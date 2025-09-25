Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Handelsabkommen zwischen USA und EU festgezurrt
Jimmy Kimmel ist zurück – Kritik von Trump
Toter nach Schüssen vor Einwanderungsbehörde ICE in Dallas
Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum
Trump wirft UN vor, keine Konflikte zu lösen und illegale Immigration zu fördern
Trump macht Weg frei für Verkauf von Tiktok USA an US-Investoren
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg für den Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok an eine Gruppe von US-Investoren freigemacht. Die am Donnerstag unterzeichnete Anordnung stellt fest, dass der Plan die nationalen Sicherheitsanforderungen eines Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt. Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagte Vizepräsident J. D. Vance und nannte damit erstmals einen Preis für die populäre Video-App. „Das wird komplett amerikanisch betrieben“, sagte Trump. Michael Dell, Rupert Murdoch und „wahrscheinlich vier oder fünf absolut erstklassige Investoren“ seien an dem Geschäft beteiligt.
Trump hatte die Durchsetzung des Gesetzes aus dem Jahr 2024, das ein Verbot der App vorschreibt, falls die chinesischen Eigentümer sie nicht verkaufen, wiederholt aufgeschoben. Stattdessen gab es Bemühungen, die US-Vermögenswerte von Tiktok von der globalen Plattform zu trennen, amerikanische und andere Investoren zu gewinnen und die Zustimmung der chinesischen Regierung zu erhalten. „Es gab einigen Widerstand auf chinesischer Seite, aber das Wesentliche, was wir erreichen wollten, war, den Betrieb von Tiktok aufrechtzuerhalten.“ Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Datensicherheit der Amerikaner wie gesetzlich vorgeschrieben gewährleistet ist. Trump sagte mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: „Ich habe mit Präsident Xi gesprochen. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich habe ihm gesagt, was wir tun, und er hat gesagt, machen Sie weiter.“
Trump hat Tiktok, das 170 Millionen US-Nutzer hat, zugeschrieben, ihm bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr geholfen zu haben. Er selbst hat 15 Millionen Follower auf seinem persönlichen Konto. Das Weiße Haus richtete zudem im August einen offiziellen TikTok-Account ein. Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus erklärten, sie wollten mehr Details des Geschäfts erfahren, um sicherzustellen, dass es einen klaren Bruch mit China darstellt.
Das Weiße Haus erörterte nicht, wie es auf die Bewertung von 14 Milliarden Dollar kam. Die chinesische Tiktok-Mutter ByteDance bewertet sich selbst mit 330 Milliarden Dollar.
Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus
Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend (Ortszeit) dazu - so viele wie nie zuvor in den 22 Jahren seiner „Jimmy Kimmel Live!“-Show, wie etwa der Hollywood Reporter berichtet. Diese Zuschauerzahl sei zudem fast viermal höher gewesen als gewöhnlich, berichtet die New York Times.
„Jimmy Kimmel Live!“ war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.
Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die „Jimmy Kimmel Live!“-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.
Notstopp einer UN-Rolltreppe: Trump fordert Verhaftung
Nach Problemen auf der Rolltreppe und dem Teleprompter bei seinem Besuch der Vereinten Nationen spricht US-Präsident Donald Trump von Sabotage und fordert die Verhaftung der Verantwortlichen. Die UN widersprechen entschieden.
Der Republikaner sprach auf seiner Plattform Truth Social von „unheimlichen Vorfällen“. Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich sind, auf die er und die First Lady stiegen. „Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind.“
Dann funktionierte der Teleprompter nach Trumps Aussage 15 Minuten lang nicht, als er seine Rede begann. Er lobte sich selbst dafür, wie er das überstanden habe. Trump sprach von „Sabotage“ und forderte eine Untersuchung. Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe, die seit Dienstag für viel Aufsehen und Stirnrunzeln führen, klar von sich: Das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht. „Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient“, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Deutschen Presse-Agentur.
