Rubio: Öl-„Quarantäne“ als Druckmittel gegen Venezuela

US-Außenminister Marco Rubio erklärt, dass die Vereinigten Staaten eine Öl-„Quarantäne“ nutzen würden, um ihre Interessen gegenüber den neuen Führern Venezuelas nach der Absetzung von Präsident Nicolás Maduro durchzusetzen. In der Sendung „Face the Nation“ des Fernsehsenders CBS sagte er, man werde US-Sanktionen unterliegende Öltransporte beschlagnahmen. Das sei „ein enormes Druckmittel“ für die USA, um Veränderungen in Venezuela voranzutreiben, fügte er hinzu.



US-Truppen in der Region seien „in der Lage, nicht nur Drogenboote zu stoppen, sondern auch jedes dieser sanktionierten Schiffe, die ein- und ausfahren“, sagte Rubio. So könne man diesen Teil der Einnahmequellen des Regimes lähmen.



Rubio geht davon aus, dass ein weltweiter Mangel an Schweröl diesen Übergang begünstigen könnte. Er sei "ziemlich sicher, dass es ein großes Interesse von westlichen Unternehmen geben wird“, sagte Rubio in der ABC-Sendung „This Week“. „Nicht-russische, nicht-chinesische Unternehmen werden sehr interessiert sein. Unsere Raffinerien an der Golfküste der Vereinigten Staaten sind die besten, wenn es darum geht, dieses Schweröl zu verarbeiten.“



Der Frage, wann Venezuela möglicherweise Wahlen im Rahmen eines demokratischen Übergangs abhalten könnte, wich Rubio aus. „Diese Dinge brauchen Zeit – es ist ein Prozess“, sagte er, ohne weiter ins Detail zu gehen: „Wir werden bewerten, was sie tun, nicht was sie öffentlich sagen.“



Die Blockade werde bestehen bleiben, bis man Veränderungen sehe, die den nationalen Interessen der Vereinigten Staaten dienen und "eine bessere Zukunft für das venezolanische Volk ermöglichen".