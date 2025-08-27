Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington
Donald Trump hat angekündigt, in der Hauptstadt Washington für jeden begangenen Mord künftig die Todesstrafe anzustreben. Es handele sich um eine „sehr starke Präventivmaßnahme“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Damit versucht der US-Präsident, seine Kontrolle über die Stadt zu verstärken, nachdem er bereits die Nationalgarde dorthin entsandt hat. Washington wird von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert, Trump behauptet, es gebe dort einen Kriminalitätsnotstand. Die örtliche Polizei stellte er unter Bundeskontrolle.
Die Todesstrafe ist in den USA weiterhin auf Bundesebene, beim Militär und in 27 Bundesstaaten zulässig, wird jedoch nicht überall tatsächlich vollstreckt. In Washington wurde laut dem Death Penalty Information Center seit 1957 niemand mehr hingerichtet; 1981 schaffte der Stadtrat die Todesstrafe ab. Allerdings kann die Bundesregierung entscheiden, Verdächtige auf Bundesebene anzuklagen.
Trump hatte bereits vor seinem Amtsantritt erklärt, er werde das Justizministerium anweisen, die Todesstrafe konsequent zu verfolgen. Unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden waren Hinrichtungen auf Bundesebene ausgesetzt.
US-Regierung verlangt von Oberstem Gericht Stopp von Auslandshilfen
Die Regierung von US-Präsident Trump hat im Streit um Auslandshilfen in Milliardenhöhe das Oberste Gericht des Landes angerufen. Das Justizministerium reichte am Dienstag (Ortszeit) einen Eilantrag bei dem mehrheitlich konservativ besetzten Gericht ein, um eine einstweilige Verfügung aufzuheben, die die Regierung zur Fortsetzung der Zahlungen zwingt. Ohne ein Eingreifen der Richter würde die Regierung dazu gezwungen, weiter Zahlungen zu leisten, „was die außenpolitischen Entscheidungen der Exekutive außer Kraft setzt“, hieß es in dem Antrag. Dabei gehe es um rund zwölf Milliarden Dollar, die bis zum 30. September ausgegeben werden müssten, da die Mittel sonst verfallen würden.
Trump hatte am 20. Januar, dem Tag seiner Amtseinführung für eine zweite Amtszeit, eine 90-tägige Aussetzung aller Auslandshilfen verfügt. Dagegen hatten zwei gemeinnützige Organisationen geklagt, die auf diese Mittel angewiesen sind. Ein Richter in der Hauptstadt Washington, D.C., hatte die Regierung daraufhin zur Zahlung verpflichtet. Zwar hatte ein Berufungsgericht Anfang August zugunsten der Regierung entschieden und erklärt, die Verfügung solle aufgehoben werden. Dennoch blieb sie vorerst in Kraft, da das gesamte Bundesberufungsgericht eine Aussetzung der Verfügung in der vergangenen Woche ablehnte. Die US-Regierung versucht zudem, die wichtigste US-Behörde für Auslandshilfe, USAID, zu entmachten.
Trump will Fed-Vorständin entlassen - sie macht weiter
US-Präsident Donald Trump greift in die Personalpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) ein. Fed-Gouverneurin Lisa Cook werde mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen, teilte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social mit. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe.
Ein Präsident kann per Gesetz Zentralbank-Gouverneure nur entlassen, wenn es hinreichende Gründe gibt. Cook machte deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. "Der Präsident gab an, mich 'mit Gründen' zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren - und er keine Vollmachten hat, dies zu tun", hieß es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma, die unter anderem Bloomberg und Axios verbreiteten. Sie werde weiter ihr Amt ausüben. Cook kann vor Gericht die Wiederherstellung ihres Mandats beantragen.
Schon vor Tagen hatte sich angedeutet, dass der US-Präsident Cook loswerden will. Auf eine Frage eines Journalisten, ob er sie feuern werde, hatte er gesagt: "Ja, ich werde sie feuern, wenn sie nicht zurücktritt." Cook war zuletzt wegen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien in die Schlagzeilen geraten. Der Chef der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde hatte sich in einem Brief an US-Justizministerin Pam Bondi gewandt und die Vorwürfe darin thematisiert.
