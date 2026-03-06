Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Indonesien droht mit Rückzug aus Trumps Friedensrat für Gazastreifen
Trump feuert Heimatschutzministerin Kristi Noem
Ausschuss lädt US-Justizministerin zu Epstein-Skandal vor
Senat blockiert Versuch, Trumps Kriegsbefugnisse gegen Iran einzuschränken
Trump: China verkauft Windräder an „Dumme drüben in Europa“
US-Justizministerium veröffentlicht Vernehmung einer Frau, die Trump belastet
Das Justizministerium hat einem Bericht der New York Times zufolge FBI-Dokumente veröffentlicht, in denen mehrere Vernehmungen einer Frau beschrieben werden, die Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erhebt. Die Seiten waren zuvor aus den Dokumenten im Zusammenhang mit dem inzwischen verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurückgehalten worden, weil sie laut Justizministerium fälschlicherweise als Duplikate eingestuft worden waren.
Die maschinengeschriebenen Notizen enthalten mehrere Befragungen, die das FBI 2019 mit der Frau durchgeführt hatte. Sie gab damals an, sowohl von Epstein als auch von Trump sexuell missbraucht worden zu sein. Ihre Anschuldigungen gegen Trump reichen laut New York Times bis in die 1980er-Jahre zurück. Damals war sie noch ein Teenager.
Als das Justizministerium die Epstein Files Ende Januar veröffentlichte, teilte die Behörde mit, dass darin auch unbestätigte Behauptungen enthalten seien. „Einige der Dokumente enthalten unwahre und sensationslüsterne Behauptungen gegen Präsident Trump“, hieß es.
Indonesien droht mit Rückzug aus Trumps Friedensrat für Gazastreifen
Mit Indonesien droht ein erstes Land, den von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensrat für den Gazastreifen wieder zu verlassen. Präsident Prabowo Subianto macht den Verbleib von Fortschritten für die Palästinenser abhängig. Sollte das Gremium keinen Nutzen bringen oder indonesischen Interessen widersprechen, werde sich Jakarta zurückziehen, teilt die Regierung nach einem Treffen mit islamischen Gruppen mit.
USA und Venezuela wollen diplomatische Beziehungen wiederherstellen
Die USA und die venezolanische Übergangsregierung haben die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen und konsularischen Beziehungen vereinbart. Dies teilte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Man konzentriere sich darauf, die Bedingungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen. „Dieser Schritt wird unsere gemeinsamen Bemühungen erleichtern, Stabilität zu fördern, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen und die politische Aussöhnung in Venezuela voranzutreiben“, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums. Das Engagement ziele darauf ab, dem venezolanischen Volk durch einen schrittweisen Prozess zu helfen.
Nach monatelangen Spannungen hatten die USA im Januar den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen. Dies löste eine Reihe von Veränderungen in dem Land aus, darunter die Vereidigung von Delcy Rodríguez zur Übergangspräsidentin. Seitdem haben die beiden Länder ihre bilateralen Beziehungen schrittweise wieder aufgenommen.
Trump und die venezolanische Interimspräsidentin Delcy Rodríguez. AFP
Trump: Wechsel in Kuba „nur eine Frage der Zeit“
US-Präsident Donald Trump will sich nach eigenen Angaben mit Kuba befassen, sobald der Konflikt in Iran beendet ist. Er wolle diesen Konflikt zuerst abschließen, sagte Trump bei einem Empfang des Fußballteams Inter Miami im Weißen Haus. Danach sei es „nur eine Frage der Zeit, bis Sie und viele großartige Menschen“ nach Kuba zurückkehren könnten. Die Regierung in Havanna wolle unbedingt eine Einigung erzielen. Eine Stellungnahme Kubas liegt zunächst nicht vor. Die USA haben nach dem von ihnen erzwungenen Machtwechsel in Venezuela die Öllieferungen des bisherigen Verbündeten an Kuba gestoppt und die Insel damit unter Druck gesetzt.
Auf Kuba sind derzeit Millionen Menschen ohne Strom. Verschärft hat sich die Energielage im Zuge der jüngsten Spannungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da US-Präsident Donald Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Kuba mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern ist auf Öl zur Stromversorgung angewiesen.
