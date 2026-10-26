Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug
Demokraten fordern Ermittler zu Trumps Epstein-Verbindungen
Richter: Entlassung von US-Bundesermittlerin Comey war unzulässig
Trump beleidigt Norwegen wegen des Friedensnobelpreises
Obama spottet über Trump
Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug
Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895 000 Euro), wie er auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Das Angebot gelte sowohl für Hinweise zu den Midterms als auch zur vergangenen Wahl.
Trump behauptet immer wieder, Demokraten und ausländische Mächte würden zu seinem Nachteil auf US-Wahlen Einfluss nehmen. Belege für weitreichenden Wahlbetrug lieferte er bisher nicht. Zudem hält Trump an seiner vielfach widerlegten Behauptung fest, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden gewonnen.
Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. Die Wahl wird den Rest von Trumps zweiter Amtszeit prägen: Verliert er die Mehrheit auch nur in einer der beiden Kammern, wird er keine größeren Gesetze mehr verabschieden können.
Trump behauptet immer wieder, Demokraten und ausländische Mächte würden zu seinem Nachteil auf US-Wahlen Einfluss nehmen. Belege für weitreichenden Wahlbetrug lieferte er bisher nicht. Zudem hält Trump an seiner vielfach widerlegten Behauptung fest, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden gewonnen.
Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. Die Wahl wird den Rest von Trumps zweiter Amtszeit prägen: Verliert er die Mehrheit auch nur in einer der beiden Kammern, wird er keine größeren Gesetze mehr verabschieden können.
Trump behauptet: Präsidentenwahl in Brasilien war „manipuliert“
US-Präsident Donald Trump hat den Wahlsieg des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als „manipuliert“ bezeichnet. „Ich habe zwar keine Partei ergriffen, aber es wirkte wie eine weitere manipulierte Wahl“, sagte er zu Journalisten. „Wissen Sie, Wahlen müssen unanfechtbar sein, und für mich sah es sehr schlecht aus“, führte er fort. Auf welcher Grundlage Trump Zweifel an dem Wahlergebnis habe, ließ er offen.
Zuvor hatte das Oberste Wahlgericht Brasiliens den 80-jährigen Linkspolitiker Lula mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Allerdings will Lulas rechter Herausforderer Flávio Bolsonaro das Ergebnis nicht anerkennen. Wegen einer kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte einlegen, kündigte der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro an.
Das Verhältnis zwischen Lula und Trump gilt als schwierig. Der Republikaner hatte sich klar hinter Ex-Präsident Jair Bolsonaro gestellt und dessen Verurteilung wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft scharf kritisiert. Während Trump Flávios Vater Jair Bolsonaro als politischen Verbündeten unterstützte, hielt er sich bei dessen Sohn im Wahlkampf öffentlich zurück. Zugleich hat Trumps Regierung politischen und wirtschaftlichen Druck auf Brasilien ausgeübt. Die USA verhängten zusätzliche Zölle auf brasilianische Waren.
Zuvor hatte das Oberste Wahlgericht Brasiliens den 80-jährigen Linkspolitiker Lula mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Allerdings will Lulas rechter Herausforderer Flávio Bolsonaro das Ergebnis nicht anerkennen. Wegen einer kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte einlegen, kündigte der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro an.
Das Verhältnis zwischen Lula und Trump gilt als schwierig. Der Republikaner hatte sich klar hinter Ex-Präsident Jair Bolsonaro gestellt und dessen Verurteilung wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft scharf kritisiert. Während Trump Flávios Vater Jair Bolsonaro als politischen Verbündeten unterstützte, hielt er sich bei dessen Sohn im Wahlkampf öffentlich zurück. Zugleich hat Trumps Regierung politischen und wirtschaftlichen Druck auf Brasilien ausgeübt. Die USA verhängten zusätzliche Zölle auf brasilianische Waren.
Demokraten fordern Ermittler zu Trumps Epstein-Verbindungen
Einige Demokraten im Repräsentantenhaus fordern die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers, um Verbindungen von Präsident Donald Trump zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu untersuchen. In einem neuen Bericht von Mitarbeitern der Demokraten im Justizausschuss der Parlamentskammer heißt es, immer mehr Beweise legten dar, dass Trump „Mitte bis Ende der 1990er Jahre aktiv an Jeffrey Epsteins sexuellem Missbrauch junger Frauen beteiligt war“.
