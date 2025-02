Präsident Donald Trump hat offenbar einen Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) von einem Event im Weißen Haus ausgeschlossen. Das teilte die US-Nachrichtenagentur selbst mit, zahlreiche Medien berichteten. Grund sei, dass die Nachrichtenagentur den Golf von Mexiko nicht „Golf von Amerika“ nenne. Das Weiße Haus habe AP mitgeteilt, dass der Zugang zu einer Veranstaltung im Oval Office verwehrt würde, wenn es seine redaktionellen Standards nicht an die Durchführungsverordnung von Präsident Trump anpasse. Am Nachmittag sei dann ein Reporter an der Teilnahme an einer Unterzeichnung der Verordnung gehindert worden, heißt es in einem Statement von AP-Chefredakteurin Julie Pace.„Es ist alarmierend, dass die Trump-Administration AP für ihren unabhängigen Journalismus bestraft“, teilte Pace mit. „Unseren Zugang zum Oval Office auf der Grundlage von Inhalten der AP-Sprache einzuschränken, beeinträchtigt nicht nur ernstlich den Zugang der Öffentlichkeit zu unabhängigen Nachrichten, sondern verletzt schlicht den ersten Verfassungszusatz.“ In einer anderen Veröffentlichung hatte die Nachrichtenagentur mitgeteilt, Associated Press werde den Golf von Mexiko „mit seinem ursprünglichen Namen bezeichnen und gleichzeitig den neuen Namen, den Trump gewählt hat, anerkennen“.Die Korrespondenten-Vereinigung des Weißen Hauses erklärte in einer Stellungnahme: „Das Weiße Haus kann nicht diktieren, wie Nachrichtenmedien berichten, und es sollte auch nicht einzelne Journalisten bestrafen, weil es mit den Entscheidungen ihrer Vorgesetzten nicht einverstanden ist.“ Die Vereinigung stehe an der Seite der AP und rufe das Weiße Haus auf, seinen Kurs rasch zu korrigieren.