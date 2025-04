US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der mit Kritik an seiner Amtsführung im Pentagon konfrontiert ist und mit Personalabgängen zu kämpfen hat, hat einen Mitarbeiter von Elon Musks Department of Government Efficiency in seinen engen Beraterkreis aufgenommen. Hegseth hat Justin Fulcher, Mitbegründer des Telemedizin-Startups RingMD, der auch das Doge-Team im Amt für Veteranenangelegenheiten vertrat, als leitenden Berater ausgewählt, wie das Pentagon mitteilte . Der Minister lobt häufig die Ergebnisse der Gruppe und sagt, sie habe Milliarden an verschwenderischen Ausgaben im Pentagon aufgedeckt. Hegseth hat in den letzten Wochen seinen Stabschef, seinen stellvertretenden Stabschef, einen Pressesprecher und einen hochrangigen Berater verloren und beschuldigte frühere Mitarbeiter, unvorteilhafte Berichte an die Presse weitergegeben zu haben.Trotz wiederholter Enthüllungen, dass er sensible und möglicherweise als geheim eingestufte Informationen in Signalgruppen-Chats weitergegeben hat, blieb er von der Kritik unbeeindruckt. Gleichzeitig hat der umstrittene Pentagon-Chef versucht, sich auf Präsident Donald Trumps Prioritäten zu konzentrieren, von der Abschaffung von Diversitäts-, Gleichstellungs- und Integrationsmaßnahmen bis hin zum Einsatz der Streitkräfte zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen. Er verbrachte den Freitag an der Südgrenze der USA.