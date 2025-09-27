Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump fordert Rauswurf von Microsoft-Managerin
Trump versus Demokraten: „Shutdown“-Streit spitzt sich zu
Merz beklagt Repressionen in den USA
Trump lässt seinen Kritiker und Ex-FBI-Chef Comey wegen „schwerer Straftaten“ anklagen
Trump macht Weg frei für Verkauf von Tiktok USA an US-Investoren
Juri Auel
Trump schickt Militär nach Portland
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, militärische Truppen in die US-Großstadt Portland zu entsenden. „Auf Ersuchen der Innenministerin, Kristi Noem, weise ich Kriegsminister Pete Hegseth an, alle erforderlichen Truppen zum Schutz des vom Krieg zerstörten Portland und aller unserer ICE-Einrichtungen, die von Angriffen der Antifa und anderer inländischer Terroristen bedroht sind, bereitzustellen“, schrieb Trump auf Truth Social. Trump sagte weiter, er erlaube den Einsatz „aller nötigen Mittel“, falls nötig.
Es gibt mindestens zwei Städte in den USA, die Portland heißen. Aus dem Kontext lässt sich jedoch schließen, dass Trump Portland im Bundesstaat Oregon an der US-Westküste meint. Die Stadt gilt als äußerst progressiv.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
At the request of Secretary of Homeland Security, Kristi Noem, I am directing Secretary of War, Pete Hegseth, to provide all necessary Troops to protect War ravaged Portland, and any of our ICE Facilities under siege from attack by Antifa, and other domestic terrorists. I am also authorizing Full Force, if necessary. Thank you for your attention to this matter!
truthsocial.com
Trump machte keine Angaben dazu, was für Soldaten er entsenden will. Der US-Präsident hatte vor Monaten bereits Soldaten in die Westküstenmetropole Los Angeles geschickt. Dort begründete seine Regierung das Eingreifen und die Mobilisierung der Nationalgarde im Juni unter anderem mit angeblichem Chaos und Widerstand gegen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE, die mit ihren Razzien öfter Proteste der Bevölkerung auslösen. Trump entsandte zudem Nationalgardisten in die US-Hauptstadt Washington, D.C., und kündigte auch einen Einsatz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee an. Immer wieder drohte er zudem damit, die Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen.
Annette Reuther
Trump fordert Rauswurf von Microsoft-Managerin
Der US-Präsident hat den Softwarekonzern Microsoft aufgefordert, seine Chefin für globale Angelegenheiten, Lisa Monaco, zu entlassen. "Sie ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA", begründete Trump am Freitag seine Forderung auf seiner Online-Plattform Truth Social. Ihr Zugang zu hochsensiblen Informationen bei Regierungsaufträgen sei inakzeptabel und könne nicht geduldet werden.
Monaco war Sicherheitsberaterin in der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama und stellvertretende Justizministerin unter dem ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden. Trump wirft ihr seit Langem vor, diese Position genutzt zu haben, um verschiedene Ermittlungen gegen ihn voranzutreiben. Monaco arbeitet seit Juli für Microsoft.
Carina Seeburg
Trump treibt Vorstoß gegen Geburtsrecht auf US-Staatsbürgerschaft voran
Bisher gilt: Wer in den USA geboren ist, ist automatisch auch US-Bürger oder US-Bürgerin. An diesem Prinzip will die US-Regierung unter Donald Trump rütteln. Unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus unterzeichnete Trump im Januar ein Dekret, das das Geburtsrecht aufweicht und für bestimmte Gruppen einschränkt. Demnach soll in den USA geborenen Kindern die Staatsbürgerschaft verweigert werden, wenn sie nicht mindestens einen Elternteil haben, der US-Bürger oder Inhaber einer „Green Card" ist.
Das Geburtsrecht ist im 14. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten verbrieft. Seit Monaten läuft darum ein Kampf vor den Gerichten. Am Freitag hat das US-Justizministerium beim Supreme Court, dem obersten Gericht der USA, zwei Berufungen eingereicht. Sie richten sich gegen Urteile niederer Instanzen, die Trumps Dekret zuvor blockiert hatten. In dem Berufungsantrag heißt es, die Entscheidungen der unteren Gerichte hätten eine für den Präsidenten extrem wichtige Politik auf eine Weise für ungültig erklärt, die die Sicherheit der Grenzen untergrabe.
