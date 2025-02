Trump: 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium einführen

US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden, wie der Republikaner während eines Fluges mit der Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten erklärte. Die Zölle sollten alle Länder betreffen, sagte Trump weiter – auch die Nachbarn Kanada und Mexiko.



Trump sagte außerdem, dass er „gegenseitige Zölle“ (reciprocal tariffs) ankündigen werde. Die USA würden diese Importzölle auf Produkte erheben, wenn ein anderes Land Zölle auf US-Waren verhängen sollte. „Ganz einfach: Wenn sie uns etwas berechnen, berechnen wir ihnen etwas“, erklärte der US-Präsident. Neue Zölle auf Einfuhren aus Europa wären insbesondere für die exportstarke deutsche Wirtschaft, die bereits zwei Jahre in Folge geschrumpft ist, ein Tiefschlag.



Auf die Frage eines Reporters, wann die gegenseitigen Zölle in Kraft treten würden, antwortete Trump: „Nahezu sofort.“ Bei den Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte blieb der Zeitpunkt offen. Details zu den neuen Abgaben für Stahl und Aluminium werde er am Montag verkünden, zu den anderen „wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch“. Trump äußerte sich während eines Fluges nach New Orleans. Er besuchte dort als erster amtierender US-Präsident das Finale der National Football League (NFL). Er wurde im Stadion mit großem Applaus begrüßt.



Zuletzt hatte Trump Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada angekündigt. Kurz darauf einigte er sich mit den beiden Ländern und schob die Handelsbeschränkungen für mindestens 30 Tage auf – im Gegenzug machten Kanada und Mexiko Zugeständnisse vor allem bei der Grenzsicherung. Strafzölle auf alle Waren aus China traten dagegen am Dienstag in Kraft.