Trump feuert Heimatschutzministerin Kristi Noem
US-Präsident Donald Trump entlässt seine Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das teilte der Republikaner auf Truth Social mit. Über den Schritt wurde seit einiger Zeit spekuliert. Noem war wegen ihres Handlings der teilweise umstrittenen Einsätze der Einwanderungspolizei ICE, bei denen zwei US-Bürger starben, in Kritik geraten. In jüngster Zeit wuchs die Kritik an ihr selbst unter Republikanern wegen einer teuren Anzeigenkampagne, die ihren Namen landesweit bekannter machen sollte.
Einen Nachfolger hat Trump schon gefunden. Mit Wirkung zum 31. März soll der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Ressort führen, schreibt er. Es ist das erste Mal in seiner zweiten Amtszeit, dass Trump ein Kabinettsmitglied entlässt - wobei Noem einen neuen Job bekommen soll. Sie soll nun Sonderbeauftragte für „The Shield of the Americas“ werden, "unsere neue Sicherheitsinitiative für die westliche Hemisphäre, die wir am Samstag in Doral, Florida, vorstellen werden", so Trump.
Ausschuss lädt US-Justizministerin zu Epstein-Skandal vor
Der Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses lädt Justizministerin Pam Bondi vor, um sie zu ihrer Rolle bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten zu befragen. Das Gremium stimmte mit parteiübergreifender Unterstützung für eine Vorladung der Ministerin, wie mehrere US-Medien berichteten.
Der Umgang mit den Millionen Akten zu den Ermittlungen gegen den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein war zuvor kritisiert worden. Unter anderem wurde bemängelt, dass Opfer nicht hinreichend geschützt und belastende Akten wieder aus dem Netz genommen worden seien.
Die Entscheidung des Kontrollausschusses verpflichtet Bondi, zu der Anhörung hinter verschlossenen Türen zu erscheinen und sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Zuletzt waren auch Ex-Präsident Bill Clinton und seine Frau, die frühere Außenministerin Hillary Clinton, von dem Ausschuss befragt worden.
Bondi hatte ihren Umgang mit den Epstein-Akten bereits Mitte Februar verteidigt, dabei aber auch Fehler eingeräumt. „Versehentlich“ seien zum Teil Namen von Opfern des Sexualstraftäters veröffentlicht worden, gab sie zu. Diese seien nach entsprechenden Hinweisen geschwärzt worden.
Senat blockiert Versuch, Trumps Kriegsbefugnisse gegen Iran einzuschränken
Der US-Senat hat am Mittwoch einen Vorstoß der Demokraten abgelehnt, Präsident Trumps Befugnisse zur Kriegsführung gegen Iran ohne Zustimmung des Kongresses einzuschränken. Mit 53 zu 47 Stimmen blockierten die Republikaner die Maßnahme fast geschlossen entlang der Parteigrenzen. Dies war die erste klare Abstimmung im Kongress seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Militäroperation „Epic Fury“ vor vier Tagen. Die Senatoren Tim Kaine (Demokrat, Virginia) und Rand Paul (Republikaner, Kentucky) hatten versucht, die Resolution durchzusetzen und beriefen sich dabei auf den War Powers Act von 1973.
Die Abstimmung erfolgte, nachdem die Regierung teils widersprüchliche Erklärungen zum Krieg abgegeben hatte und Fragen zur Rechtmäßigkeit aufgekommen waren. Bislang sind mindestens sechs amerikanische Soldaten gefallen. Verteidigungsminister Pete Hegseth und General Dan Caine, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, erklärten vor der Abstimmung, das US-Militär überwältige Iran mit Luftangriffen – „Tod und Zerstörung vom Himmel, den ganzen Tag lang“. Die Operation habe bereits Irans Raketenprogramm und Marine schwer getroffen und werde sich "progressiv tiefer ins iranische Territorium" ausdehnen.
