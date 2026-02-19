Weniger anzeigen
Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Berichte: Krieg mit Iran könne „sehr bald“ beginnen
Kreise: Rubio trifft Netanjahu Ende kommender Woche in Israel
Epstein-Affäre: Demokraten zweifeln an Aussagen von Wexner
Zuckerberg verteidigt Meta im Prozess um Suchtpotenzial
Genfer Atomgespräche zwischen USA und Iran bringen offenbar Annäherung
Trump ehrt schwarze Amerikaner und weist Rassismusvorwürfe zurück
US-Präsident Donald Trump hat sich bei einer Feier im Weißen Haus nach einem Rassismus-Eklat als Förderer von schwarzen Amerikanern inszeniert. Anlässlich des 100. Jubiläums des "Black History Month" wies Trump am Mittwoch Vorwürfe des Rassismus zurück, hob führende afroamerikanische Regierungsvertreter hervor und versprach ein weiteres Jahrhundert des Erfolgs für schwarze Menschen im Land. Die Veranstaltung fand knapp zwei Wochen nach einem Eklat um einen rassistischen Beitrag auf Trumps Social-Media-Konto statt, der den früheren Präsidenten Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen darstellte.
Amelie Schmidt
Trumps „Friedensrat“ trifft sich zur ersten Sitzung in Washington
US-Präsident Donald Trump empfängt in Washington Regierungsvertreter aus rund 20 Ländern zur ersten Sitzung seines „Board of Peace“. Es wird erwartet, dass der Fokus bei dem heutigen Treffen auf der weiteren Entwicklung im Gazastreifen liegt. Trump hatte bereits angekündigt, dass er ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den im Krieg großflächig zerstörten Küstenstreifen vorstellt. Außerdem will sich der US-Präsident bei dem Treffen zur internationalen Stabilisierungstruppe äußern. Der „Friedensrat“ soll diese Truppe aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll.
Berichte: Krieg mit Iran könne „sehr bald“ beginnen
Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und Iran mehren sich Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitiert informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, am Samstag Angriffe auf Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen. Das Weiße Haus wäge derzeit die „Risiken einer Eskalation und die politischen und militärischen Folgen einer Zurückhaltung“ ab, berichtete der Sender.
Das US-Nachrichtenportal Axios zitiert ebenfalls namentlich nicht genannte Quellen, wonach die US-Regierung näher vor einem großen Krieg stehe, als den meisten Amerikanern bewusst sei. Er könne schon „sehr bald“ beginnen und würde „dramatische Auswirkungen“ auf die gesamte Region haben, hieß es. Die USA haben in den vergangenen Wochen ihre militärische Präsenz im Nahen Osten unter anderem mit dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ deutlich verstärkt.
Am Dienstag hatte es in Genf eine zweite Verhandlungsrunde zwischen Washington und Teheran gegeben. Iran dämpfte danach die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Ein ranghoher US-Beamter sagte, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit „detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären“. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie eine Begrenzung seines Raketenprogramms schließt Teheran bislang aus.
Die iranische Führung strebe ein Atomabkommen mit den USA an, bereite sich jedoch gleichzeitig eilig auf einen Krieg vor, falls die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern scheitern sollten, berichtete das Wall Street Journal. Teheran verstärke das Militär, diversifiziere Entscheidungsbefugnisse, befestige die Atomanlagen und gehe verstärkt gegen Abweichler im eigenen Land vor. Die Maßnahmen spiegelten die Überzeugung der iranischen Führung wider, dass das Überleben des Machtapparates selbst auf dem Spiel steht, hieß es.
Überraschungsbesuch von US-General in Venezuela
Ein hochrangiger US-General hat Venezuela am Mittwoch überraschend einen Besuch abgestattet. Es ist die erste Visite einer US-Militärdelegation, seit Spezialkräfte den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro im vergangenen Monat festgenommen und in die USA gebracht hatten, wo er sich wegen Drogenhandels verantworten soll. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst über die Reise von General Francis Donovan berichtet, die von US-Vertretern bestätigt wurde.
Donovan, der ranghöchste US-Militäroffizier für Lateinamerika, und der Pentagon-Vertreter Joseph Humire erörterten Sicherheitsfragen mit venezolanischen Regierungsvertretern. Die Gespräche hätten sich auf die Sicherheitslage und die Umsetzung des Drei-Phasen-Plans von US-Präsident Donald Trump zur Stabilisierung Venezuelas konzentriert, teilte die Delegation mit. Die Reise folgt auf einen Besuch von US-Energieminister Chris Wright in der vergangenen Woche. Beide Besuche unterstreichen die Bemühungen der US-Regierung, Venezuela mit militärischen und energiepolitischen Mitteln zu weitreichenden Reformen zu bewegen.
Kreise: Rubio trifft Netanjahu Ende kommender Woche in Israel
US-Außenminister Marco Rubio will sich US-Regierungskreisen zufolge Ende kommender Woche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu Gesprächen treffen. Dafür wolle Rubio am 28. Februar nach Israel reisen, teilte ein ranghoher Beamter seines Hauses der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Details zu den geplanten Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt.
Epstein-Affäre: Demokraten zweifeln an Aussagen von Wexner
Die Demokraten im US-Kongress haben Zweifel an Aussagen des Milliardärs Leslie Wexner geäußert, wonach dieser keine Beziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gepflegt habe. "Ich glaube Herrn Wexner nicht, wenn er sagt, er habe keine persönliche oder freundschaftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein gehabt", sagte Robert Garcia, der führende Vertreter des Aufsichtsausschusses.