Trump kannte den gestorbenen Sexualstraftäter einst gut. Er bestritt aber sowohl jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften als auch, von Epsteins Taten gewusst zu haben.
Der Umgang mit der Epstein-Affäre hatte Trump in seiner zweiten Amtszeit viel Kritik eingebracht. Er hatte noch in seinem Präsidentschaftswahlkampf die Freigabe der Akten zu dem Fall versprochen, wehrte sich nach Amtsantritt aber lange dagegen. Erst auf erheblichen Druck aus der Öffentlichkeit und des Parlaments wurden schließlich einige Akten veröffentlicht.
Auch danach riss die Kritik allerdings nicht ab. Kritiker bemängelten etwa, die geschwärzten Stellen in den Akten schützten nicht nur Opfer, sondern auch mutmaßliche Mittäter.
Trump kannte den gestorbenen Sexualstraftäter einst gut. Er bestritt aber sowohl jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften als auch, von Epsteins Taten gewusst zu haben.
Der Umgang mit der Epstein-Affäre hatte Trump in seiner zweiten Amtszeit viel Kritik eingebracht. Er hatte noch in seinem Präsidentschaftswahlkampf die Freigabe der Akten zu dem Fall versprochen, wehrte sich nach Amtsantritt aber lange dagegen. Erst auf erheblichen Druck aus der Öffentlichkeit und des Parlaments wurden schließlich einige Akten veröffentlicht.
Auch danach riss die Kritik allerdings nicht ab. Kritiker bemängelten etwa, die geschwärzten Stellen in den Akten schützten nicht nur Opfer, sondern auch mutmaßliche Mittäter.
Richter: Entlassung von US-Bundesermittlerin Comey war unzulässig
Die Entlassung der US-Bundesermittlerin Maurene Comey, die unter anderem an Prozessen gegen Jeffrey Epstein und Sean „Diddy“ Combs beteiligt war, war laut einer Gerichtsentscheidung unzulässig. Richter Jesse Furman ordnete zudem an, dass Comey ihren Posten als Bundesermittlerin an einem New Yorker Gericht wiederbekommen müsse und ihr Gehaltsnachzahlungen zustünden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging.
Die 1988 geborene Comey war im Juli 2025 vom US-Justizministerium entlassen worden – ohne offizielle Angabe von Gründen. Sie ist die Tochter des früheren FBI-Chefs James Comey. US-Präsident Donald Trump hatte ihn im Mai 2017 im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen gefeuert. Das FBI hatte damals mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Die Beziehung zwischen Trump und James Comey gilt als extrem zerrüttet, Trump greift ihn immer wieder öffentlich an.
Maurene Comey hatte angegeben, dass es keinen Anlass für ihre Kündigung gegeben habe und nur die Ablehnung ihres Vaters durch US-Präsident Trump der Grund dafür gewesen sein könne. Richter Furman urteilte nun, dass ein Justizminister zwar Bundesermittler feuern dürfe, allerdings nicht nach Belieben und ohne Angabe von Gründen wie in diesem Fall.
Die 1988 geborene Comey war im Juli 2025 vom US-Justizministerium entlassen worden – ohne offizielle Angabe von Gründen. Sie ist die Tochter des früheren FBI-Chefs James Comey. US-Präsident Donald Trump hatte ihn im Mai 2017 im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen gefeuert. Das FBI hatte damals mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Die Beziehung zwischen Trump und James Comey gilt als extrem zerrüttet, Trump greift ihn immer wieder öffentlich an.
Maurene Comey hatte angegeben, dass es keinen Anlass für ihre Kündigung gegeben habe und nur die Ablehnung ihres Vaters durch US-Präsident Trump der Grund dafür gewesen sein könne. Richter Furman urteilte nun, dass ein Justizminister zwar Bundesermittler feuern dürfe, allerdings nicht nach Belieben und ohne Angabe von Gründen wie in diesem Fall.
Maurene Comey (Archivbild). Foto: Ted Shaffrey/AP/dpa
Libyen bestellt nach Trump-Äußerungen Leiter der US-Vertretung ein
Das libysche Außenministerium hat den Leiter der US-Vertretung einbestellt. Zuvor hatte die Behörde öffentliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Libyen als beleidigend bezeichnet. Das Ministerium weise alle Erklärungen zurück, die die Würde des libyschen Volkes untergrüben, hieß es in einer Mitteilung. Sowohl die Regierung im Westen als auch die rivalisierende Führung im Osten des Landes verurteilten Trumps Aussagen.