Trumps Dekret steht im Zentrum seiner gezielt gegen Einwanderer gerichteten Politik. Gegen die Anordnung wurde eine Reihe von Klagen eingereicht. „Diese Anordnung ist illegal – Punkt – und kein Manöver der Regierung wird das ändern“, sagte Klägeranwalt Cody Wofsy. Die Regierung in Washington hält dem entgegen, der 14. Verfassungszusatz gelte nicht für Einwanderer, die sich illegal im Land aufhalten. Es sei auch nicht gültig für Personen, die nur ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht haben, beispielsweise zum Studium. Die bisherige Auslegung wirke als „starker Anreiz für illegale Migration“ und habe zu „Geburtstourismus“ geführt, hieß es in den Gerichtsunterlagen.
Oliver Klasen
USA entziehen Kolumbiens Präsidenten das Visum
In New York vollzieht sich gerade ein diplomatischer Eklat zwischen der US-Regierung und jener von Kolumbien. Dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro werde wegen „aufwieglerischer Äußerungen“ sein Visum widerrufen, das teilte das US-Außenministerium am Freitag über die Plattform X mit. Die Begründung: Petro habe US-Soldaten zur Befehlsverweigerung gegenüber US-Präsident Donald Trump aufgerufen.
Wörtlich hatte der kolumbianische Präsident vor einer Menschenmenge vor dem UN-Hauptquartier in New York gesagt: „Ich fordere alle Soldaten der Armee der Vereinigten Staaten auf, ihre Waffen nicht auf Menschen zu richten. Missachtet die Befehle von Trump. Gehorcht den Befehlen der Menschlichkeit!“ Eine Stellungnahme seines Büros oder des kolumbianischen Außenministeriums lag zunächst nicht vor.
Petro hält sich für die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York auf. Am Dienstag hatte er in seiner Rede vor der Vollversammlung den US-Präsidenten scharf angegriffen. Petro warf Trump vor, „mitschuldig am Völkermord“ im Gazastreifen zu sein. Zudem forderte er eine „strafrechtliche Verfolgung“ wegen tödlicher Angriffe des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschmugglerboote in der Karibik.
Dimitri Taube
Oberster Gerichtshof erlaubt Trump Blockade von Hilfsgeldern
Der Oberste Gerichtshof der USA hat sich erneut hinter Präsident Donald Trump gestellt. Im Streit über blockierte Auslandshilfen erlaubten es die Richter am Freitag der Regierung, vom Kongress bewilligte Mittel in Höhe von rund vier Milliarden Dollar zurückzuhalten. Sie setzten damit eine Anordnung eines untergeordneten Gerichts aus, das die Regierung zur Auszahlung der Gelder verpflichtet hatte. Zur Begründung hieß es, den klagenden Hilfsorganisationen fehle wahrscheinlich die Klagebefugnis. Zudem könne ein Urteil gegen die Regierung die außenpolitischen Befugnisse des Präsidenten beeinträchtigen.
Laut der US-Verfassung hat der Kongress das Budgetrecht. Die Regierung in Washington argumentiert, die Ausgaben für Auslandshilfe, UN-Friedensmissionen und Demokratieförderung stünden im Widerspruch zur „America First“-Außenpolitik des Präsidenten. Der Oberste Gerichtshof hat seit der Rückkehr von Trump ins Präsidentenamt im Januar in fast allen zur Überprüfung vorgelegten Fällen zugunsten der Regierung entschieden.
Laut der US-Verfassung hat der Kongress das Budgetrecht. Die Regierung in Washington argumentiert, die Ausgaben für Auslandshilfe, UN-Friedensmissionen und Demokratieförderung stünden im Widerspruch zur „America First“-Außenpolitik des Präsidenten. Der Oberste Gerichtshof hat seit der Rückkehr von Trump ins Präsidentenamt im Januar in fast allen zur Überprüfung vorgelegten Fällen zugunsten der Regierung entschieden.
Dimitri Taube
„Jimmy Kimmel Live!“ nun bei mehr US-Sendern im Programm
Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist ab sofort wieder auf allen US-Sendern zu sehen, die die Sendung bereits vor der Suspendierung im Programm hatten. Zwei Medienunternehmen, Nexstar und Sinclair, die zahlreiche lokale TV-Stationen im Portfolio haben, hatten zunächst an der Aussetzung der Sendung festgehalten. Am Freitag (Ortszeit) teilte der Konzern Sinclair mit, ab sofort „Jimmy Kimmel Live!“ zurück ins Programm zu nehmen. Wenige Stunden später machte auch Nexstar eine Kehrtwende und gab die Rückkehr der Show bekannt.
