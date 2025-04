Der Stabschef von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat seinen Posten verlassen. Er sei freiwillig gegangen und werde nun in einer Sonderrolle mit Schwerpunkt Wissenschaft, Technologie und Industrie in Teilzeit für die US-Regierung tätig sein, sagte Joe Kasper der Washington Post . Andere US-Medien berichteten indes, Kasper sei entlassen worden.Sein Abgang folgt demnach wochenlangen Reibereien zwischen ihm und Hegseths anderen hochrangigen Beratern. Auch gab es immer wieder Diskussionen über die Führung des Pentagons durch den ehemaligen Fox-News-Moderator Hegseth. Er steht in der Kritik, weil er Berichten zufolge Militärpläne zu Angriffen auf die Huthi-Miliz in Jemen in einem Gruppenchat über die App Signal auch mit seiner Ehefrau und anderen Personen geteilt hat. Genauso wie in einem anderen Signal-Gruppenchat mit ranghohen Regierungsbeamten. Da der Chefredakteur des Magazins The Atlantic versehentlich zum Chat hinzugefügt worden war, gelangte die Unterhaltung an die Öffentlichkeit. Die Regierung bestritt, dass die detaillierten Angaben geheim gewesen seien.Berichten zufolge ist die Stimmung im Pentagon angespannt. Hegseths innerer Kreis soll, um Leaks zu unterbinden, nur noch sehr wenige Leute umfassen. US-Medien berichten unter Berufung auf Mitarbeiter des Ministeriums, dort herrsche Chaos, weil Hegseths Leuten oftmals die administrative Expertise fehle. Auch überwache niemand, wer Zugang zum Minister habe. Es gebe Befürchtungen, dass wichtige Aufgaben liegen bleiben könnte, da Hegseth sich lieber Beschäftigungen wie Fitnessübungen zuwende, die sich gut für Fotos auf Social Media eigneten. Hegseth hingegen behauptet, dies seien von unzufriedenen Mitarbeitern gestreute Fake News, um seinen Umbau des Pentagons zu untergraben.