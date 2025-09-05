Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Gericht stoppt Rückbau von Abschiebezentrum in Sumpfgebiet
Bundesrichter kippt Stopp von US-Auslandshilfen - Trump-Regierung legt Berufung ein
US-Justizministerium leitet Ermittlungen gegen Fed-Bankerin Cook ein
Einsatz der Nationalgarde: Washington verklagt Trump-Regierung
Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf
Trump will Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenennen
US-Präsident Trump will das Verteidigungsministerium nach Angaben des Weißen Hauses in "Kriegsministerium" umbenennen. Trump werde dazu am Freitag eine entsprechende Anordnung unterzeichnen, teilte ein Sprecher des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Anordnung würde Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Ministerium ermächtigen, Titel wie "Kriegsminister" und "Kriegsministerium" in der offiziellen Kommunikation zu verwenden, heißt es in einem Informationsblatt des Weißen Hauses dazu. Hegseth zufolge soll die Umbenennung das "Krieger-Ethos" der Streitkräfte widerspiegeln.
Die nun geplante Umbenennung dürfte Hunderte Millionen Dollar kosten, da unter anderem sämtliche Schilder und Briefköpfe weltweit geändert werden müssten. Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar bereits mehrere Umbenennungen von Orten und Institutionen vorangetrieben.
US-Gericht stoppt Rückbau von Abschiebezentrum in Sumpfgebiet
Das umstrittene Abschiebe-Haftzentrum "Alligator Alcatraz" in einem riesigen Sumpfgebiet im US-Bundesstaat Florida muss vorerst doch nicht zurückgebaut werden. Ein Berufungsgericht in Atlanta setzte die einstweilige Verfügung eines Bezirksgerichts vorübergehend außer Kraft, bis endgültig über den Fall entschieden wird. Umweltschützer hatten gegen die von US-Präsident Trump persönlich eröffnete Haftanstalt in den berühmten Everglades geklagt. Die Wahl des Standorts war von der Regierung damit begründet worden, dass die von Alligatoren bevölkerten Sümpfe Häftlinge von einer Flucht abhalten sollten.
Das in niedrigerer Instanz mit dem Fall befasste Bezirksgericht hatte im August angeordnet, dass innerhalb von 60 Tagen alle Zäune, Beleuchtungsanlagen, Generatoren, Gas-, Abwasser- und Abfallbehälter von dem Gelände entfernt werden müssen. Weitere Bauarbeiten seien nicht erlaubt und es dürften auch keine weiteren Häftlinge aufgenommen werden. Das Gericht wies auf "irreparable Schäden in Form von Lebensraumverlust und erhöhter Sterblichkeit gefährdeter Arten" im fragilen Ökosystem der Everglades hin - der größten subtropischen Wildnis in den Vereinigten Staaten.
Das Berufungsgericht entschied nun, dass das öffentliche Interesse schwerer wiege als die von Umweltschützern vorgebrachten Argumente. Auch von erheblichen Kosten für einen Rückbau ist die Rede.
In dem Gefängnis sollen nach früheren Angaben des Weißen Hauses Tausende Migranten vor ihrer Abschiebung untergebracht werden. Nachdem Präsident Trump die neue Haftanstalt im Sommer persönlich eröffnet hatte, waren innerhalb weniger Tage Zelte für Tausende Häftlinge sowie mobile Unterkünfte für Mitarbeiter auf einem wenig genutzten Flugplatz errichtet worden. Gegner des Projekts kritisierten unter anderem käfigartige Zellen für Häftlinge und mangelnde Hygiene. Die Regierung bezeichnete die Vorwürfe als haltlos.
