CNN-Umfrage: Mehrheit der Amerikaner sieht Trumps erstes Jahr als Versagen

Eine neue CNN-Umfrage zeichnet ein düsteres Bild von Donald Trumps erstem Jahr in seiner zweiten Amtszeit. 58 Prozent der Befragten bewerten dieses als "Versagen", nur 39 Prozent bewerteten seine Arbeit als insgesamt gut. 64 Prozent sagen, er tue nicht genug gegen die hohen Preise. Selbst Skeptiker hatten sich vom "Businessman" Trump erhofft, die Inflation zu senken und so selber am Ende des Monats mehr Geld übrig zu haben. Bei Trumps Amtsantritt hoffte noch mehr als die Hälfte der Amerikaner auf bessere Zeiten - mittlerweile sind es noch 41 Prozent.

Die schlechten Werte spiegeln sich auch in anderen aktuellen Umfragen wider: Gallup sieht Trump bei nur 36 Prozent Zustimmung, Reuters/Ipsos bei 42 Prozent. Damit liegt Trump unter der kritischen 50-Prozent-Marke, die Politikwissenschaftler als Maßstab für erfolgreiche Regierungsführung ansehen. Während Trump bei seiner republikanischen Basis weiterhin stark dasteht - fast 90 Prozent der Republikaner unterstützen ihn - sehen nur 32 Prozent aller Amerikaner ihn als "in Kontakt" mit den Alltagsproblemen der Bürger.



Die Umfragewerte könnten erklären, warum Trump zunehmend auf aggressive Außenpolitik setzt. Als schwach wahrgenommene Präsidenten neigen dazu, durch internationale Konfrontationen von innenpolitischen Problemen abzulenken. Nur scheint das nicht zu funktionieren: Die Mehrheit sagt, Trump setze die falschen Prioritäten. Die schwachen Werte könnten bei den Midterm-Wahlen im November 2026 zur Belastung werden - historisch verliert die Präsidentenpartei bei unbeliebten Amtsinhabern oft die Kontrolle über den Kongress.



Die vom renommierten Umfrageinstitut SSRS durchgeführte Erhebung befragte vom 9. bis 12. Januar 1209 zufällig ausgewählte Erwachsene telefonisch und online - mit einer Fehlertoleranz von 3,1 Prozentpunkten.