Seit Monaten pocht Trump auf eine Senkung des Leitzinses - vergeblich. Die Notenbank zögert angesichts von Inflationssorgen - auch wegen Trumps Importzöllen. Trumps Rücktrittsforderungen an Fed-Chef Jerome Powell blieben erfolglos. Trumps Drohungen, ihn notfalls zu feuern, folgten bislang keine Taten.
Korrektur: In einem früheren Blogeintrag hieß es, der Fed-Vorstand entscheide über die Leitzinsen. Das ist falsch. Es ist der Offenmarktausschuss der Fed, der die Entscheidung trifft.
Trump droht mehreren Ländern mit weiteren Zöllen
US-Präsident Donald Trump droht Staaten, die Digitalsteuern erheben, mit weiteren Zöllen. Sollten diese Länder die entsprechenden Gesetze nicht zurücknehmen, werde er "erhebliche zusätzliche Zölle" auf deren Exporte erheben, schrieb er auf Truth Social. Er behauptete, dass diese Gesetzgebungen darauf abzielten, amerikanische Technologie zu schädigen oder zu diskriminieren und dass sie Firmen aus China einen Freibrief erteilten. Er stellte deswegen auch Exportbeschränkungen für US-Technologie und Chips in Aussicht. Viele Länder, insbesondere in Europa, haben Steuern auf die Umsätze von Digitalkonzernen wie Google, Meta und Apple eingeführt.
Auch im Handelsstreit mit China schlug Trump wieder schärfere Töne an. Er drohte dem Land mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefere. "Sie müssen uns Magnete geben", sagte Trump bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung im Weißen Haus. Andernfalls müsse man "200 Prozent Zoll oder so etwas" erheben. Zugleich räumte er ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden. Dies wäre auch in Ordnung, wenn es sein müsste.
Seltene Erden sind Metalle, die für viele moderne Geräte gebraucht werden - etwa für Handys, Windräder, Elektroautos oder auch für Waffen. Besonders wichtig sind daraus hergestellte Magnete. China ist bei Förderung und Verarbeitung dieser Rohstoffe weltweit führend, die USA sind auf Importe angewiesen. Peking hatte im Handelskonflikt die Ausfuhr der Metalle und Magnete beschränkt.
Trump will Rolle der Nationalgarde ausweiten
US-Präsident Donald Trump hat den Aufbau einer spezialisierten Einheit innerhalb der Nationalgarde angeordnet, die zur "Wahrung von Sicherheit und Ordnung" in Washington eingesetzt werden soll. Das Verteidigungsministerium müsse die Truppe umgehend aufstellen, ausbilden und ausrüsten, hieß es in dem Erlass. Zudem sollen landesweit Nationalgardisten für einen schnellen Einsatz gegen "zivile Unruhen" bereitstehen - einschließlich einer ständig verfügbaren Eingreiftruppe.
Neben weiteren Maßnahmen soll es außerdem ein Online-Portal geben, über das sich Bewerber mit Polizei- oder Militärexpertise bei Bundesbehörden melden können, um neue Spezialeinheiten zu verstärken.
Trump macht seit Wochen Stimmung gegen Städte, die von Demokraten regiert werden. Er behauptet, Kriminelle hätten Washington quasi überrannt. Die Hauptstadt bezeichnete er als "Rattenloch". Allerdings geben die Statistiken der Polizei keine Belege für einen Anstieg der Kriminalität her - sie weisen im Gegenteil einen Rückgang aus. Trumps Vorgehen ist hochumstritten und hat Proteste ausgelöst.
Neues Trump-Dekret: Gefängnisstrafe für Verbrennen von US-Flagge
US-Präsident Trump will das Verbrennen oder Entehren der US-Flagge künftig strafrechtlich verfolgen lassen. Er unterzeichnete am Montag eine entsprechende Anordnung. "Wer eine Flagge verbrennt, bekommt ein Jahr Gefängnis, keine vorzeitige Entlassung, gar nichts", sagte Trump bei der Unterzeichnung im Weißen Haus. Die Anordnung weist den US-Justizminister an, die Entehrung der US-Flagge "energisch zu verfolgen". Das Dekret sieht zudem vor, Ausländern, die die Flagge verbrennen, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu entziehen oder Einbürgerungsverfahren zu beenden.
