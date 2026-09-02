USA und Venezuela schließen weitreichendes Erdöl-Abkommen

Die USA und Venezuela haben den Abschluss eines weitreichenden Erdöl-Abkommens vermeldet. Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez erklärte am Freitagabend (Ortszeit) auf Telegram, die USA würden mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die Erschließung 17 neuer Ölfelder stecken, unter anderem mit der Beteiligung privater Unternehmen. US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Internetplattform Truth Social, mit der Einigung hätten sich die USA die Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel Erdöl gesichert. Das entspräche rund einem Fünftel der Vorkommen, die sich Schätzungen zufolge in Venezuela befinden.



Trump erklärte, das Abkommen habe für die US-amerikanischen Steuerzahlenden keine Kosten, sondern sichere die Versorgung mit Gas und Öl weiter. Rodríguez bedankte sich bei Trump und US-Außenminister Marco Rubio für das Abkommen. Es würde dafür sorgen, „dass wir unsere Ölreserven für die nationale Entwicklung einsetzen können“, so Rodríguez.



Durch die Vereinbarung wachse die Menge des den USA potenziell zur Verfügung stehenden Öls auf mehr als das Doppelte an, so Trump. Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA verfügten die USA Ende 2024 über Vorkommen von 46 Milliarden Barrel. Allerdings sind darin nicht nur Rohöl, sondern auch das Kondensat enthalten, das bei der Förderung aus dem Bohrloch gewonnen wird. Bereits jetzt sind die USA der größte Produzent von Erdöl weltweit. Mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel verfügt Venezuela über die größten Ölreserven der Welt.



Ende vergangenen Jahres hatten die USA den Druck auf Venezuela erhöht und das Militär in der Region erheblich verstärkt. Zumeist rechtfertigten die USA den Einsatz mit mutmaßlichem Drogenschmuggel, Trump selbst brachte ihn aber auch mit den Ölvorkommen in Verbindung. Venezuela habe den USA „Öl, Land und andere Vermögenswerte“ gestohlen, teilte er damals mit. Sie müssten sofort zurückgegeben werden. Anfang der 2000er Jahre hatte Venezuela Ölfelder verstaatlicht, wovon auch US-Firmen betroffen waren. Es folgte ein Streit über Entschädigungen. Anfang des Jahres nahmen US-Spezialkräfte dann den langjährigen Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, gefangen. Die USA klagten ihn und seine Ehefrau Cilia Flores unter anderem wegen des Vorwurfs des „Drogenterrorismus“ an. Seither wird das Land von der früheren Vizepräsidentin Rodríguez als geschäftsführender Präsidentin geführt.



Trump steht innenpolitisch unter Druck, weil der Iran-Krieg die Benzinpreise auch in den USA in die Höhe treibt. Der durchschnittliche Preis für bleifreies Benzin lag am Donnerstag bei 4,09 Dollar pro Gallone. Seit Beginn des Krieges ist er damit um über ein Drittel gestiegen. Laut dem Automobilverband AAA dürfte es für Autofahrer in den USA der teuerste August der Geschichte werden. Wie andere Nationen wollen die USA die angespannte Lage am Ölmarkt abfangen, indem sie ihre eigenen strategischen Reserven anzapfen. Die US-Reserve ist seit Beginn des Krieges allerdings bereits rapide geschrumpft und befindet sich auf dem niedrigsten Niveau seit etwa 44 Jahren.