Zur Rolltreppe teilten die UN mit, ein Kameramann der US-Delegation habe die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau dokumentieren wollen – er habe vor ihnen die Rolltreppe betreten und sei rückwärts hochgefahren. Als er oben angekommen sei, hätten Trump und die First Lady die Stufen betreten – und just in dem Moment sei die Rolltreppe stehen geblieben. Eine Untersuchung zeigte nach Angaben des UN-Sprechers im Anschluss, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war. Der Kameramann habe diese Sicherheitsfunktion womöglich versehentlich ausgelöst, hieß es.
Unterschriften-Maschine statt Biden: Weißes Haus stichelt in Fotogalerie gegen Trump-Vorgänger
Präsident Donald Trump hat eine neue Galerie im Weißen Haus mit Porträts der US-Staatschefs für einen Affront gegen seinen Vorgänger Joe Biden genutzt. Die Schwarz-Weiß-Fotos in goldfarbenen Rahmen zeigen die US-Präsidenten chronologisch nacheinander – aber anstatt Bidens Konterfei ist dort ein Gerät abgebildet, das Unterschriften imitiert. Unter dem von der Regierungszentrale veröffentlichten Foto der Maschine steht Bidens Name und dessen Amtszeit. Die Porträts sind an einer Wand im Außenbereich des Weißen Hauses platziert.
Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist nicht unüblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Biden-Vorgängerregierung allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben – und zwar ohne Bidens Genehmigung. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der New York Times, er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.
Handelsabkommen zwischen USA und EU festgezurrt
Das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union ist unter Dach und Fach. Das US-Handelsministerium und der US-Handelsbeauftragte hätten festgestellt, dass die EU die notwendigen Gesetzesentwürfe für eine Umsetzung der Vereinbarung vorgelegt habe, heißt es in dem Dokument der beiden Regierungsbehörden. Nun soll auch die vereinbarte Senkung der Zölle für EU-Autoexporte in die USA auf 15 Prozent in Kraft treten, und zwar rückwirkend zum 1. August.
Die Veröffentlichung listet zudem Hunderte von Produkten aus der EU auf, die von den Zöllen vollständig ausgenommen sind. Dazu gehören alle Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Generika, deren Inhaltsstoffe und chemische Vorprodukte. Befreit sind zudem bestimmte natürliche Rohstoffe, die in den USA nicht vorkommen.
Die EU hatte sich im August mit den USA auf ein Handelsabkommen verständigt. Darin wurde festgehalten, dass die Autozölle, die bei 27,5 Prozent lagen, auf 15 Prozent gesenkt werden. Unklar blieb aber, wann der niedrigere Zollsatz in Kraft treten würde. Die USA hatten den Schritt daran geknüpft, dass die EU die notwendigen Gesetze zur Umsetzung der versprochenen Zollsenkungen für US-Waren vorlegt. Dass die niedrigeren Autozölle nun rückwirkend in Kraft treten, ist eine Erleichterung für die Autobauer, die auf die Bestätigung sehnlichst gewartet hatten.
Die EU verpflichtet sich der Vereinbarung zufolge dazu, ihre Zölle auf alle US-Industriegüter abzuschaffen und einen bevorzugten Marktzugang für eine Vielzahl von US-Meeresfrüchten und Agrarerzeugnissen wie Milchprodukten, Schweinefleisch oder Sojaöl zu gewähren. Die EU sagte zudem zu, bis 2028 in den USA Flüssigerdgas, Öl und Kernenergieprodukte für 750 Milliarden Dollar einzukaufen, zudem in den USA hergestellte Chips für Künstliche Intelligenz (KI) im Wert von 40 Milliarden Dollar. EU-Unternehmen sollen bis 2028 auch zusätzlich 600 Milliarden Dollar in strategisch wichtige Sektoren der USA investieren.