Das Oberste Gericht hatte 1989 entschieden, dass das Verbrennen der Nationalflagge durch das in der Verfassung verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Die Trump-Regierung begründete ihren Vorstoß damit, dass die Schändung der Flagge "in einzigartiger Weise beleidigend und provokativ" sei.
Bürgerrechtler lehnten das neue Dekret des Präsidenten umgehend ab. "Man muss das Verbrennen von Flaggen nicht gutheißen", erklärte die Organisation Foundation for Individual Rights and Expression. "Das Schöne der freien Meinungsäußerung ist, dass man seine Meinung äußern darf, auch wenn andere nicht mögen, was man zu sagen hat." Die Aktivisten sehen die Anordnung als Teil einer Reihe von Maßnahmen der Regierung, die die freie Meinungsäußerung einschränken. Dazu zählten Drohungen, Hochschulen wegen pro-palästinensischer Proteste die Bundesmittel zu streichen, sowie Versuche, ausländische Demonstranten abzuschieben.
Südkorea schlägt Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim vor
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat während des Gipfeltreffens mit dem US-Präsidenten ein baldiges Treffen zwischen Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorgeschlagen. Trump zeigte sich offen für eine Begegnung mit Kim. „Ich würde ihn gerne dieses Jahr treffen“, sagte er bei einem Besuch Lees im Weißen Haus in Washington. Zuvor hatte Lee den US-Präsidenten zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im Oktober nach Südkorea eingeladen und dabei ein Treffen mit Kim angeregt, wie Lees Büro mitteilte.
Lee bemühte sich bei seinem ersten Besuch bei Trump sichtlich um eine gute Atmosphäre. Er habe zur Vorbereitung Trumps Buch „The Art of the Deal“ gelesen, sagte er. „Ich hoffe, Sie können Frieden auf die koreanische Halbinsel bringen (…), damit Sie mit Kim Jong-un zusammentreffen, einen Trump-World-Komplex in Nordkorea bauen können, damit ich dort Golf spielen kann“, sagte Lee zu Trump. Im Rahmen des Besuchs gab die Fluggesellschaft Korean Air zudem die Bestellung von 103 Boeing-Flugzeugen bekannt.
Nach dem Treffen im Weißen Haus warnte Lee bei einer Veranstaltung in Washington vor den Fortschritten des nordkoreanischen Atomprogramms. Trotz massiver Sanktionen entwickle Nordkorea seine Atomwaffen und Raketen kontinuierlich weiter. Demnach habe das Land inzwischen die Fähigkeit, zehn bis 20 Atomsprengköpfe pro Jahr zu bauen. Kim Trumps wiederholte Aufrufe zur Wiederaufnahme der direkten Gespräche seit dessen Amtsantritt ignoriert.
Nationalgarde in Washington bewaffnet
Die von US-Präsident Donald Trump in Washington eingesetzten Nationalgardisten sind bewaffnet. Seit Sonntagabend (Ortszeit) tragen die Soldaten Schusswaffen, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Nationalgarde berichten und auf Fotos zu sehen ist.
Sie seien berechtigt „als letztes Mittel und ausschließlich als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung durch Tod oder schwere Körperverletzung“, die Waffen einzusetzen, zitieren die Washington Post und die New York Times aus der Mitteilung der Nationalgarde. Insgesamt sollen 2200 Nationalgardisten in Washington im Einsatz sein.
Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt, die von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert wird, einzudämmen. Trump hatte von einem "Rattenloch" gesprochen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle. Trumps Vorgehen ist sehr umstritten. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her. Kritiker sprechen von einer Show, die Trump veranstalte.