Bericht: USA planen Portal zur Umgehung von Netzsperren etwa der EU
Die US-Regierung entwickelt Insidern zufolge ein Online-Portal namens "freedom.gov", um Bürgern in Europa und anderswo die Umgehung von Netzsperren ihrer Länder zu ermöglichen. Das Angebot soll auch Zugriff auf Inhalte erlauben, die von den jeweiligen Regierungen als Hassrede oder Terrorpropaganda eingestuft und verboten wurden. Washington betrachte dies als Maßnahme gegen Zensur, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Zuckerberg verteidigt Meta im Prozess um Suchtpotenzial
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat in einem potenziell folgenschweren US-Prozess um das Suchtpotenzial sozialer Medien die Vorgehensweise seines Unternehmens verteidigt. So sagte Zuckerberg, dass der Facebook-Konzern Meta keine Ziele für Nutzungszeiten seiner Apps mehr setze, wie das Wall Street Journal aus dem Gerichtssaal in Los Angeles berichtete. Der Meta-Chef räumte auch ein, dass auf Dienste des Konzerns wie Instagram zum Teil auch Nutzer unter 13 Jahren zugreifen, obwohl das gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Ihre Accounts würden entfernt, wenn dies auffalle, sagte er dem Fernsehsender CNBC zufolge.
Genfer Atomgespräche zwischen USA und Iran bringen offenbar Annäherung
Die USA und Iran haben bei ihren Atomgesprächen in Genf am Dienstag offenbar Fortschritte erzielt. Teherans Unterhändler wollten in zwei Wochen mit einem neuen Vorschlag zurückkehren, sagte ein US-Vertreter laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, erklärte demnach, dass Iran detaillierte Vorschläge vorlegen werde, um die verbleibenden Differenzen zwischen beiden Seiten zu überbrücken. Zugleich warnte der US-Vertreter, dass noch viele Details zu klären seien.
Bruce Springsteen kündigt US-Tour an – Zeichen gegen die „Schurkenregierung“
Nach seinem viel beachteten Protest-Auftritt in Minneapolis kehrt US-Rocklegende Bruce Springsteen für das Auftaktkonzert seiner Nordamerika-Tour in die Stadt im Bundesstaat Minnesota zurück. Die Tournee mit der „E Street Band“ unter dem Titel „The Land of Hopes and Dreams“ soll am 31. März beginnen und in der Hauptstadt Washington, D.C., enden, wie auf der Internetseite des Künstlers bekanntgegeben wurde – inklusive neuer Kritik gegen US-Präsident Donald Trump.
Mexiko will nur als Beobachter in Trumps „Friedensrat“ dabei sein
Mexiko will nur als Beobachter und auf Botschafterebene am von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufenen „Friedensrat“ teilnehmen. Wie Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte, sei ihre Teilnahme ausgeschlossen. Der mexikanische UN-Botschafter soll das Land vertreten. Das Gremium soll erstmals an diesem Donnerstag in Washington zusammenkommen.
USA werfen China heimlichen Atomwaffentest im Jahr 2020 vor
Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter hat am Dienstag neue Einzelheiten zu einem mutmaßlichen unterirdischen Atomwaffentest Chinas vorgelegt, der im Juni 2020 stattgefunden haben soll. Der Abteilungsleiter im US-Außenministerium, Christopher Yeaw, sagte bei einer Veranstaltung des Hudson Institute in Washington, D.C., eine seismische Messstation in Kasachstan habe am 22. Juni 2020 auf dem chinesischen Testgelände Lop Nor eine Explosion der Stärke 2,75 gemessen.
US-Vizepräsident Vance: Europa „sabotiert“ sich selbst
In der Debatte über eine Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa hat US-Vizepräsident J. D. Vance betont, dass die Staaten jenseits des Atlantiks sich aus seiner Sicht selbst stark schaden. „Es ist nicht so, dass wir unsere Verbündeten nicht respektieren. Es ist vielmehr so, dass sie sich selbst vielfach sabotieren“, sagte er im Interview des US-Senders Fox News. Vance beteuerte dabei, die US-Regierung wünsche sich ein erfolgreiches Europa mit einer starken Wirtschaftsleistung.
USA greifen drei angebliche Drogenboote an – Elf Tote
Das US-Militär hat binnen kurzer Zeit gleich drei Boote mit mutmaßlichen Drogenschmugglern im Ostpazifik und in der Karibik angegriffen. Elf Menschen wurden dabei getötet, wie das zuständige Regionalkommando (Southcom) auf der Plattform X mitteilte. Die Boote seien auf bekannten Drogenschmuggler-Routen unterwegs gewesen. Eine solche Häufung von Angriffen in kurzer Zeit ist ungewöhnlich. Meist lag bisher zwischen den Angriffen etwas Zeit.
US-Sanktionen führen zu Müllbergen in Havanna
In der kubanischen Hauptstadt Havanna türmen sich wegen verschärfter US-Sanktionen die Müllberge. Aufgrund des daraus resultierenden Treibstoffmangels seien von 106 Müllwagen nur noch 44 einsatzbereit, berichtete das staatliche Nachrichtenportal Cubadebate. An den Straßenecken der Hauptstadt stapeln sich Abfälle. "Seit mehr als zehn Tagen ist kein Müllwagen mehr gekommen", sagte ein Anwohner. In anderen Städten der Karibikinsel warnten Einwohner in sozialen Medien vor Risiken für die öffentliche Gesundheit. UN-Generalsekretär António Guterres sei sehr besorgt über die Lage, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Montag.