Man habe in den vergangenen Tagen „gedankenvolle Rückmeldungen“ von Zuschauern, Werbekunden und Community-Vorstehern erhalten und ausgewertet, teilte Sinclair mit. Man wolle gemeinsam mit dem Sender ABC weiterhin Inhalte für ein breites Publikum anbieten. Sinclair hat fast 40 mit ABC verbundene lokale Sender im Portfolio, Nexstar hat rund 30 ABC-Kunden. Die beiden Konzerne bedienen laut dem Sender CNN fast 20 Prozent der lokalen ABC-Kanäle in den USA.
Kimmels Rückkehr auf die Bildschirme hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend dazu. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt und die Rückkehr Kimmels kritisiert.
Dimitri Taube
Trump versus Demokraten: „Shutdown“-Streit spitzt sich zu
Wenige Tage vor einem drohenden Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden schaukelt sich ein Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten immer weiter hoch. Die Parteien warfen sich gegenseitig vor, verantwortlich für einen möglichen sogenannten Shutdown ab 1. Oktober zu sein. Trump sagte am Freitag, „linksradikale“ Demokraten wollten diesen Stillstand.
Kommt bis in der Nacht zum Mittwoch im Kongress keine Einigung zustande – Trump braucht dafür auch Stimmen der Demokraten –, droht ein „Government Shutdown“. Dem Bund stünde dann kein frisches Geld mehr zur Verfügung. Zahlreiche Behörden müssten ihre Arbeit einstellen, viele Staatsbedienstete erhielten vorerst kein Gehalt. „Shutdowns“ hat es in den USA bereits mehrfach gegeben.
Trump hatte vor Tagen ein Treffen mit Demokraten platzen lassen. Deren Forderungen seien „lächerlich“. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, konterte: Während die Amerikaner mit steigenden Kosten und einer Krise im Gesundheitswesen konfrontiert seien, mache Trump seine Arbeit nicht. Andere Demokraten äußerten sich ähnlich. Sie knüpfen ihre Zustimmung an die Forderung, die Gesundheitsversorgung vieler Amerikaner zu schützen.
Falls ein Shutdown nicht abgewendet wird, könnten einige Bundesmitarbeiter ihre Jobs verlieren: Das Haushaltsamt (OMB) hat laut US-Medien mehrere Bundesbehörden angewiesen, sich im Falle eines Stillstands auf Entlassungen einzustellen. Wie die Nachrichtenseite Politico und der öffentliche Rundfunksender Public Broadcasting Service (PBS) berichten, sind Programme betroffen, deren Finanzierung zum jetzigen Stand auslaufen würde, für die es keine anderen Mittel gebe und die nicht im Einklang mit den Prioritäten des Präsidenten stünden.
Dimitri Taube
Merz beklagt Repressionen in den USA
Mit Kommentaren zu Rechtsstaat und Demokratie in den USA hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bisher zurückgehalten, nun äußerte er sich jedoch besorgt über zunehmenden Druck auf Justiz und Meinungsfreiheit. „Dieses Land hat sich so fundamental verändert über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dass auch da jetzt Regeln nicht mehr eingehalten werden, die parlamentarische Demokratie unter Druck steht, die Meinungsfreiheit infrage gestellt wird, Repression ausgeübt wird auf die Unabhängigkeit der Justiz“, sagte er beim „Schwarz Ecosystem Summit“ vor Unternehmern.
Der Kanzler sagte auch, dass er das nicht für eine vorübergehende Entwicklung halte. „Die Veränderungen, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika gegenwärtig sehen, sind nicht über Nacht gekommen und sie werden auch nicht über Tag wieder gehen und sie sind nicht mit den nächsten Wahlen plötzlich alle wieder verschwunden.“
Die regelbasierte Ordnung werde heute nicht nur von autoritären politischen Systemen infrage gestellt. „Es gilt eben leider auch für Amerika“, sagte Merz und betonte, wie sehr er mit dem Land verbunden sei. Der Kanzler war Vorsitzender der Atlantikbrücke, einem Verein, der sich den deutsch-amerikanischen Beziehungen verschrieben hat, und arbeitete zwischenzeitlich für ein amerikanisches Unternehmen – die Investmentgesellschaft Blackrock.
Kritiker werfen der Regierung um Präsident Donald Trump vor, sie schränke gezielt die Meinungsfreiheit ein und lasse unliebsame Gegner juristisch verfolgen. Erst am Donnerstag wurde nach massivem Druck von Trump auf die Justiz sein Widersacher und Ex-FBI-Chef James Comey angeklagt. Auch die vorübergehende Zwangspause des bekannten Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel, die Trump ausdrücklich gefeiert hatte, hat die Sorgen um die Meinungsfreiheit in den USA größer werden lassen.