Bundesrichter kippt Stopp von US-Auslandshilfen - Trump-Regierung legt Berufung ein
Ein Bundesrichter hat der Regierung von US-Präsident Trump untersagt, vom Kongress bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe eigenmächtig zu streichen. US-Bezirksrichter Amir Ali entschied in Washington, dass die Regierung verpflichtet sei, die vom Parlament beschlossenen Haushaltsgesetze zu befolgen. Die Regierung legte am Donnerstag Berufung ein. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Präsident Trump hat die exekutive Befugnis, sicherzustellen, dass alle Auslandshilfen gegenüber den Steuerzahlern rechenschaftspflichtig sind und mit den 'America First'-Prioritäten übereinstimmen."
Konkret geht es um rund vier Milliarden Dollar von insgesamt 11,5 Milliarden Dollar, die der Kongress für das Jahr 2024 bewilligt hatte und die am 30. September verfallen. Die Trump-Regierung habe den Stopp der Mittelzuweisungen des Kongresses nicht gerechtfertigt, erklärte Richter Ali.
US-Justizministerium leitet Ermittlungen gegen Fed-Bankerin Cook ein
Das US-Justizministerium hat wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs eine strafrechtliche Untersuchung gegen die US-Notenbankgouverneurin Lisa Cook eingeleitet. Es seien Vorladungen für eine Anklagejury in den Bundesstaaten Georgia und Michigan ausgestellt worden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eingesehene Dokumente und eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Untersuchung folge auf eine Strafanzeige des Leiters der Wohnungsfinanzierungsbehörde FHFA, William Pulte.
Der von Präsident Donald Trump ernannte Pulte wirft Cook vor, bei Hypothekenanträgen mehrere Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, um möglicherweise niedrigere Zinssätze zu erhalten. Trump hatte Cook aufgrund dieser Anschuldigungen bereits entlassen, woraufhin sie Klage gegen die Abberufung einreichte. Ihr Anwalt warf dem Justizministerium nun vor, neue Rechtfertigungen für Trumps Vorgehen zu konstruieren.
Der Fall hat an den Finanzmärkten Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed ausgelöst, da Trump von der Notenbank kräftige Zinssenkungen fordert. Ein Ausscheiden Cooks würde es ihm ermöglichen, einen vierten Posten im siebenköpfigen Direktorium zu besetzen. Der Rechtsstreit dürfte vor dem Obersten Gerichtshof landen.
Einsatz der Nationalgarde: Washington verklagt Trump-Regierung
Die US-Hauptstadt Washington hat die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des Einsatzes der Nationalgarde verklagt. Mit der bei einem Bundesgericht eingereichten Klage soll die Stationierung unterbunden werden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße. "Bewaffnete Soldaten sollten auf amerikanischem Boden keine Polizeiaufgaben für amerikanische Bürger übernehmen", erklärte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtdistrikts, Brian Schwalb, auf der Plattform X.
Schwalb sieht in dem Einsatz auch eine Gefahr für die Wirtschaft der Hauptstadt, etwa für Restaurants, Hotels und den Tourismus. Ihm zufolge sind aktuell mehr als 2200 Nationalgardisten aus sieben US-Bundesstaaten und dem Bundesdistrikt auf den Straßen Washingtons unterwegs.
Trump hatte im vergangenen Monat Truppen der Nationalgarde nach Washington verlegt, um nach eigenen Worten "Recht, Ordnung und öffentliche Sicherheit wiederherzustellen". Zudem unterstellte er die Polizeibehörde von Washington direkt dem Bund.
Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf
Die US-Regierung erkennt bestimmten Venezolanern den Schutzstatus ab und will damit deren Ausreise forcieren. Venezuelas Rolle bei der "Förderung illegaler Migration" untergrabe die Bemühungen, die Grenze der USA zum Süden zu sichern und eine gesteuerte Migration zu ermöglichen, teilte das Heimatschutzministerium mit. Der temporäre Schutzstatus "ermutige" Menschen dazu, ohne gültige Papiere in die Vereinigten Staaten zu reisen.
Der temporäre Schutzstatus war 2021 unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden eingeführt worden. Laut US-Medien sind von dem Vorhaben gut 250 000 Menschen betroffen, die sich mit Aberkennung der Sonderregel unrechtmäßig in den USA aufhalten würden.