Die Mission der Nationalgardisten sei vage, schreibt die New York Times. Ein Großteil ihrer Bemühungen konzentriere sich auf geringfügige Straftaten und die Inhaftierung von Einwanderern ohne Aufenthaltspapiere. Die Soldaten seien an Orten zu sehen, an denen viele Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität seien. NBC News zitierte einen Sprecher der Nationalgarde, wonach nicht alle Soldaten bewaffnet sein sollten, sondern nur diejenigen, die für Sicherheit und Schutz zuständig seien. Soldaten, die nur mit „Verschönerungsaufgaben“ betraut seien, etwa Reparatur- und Renovierungsarbeiten, würden höchstwahrscheinlich keine Waffen tragen.
„Washington Post“: Trump will Militär gegen Kriminalität in Chicago einsetzen
Das Pentagon will einem Bericht der Washington Post zufolge bereits im September auch in Chicago die Nationalgarde im Kampf gegen Kriminalität einsetzen. Die Planung umfasse mehrere Optionen, darunter die Entsendung einiger Tausend Angehöriger der zum Heer gehörenden militärischen Reserveeinheit in die drittgrößte Stadt des Landes im Bundesstaat Illinois, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte. Das Weiße Haus und das Pentagon lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab.
Man wolle keine Spekulationen über künftige Operationen anstellen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, beide Demokraten, warfen dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump dagegen vor, Chaos zu stiften. „Nachdem Trump Los Angeles und Washington D.C. als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt hat, spielt er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen“, sagte Pritzker, der auch als Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2028 gilt. Auf der Plattform X schrieb er, Trump und die Republikaner versuchten, ihre Partei als Partei für Recht und Ordnung darzustellen. „Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.“ Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt Washington einzudämmen.
Trump hatte bereits am Freitag gesagt: „Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.“ Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten laut Washington Post, dass ein militärisches Eingreifen in Chicago seit Langem geplant sei, wahrscheinlich in Verbindung mit erweiterten Operationen der Einwanderungs- und Zollbehörde zur Suche nach Migranten ohne Papiere.
US-Staatsbeteiligung an Intel – Details des Deals sind klar
Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass in den USA der Staat bei Intel einsteigt, nun wird es konkret: Der Deal hat ein Volumen von 8,9 Milliarden US-Dollar, wie Handelsminister Howard Lutnick auf der Plattform X bestätigte. Es handele sich um eine „faire Vereinbarung für Intel und das amerikanische Volk“.
Künftig besitzt die US-Regierung zehn Prozent der Anteile beim Chiphersteller, der einst in der Branche führend war, seit einigen Jahren infolge von Managementfehlern jedoch in der Krise steckt. Intel hat auf zwei entscheidenden Geschäftsfeldern den Anschluss an die Konkurrenz verloren: bei Smartphone-Chips und bei der künstlichen Intelligenz.
Die Staatsbeteiligung kommt zustande, weil Hilfen, die Intel noch unter der Biden-Regierung erhalten hat, in Anteile am Unternehmen umgewandelt werden. Etwa 433 Millionen Aktien zum Preis von 20,47 US-Dollar erhält der Staat so, der Kaufpreis liegt rund vier Dollar unter dem Schlusskurs von Freitag. Allerdings wird die US-Regierung kein formales Stimmrecht erhalten. Die jetzige Vereinbarung bedeutet eine Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte jüngst noch den Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan wegen dessen Geschäftsbeziehungen nach China gefordert. „Er kam, weil er seinen Job behalten wollte, und am Ende gab er uns zehn Milliarden Dollar für die USA. Wir haben also zehn Milliarden Dollar eingenommen“, sagte Trump am Freitag zu seinem jüngsten Treffen mit Tan am 11. August.
Die Beteiligung an Intel ist die jüngste in einer Reihe ungewöhnlicher Vereinbarungen der US-Regierung mit Unternehmen. So erhält sie als Gegenleistung für Exportgenehmigungen für bestimmte Chips nach China 15 Prozent der dortigen Umsätze des Herstellers Nvidia. Zudem soll das Pentagon größter Anteilseigner des Bergbauunternehmens MP Materials werden, um die Produktion von Seltene-Erden-Magneten zu steigern. Bei der Übernahme von U.S. Steel durch die japanische Nippon Steel handelte die Regierung eine „goldene Aktie“ mit bestimmten Vetorechten für sich aus. Die weitreichenden Eingriffe in Unternehmensangelegenheiten haben Kritiker auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass Trumps Vorgehen neue unternehmerische Risiken schaffe.