Republikaner verteidigten Trumps Entscheidung mit Verweis auf Jahrzehnte iranischer Angriffe auf Amerikaner durch eigene Streitkräfte und Stellvertretergruppen. Senator Mitch McConnell betonte, die Islamische Republik sei „buchstäblich auf der Prämisse eines existenziellen Krieges gegen Amerika und Israel gegründet“ worden. Einige Republikaner deuteten jedoch an, ihre Unterstützung könne schwinden, sollte die Operation ausgeweitet werden oder Bodentruppen eingesetzt werden. Laut US-Medien ist eine ähnliche Abstimmung im Repräsentantenhaus für Donnerstag geplant, wo ebenfalls mit einem Scheitern gerechnet wird.
Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Der Energie-Hunger von Rechenzentren wächst rasant. Der US-Präsident will deshalb, dass große Tech-Unternehmen eigene Kraftwerke bauen. So sollen steigende Preise für die Bevölkerung verhindert werden. Dafür hat Trump eine entsprechende Vereinbarung mit großen Technologieunternehmen unterzeichnet. Vertreter von Konzernen wie Google, Microsoft, Amazon Web Services und OpenAI verpflichteten sich im Weißen Haus zu einer sogenannten „Stromkunden-Schutzvereinbarung“.
Die Unternehmen sagen darin zu, den zusätzlichen Strombedarf ihrer KI-Rechenzentren selbst zu finanzieren oder eigene Kraftwerke direkt an den jeweiligen Standorten zu bauen. Auch Investitionen in Netzausbau und Infrastruktur sollen sie übernehmen. Verbraucher, insbesondere Anwohner in der Nähe von Rechenzentren, sollen dadurch nicht für den steigenden Energiebedarf der Branche aufkommen müssen, so Trump. In manchen Regionen könnten Strompreise sogar sinken, mutmaßte er.
Trump stellte die Initiative als Teil seiner wirtschaftspolitischen „Bezahlbarkeit“-Agenda dar, mit der er sinkende Lebenshaltungskosten für US-Bürger erreichen will – auch mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen Ende des Jahres. Das Thema gilt derzeit als eines der zentralen politischen Schlagworte im US-Wahlkampf und wird besonders von Demokraten betont. Zugleich erklärte er, der Ausbau von Rechenzentren sei entscheidend, damit die USA im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz gegenüber China führend bleiben.
Trump: China verkauft Windräder an „Dumme drüben in Europa“
US-Präsident Donald Trump – bekennender Gegner von Windkrafträdern – hat Europa für Erwerb und Nutzung der Anlagen belächelt. China stelle „all die Windräder her. Das einzige Problem ist, dass sie keine Windparks haben“, sagte er bei einer Pressekonferenz. „Sie verkaufen sie an die Dummen drüben in Europa. Europa kauft sie zu Tausenden.“
Trump lehnt Windkrafträder ab. Mehrfach hat er sich darüber echauffiert, dass in Europa die Technologie genutzt wird. So sprach er etwa von einem „grünen Betrug“, „vielleicht den größten Schwindel der Geschichte“. Europa verschandele die Landschaft mit Windrädern, die Energieproduktion sei viel zu teuer. Ihm ist die Stromerzeugung mit Kohle lieber, in seiner Amtszeit hat er sich mehrfach dafür eingesetzt.
Die USA setzten neben Öl und Gas auch in großem Umfang auf Atomenergie. „Ich habe eine Verordnung unterzeichnet, die den Bau und die Genehmigung vieler neuer Kernreaktoren vorsieht“, sagte er damals. Es seien große Fortschritte bei der Sicherheit von Atomreaktoren gemacht worden.
Epstein-Skandal: US-Handelsminister will Aussage machen
US-Handelsminister Howard Lutnick will sich freiwillig zu seinen früheren Kontakten mit dem gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befragen lassen. Wie das US-Portal Axios berichtet, soll Lutnick einer Anhörung hinter verschlossenen Türen vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses zugesagt haben. Der Ausschuss ist Teil einer politischen Aufarbeitung des Missbrauchsnetzwerks des 2019 in Haft gestorbenen Finanziers. „Ich habe nichts falsch gemacht und möchte die Dinge richtigstellen“, zitierte Axios den Minister. Der Vorsitzende des Ausschusses, der Republikaner James Comer, erklärte, Lutnick habe sich proaktiv bereiterklärt, freiwillig auszusagen. Ein Transkript des Gesprächs solle nach juristischer Prüfung veröffentlicht werden.
