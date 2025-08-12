Trump benennt neuen Chef der Arbeitsmarktstatistikbehörde

US-Präsident Donald Trump wird E.J. Antoni zum neuen Chef der Arbeitsmarktstatistikbehörde (BLS) machen. Dies teilte Trump auf Truth Social mit. "Ich freue mich, den renommierten Ökonomen Dr. E.J. Antoni als neuen Leiter des Bureau of Labor Statistics nominieren zu dürfen", hieß es dort. Und weiter: "Unsere Wirtschaft boomt, und E.J. wird dafür sorgen, dass die veröffentlichten Zahlen EHRLICH und GENAU sind."



Antoni, dessen Vorname stets nur in Initialen genannt wird, ist bislang Chefökonom der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation und hat die Methoden der Behörde dem Wall Street Journal (WSJ) zufolge seit langem kritisiert. Anfang August schrieb er etwa auf X: „Es gibt bessere Möglichkeiten, Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu verbreiten – das ist die Aufgabe des nächsten BLS-Kommissars. Nur die konsequente und zeitnahe Bereitstellung präziser Daten wird das in den letzten Jahren verlorene Vertrauen wiederherstellen.“



Die bisherige Chefin des BLS hatte Trump kürzlich entlassen. Als Grund galten die unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten im Monat Juli. Trump bezeichnete die von der Behörde veröffentlichten Zahlen als manipuliert: "Meiner Meinung nach wurden die heutigen Arbeitsmarktzahlen GEFÄLSCHT, um die Republikaner und MICH schlecht aussehen zu lassen", schrieb Trump auf Truth Social. Trumps Vorgehen verstärkt die Befürchtung, dass seine Regierung Einfluss auf die Erhebung und Bekanntgabe von Daten nehmen könnte. Das BLS fragt für seinen Arbeitsmarktbericht rund 121 000 Unternehmen und Behörden ab. Die Rücklaufquote ist von 80,3 Prozent im Oktober 2020 auf aktuell etwa 67,1 Prozent gesunken, wie BLS-Daten zeigen. Der Personalabbau beim BLS hat dazu geführt, dass der Umfang der Datenerhebung für die Berechnung der Inflation reduziert wurde.