Medien: Neuer Ausschuss zu Attacke auf US-Kapitol
Der gewaltsame Sturm auf das US-Kapitol vor mehr als vier Jahren soll Medienberichten zufolge erneut aufgerollt und untersucht werden. Die Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten für einen entsprechenden Sonderausschuss, berichteten unter anderem die Tageszeitung Washington Post und die Website Politico.
Die Parteikollegen von Donald Trump hatten sich laut Washington Post darüber beschwert, dass die an der vorherigen Untersuchung beteiligten Abgeordneten voreingenommen gegenüber dem heutigen Präsidenten gewesen sein sollen. Der vergangene Ausschuss hatte Trump zum Abschluss seiner Arbeit gleich mehrere Vergehen vorgeworfen und dem Justizministerium empfohlen, gegen ihn vorzugehen. Solche Empfehlungen sind aber nicht bindend.
Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger des damaligen Präsidenten Trump den Parlamentssitz in Washington gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress an jenem Tag zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal zu bestätigen.
Bitcoin-Börsengang macht Trumps Söhne reicher
Eine Bitcoin-Firma, an der zwei Söhne des US-Präsidenten beteiligt sind, hat bei ihrem Börsengang am Mittwoch zeitweise ihren Wert mehr als verdoppelt. Die Aktien des Bitcoin-Schürfers American Bitcoin CorpABTC.O stiegen an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq auf bis zu 14,52 Dollar. Zum Handelsschluss notierten sie mit einem Plus von 16,5 Prozent bei 8,04 Dollar. Der Anteil von Eric Trump und Donald Trump Jr., die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten, hatte damit einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar, sie gewannen binnen eines Tages also an die 250 Millionen Euro. Auf dem Höchststand des Tages war die Beteiligung sogar 2,6 Milliarden Dollar wert.
Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden, die sich bisher auf Immobilien und Golfplätze konzentriert hat. "Krypto explodiert", sagte Eric Trump in einem Interview. Der Kryptobereich mache derzeit mindestens die Hälfte seiner Tätigkeit aus.
Das Engagement der Familie im Kryptogeschäft ruft jedoch Kritiker auf den Plan. Abgeordnete der Demokraten und Aufsichtsbehörden für Regierungsethik werfen der Familie einen Interessenkonflikt vor, da der Präsident die Regulierung der Branche lockere.
USA drohen Drogenkartellen mit weiteren Militärschlägen
Die USA werden ihre Militäroperationen gegen Drogenkartelle fortsetzen. Dies kündigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an. "Wir haben Einsatzkräfte in der Luft, im Wasser und auf Schiffen, denn dies ist eine todernste Mission für uns, und sie wird nicht mit diesem einen Schlag enden", sagte Hegseth dem Sender Fox News am Tag nach dem Angriff auf ein Schnellboot vor der Küste Venezuelas, bei dem elf Menschen getötet wurden. Jeder, der in der Süd-Karibik Drogen schmuggle und als Narko-Terrorist eingestuft sei, werde dasselbe Schicksal erleiden.
US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag ohne Angabe von Beweisen erklärt, das US-Militär habe die Besatzung des Schnellbootes als Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua identifiziert. Die Regierung in Washington hatte die Gruppe im Februar als terroristische Vereinigung eingestuft. Am Mittwoch sagte Trump, an Bord seien "riesige Mengen an Drogen" gefunden worden. Die genauen Umstände des Angriffs sind jedoch unklar.
Die US-Regierung hat kürzlich sieben Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot mit mehr als 4500 Soldaten in die südliche Karibikregion entsandt. Trump will damit nach eigenen Angaben sein Versprechen einlösen, hart gegen Drogenkartelle vorzugehen. In Venezuela hat dies Sorgen geschürt, die Regierung in Caracas könnte das eigentliche Ziel sein.
Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado unterstützte den US-Angriff am Mittwoch jedoch auf Fox Noticias. Man müsse dankbar sein, dass Trump und seine Regierung den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als das behandelten, was er sei: "das Oberhaupt eines narko-terroristischen Regimes". Machado durfte bei der Präsidentschaftswahl 2024 nicht antreten, gilt aber als die beliebteste Oppositionsfigur des Landes.
Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard rechtswidrig
Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.
Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Mrd Euro).
Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich mehr gegen Antisemitismus hätte machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.
Trump: China hätte USA bei Militärparade erwähnen sollen
Bei den Feierlichkeiten in China zum Ende des Zweiten Weltkriegs hätte die Rolle der USA nach Ansicht von Präsident Donald Trump gewürdigt werden sollen. "Ich habe die Rede gestern Abend gesehen. Präsident Xi ist ein Freund von mir, aber ich fand, dass die USA in dieser Rede hätten erwähnt werden sollen, denn wir haben China sehr, sehr geholfen", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Oval Office. Gleichzeitig bezeichnete er die Zeremonie als "wunderschön" und "sehr, sehr beeindruckend".
Wenige Stunden zuvor hatte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social den in Peking versammelten Staats- und Regierungschefs vorgeworfen, sich gegen die USA zu verschwören. "Bitte übermitteln Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong-un, während Sie sich gegen die USA verschwören", schrieb er an Xi gerichtet.
China hatte am Mittwoch aus Anlass des 80. Jahrestages des Kriegsendes eine große Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking aufmarschieren lassen. An der Seite von Xi nahmen unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un teil. Beobachtern zufolge sollte dies auch der Abschreckung potenzieller Gegner wie den USA dienen. Xi dankte laut offiziellen Angaben "den ausländischen Regierungen und internationalen Freunden, die das chinesische Volk unterstützt und ihm geholfen haben", ging jedoch nicht näher auf die Rolle der USA im Krieg ein. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.
Die USA traten 1941 in den Zweiten Weltkrieg ein. Sie unterstützten die chinesischen Streitkräfte im Kampf gegen das japanische Militär und spielten eine entscheidende Rolle bei der Niederlage Japans im Jahr 1945.
Trump: US-Soldaten bleiben in Polen – Zahl könnte steigen
US-Soldaten sollen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiterhin in Polen stationiert werden. „Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen. Wir denken zwar darüber nach, was andere Länder betrifft, aber wir stehen voll hinter Polen und werden dem Land helfen, sich zu verteidigen“, sagte Trump beim Antrittsbesuch von Polens neuem Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Die Militärpräsenz könne sogar erhöht werden, wenn die Polen diese wünschten. In Europa gibt es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit die Befürchtung, dass US-Truppen abgezogen werden könnten.
Nawrocki entgegnete, es sei das erste Mal im 20. und 21. Jahrhundert, dass die Polen glücklich über die Präsenz ausländischer Soldaten in ihrem Land seien. „Die amerikanischen Soldaten sind Teil von unserer Gesellschaft.“ Derzeit seien fast 10 000 US-Soldaten in Polen stationiert. Dies sei ein Zeichen an die Welt und besonders an Russland, dass man zusammenstehe.
Trump: Bei Niederlage im Streit um US-Zölle müssten Handelsabkommen gekündigt werden
US-Präsident Donald Trump könnte sich gezwungen sehen, die Handelsabkommen mit der EU und anderen Staaten aufzukündigen, sollten seine Sonderzölle an US-Gerichten scheitern. Das erklärte Trump in Washington. Seine Regierung hat das Oberste Gericht angerufen, um das Urteil eines Berufungsgerichts von vergangener Woche aufzuheben. Dieses hatte viele der von ihm verhängten Zölle für illegal erklärt.
Eine Niederlage vor Gericht würde die USA weitaus ärmer machen und die in den vergangenen Monaten geschlossenen Handelsabkommen gefährden, sagte Trump bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. "Unser Land hat die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Es könnte aber auch wieder unglaublich arm werden", warnte der US-Präsident. "Wenn wir diesen Fall nicht gewinnen, wird unser Land so sehr, so sehr leiden."
