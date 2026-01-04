Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Katja Guttmann
Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin
US-Präsident Donald Trump droht der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez. Sie könne einen höheren Preis als der gefangen genommene Präsident Nicolás Maduro zahlen, "wenn sie nicht das Richtige tut", sagt Trump in einem Interview mit der Zeitschrift The Atlantic. Rodríguez hat Maduros Amtsgeschäfte übernommen und betont, Maduro sei weiterhin Präsident des Landes. Sie hat Trumps Behauptungen widersprochen, sie sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten. Rodríguez ist zugleich Ölministerin und gilt aufgrund ihrer Kontakte und ihrer Erfahrung als eine zentrale und pragmatische Führungsfigur in Venezuela.
Trump sagte dem Magazin zudem, auch andere Länder könnten Ziel einer US-Intervention werden. "Wir brauchen Grönland, absolut", sagte er und bekräftigte damit seine früheren Äußerungen. Die Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, Katie Miller, hatte nach der Militäraktion in Venezuela eine Karte Grönlands in US-Farben mit dem Wort "Soon" ("Bald") gepostet.
Christian Helten
EU fordert Deeskalation in Venezuela
Die EU-Kommission und 26 der 27 EU-Staaten fordern alle Akteure im Venezuela-Konflikt zur Zurückhaltung auf. Alle Beteiligten müssten eine Eskalation vermeiden und eine friedliche Lösung sicherstellen, heißt es in einer Erklärung, die von allen EU-Mitgliedern mit Ausnahme Ungarns getragen wird und auch im Namen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas veröffentlicht wird. Die Achtung des Willens des venezolanischen Volkes sei der einzige Weg, in dem Land die Demokratie wiederherzustellen.
Dominik Fürst
UN-Sicherheitsrat tagt am Montag zu US-Angriff auf Venezuela
Der UN-Sicherheitsrat hat nach dem US-Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro eine Sondersitzung für Montag einberufen. Die Sitzung zu Venezuela ist für 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) angesetzt, wie aus einer Übersicht des UN-Sicherheitsrates hervorgeht.
Die Regierung in Caracas hatte zuvor die Sondersitzung beantragt. Die Attacke stelle einen Verstoß gegen die UN-Charta dar und gefährde den Frieden in der Region und der ganzen Welt, hieß es in einem Schreiben des Außenministeriums an den ständigen Vertreter Somalias bei den Vereinten Nationen, der im Januar dem Weltsicherheitsrat vorsteht. Der UN-Sicherheitsrat solle die Aggression verurteilen und die Einstellung der Angriffe fordern. Russland und China unterstützten die Forderung nach einer Sitzung.
Dominik Fürst
Wie Rubio den Angriff auf Venezuela rechtfertigt
Für den US-Angriff auf Venezuela ist nach Darstellung von US-Außenminister Marco Rubio keine Zustimmung des Kongresses vonnöten gewesen. „Sie war nicht erforderlich, weil es sich nicht um eine Invasion handelte. Wir haben kein Land besetzt. Es war eine Festnahme“, sagte er im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC News. Maduro sei von Einheiten der US-Bundespolizei FBI festgenommen worden.
Zudem seien ihm seine Rechte vorgelesen und er dann außer Landes gebracht worden, führte Rubio aus. Das US-Parlament werde außerdem bei weiteren US-Aktivitäten in Venezuela und in der Region nur dann einbezogen, wenn diese Pläne auch die Zustimmung des Kongresses erforderten. „Ansonsten wird der Kongress lediglich benachrichtigt“, sagte er.
Gemäß Verfassung ist der US-Präsident zwar Oberbefehlshaber der Streitkräfte, allerdings kann nur der Kongress offiziell einen Krieg erklären. In der Praxis haben nur wenige Präsidenten diesen Weg gewählt - öfter entschieden sie sich für andere rechtliche Instrumente, durch die sie auch ohne formelle Kriegserklärung Militäreinsätze befehlen konnten.
Christian Helten
Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Vladimir Padrino, der Verteidigungsminister des Landes, stellte sich hinter sie als Übergangspräsidentin. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäß die Führung des Landes, sagte er in einem TV-Statement. Das Militär unterstütze ihre Ernennung zur vorübergehenden Staatschefin.
Der Oberste Gerichtshof hatte bereits am Samstag angeordnet, dass Rodríguez die Geschäfte übernehmen soll. Venezuelas Verfassung sieht vor, dass die Vizepräsidentin bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt. Weiter sagte er, die Streitkräfte des Landes seien landesweit aktiviert worden, um die Souveränität zu garantieren.
Padrino gab außerdem weitere Details der US-Militäroperation in Venezuela bekannt. Er sagte, bei der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro in der Nacht zum Samstag sei ein großer Teil von dessen Sicherheitsteam getötet worden. Eine genaue Zahl nannte er nicht.