Nadja Lissok
„Weiterer Schlag ins Gesicht“: Pharmaindustrie besorgt über Trumps Zölle auf Medikamente
US-Präsident Donald Trump kündigt Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte an – das wäre ein Schlag für deutsche Pharmafirmen. Die USA sind das wichtigste Exportland für die deutsche Pharmaindustrie mit ihren rund 130 000 Beschäftigten. 2024 gingen laut Statistischem Bundesamt Waren im Wert von 27 Milliarden Euro dorthin und damit knapp ein Viertel der deutschen Pharmaexporte. Dementsprechend häufen sich kritische Stimmen aus der Chemie- und Pharmaindustrie gegenüber der Ankündigung.
- „Die angekündigten Importzölle von 100 Prozent hätten gravierende Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten, verteuerten die Produktion von Arzneimitteln und gefährdeten die Versorgung von Patientinnen und Patienten – sowohl in den USA als auch in Europa“, sagt Han Steutel, Präsident der Verband forschender Pharmaunternehmen (VFA).
- Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Chemieverbands VCI, sprach angesichts von Trumps Ankündigung von einem „weiteren Schlag ins Gesicht“ und einem neuen Tiefpunkt für die Handelsbeziehungen mit den USA. „Wenn der 15-Prozent-Deal nicht auch für Pharmaprodukte gilt, ist er nichts wert.“ Die EU-Kommission müsse darauf drängen, dass beide Seiten zu den getroffenen Vereinbarungen stünden.
- „US-Zölle gefährden deutsche Arzneimittelexporte auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt außerhalb der EU und setzen den Pharmastandort Deutschland unter Druck“, erklärt Jasmina Kirchhoff, Projektleiterin der Forschungsstelle Pharmastandort Deutschland beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
- Wenn der wichtige Pharmamarkt USA durch Zölle behindert werde, „kann das dazu führen, dass die Produktion in Deutschland durch mangelnde Wirtschaftlichkeit eingeschränkt wird“, warnte Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).
Juri Auel
Trump lässt seinen Kritiker und Ex-FBI-Chef Comey wegen „schwerer Straftaten“ anklagen
Nach massivem Druck von US-Präsident Donald Trump auf die Justiz hat eine Grand Jury die Anklage gegen den früheren FBI-Direktor James Comey unter anderem wegen Falschaussage zugelassen. Das Justizministerium teilte mit, dem 64-Jährigen werde zudem vorgeworfen, eine Untersuchung des Kongresses behindert zu haben. Die von Trump erst kürzlich eingesetzte Staatsanwältin Lindsey Halligan sprach deshalb von "schweren Straftaten", die dem Ex-FBI-Chef vorgeworfen werden.
Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Nach Bekanntwerden der Anklage gegen ihn postete er ein Video, in dem er seine Unschuld beteuerte und sagte, er werde nicht auf die Knie gehen wegen Trumps Druck.
Trump begrüßte erwartungsgemäß die Anklage. In einem Post auf Truth Social schmähte er Comey und schrieb dazu: "Er hat unserem Land so lange so viel Schaden zugefügt und steht nun kurz davor, für seine Verbrechen gegen unsere Nation zur Verantwortung gezogen zu werden."
Der aktuelle FBI-Chef und Trump-Vertraute Kash Patel begrüßte den Schritt ebenfalls. „Viel zu lange haben frühere korrupte Führungskräfte und ihre Unterstützer die Strafverfolgungsbehörden des Bundes als Waffe eingesetzt, wodurch einstmals angesehene Institutionen Schaden genommen haben und das Vertrauen der Öffentlichkeit stark erschüttert wurde", heißt es in einem Statement. Kritiker werfen Trump allerdings vor, seinerseits die Justiz mit seiner Macht als Präsident zu beeinflussen und für politische Zwecke zu instrumentalisieren.
Juri Auel
Trump: Neue US-Einfuhrzölle für Schwerlastwagen, Möbel und Medikamente ab dem 1. Oktober
Ab dem 1. Oktober werden die USA einen Zoll von 25 Prozent auf alle importierten schweren Lastwagen erheben. Das kündigt US-Präsident Donald Trump auf seiner Online-Plattform an. Er wolle die heimischen Hersteller vor unfairem Wettbewerb aus dem Ausland schützen, schreibt Trump. Die Maßnahme werde US-Herstellern wie Peterbilt, Kenworth und Freightliner zugutekommen. Zudem sei es aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig, dass die Transportunternehmer in den USA finanziell gesund und stark seien. Gleichzeitig kündigt Trump Zölle in Höhe von 30 Prozent für Polstermöbel und von 50 Prozent für Küchenmöbel und Badezimmerausstattung an. Auch diese sollen ab dem 1. Oktober gelten.