Trump hatte am Samstag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Georgia den US-Senator Jon Ossoff angegriffen. Dieser habe persönlich einen Gesetzentwurf eingebracht, um „Armeen von Migranten aus terrorverseuchten Ländern wie Libyen, Jemen, Haiti und Somalia“ ins Land zu holen, sagte Trump. „Erinnert ihr euch, wie ich sie genannt habe? Drecksloch-Länder“, fügte er in Anspielung auf Äußerungen während seiner ersten Amtszeit hinzu.
Am Sonntagabend ruderte Trump dann auf seiner Online-Plattform Truth Social zurück und erklärte, die USA fühlten sich den Beziehungen zu Libyen verpflichtet. Das libysche Volk sei stolz, widerstandsfähig und gastfreundlich. „Wir respektieren das libysche Volk und die Opfer, die mutige Libyer im Kampf gegen die IS-Miliz, den gemeinsamen Feind unserer beiden Völker, gebracht haben“, schrieb Trump. Er fügte jedoch hinzu, dass Libyen kein Korridor für illegale Migration bleiben dürfe und dies sofort enden müsse.
Trump hatte am Samstag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Georgia den US-Senator Jon Ossoff angegriffen. Dieser habe persönlich einen Gesetzentwurf eingebracht, um „Armeen von Migranten aus terrorverseuchten Ländern wie Libyen, Jemen, Haiti und Somalia“ ins Land zu holen, sagte Trump. „Erinnert ihr euch, wie ich sie genannt habe? Drecksloch-Länder“, fügte er in Anspielung auf Äußerungen während seiner ersten Amtszeit hinzu.
Am Sonntagabend ruderte Trump dann auf seiner Online-Plattform Truth Social zurück und erklärte, die USA fühlten sich den Beziehungen zu Libyen verpflichtet. Das libysche Volk sei stolz, widerstandsfähig und gastfreundlich. „Wir respektieren das libysche Volk und die Opfer, die mutige Libyer im Kampf gegen die IS-Miliz, den gemeinsamen Feind unserer beiden Völker, gebracht haben“, schrieb Trump. Er fügte jedoch hinzu, dass Libyen kein Korridor für illegale Migration bleiben dürfe und dies sofort enden müsse.
Trump beleidigt Norwegen wegen des Friedensnobelpreises
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen wegen des ihm verwehrten Friedensnobelpreises verschmäht und Einwanderer aus dem Land für unerwünscht erklärt. „Norwegen ist mittlerweile ein Drecksloch-Land geworden“, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Port Huron im US-Bundesstaat Michigan. Er sprach in seiner Rede unter anderem über die jüngsten Unruhen in Frankreich, die er auf Einwanderung zurückführte, und erklärte, er würde Migranten nur aus bestimmten Ländern willkommen heißen: „Weil ich den Nobelpreis nicht bekommen habe (…), will ich niemanden aus Norwegen.“ Hinweise auf eine tatsächliche Änderung der offiziellen Einwanderungspolitik der US-Regierung gibt es bislang nicht.
Trump hatte den Begriff „shithole country“ in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als „unauslöschlichen Schandfleck“ für Norwegen bezeichnet.
Trump hatte den Begriff „shithole country“ in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als „unauslöschlichen Schandfleck“ für Norwegen bezeichnet.
Jeny Buchholz
Demokraten kündigen neue Untersuchungen zu Trump im Fall Epstein an
Die Demokraten bereiten sich darauf vor, nach den Midterm-Wahlen am 3. November Untersuchungen zum Umgang mit den Akten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein im Kongress einzuleiten, sofern sie die Mehrheit zurückgewinnen. Sie werfen der Regierung vor, die Veröffentlichung der Dokumente unzureichend umgesetzt zu haben, und setzen das Thema ein, um Trump und die republikanischen Abgeordneten in wichtigen Wahlkreisen unter Druck zu setzen.
„Die Epstein-Untersuchung wird eine unserer obersten Prioritäten sein“, sagte Abgeordneter Robert Garcia, der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Das Thema beschäftigt auch die Wähler weiterhin. Bei einer Trump-Kundgebung diesen Monat wurde eine Frau, die ein T-Shirt mit der Aufschrift „Release the Epstein Files“ trug, von Trump-Anhängern körperlich angegriffen und vom Sicherheitspersonal aus der Halle gebracht. Vizepräsident J.D. Vance wurde am Montag bei einer Kundgebung in North Carolina von einem Demonstranten unterbrochen, der die Freigabe der Akten forderte.