Statue in Washington feiert Freundschaft zwischen Trump und Epstein
"Wir feiern die langjährige Verbindung zwischen Präsident Donald J. Trump und seinem 'engen' Freund Jeffrey Epstein" steht an der Bronzestatue am Ende der National Mall in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. Sie zeigt zwei Männer in Anzug und Krawatte, die sich lächelnd an der Hand halten und beschwingt rumzuhüpfen scheinen. Die Statue ist Medienberichten zufolge von den örtlichen Behörden genehmigt worden und darf bis Sonntag stehen bleiben. Wer sie dort aufgestellt hat, ist nicht bekannt.
Der US-Multimillionär Epstein, der offiziellen Angaben zufolge 2019 in Haft Suizid beging, hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben. Er hatte beste Kontakte in die amerikanische High Society - und auch zu Trump. Der US-Präsident bestreitet seit Monaten dennoch vehement, in die Verbrechen Epsteins verwickelt gewesen zu sein.
Der US-Multimillionär Epstein, der offiziellen Angaben zufolge 2019 in Haft Suizid beging, hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben. Er hatte beste Kontakte in die amerikanische High Society - und auch zu Trump. Der US-Präsident bestreitet seit Monaten dennoch vehement, in die Verbrechen Epsteins verwickelt gewesen zu sein.
Julia Demaree Nikhinson/AP
Jimmy Kimmel ist zurück – Kritik von Trump
Der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel ist wieder im Fernsehen zu sehen. Nachdem sein Fernsehsender ABC seine Sendung letzte Woche ausgesetzt hatte, durfte er am Dienstag wieder senden. In seinem Eröffnungsmonolog soll er sich laut US-Medien zurückhaltend zur Kontroverse um ihn geäußert haben. „Diese Show ist nicht wichtig“, sagte er laut New York Times. „Wichtig ist, dass wir in einem Land leben, das uns eine solche Show ermöglicht.“
Hintergrund der Zwangspause waren Kommentare des Moderators in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel hatte gesagt, dass die „Gang“ Make America Great Again – also die Bewegung, die hinter US-Präsident Donald Trump steht – verzweifelt versuche, den Tatverdächtigen in krassen Gegensatz zu ihnen zu stellen, und alles dafür tue, politisches Kapital daraus schlagen zu wollen. Dazu sagte er am Dienstagabend, es sei nicht seine Absicht gewesen, den Mord an einem jungen Mann herunterzuspielen.
US-Präsident Donald Trump hat das Comeback des Moderators kritisiert – und zugleich mit einem möglichen juristischen Vorgehen gegen den Sender gedroht. Er könne nicht glauben, dass ABC Kimmel seinen Job zurückgegeben habe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Trump behauptete, Kimmel sei ein Handlanger der Demokraten, und er sprach dabei von einem „illegalen Wahlkampfbeitrag“, ohne seine Vorwürfe genau zu erläutern oder Beweise vorzulegen. „Ich denke, wir werden ABC diesbezüglich auf die Probe stellen“, fuhr er fort. Als er das letzte Mal gegen den Sender vorgegangen sei, habe dieser ihm mehrere Millionen Dollar gezahlt. Dieses Mal klinge es noch lukrativer.
Toter nach Schüssen vor Einwanderungsbehörde ICE in Dallas
Bei einem Angriff auf eine Außenstelle der US-Einwanderungsbehörde ICE in Dallas hat ein Schütze einen Menschen getötet und sich anschließend das Leben genommen. Wie das US-Heimatschutzministerium berichtet, wurden zwei weitere Personen verletzt. Sie befänden sich in einem kritischen Zustand. Alle drei seien Häftlinge gewesen. Zuerst sprach die Behörde von zwei toten Häftlingen, korrigierte diese Zahl aber in einer späteren Erklärung nach unten, ohne dies näher zu erläutern.
Die Bundespolizei FBI geht nach eigenen Angaben bisher von einem ideologischen Motiv aus. FBI-Direktor Kash Patel veröffentlichte auf der Plattform X ein Foto von Patronen des Schützen. Auf einer steht „ANTI-ICE“. Die Ermittler sprachen von einem „gezielten Gewaltakt“. US-Präsident Donald Trump griff dies auf und war "radikal linken Demokraten" vor, solche Taten mit ihrem Vorgehen gegen Polizei- und Ordnungsbehörden zu verantworten.
