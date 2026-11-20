Kanada kündigt Gespräch mit Trump in Zollstreit an

Im Handelskonflikt mit den USA hat Kanadas Premierminister Mark Carney ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump angekündigt. Man werde noch an diesem Mittwoch über Handelsfragen sprechen, sagte Carney am Rande des Apec-Wirtschaftsgipfels im südchinesischen Shenzhen. Eine Bestätigung von US-Seite gab es bislang nicht. Trump reiste am Mittwoch von den Philippinen weiter nach Shenzhen zum Gipfel.





Die von Trump verhängten hohen Zölle gegen Kanada setzen die Wirtschaft des Nachbarlandes unter Druck. Carney versucht deshalb, die starke Abhängigkeit seines Landes vom amerikanischen Markt zu verringern und neue Handelspartner zu gewinnen. Mit China kündigten die Kanadier noch vor dem Apec-Gipfel Zollerleichterungen an.





Angesprochen darauf, warum sich Kanada auf eine Vereinbarung mit China, aber nicht mit den USA einigen könnte, verwies Carney auf das viel komplexere Handelsverhältnis mit den USA. In den bisherigen Verhandlungen seien Fortschritte gemacht worden. Carney sprach von einem Modus „zwei Schritte vor, ein Schritt zurück“.