Barbara Klimke
Obama spottet über Trump
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat sich mit scharfer Kritik an seinem Nachfolger Donald Trump in den Wahlkampf eingeschaltet. Bei Auftritten in Cleveland und Detroit warf er dem republikanischen Präsidenten Korruption vor und spottete über dessen Politik. Die Midterms am 3. November seien eine „Notbremse“, um „zumindest einen Teil des Wahnsinns“ der Trump-Präsidentschaft einzudämmen, sagte Obama bei einer Kundgebung für den Senatskandidaten Abdul El-Sayed in Michigan: „Wir haben noch nie einen Präsidenten gesehen, der sich so unverhohlen auf Ihre Kosten bereichert hat“, sagte er in Richtung der Menschen. Die Republikanische Partei scheine nun „für eine korrupte Regierung, eine unfähige Führung oder gar keine Regierung zu stehen“.
Der Demokrat Obama war von 2009 bis 2017 Präsident, seine Partei hofft, dass er Anhänger für das knappe Rennen um den Senatssitz in Michigan mobilisieren kann. Obama kritisierte auch die Iran-Politik der Regierung Trumps und verspottete die Renovierungsarbeiten im Weißen Haus. „Er hat das Weiße Haus so aussehen lassen, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet“, sagte Obama.
Der Demokrat Obama war von 2009 bis 2017 Präsident, seine Partei hofft, dass er Anhänger für das knappe Rennen um den Senatssitz in Michigan mobilisieren kann. Obama kritisierte auch die Iran-Politik der Regierung Trumps und verspottete die Renovierungsarbeiten im Weißen Haus. „Er hat das Weiße Haus so aussehen lassen, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet“, sagte Obama.
Barbara Klimke
Audi-Chef kündigt an Trumps Seite ein neues SUV-Werk in den USA an
Der deutsche Autobauer Audi hat auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump den Bau eines neuen SUV-Werks in den USA bekanntgegeben. Trump kündigte im Bundesstaat Georgia an der Ostküste in seiner Rede vor Anhängern an, dass Audi im nächsten Monat mit dem Bau eines riesigen Werks in dem Bundesstaat beginnen werde. Dort sollen jährlich 200 000 Autos produziert werden. Er rief dann Audi-Chef Gernot Döllner auf die Bühne, der Trump vor den US-Parlamentswahlen für dessen Unterstützung dankte.
Trump fordert ausländische Unternehmen seit Langem auf, Produktion in die USA zu verlagern. Er stellt solchen Firmen in Aussicht, Zölle beim Import in die USA zu senken. Trump will so die heimische Wirtschaft ankurbeln und Industriejobs schaffen. Wer seine Produktion nicht in die USA verlagert, dem droht Trump immer wieder mit höheren Zöllen.
In einer Audi-Mitteilung heißt es, dass der Baubeginn des Werks für 2027 vorgesehen sei. Erstmals plane die Marke ein eigenes Werk in den USA. Rund 4500 Jobs sollen geschaffen und rund vier Milliarden US-Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro) investiert werden. „Die geplante Investition ist ein langfristiges Bekenntnis zu den Vereinigten Staaten und macht Nordamerika neben Europa und China zur dritten tragenden Säule des globalen Audi-Produktionsnetzwerks“, ist der Pressemeldung zu entnehmen.
Die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre beginnen. In dem Werk sollen Premium-SUVs gebaut werden, die gezielt auf die Anforderungen von nordamerikanischen Kundinnen und Kunden ausgerichtet werden.
Barbara Klimke
Streit wegen möglicher Stimmen von Nicht-US-Bürgern
Knapp zwei Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA hat das US-Justizministerium Wahlbeamte in Kalifornien gewarnt, sie könnten zum Ziel von Ermittlungen des Bundes werden. Dies drohe, wenn sie sich weigerten, bei der Identifizierung mutmaßlicher Nicht-Staatsbürger in den Wählerverzeichnissen zu helfen und deren Briefwahlunterlagen bis zur Klärung zurückzuhalten. Das Ministerium setzte den örtlichen Beamten eine Frist von 48 Stunden. Andernfalls drohten ihnen „erhebliche Überprüfungen durch den Bund und rechtliche Konsequenzen“.
Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta warf dem Justizministerium vor, „das Gesetz zu politisieren und zu instrumentalisieren“, um die vermeintlichen Feinde von Präsident Donald Trump anzugreifen. Vertreter des Bundesstaates Kalifornien wiesen darauf hin, dass Washington ihnen keine ausreichenden Informationen darüber geliefert habe, wie sie die angeblichen Nicht-Bürger identifizieren sollen. Den Schreiben des US-Justizministeriums zufolge sind allein in Orange County 1754 mutmaßliche Nicht-Bürger als Wähler registriert, in Riverside County 1355. Eine Sprecherin des Bezirks Contra Costa nannte die Frist „nicht durchsetzbar“.
Das Justizministerium hatte bereits am 16. Oktober den Bezirk Los Angeles und kalifornische Wahlbeamte gewarnt. Vor den Zwischenwahlen hat das Ministerium die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die beschuldigt werden, ohne US-Staatsbürgerschaft illegal gewählt zu haben, verschärft.
Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta warf dem Justizministerium vor, „das Gesetz zu politisieren und zu instrumentalisieren“, um die vermeintlichen Feinde von Präsident Donald Trump anzugreifen. Vertreter des Bundesstaates Kalifornien wiesen darauf hin, dass Washington ihnen keine ausreichenden Informationen darüber geliefert habe, wie sie die angeblichen Nicht-Bürger identifizieren sollen. Den Schreiben des US-Justizministeriums zufolge sind allein in Orange County 1754 mutmaßliche Nicht-Bürger als Wähler registriert, in Riverside County 1355. Eine Sprecherin des Bezirks Contra Costa nannte die Frist „nicht durchsetzbar“.
Das Justizministerium hatte bereits am 16. Oktober den Bezirk Los Angeles und kalifornische Wahlbeamte gewarnt. Vor den Zwischenwahlen hat das Ministerium die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die beschuldigt werden, ohne US-Staatsbürgerschaft illegal gewählt zu haben, verschärft.
Barbara Klimke
Trump hat vorzeitig gewählt
US-Präsident Donald Trump hat schon jetzt seine Stimme für die Kongresswahlen abgegeben. Mit First Lady Melania Trump erschien der 80-Jährige persönlich in einem Wahllokal in West Palm Beach in Florida in der Nähe seines Privatanwesens Mar-a-Lago. In einigen US-Bundesstaaten ist bei den Zwischenwahlen, den Midterms, ein vorzeitiges Wählen möglich. Wahltag ist der 3. November.
An seinem Revers trug Trump nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit der Aufschrift „voted“ (abgestimmt). Im Wahlkampf fordert Trump die Republikaner derzeit auf, ihre Stimme frühzeitig abzugeben, um die Parteibasis zu mobilisieren. Damit vollzieht er eine Kehrtwende bei einer Praxis, die er lange kritisiert hat.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit regelmäßig die Sicherheit von vorzeitigen Wahlmethoden angezweifelt. So wollte er die Briefwahlregeln vor den Zwischenwahlen deutlich verschärfen – angeblich um Wahlbetrug zu bekämpfen. Kritiker werfen ihm vor, damit zu versuchen, die Wählerschaft der konkurrierenden Demokraten zu schwächen, weil diese traditionell häufig per Briefwahl abstimmt.
Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Trumps Republikaner wollen ihre jeweils knappen Mehrheiten verteidigen.
An seinem Revers trug Trump nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit der Aufschrift „voted“ (abgestimmt). Im Wahlkampf fordert Trump die Republikaner derzeit auf, ihre Stimme frühzeitig abzugeben, um die Parteibasis zu mobilisieren. Damit vollzieht er eine Kehrtwende bei einer Praxis, die er lange kritisiert hat.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit regelmäßig die Sicherheit von vorzeitigen Wahlmethoden angezweifelt. So wollte er die Briefwahlregeln vor den Zwischenwahlen deutlich verschärfen – angeblich um Wahlbetrug zu bekämpfen. Kritiker werfen ihm vor, damit zu versuchen, die Wählerschaft der konkurrierenden Demokraten zu schwächen, weil diese traditionell häufig per Briefwahl abstimmt.
Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Trumps Republikaner wollen ihre jeweils knappen Mehrheiten verteidigen.
