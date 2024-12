Trump verklagt ein Umfrageinstitut und eine Regionalzeitung wegen Wählerbefragung

Der künftige US-Präsident Donald Trump verklagt Medienberichten zufolge das Meinungsforschungsinstitut Selzer & Company sowie die Regionalzeitung The Des Moines Register und deren Verlag. Sie hatten im Bundesstaat Iowa kurz vor der Präsidentschaftswahl eine Wählerbefragung veröffentlicht. In der Klage wirft Trump der Zeitung und dem Umfrageinstitut vor, dass alle Wähler in Iowa und den USA durch die Umfrage in die Irre geführt worden seien, „um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2024 auf unzulässige Weise zu beeinflussen“. Es habe sich um „Absicht“ gehandelt, wie mehrere Medien aus der Klageschrift zitieren.



Die Umfrage hatte für Aufsehen gesorgt. Bei der Befragung gaben 47 Prozent der Befragten an, für Harris stimmen zu wollen. 44 Prozent wollten für Trump stimmen. Andere Umfragen sahen Trump vorn. Dieser gewann den Bundesstaat schließlich auch mit rund 13 Prozentpunkten Vorsprung.



Die Besitzerin des Umfrageinstituts, Ann Selzer, gilt in den USA als angesehene Meinungsforscherin. Nach der Wahl kündigte sie ihren Rückzug aus dem Geschäft an. Trump hatte bereits zuvor mit einer Klage gedroht und sich abwertend über Medien generell geäußert. „Es kostet eine Menge Geld, aber wir müssen die Presse gerade rücken. Unsere Presse ist sehr korrupt, fast so korrupt wie unsere Wahlen.“ Eine Sprecherin des Mutterkonzerns der Zeitung, Gannett, teilte laut CNN mit: „Wir stehen zu unserer Berichterstattung in dieser Angelegenheit und glauben, dass diese Klage unbegründet ist.“ Die Regionalzeitung teilte dem Sender zufolge mit, dass die Vorwahlumfrage nicht das Wahlergebnis widergespiegelt habe. Man habe die vollständigen Daten und technische Erklärungen zu der Umfrage veröffentlicht.