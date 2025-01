Regierungschefs aus GB und Norwegen kritisieren Musk

Nach Kritik aus Deutschland werfen nun auch Großbritannien und Norwegen dem Milliardär und Trump-Berater Elon Musk gefährliche Agitation vor. Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere sagte am Montag dem Sender NRK, es sei "besorgniserregend, dass ein Mann mit einem enormen Zugang zu sozialen Medien und enormen wirtschaftlichen Ressourcen sich so direkt in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischt". Sollte sich Musk sich in Norwegens Politik einmischen, sollten sich hiesige Politiker kollektiv davon distanzieren. Stoeres Minderheitsregierung aus seiner linken Arbeiterpartei und der kleineren Zentrumspartei liegt in Meinungsumfragen vor den im September anstehenden Parlamentswahlen hinter rechten Parteien zurück.



Der britische Premierminister Keir Starmer sagte auf einer Pressekonferenz, ohne Musk beim Namen zu nennen: "Wenn das Gift der extremen Rechten zu ernsthaften Drohungen führt, (...) ist in meinen Augen eine Grenze überschritten." Jene, "die Lügen und Fehlinformationen so weit und so breit wie möglich verbreiten, sind nicht an den Opfern interessiert, sondern an sich selbst". Er bezog sich auf Vorwürfe gegen seine Kinderschutz-Ministerin Jess Phillips, die Musk als "Verteidigerin von Vergewaltigungs-Völkermord" bezeichnete.



Der Berater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat wiederholt Kritik an Starmer auf seiner Online-Plattform X gepostet. So habe es Starmer während seiner Zeit von 2008 bis 2013 als Direktor der Staatsanwaltschaft versäumt, Banden von Männern meist südasiatischer Herkunft strafrechtlich zu verfolgen, die junge Mädchen vergewaltigt hätten. Starmer wies dies zurück.