Urnengang in Florida: der Präsident und First Lady Melania Trump. Reuters
Namen bei Wahl zu ähnlich? Trump befiehlt Klage gegen Alaska
Anderthalb Wochen vor den US-Parlamentswahlen hat Präsident Donald Trump eigenen Angaben zufolge einen drastischen Eingriff in die Wahlen im Bundesstaat Alaska befohlen. Auf die Frage, was er von einer Klage gegen Alaska wegen Verwechslungsgefahr der beiden republikanischen Kandidaten bei der Wahl halte, antwortete er vor Journalisten: „Ich war es, der gesagt hat: Mach es!“
Zuvor hatte das US-Justizministerium eine Klage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei republikanischen Kandidaten, die beide Sullivan heißen, beim Rennen für den dortigen Senatssitz sieht. Damit soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan aufgrund einer Namensverwechslung durch den ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan Stimmen fehlen.
Im umkämpften Bundesstaat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.
Das Justizministerium wirft dem unbekannten Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“ So habe sich der Herausforderer erst kurz vor der Erklärung seiner Kandidatur den Republikanern angeschlossen. Zudem habe er denselben Namen wie der Amtsinhaber beantragt, obwohl er diesen „zuvor nie“ in dieser Kurzform verwendet habe.
Im Falle einer Niederlage des derzeitigen Senators Sullivan fordert das US-Justizministerium, dass erst eine Untersuchung feststellen müsse, ob Sullivan ohne seinen nahezu namensgleichen Kontrahenten auf dem Wahlzettel mehr Stimmen erhalten hätte. Dadurch solle die „Integrität der Senatswahl 2026 in Alaska“ geschützt werden.
Zuvor hatte das US-Justizministerium eine Klage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei republikanischen Kandidaten, die beide Sullivan heißen, beim Rennen für den dortigen Senatssitz sieht. Damit soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan aufgrund einer Namensverwechslung durch den ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan Stimmen fehlen.
Im umkämpften Bundesstaat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.
Das Justizministerium wirft dem unbekannten Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“ So habe sich der Herausforderer erst kurz vor der Erklärung seiner Kandidatur den Republikanern angeschlossen. Zudem habe er denselben Namen wie der Amtsinhaber beantragt, obwohl er diesen „zuvor nie“ in dieser Kurzform verwendet habe.
Im Falle einer Niederlage des derzeitigen Senators Sullivan fordert das US-Justizministerium, dass erst eine Untersuchung feststellen müsse, ob Sullivan ohne seinen nahezu namensgleichen Kontrahenten auf dem Wahlzettel mehr Stimmen erhalten hätte. Dadurch solle die „Integrität der Senatswahl 2026 in Alaska“ geschützt werden.
Zweimal Sullivan: Links der Senator Dan S. Sullivan; rechts der Herausforderer Dan J. Sullivan . Mark Thiessen; Becky Bohrer/AP
Es ist nicht das erste Mal, dass eine mögliche Verwechslungsgefahr Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung war. Bereits zuvor hatte die Wahlleiterin Alaskas versucht, den Herausforderer Sullivan vom Stimmzettel zu streichen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates entschied allerdings, dass Sullivan rechtmäßig antreten dürfe.
Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt den Bundesstaat seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan ist nur wenig zu erfahren. Anders als die anderen Kandidaten hat der 69-Jährige keine Wahlkampfauftritte absolviert.
Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt den Bundesstaat seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan ist nur wenig zu erfahren. Anders als die anderen Kandidaten hat der 69-Jährige keine Wahlkampfauftritte absolviert.
USA passen einige Kanada-Zölle an
Kurz vor den US-Zwischenwahlen und inmitten des Handelskonflikts mit Kanada haben die USA einige ihrer Zölle gegen Produkte des nördlichen Nachbarn angepasst. Die republikanische Senatorin Susan Collins aus dem Bundesstaat Maine teilte mit, sie habe Zollausnahmen für Produkte erreicht, die für die dortige Landwirtschaft von großer Bedeutung seien – etwa für Blaubeer-, Kartoffel-, Apfel- und Algenproduzenten.