Insider: USA wollen Plutonium aus Atomwaffen für AKWs nutzen - Experte bezeichnet das als "Wahnsinn"
Die US-Regierung will der heimischen Energiewirtschaft rund 20 Tonnen Plutonium aus dem Kalten Krieg als Brennstoff für Atomreaktoren zur Verfügung stellen. Das Energieministerium werde dazu in den kommenden Tagen Vorschläge von der Industrie einholen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider und aus einem Memo-Entwurf. Das Ministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Es erklärte, man prüfe "eine Vielzahl von Strategien zum Aufbau und zur Stärkung der heimischen Lieferketten für Kernbrennstoffe, einschließlich Plutonium", wie von Präsident Donald Trump angeordnet.
Dem Plan zufolge soll das Plutonium der Industrie zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden. Die Unternehmen sollen jedoch den Transport, die Planung, den Bau und die Stilllegung von Anlagen zur Wiederaufbereitung, Verarbeitung und Herstellung des Brennstoffs bezahlen, heißt es in dem Memo. Die 20 Tonnen stammen aus einem Vorrat von 34 Tonnen waffenfähigem Plutonium, zu dessen Beseitigung sich die USA im Jahr 2000 in einem Abkommen mit Russland verpflichtet hatten. Das Energieministerium lagert überschüssiges Plutonium in streng bewachten Einrichtungen.
Die Idee stößt bei Experten jedoch auf Bedenken, die auf das Scheitern eines früheren, ähnlichen Vorhabens verweisen. Im Rahmen des Abkommens von 2000 sollte das Plutonium ursprünglich zu sogenanntem Mischoxid-Brennstoff (MOX) für den Einsatz in Kernkraftwerken umgewandelt werden. Die erste Regierung Trump kündigte jedoch 2018 den Vertrag für ein MOX-Projekt, das nach ihren Angaben mehr als 50 Milliarden Dollar gekostet hat. Bis zur neuen Anordnung im Mai sah der Plan stattdessen vor, eine Plutonium-Mischung unterirdisch in einer Anlage in New Mexico zu lagern. Dem Energieministerium zufolge sollte dies 20 Milliarden Dollar kosten. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24 000 Jahren. "Der Versuch, dieses Material in Reaktorbrennstoff umzuwandeln, ist Wahnsinn", sagte Edwin Lyman, Kernphysiker bei der Union of Concerned Scientists. Man würde nur das desaströse MOX-Projekt wiederholen und dabei auf einen anderen Ausgang hoffen. "Das überschüssige Plutonium ist ein gefährliches Abfallprodukt, und das Energieministerium sollte bei dem sichereren, geschützteren und weitaus billigeren Plan bleiben, es zu vermischen und direkt zu entsorgen."
Medienbericht: Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA entlassen
Der Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA, Generalleutnant Jeffrey Kruse, ist Insidern zufolge entlassen worden. Zwei US-Regierungsvertreter nannten am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters keinen Grund für den Schritt. Die Entlassung erfolgte, nachdem ein interner DIA-Bericht über die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen an die Presse durchgesickert war. Darin wurde vermutet, dass die Luftangriffe vom 22. Juni das Atomprogramm der Islamischen Republik nur um wenige Monate zurückgeworfen hätten. Dies widersprach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump, der erklärt hatte, die Ziele seien "ausgelöscht" worden.
Zuerst hatte die Zeitung Washington Post über den Vorgang berichtet. Die Entlassung ist die jüngste in einer Reihe von Personalwechseln in der Führungsebene des US-Militärs und der Geheimdienste unter der Trump-Regierung. Im April entließ Trump den Direktor des Geheimdienstes NSA, General Timothy Haugh. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte im Februar den Generalstabschef, General C.Q. Brown, sowie fünf weitere Admirale und Generäle entlassen. Zudem kündigte der Chef der US-Luftwaffe am Montag überraschend seinen Rücktritt an.