Christian Helten
Rubio: Öl-„Quarantäne“ als Druckmittel gegen Venezuela
US-Außenminister Marco Rubio erklärt, dass die Vereinigten Staaten eine Öl-„Quarantäne“ nutzen würden, um ihre Interessen gegenüber den neuen Führern Venezuelas nach der Absetzung von Präsident Nicolás Maduro durchzusetzen. In der Sendung „Face the Nation“ des Fernsehsenders CBS sagte er, man werde US-Sanktionen unterliegende Öltransporte beschlagnahmen. Das sei „ein enormes Druckmittel“ für die USA, um Veränderungen in Venezuela voranzutreiben, fügte er hinzu.
US-Truppen in der Region seien „in der Lage, nicht nur Drogenboote zu stoppen, sondern auch jedes dieser sanktionierten Schiffe, die ein- und ausfahren“, sagte Rubio. So könne man diesen Teil der Einnahmequellen des Regimes lähmen.
Rubio geht davon aus, dass ein weltweiter Mangel an Schweröl diesen Übergang begünstigen könnte. Er sei "ziemlich sicher, dass es ein großes Interesse von westlichen Unternehmen geben wird“, sagte Rubio in der ABC-Sendung „This Week“. „Nicht-russische, nicht-chinesische Unternehmen werden sehr interessiert sein. Unsere Raffinerien an der Golfküste der Vereinigten Staaten sind die besten, wenn es darum geht, dieses Schweröl zu verarbeiten.“
Der Frage, wann Venezuela möglicherweise Wahlen im Rahmen eines demokratischen Übergangs abhalten könnte, wich Rubio aus. „Diese Dinge brauchen Zeit – es ist ein Prozess“, sagte er, ohne weiter ins Detail zu gehen: „Wir werden bewerten, was sie tun, nicht was sie öffentlich sagen.“
Die Blockade werde bestehen bleiben, bis man Veränderungen sehe, die den nationalen Interessen der Vereinigten Staaten dienen und "eine bessere Zukunft für das venezolanische Volk ermöglichen".
Dominik Fürst
Medwedew: Trumps Vorgehen ist rechtswidrig, aber konsequent
Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates und frühere Präsident, Dmitri Medwedew, hat das Vorgehen der USA in Venezuela als rechtswidrig, aber konsequent bezeichnet. Donald Trump und seine Leute "verteidigen die nationalen Interessen ihres Landes recht hart", sagte Medwedew der Nachrichtenagentur Tass.
Trump scheine die Kontrolle über die Ölvorräte Venezuelas anzustreben. "Die Hauptmotivation von Uncle Sam war schon immer einfach – die Rohstoffe anderer Leute." Wären solche Maßnahmen gegen ein stärkeres Land ergriffen worden, würden sie als kriegerischer Akt betrachtet werden.
Russland gehört wie China und Iran zu Venezuelas Verbündeten. Moskau forderte deshalb die USA auf, ihre Position zu überdenken und Nicolás Maduro, den „rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes", und seine Ehefrau freizulassen, wie das Außenministerium mitteilte.
Lilith Volkert
Annette Reuther
Grüne kritisieren Merz-Reaktion
Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Reaktion von Kanzler Friedrich Merz auf das Vorgehen der USA in Venezuela kritisiert. „Der Einsatz der USA ist völkerrechtswidrig. Was hindert den Bundeskanzler daran, dies klar zu benennen?“, sagte sie. Dass Merz sich nach langem Zögern letztendlich nur zu wenigen, relativierenden Sätzen habe durchringen können, sei ein großes Problem. „Abtauchen ist in dieser Situation eine fatale Strategie, Herr Merz.“
Merz hatte am Samstagabend deutlich gemacht, dass er den US-Angriff auf Venezuela noch nicht juristisch bewerten will. „Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit“, teilte er mit.
Lilith Volkert
"Bald"-Tweet verstärkt Sorge um Grönland
Katie Miller, die Frau von Donald Trumps Vizestabschef, hat mit einer Nachricht auf der Plattform X für Aufsehen gesorgt. Sie postete am Samstagabend Ortszeit eine Landkarte von Grönland in den Farben der US-Flagge, dazu schrieb sie in Großbuchstaben „SOON“ – bald. Ihr Mann Stephen Miller ist einer der wichtigsten Berater des US-Präsidenten. Dieser hat seit seiner Amtseinführung immer wieder davon gesprochen, dass er Grönland übernehmen will, das zu Dänemark gehört. Kurz vor Weihnachten hat Trump einen Sonderbeauftragten eingesetzt, der das rohstoffreiche Territorium zu einem Teil der USA machen soll.
Linus Freymark
Exil-Venezolaner feiern auch in Deutschland Maduros Absetzung
In zahlreichen deutschen Städten feiern Exil-Venezolaner an diesem Sonntag die Absetzung von Machthaber Nicolás Maduro und demonstrieren für die Demokratisierung ihres Heimatlandes. Die Kundgebungen der venezolanischen Diaspora finden unter anderem in München, Hamburg, Heidelberg, Köln, Leipzig und Hannover statt.