Der Zollkonflikt belastet besonders grenznahe US-Bundesstaaten, die traditionell eng mit Kanada verbunden sind. „Für viele Betriebe in Maine sind importierte Produkte aus Kanada unerlässlich“, wurde Collins zitiert. „So sind beispielsweise die Wildheidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.“
In Maine kämpft Collins bei den Midterms gegen den Demokraten Troy Jackson um ihre Wiederwahl. Sie hatte sich ausdrücklich gegen Trumps Kanada-Zölle ausgesprochen. Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan hat sich von Trumps Zollpolitik distanziert: Er tritt gegen den Demokraten Abdul El-Sayed an. Zwischen beiden wird ein knappes Rennen erwartet.
Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Bereits im September hatte die Trump-Regierung Zölle auf kanadische Produkte wie Streusalz und Zement aufgehoben, zugleich aber andere Waren mit neuen Abgaben belegt. Ob dies auch diesmal geplant ist, bleibt vorerst unklar.
Der Zollkonflikt belastet besonders grenznahe US-Bundesstaaten, die traditionell eng mit Kanada verbunden sind. „Für viele Betriebe in Maine sind importierte Produkte aus Kanada unerlässlich“, wurde Collins zitiert. „So sind beispielsweise die Wildheidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.“
In Maine kämpft Collins bei den Midterms gegen den Demokraten Troy Jackson um ihre Wiederwahl. Sie hatte sich ausdrücklich gegen Trumps Kanada-Zölle ausgesprochen. Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan hat sich von Trumps Zollpolitik distanziert: Er tritt gegen den Demokraten Abdul El-Sayed an. Zwischen beiden wird ein knappes Rennen erwartet.
Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Bereits im September hatte die Trump-Regierung Zölle auf kanadische Produkte wie Streusalz und Zement aufgehoben, zugleich aber andere Waren mit neuen Abgaben belegt. Ob dies auch diesmal geplant ist, bleibt vorerst unklar.
Fake-Umfragen im US-Wahlkampf
Ein angebliches Meinungsforschungsinstitut namens "Wedgewood Polling" hat zugegeben, gefälschte Umfragen im Midterm-Wahlkampf veröffentlicht zu haben. Misstrauen gegenüber den Zahlen hatte der Umfrageaggregator "Fiftyplusone" geäußert, der berichtet, er habe das selbst ernannte Institut kontaktiert mit Bitte um Stellungnahme.
Anstatt zu antworten, veröffentlichte "Wedgewood Polling" ein inzwischen gelöschtes öffentliches Statement auf Social Media, in dem es einräumte, die meisten seiner Erhebungen gefälscht zu haben. Man habe in einem Experiment herausfinden wollen, wie einfach es sei, als frei erfundenes Umfrageinstitut Fuß zu fassen.
Auch die New York Times hatte auf die Daten von "Wedgewood Polling" zurückgegriffen. Inzwischen hat die Zeitung laut eigenen Angaben 15 gefälschte Umfragen des selbst ernannten Instituts von seiner Umfragesammlung gelöscht.
Anstatt zu antworten, veröffentlichte "Wedgewood Polling" ein inzwischen gelöschtes öffentliches Statement auf Social Media, in dem es einräumte, die meisten seiner Erhebungen gefälscht zu haben. Man habe in einem Experiment herausfinden wollen, wie einfach es sei, als frei erfundenes Umfrageinstitut Fuß zu fassen.
Auch die New York Times hatte auf die Daten von "Wedgewood Polling" zurückgegriffen. Inzwischen hat die Zeitung laut eigenen Angaben 15 gefälschte Umfragen des selbst ernannten Instituts von seiner Umfragesammlung gelöscht.
Erster russischer Diesel-Tanker auf dem Weg in die USA
Ein mit 40 000 Tonnen russischem Diesel beladener Tanker ist auf dem Weg nach New York, wie Schifffahrtsdaten des Finanzdienstleisters LSEG zeigen. Die Lieferung ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump hofft, mit mehreren Maßnahmen die Dieselpreise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken. Dazu gehört auch die Aussetzung von Teilen eines neuen Sanktionsgesetzes gegen Russland.
Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Agioi Fanendes wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.
Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Agioi Fanendes wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.
Russland hatte zugestimmt, ein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel aufzuheben, um den Kraftstoff wieder auf die Weltmärkte zu liefern. Trump hatte am 9. Oktober angekündigt, dass Russland zunächst 300 000 Tonnen oder 2,25 Millionen Barrel exportieren werde. Darauf sollen 500 000 Tonnen im November und eine Million Tonnen "unmittelbar danach" folgen.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder exportiert.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder exportiert.