Ministerium gibt Aussagen von Epstein-Vertrauter frei
Das US-Justizministerium hat Protokolle und Aufzeichnungen von Verhören mit Ghislaine Maxwell, der Ex-Partnerin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, veröffentlicht. Die mehrere hundert Seiten umfassenden Dokumente dokumentieren Gespräche mit ihr unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Todd Blanche von Ende Juli. Demnach verhielt sich US-Präsident Donald Trump nie "in irgendeiner Weise gegenüber jemandem unangemessen". Zudem soll es keine Liste von Epsteins Klienten geben - ein zentraler Punkt, der auch in der Öffentlichkeit immer wieder aufgegriffen wurde.
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Maxwell Ende Juli nochmals zu der Affäre um Epstein befragt und damals angekündigt, das Justizministerium werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zu den Erkenntnissen geben. Eine Woche nach dem Gespräch mit dem stellvertretenden US-Justizminister wurde sie in ein texanisches Gefängnis mit niedrigster Sicherheitsstufe verlegt. Sie gilt als Schlüsselfigur in der Epstein-Affäre. Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Epstein beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid.
Über den früheren US-Präsidenten Bill Clinton sagte Maxwell laut Protokoll, dass dieser nie auf einer Karibikinsel von Epstein gewesen sei. Trump hatte zuletzt immer wieder behauptet, dass Clinton gleich mehrfach auf der Insel gewesen sein soll. Epstein besaß eine Privatinsel namens Little St. James, die auch ein Tatort gewesen sein soll.
In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus - auch US-Präsident Trump verbrachte Zeit mit Epstein. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, die Epstein-Akten zu öffnen. Weil er dies bislang nicht getan tat, wächst der Druck auf ihn - auch aus dem eigenen Lager. Mit der Veröffentlichung der Verhör-Protokolle scheint die US-Regierung nun zu versuchen, den Druck abzubauen.
Anwalt: Kilmar Abrego Garcia aus Untersuchungshaft entlassen
Ein unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener und zurück in die USA gebrachter Mann ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. „Heute ist Kilmar Abrego Garcia frei. Er ist derzeit auf dem Weg zu seiner Familie in Maryland“, hieß es in einer Mitteilung von einem seiner Anwälte.
Abrego Garcias Fall fand große Beachtung, er steht exemplarisch für eine größere Debatte über das Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump bei Abschiebungen. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene davor ausreichend rechtliches Gehör erhalten. Abrego Garcia war im März trotz Abschiebeschutzes aus den USA nach El Salvador ausgeflogen worden. Als Teil einer größeren Gruppe von Migranten wurde er in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis „Cecot“ (Centro de Confinamiento del Terrorismo) in El Salvador gebracht. Nach einem langen juristischen Streit wurde er im Juni in die USA zurückgebracht. Die US-Regierung sprach damals von einem „administrativen Fehler“.
Medienberichten zufolge saß Abrego Garcia zuletzt in einer Haftanstalt im US-Bundesstaat Tennessee. Er muss sich unter anderem wegen unrechtmäßiger Beförderung von Migranten verantworten. Bis zum eigentlichen Prozess darf er unter Auflagen bei seiner Familie bleiben – dieser soll im Januar beginnen, berichten die Nachrichtensender CNN, ABC News und CBS News.
Nach Nationalgarde in Washington: Trump droht Chicago
US-Präsident Donald Trump droht damit, seine umstrittenen Maßnahmen gegen Kriminalität nach Washington auch auf die Stadt Chicago auszuweiten. „Ich denke, Chicago kommt als Nächstes“, sagte der Republikaner im Oval Office. Was genau Trump plant, erläuterte er nicht. Zuvor hatte er über die Lage in der US-Hauptstadt gesprochen und dabei die Arbeit der Nationalgarde gelobt.
Der US-Präsident sagte: „Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.“ Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. Chicago liegt im US-Bundesstaat Illinois und zählt zu den größten Städten der USA. Trump hatte unlängst die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Trumps Vorgehen in Washington ist heftig umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei und Informationen der Staatsanwaltschaft des Hauptstadtbezirks nicht her.
