sich nicht durch "übermäßige Forderungen" und Drohungen zu Gesprächen zwingen lassen.



Im Jahr 2018 hatte Trump, der bereits damals US-Präsident war, den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen Teherans mit den Weltmächten aus dem Jahr 2015 erklärt. Er verhängte erneut massive Sanktionen, die die iranische Wirtschaft schwer schädigten. Die Führung in Teheran sah sich darauf nicht mehr dem Abkommen verpflichtet und reagierte ein Jahr später wie angekündigt mit einem Verstoß gegen die Atombeschränkungen. Die iranische Führung bestreitet seit Langem, dass sie eine Atomwaffe entwickeln will und erklärt immer wieder, sie nutze die Atomkraft nur zu zivilen Zwecken.