CNN berichtet unter Berufung auf mehrere Quellen, der Schütze habe „wahllos“ in das Gebäude hinein und auf einen Lastwagen davor gefeuert, und zwar von einem Nachbargebäude aus. Der mutmaßliche Täter sei ein 29-Jähriger aus einem Vorort von Dallas, der der Polizei bislang nur einmal aufgefallen sei: Vor neun Jahren wurde wegen des Handels mit einigen Gramm Marihuana gegen ihn ermittelt. Nach einem Geständnis wurde das Verfahren eingestellt.
Der Angriff vom Mittwoch ist die dritte Schießerei in diesem Jahr an einer Einrichtung des Heimatschutzministeriums im Bundesstaat Texas. Die ICE steht wegen ihrer Rolle für die umstrittene Einwanderungspolitik der Regierung von Präsident Donald Trump im Zentrum der Kritik von Demokraten und Aktivisten.
Auf eine unbenutzte Patrone hatte der Schütze „ANTI-ICE“ geschrieben, wie FBI-Direktor Patel bekannt gab. @FBIDirectorKash via X
Nach chaotischer UN-Rede: Wadephul findet positive Worte für Trump
Außenminister Johann Wadephul hat sich nach den schweren Anschuldigungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen die Vereinten Nationen beschwichtigend geäußert. Auf die Frage, wie er Trumps Vortrag in der UN-Generaldebatte fand, antwortete der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“: „Er war ausführlich. Trump nimmt offensichtlich die Vollversammlung doch sehr ernst und hält sie für wichtig.“ Insgesamt habe er ein positives Gefühl nach der Rede der US-Präsidenten, sagte Wadephul. „Er will mit und bei den Vereinten Nationen etwas erreichen, und das ist doch gut.“ Natürlich gebe es auch Differenzen. „Das ist auch nicht neu“, sagte Wadephul.
Positiv äußerte sich der Minister zum Lob Trumps wegen der Einwanderungs- und Energiepolitik der Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Dass der US-Präsident ein gutes Verhältnis zum Kanzler habe, „ist eine hervorragende Nachricht für Deutschland, für die Bundesregierung“. Merz habe ein persönliches Verhältnis zu Trump entwickelt und nutze das zum Wohle Europas und Deutschlands, aber auch der Ukraine. „Er redet Trump nicht nach dem Mund, sondern sagt klar seine, unsere europäische Auffassung an der Seite der Ukraine. Und das hat den amerikanischen Präsidenten beeindruckt“, meint Wadephul.
Der US-Präsident hatte Deutschland in seiner Rede gleichzeitig gelobt und massiv angegriffen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach versuchtem Attentat auf Trump: Jury spricht Mann schuldig
Eine Jury hat einen angeklagten Mann für ein versuchtes Attentat auf Donald Trump schuldig gesprochen. Die Geschworenen halten den 59-Jährigen in allen Anklagepunkten für schuldig. Ihm droht die Höchststrafe einer lebenslangen Haft. Das Strafmaß soll laut den Gerichtsakten am 18. Dezember verkündet werden.
Ryan R. war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf Trump vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab – stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schließlich angeklagt. Er bestritt die Taten und vertrat sich selbst vor Gericht.
Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum
US-Präsident Donald Trump befürwortet einen Abschuss russischer Flugzeuge, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von Nato-Staaten eindringen sollten. Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass Nato-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Rande der UN-Vollversammlung in New York: „Ja, das bin ich“.
Zuletzt war es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und Nato-Staaten gekommen - in Polen, Rumänien und Estland. Die Nato warnte Russland daraufhin unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Zuvor hatten Nato-Staaten Russland wegen der Verletzung des estnischen Luftraumes verurteilt. Anfang September waren russische Drohnen im Luftraum über Polen abgeschossen worden. Die Regierung in Moskau weist alle Vorwürfe zurück.
