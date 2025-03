Trump vor dem US-Kongress: „Wir fangen gerade erst an“

Der US-Präsident hält seine erste Rede vor den beiden Kammern des Parlaments. „America is back“, sagt er zur Begrüßung: Amerika ist zurück. Klatschen ist zu hören, Rufe, Abgeordnete skandieren im Takt: U-S-A. Vor sechs Wochen habe er die „Goldene Ära“ Amerikas angekündigt, erinnert Trump und sagt: Von da an habe es „nichts anderes“ gegeben als „schnelles und unnachgiebiges Handeln“, um die „größte und erfolgreichste Ära in der Geschichte unseres Landes einzuleiten“. Und, so Trump weiter: „We are just getting started“, wir fangen gerade erst an.





Die Stimmung im Saal ist während der Rede aufgeheizt. Buhrufe mischen sich unter das Klatschen, es wird zur Ordnung gerufen. Der demokratische Abgeordnete Al Green wird von Ordnern nach draußen begleitet, er habe die Rede unterbrochen. Trump spricht vor allem über innenpolitische Themen, lobt die eigenen Erfolge. Viel von dem, was er sagt, ist bereits bekannt.



Zu den beiden großen Weltthemen Ukraine und Nahost äußert sich Trump nur kurz. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sei bereit, ein Rohstoffabkommen zu unterzeichnen, sagt Trump und verweist auf einen Brief von Selenskij. In diesem habe er demnach geschrieben, dass er für Friedensverhandlungen offen sei. „Ich weiß das zu schätzen“, sagt Trump. Auch Selenskij hatte zuvor gesagt, sich einen Rohstoffdeal weiterhin vorstellen zu können und dass er gewillt sei, unter der Führung des US-Präsidenten an einem dauerhaften Frieden zu arbeiten. Das Abkommen über Bodenschätze und Sicherheit könne „jederzeit und in jedem geeigneten Format“ unterzeichnet werden. Zur Lage in Nahost sagt Trump, er werde die israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zurückbringen. Wie er das konkret anstellen will, sagt er nicht.



Mehr zu Trumps Rede können Sie hier im Text meines Kollegen Peter Burghardt lesen (SZ Plus):