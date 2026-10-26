Demokraten kündigen neue Untersuchungen zu Trump im Fall Epstein an

Die Demokraten bereiten sich darauf vor, nach den Midterm-Wahlen am 3. November Untersuchungen zum Umgang mit den Akten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein im Kongress einzuleiten, sofern sie die Mehrheit zurückgewinnen. Sie werfen der Regierung vor, die Veröffentlichung der Dokumente unzureichend umgesetzt zu haben, und setzen das Thema ein, um Trump und die republikanischen Abgeordneten in wichtigen Wahlkreisen unter Druck zu setzen.

„Die Epstein-Untersuchung wird eine unserer obersten Prioritäten sein“, sagte Abgeordneter Robert Garcia, der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Das Thema beschäftigt auch die Wähler weiterhin. Bei einer Trump-Kundgebung diesen Monat wurde eine Frau, die ein T-Shirt mit der Aufschrift „Release the Epstein Files“ trug, von Trump-Anhängern körperlich angegriffen und vom Sicherheitspersonal aus der Halle gebracht. Vizepräsident J.D. Vance wurde am Montag bei einer Kundgebung in North Carolina von einem Demonstranten unterbrochen, der die Freigabe der Akten forderte.