Die von ihm verhängten Zölle hätten den Weg für die Abkommen geebnet, sagte Trump. "Wir haben ein Abkommen mit der Europäischen Union geschlossen, bei dem sie uns fast eine Billion Dollar zahlen", sagte Trump. "Ich schätze, wir müssten sie dann rückgängig machen." Trump zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass seine Regierung den Fall gewinnen werde.
Als erster US-Bundesstaat: Florida will Impfpflicht kippen - auch für Schulkinder
Die Gesundheitsbehörde des US-Bundesstaates Florida will alle staatlichen Impfvorschriften abschaffen. Die Forderung gelte auch für bislang notwendige Impfungen für den Schulbesuch von Kindern, sagte der Leiter der Behörde, Joseph Ladapo. "Jede einzelne von ihnen ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei." Ladapo erhielt bei seiner Ankündigung Rückendeckung von Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Der Republikaner hatte den Widerstand gegen Covid-19-Vorschriften zu einem zentralen Punkt seiner ersten Amtszeit gemacht.
In allen US-Bundesstaaten gibt es Impfvorschriften für den Besuch öffentlicher Schulen, wobei die Ausnahmeregelungen variieren. Nach offiziellen Daten sind die Impfquoten für mehrere Krankheiten wie Masern, Diphtherie und Polio bei Kindergartenkindern in den USA im Schuljahr 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte die neuen Zahlen im Juli inmitten eines zunehmenden Masernausbruchs veröffentlicht. Die Zahl der bestätigten Fälle erreichte dabei den höchsten Stand, seit die Krankheit im Jahr 2000 in den USA als ausgerottet galt.
Nicht nur in Florida ringen Befürworter und Gegner um die Impfpolitik. Als Reaktion auf eine umstrittene Neuausrichtung auf nationaler Ebene kündigten die US-Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington die Gründung einer Gesundheitsallianz an. Die "West Coast Health Alliance" werde gemeinsame Impfempfehlungen aussprechen, die sich an nationalen Ärzteverbänden orientieren, selbst wenn sie von den Vorgaben auf Bundesebene abweichen. "Die Demontage des öffentlichen Gesundheitswesens und der Verzicht auf den Einsatz von Wissenschaft, Daten und Fakten gefährden Menschenleben", sagte Erica Pan, die Leiterin der kalifornischen Gesundheitsbehörde.
Hintergrund sind weitreichende Änderungen der Impfpolitik, die US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. veranlasst hatte. Im Juni entließ er etwa alle Mitglieder des beratenden Impfausschusses ACIP und ersetzte sie durch handverlesene Berater, darunter auch Impfgegner.
US-Gericht: Trump durfte Venezolaner nicht mit Kriegsgesetz abschieben
Ein Berufungsgericht hat es als unrechtmäßig erklärt, dass die Regierung ein Gesetz aus dem Jahr 1798 anwendet, um Ausländer abzuschieben. Das konservative Berufungsgericht in New Orleans urteilte, Präsident Donald Trump hätte den sogenannten Alien Enemies Act nicht anwenden dürfen, um mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua schnell abzuschieben. Das Gesetz erlaube der Regierung die Inhaftierung und Abschiebung von Bürgern feindlicher Staaten nur in Kriegszeiten oder während einer Invasion.
Trump hatte in einer Proklamation vom 14. März erklärt, die Bande aus Venezuela sei eine staatlich geförderte internationale Terrororganisation, die auf US-Territorium vorgedrungen sei. Es ist dieselbe Bande, gegen die er am Dienstag auch einen militärischen Angriff ausführen ließ, bei dem angeblich elf Menschen getötet wurden.
Das Bundesberufungsgericht ist das erste Gericht, das sich direkt zu der Proklamation des Präsidenten vom 14. März geäußert hat. Sollte gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden, landet der Fall vor dem Obersten Gerichtshof.
