Massive Verluste an den Börsen – Dax stürzt ab

Das globale Beben an den Aktienmärkten nach den Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump geht weiter. Weltweit verbuchen die Börsen am Wochenbeginn deutliche Verluste. In Frankfurt am Main verlor der Dax in den ersten Handelsminuten etwa zehn Prozent und fiel um mehr als 2100 Zähler auf 18 489 Punkte. Kurz darauf erholte er sich etwas, blieb aber deutlich im Minus.



Auch in Asien gab es massive Verluste. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stürzte sogar um mehr als zwölf Prozent ab. In Tokio gab der Nikkei-225 zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent nach. Auch die Börsen in China und Australien verbuchten im frühen Handel deutliche Verluste.



Trumps Zollpaket hatte die Börsen bereits in der vergangenen Woche weltweit auf Talfahrt geschickt. Das Beben radierte auch Vermögen von Privatanlegern in Milliardenhöhe aus. Eine Erholung ist nicht in Sicht. Marktbeobachter rechnen weiter mit größeren Kursschwankungen, bis sich die Auswirkungen des Zollkonflikts klarer herauskristallisieren, mehr über Gegenzölle bekannt wird oder über Deals gesprochen wird.



Viele Anleger überlegen, ob sie angesichts der politischen Lage und fallender Kurse in den USA ihr ETF-Portfolio umschichten müssen. Was man bedenken sollte, welche Alternativen es gibt und wie man so eine Anpassung konkret umsetzen kann (SZ Plus):