Trump wirft UN vor, keine Konflikte zu lösen und illegale Immigration zu fördern
US-Präsident Donald Trump hat behauptet, die Vereinten Nationen lösten kaum internationale Konflikte. „Die UN schaffen sogar neue Probleme, die wir lösen müssen“, sagte er bei seiner Rede vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der UN-Generaldebatte in New York. Unter anderem machte er die Vereinten Nationen für die unkontrollierte Immigration verantwortlich. „Die UN unterstützen Menschen, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen, und dann müssen wir sie wieder herausholen.“ Die internationale Organisation versorge Menschen ohne legale Einreiseerlaubnis unter anderem mit Lebensmitteln und Unterkünften, so sein Vorwurf.
Trump ist bekannt für seine harte Linie gegenüber Immigranten, die die USA illegal betreten und Asyl beantragen. Er warb für seine eigene harte Migrationspolitik. „Es ist Zeit, das gescheiterte Experiment der offenen Grenzen zu beenden. Es muss sofort beendet werden“, sagte Trump in New York. „Stolze Nationen müssen ihre Gemeinschaften schützen und verhindern können, dass ihre Gesellschaften von Menschen überwältigt werden, die sie noch nie zuvor gesehen haben, mit anderen Bräuchen, Religionen und einfach allem."
Migranten verletzten in vielen Ländern Gesetze und stellten falsche Anträge, behauptete Trump. "In Amerika haben wir mutige Maßnahmen ergriffen, um unkontrollierte Migration schnell zu stoppen.“ Trump hat die südliche Grenze zu Mexiko für irreguläre Migration im Prinzip dichtgemacht. Im Land hat er die Behörden angewiesen, Hunderttausende Ausländer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung aufzuspüren und abzuschieben.
Trump über Ukraine-Krieg: „Europa muss einen Gang zulegen“
Alle hätten gedacht, Russland würde diesen Krieg in drei Tagen gewinnen, sagt Trump bei der UN-Generaldebatte. Dass es nicht so gekommen sei, werfe kein gutes Licht auf Russland. Jetzt droht der US-Präsident dem Kreml mit Zöllen - und erhöht gleichzeitig den Druck auf europäische Partner. Falls Russland nicht bereit sei, ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu schließen, seien die USA bereit, eine Reihe „sehr gewaltiger Zölle“ zu verhängen, sagt der Republikaner. Damit diese Zölle wirksam seien, müssten sich die europäischen Nationen den USA anschließen und genau dieselben Maßnahmen ergreifen, betonte er. „Europa muss einen Gang zulegen“, es könne nicht so weitermachen wie bisher und Öl und Gas von Russland kaufen.
Trump hatte zuletzt bereits weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten daran geknüpft, dass die europäischen Partner hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte vergangene Woche eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller europäischen Öl- und Gasimporte aus Russland an.
Trump kündigt US-Initiative gegen Biowaffen an
Die USA möchten mit künstlicher Intelligenz gegen Biowaffen vorgehen. „Ich gebe heute bekannt, dass meine Regierung eine internationale Initiative zur Durchsetzung der Biowaffenkonvention anführen wird. Sie wird sich mit den führenden Politikern der Welt treffen und ein KI-Verifizierungssystem entwickeln, dem jeder vertrauen kann“, sagt Trump. Er hoffe, die Vereinten Nationen könnten dabei eine konstruktive Rolle spielen. Weitere Details nannte er nicht.
Trump kritisiert Einwanderungspolitik westlicher Länder
UN-Präsident Trump warnt Länder vor unkontrollierter Einwanderung: „Ihre Länder werden ruiniert“, sagt Trump den Vertretern der UN-Mitgliedsstaaten in New York. Die USA im Gegensatz dazu hätten ihren Grenzen geschlossen. „Ich bin wirklich gut in diesen Dingen. Eure Länder gehen vor die Hunde“, sagt Trump. Gleichzeitig wirft er den Vereinten Nationen fälschlicherweise vor, die internationale Organisation finanziere Migrantenströme, damit diese illegal in die Vereinigten Staaten einreisen können.