Die venezolanische Diaspora ist auf nationaler wie lokaler Ebene organisiert und versteht sich als Interessenvertretung für in Deutschland lebende Venezolanerinnen und Venezolaner. In der Community sei die Freude über die Absetzung Maduros groß, sagte Mitkoordinatorin Luisa Ramirez der SZ. Denn die meisten ihrer Landsleute hätten ihr Heimatland aus politischen Gründen verlassen, weil sie Repressionen des Regimes ausgesetzt waren. Nun hoffen viele auf eine Demokratisierung Venezuelas.
Markus C. Schulte von Drach
Reaktionen aus Deutschland - Merz: „Maßstab bleibt das Völkerrecht“
Die Bundesregierung hat bisher keine klare Einschätzung zu der Festsetzung Maduros abgegeben. Am Samstagabend sagte Kanzler Friedrich Merz: „Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit. Maßstab bleibt das Völkerrecht.“ Es dürfe jetzt in Venezuela keine politische Instabilität entstehen, schrieb er im Netzwerk X. „Die letzte Wahl wurde gefälscht. Die Präsidentschaft haben wir – wie viele andere Staaten auf der Welt – daher nicht anerkannt“, lautet es in dem Beitrag und weiter: „Maduro spielte in der Region eine problematische Rolle.“
Als „sehr bedenklich“ bezeichnet SPD-Chef Lars Klingbeil das US-Vorgehen. Der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro habe zwar ein autoritäres Regime angeführt, das sich mit Gewalt und Unterdrückung an die Macht geklammert habe. „Allerdings kann dies keine Rechtfertigung dafür sein, internationales Recht zu missachten“, sagte Klingbeil der dpa zufolge. „Das Völkerrecht ist zu achten. Das gilt auch für das Handeln der USA.“ Der Vizekanzler ruft dazu auf, „den Pfad zu einem friedlichen Übergang zur Demokratie in Venezuela zu finden“. Die venezolanische Bevölkerung müsse selbst über ihre Zukunft entscheiden können.
Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für ganz Venezuela ausgesprochen. Der Krisenstab der Bundesregierung sei im Auswärtigen Amt zusammengetreten, sagt eine Sprecherin des Außenamts. Deutsche Staatsangehörige im Land seien aufgerufen, an einem sicheren Ort zu bleiben. Das Auswärtige Amt stehe im engsten Kontakt mit der Botschaft in Caracas. Die Bundesregierung betrachte die Lage „weiter mit Sorge, fortlaufend und sehr genau“, heißt es. Man stimme sich mit Partnern ab. „Wir rufen alle Beteiligten auf, nichts zu tun, was zu einer Zuspitzung der Lage führen könnte und Wege zu einer politischen Beilegung zu suchen. Völkerrechtliche Normen sind einzuhalten.“ Die Venezolanerinnen und Venezolaner verdienten „eine friedliche und demokratische Zukunft“.
Michelle Ostwald
USA heben Flugbeschränkungen über Karibik auf
Die Beschränkungen für den Luftraum über der Karibik laufen US-Verkehrsminister Sean Duffy zufolge um Mitternacht US-Ostküstenzeit aus. Der Flugverkehr könne dann wieder aufgenommen werden, schreibt Duffy auf der Online-Plattform X. Die Fluggesellschaften seien informiert und würden ihre Flugpläne zügig aktualisieren.
Michelle Ostwald
Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung
Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez geschäftsführend die Führung des Landes. Das habe das Oberste Gerichtshof in Venezuela angeordnet.
Maduro und seine Frau Cilia Flores waren am Samstag bei einem US-Militäreinsatz von Spezialeinheiten festgenommen und in die USA gebracht worden. Beide sitzen in einem Gefängnis in New York, wo sie sich vor Gericht wegen „Verschwörung zum Drogenterrorismus“ sowie zum Kokainimport verantworten sollen.
Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. „Wir werden nie wieder Sklaven sein.“ Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum. Die 56-jährige Juristin hatte als Außenministerin (2014–2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung. Sie forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.
Venezuelas Verfassung sieht vor, dass Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt.
Michelle Ostwald
Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
Nach seiner Festnahme bei einem US-Militäreinsatz ist der venezolanische Präsident Nicolás Maduro in einer Haftanstalt in New York angekommen. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigte, wie Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA abgeführt wird.
US-Medienberichten zufolge soll er für die Zeit seiner Untersuchungshaft im Stadtteil Brooklyn im Metropolitan Detention Center untergebracht werden, einer Haftanstalt der Bundesbehörden.
Zuvor war Maduro übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Flugzeug der Bundesbehörden auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New York gelandet und von dort per Hubschrauber in die Nähe der Haftanstalt in der Ostküstenmetropole gebracht worden.