Lutnick war in zuletzt veröffentlichten Akten des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit Epstein erwähnt worden. Eine Nennung an sich heißt per se aber zunächst nichts. Dennoch hatten insbesondere Demokraten im Kongress zuletzt intensiv die Aufklärung über Art und Umfang der Kontakte Lutnicks zu Epstein und sogar einen Rücktritt gefordert. Lutnick hatte bereits im Februar vor einem Senatsausschuss erklärt, er habe „keine Beziehung“ zu Epstein und nur wenig mit ihm zu tun gehabt. Der Minister war früher in New York Epsteins Nachbar. Vergangenes Jahr hatte er in einem Podcast über Epstein gesagt, er habe schon 2005 entschieden, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Zugleich geht aus veröffentlichten Dokumenten hervor, dass es auch Jahre danach noch Treffen gab, unter anderem einen Familienbesuch auf Epsteins Privatinsel im Jahr 2012. Straftaten habe er nie beobachtet, erklärte Lutnick.
Premiere im UN-Sicherheitsrat: Melania Trump leitet als erste First Lady Sitzung
Als erste Ehefrau eines amtierenden Staatschefs hat US-First-Lady Melania Trump am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats geführt. Bei dem Treffen in New York ging es um den Schutz von Kindern und Bildung in Konfliktgebieten. Die 55-Jährige sagte in ihrer Ansprache Sätze wie „Frieden muss nicht fragil sein“. Die USA setzten sich für alle Kinder auf der ganzen Welt ein, betonte Melania Trump weiter. „Ich hoffe, dass ihr bald Frieden haben werdet.“
Den militärischen Konflikt im Nahen Osten erwähnte sie dabei nicht explizit. Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf Iran statt. Teherans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani nannte die Einberufung des Treffens durch die USA „zutiefst beschämend und heuchlerisch“, während iranische Schulen bombardiert würden. US-Außenminister Marco Rubio wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die USA würden niemals gezielt eine Schule angreifen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Melania Trump bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates, sie willkommen geheißen zu haben. Von den UN wurde der Sitzungsvorsitz der First Lady begrüßt. Es sei ein Zeichen der Wertschätzung der USA für den Sicherheitsrat, hatte ein Sprecher von Generalsekretär António Guterres im Voraus gesagt. Der Auftritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen. Trump hat die Organisation in der Vergangenheit wiederholt als ineffektiv bezeichnet und den Austritt seines Landes aus zahlreichen UN-Organisationen bewirkt. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch viele Milliarden Dollar.
Die USA haben im März turnusgemäß die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats übernommen. Zu deren Aufgaben gehört es auch, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Die First Lady hat sich während der Amtszeiten ihres Mannes weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie tritt jedoch immer wieder für die Belange von Kindern ein. So wandte sie sich im Jahr 2025 in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte die Rückkehr ukrainischer Kinder, die während des Krieges nach Russland verschleppt worden waren.
Clinton: Keine Hinweise auf Vergehen Trumps im Epstein-Fall
In den jetzt veröffentlichten Videoaufnahmen seiner Befragung vor dem US-Kongress hat Ex-Präsident Bill Clinton eine Unterhaltung mit dem heutigen Präsidenten Donald Trump über den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein geschildert. Trump habe ihm demnach Anfang der 2000er Jahre auf einem seiner Golfplätze gesagt, er habe sich mit Epstein zerstritten – „alles wegen eines Immobilien-Deals“.
Clinton sagte zudem, Trump habe ihm „nie etwas“ gesagt, das ihn glauben lasse, dieser sei im Zusammenhang mit Epstein in „irgendetwas Unangemessenes“ verwickelt gewesen. „Das ist die Wahrheit“, heißt es in der veröffentlichten Aussage weiter. Er habe „keine Informationen“, wonach Trump etwas Falsches getan habe.
Die Darstellung steht neben teils unterschiedlichen öffentlichen Aussagen Trumps zu seiner früheren Beziehung zu Epstein. 2002 hatte Trump Epstein in einem Interview noch als „tollen Kerl“ bezeichnet und gesagt, dieser möge schöne Frauen „auch auf der jüngeren Seite“. Später distanzierte er sich und erklärte, er habe sich mit Epstein überworfen und sei „kein Fan“ gewesen. In jüngerer Zeit begründete Trump das Ende der Beziehung zudem damit, Epstein habe Mitarbeiterinnen aus dem Spa seines Clubs Mar-a-Lago abgeworben – Details dazu variieren je nach Darstellung. US-Medien verweisen seit Jahren unter anderem auf einen Streit um ein Luxus-Anwesen in Florida als möglichen Wendepunkt der Beziehung.
Videos von Clinton-Anhörungen im Fall Epstein veröffentlicht
Die Epstein-Befragungen des früheren Präsidenten Bill Clinton und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton sind veröffentlicht worden. Das US-Parlament stellte die Videoaufnahmen der stundenlangen Anhörungen von vergangener Woche online. Die Befragungen vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses sollten zur politischen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals um den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein beitragen.
Die Videos zeigen die unter Eid abgegebenen Aussagen der Clintons in einem Gebäude in Chappaqua im US-Bundesstaat New York, wo das Ehepaar lebt. Beide hatten betont, keine Kenntnis von Epsteins Straftaten gehabt zu haben. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste. Nennungen in den Akten allein gelten jedoch nicht als Beleg für Fehlverhalten.
Vollständige schriftliche Transkripte der Anhörungen wurden bislang nicht veröffentlicht. Demokratische Abgeordnete hatten zuletzt eine umfassende Freigabe der Unterlagen gefordert. Republikaner kündigten an, die Videoaufzeichnungen so schnell wie möglich zugänglich zu machen.
Schlappe für Trump: Bundesrichter lehnen verzögerte Klärung von Zoll-Rückzahlungen ab
US-Präsident Donald Trump hat im Streit über die Rückerstattung von Zöllen eine juristische Niederlage erlitten. Ein US-Bundesberufungsgericht lehnte am Montag den Antrag der Regierung ab, das Verfahren um bis zu vier Monate zu verzögern. Stattdessen verwiesen die Richter den Fall zurück an die zuständige Vorinstanz, den U.S. Court of International Trade. Diese könnte nun klären, ob und wie Importeure mehr als 130 Milliarden Dollar zurückerhalten. Die Unternehmen hatten darauf gedrungen, den Prozess zur Rückzahlung der Gelder unverzüglich einzuleiten.
Der Oberste Gerichtshof der USA hatte die von Trump auf Basis eines Notstandsgesetzes verhängten Abgaben am 20. Februar für unzulässig erklärt. Der Supreme Court machte jedoch keine Vorgaben zur Abwicklung der Rückzahlungen an die mehr als 300 000 betroffenen Importeure. Rund 2000 Unternehmen, darunter der Logistikkonzern FedEx, haben Klage eingereicht. Trump hat erklärt, der Rechtsstreit um die Auszahlung könne sich über fünf Jahre hinziehen.
Washington-Korrespondent Peter Burghardt hat die Zoll-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom 20. Februar analysiert:
Demonstrationen in US-Städten nach Iran-Angriffen
Nach den Angriffen der USA und Israels auf Iran haben sich in den Vereinigten Staaten in mehreren Städten Menschen auf den Straßen versammelt. Größere Demonstrationen fanden unter anderem in Washington, D.C., New York und Los Angeles statt. Teils kritisierten die Demonstrierenden das Vorgehen der USA und forderten Frieden für die Region. Andere feierten dagegen den Schlag gegen die iranische Führung. In der Hauptstadt Washington, D. C., war bei den Protesten auch eine überlebensgroße Figur von US-Präsident Donald Trump zu sehen, die in Häftlingskleidung durch die Straßen ging - über ihr ein großer Schriftzug, der eine Amtsenthebung Trumps fordert.
Andere feierten den Tod des Religionsführers Ayatollah Ali Chamenei. „Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. Ich möchte tanzen. Ich möchte lachen – aber vor allem möchte ich einfach nur feiern“, zitierte die New York Post einen Demonstranten aus Los Angeles. Dem Bericht zufolge gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Straße, um die Angriffe auf Iran zu feiern. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Diaspora in den USA.