Laut einer weiteren Mitteilung von Trump wird ab dem 1. Oktober auch ein Zoll von 100 Prozent auf importierte Marken-Arzneimittel gelten. Der Zoll entfalle jedoch, wenn ein Pharmaunternehmen mit dem Bau einer Fabrik in den USA begonnen habe, schreibt Trump auf seiner Online-Plattform.
Dimitri Taube
Trump macht Weg frei für Verkauf von Tiktok USA an US-Investoren
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg für den Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok an eine Gruppe von US-Investoren freigemacht. Die am Donnerstag unterzeichnete Anordnung stellt fest, dass der Plan die nationalen Sicherheitsanforderungen eines Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt. Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagte Vizepräsident J. D. Vance und nannte damit erstmals einen Preis für die populäre Video-App. „Das wird komplett amerikanisch betrieben“, sagte Trump. Michael Dell, Rupert Murdoch und „wahrscheinlich vier oder fünf absolut erstklassige Investoren“ seien an dem Geschäft beteiligt.
Trump hatte die Durchsetzung des Gesetzes aus dem Jahr 2024, das ein Verbot der App vorschreibt, falls die chinesischen Eigentümer sie nicht verkaufen, wiederholt aufgeschoben. Stattdessen gab es Bemühungen, die US-Vermögenswerte von Tiktok von der globalen Plattform zu trennen, amerikanische und andere Investoren zu gewinnen und die Zustimmung der chinesischen Regierung zu erhalten. „Es gab einigen Widerstand auf chinesischer Seite, aber das Wesentliche, was wir erreichen wollten, war, den Betrieb von Tiktok aufrechtzuerhalten.“ Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Datensicherheit der Amerikaner wie gesetzlich vorgeschrieben gewährleistet ist. Trump sagte mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: „Ich habe mit Präsident Xi gesprochen. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich habe ihm gesagt, was wir tun, und er hat gesagt, machen Sie weiter.“
Trump hat Tiktok, das 170 Millionen US-Nutzer hat, zugeschrieben, ihm bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr geholfen zu haben. Er selbst hat 15 Millionen Follower auf seinem persönlichen Konto. Das Weiße Haus richtete zudem im August einen offiziellen TikTok-Account ein. Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus erklärten, sie wollten mehr Details des Geschäfts erfahren, um sicherzustellen, dass es einen klaren Bruch mit China darstellt.
Das Weiße Haus erörterte nicht, wie es auf die Bewertung von 14 Milliarden Dollar kam. Die chinesische Tiktok-Mutter ByteDance bewertet sich selbst mit 330 Milliarden Dollar.
Julia Daniel
Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus
Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend (Ortszeit) dazu - so viele wie nie zuvor in den 22 Jahren seiner „Jimmy Kimmel Live!“-Show, wie etwa der Hollywood Reporter berichtet. Diese Zuschauerzahl sei zudem fast viermal höher gewesen als gewöhnlich, berichtet die New York Times.
„Jimmy Kimmel Live!“ war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.
Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die „Jimmy Kimmel Live!“-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.
Juri Auel
Notstopp einer UN-Rolltreppe: Trump fordert Verhaftung
Nach Problemen auf der Rolltreppe und dem Teleprompter bei seinem Besuch der Vereinten Nationen spricht US-Präsident Donald Trump von Sabotage und fordert die Verhaftung der Verantwortlichen. Die UN widersprechen entschieden.
Der Republikaner sprach auf seiner Plattform Truth Social von „unheimlichen Vorfällen“. Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich sind, auf die er und die First Lady stiegen. „Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind.“
Dann funktionierte der Teleprompter nach Trumps Aussage 15 Minuten lang nicht, als er seine Rede begann. Er lobte sich selbst dafür, wie er das überstanden habe. Trump sprach von „Sabotage“ und forderte eine Untersuchung. Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe, die seit Dienstag für viel Aufsehen und Stirnrunzeln führen, klar von sich: Das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht. „Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient“, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Deutschen Presse-Agentur.
Zur Rolltreppe teilten die UN mit, ein Kameramann der US-Delegation habe die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau dokumentieren wollen – er habe vor ihnen die Rolltreppe betreten und sei rückwärts hochgefahren. Als er oben angekommen sei, hätten Trump und die First Lady die Stufen betreten – und just in dem Moment sei die Rolltreppe stehen geblieben. Eine Untersuchung zeigte nach Angaben des UN-Sprechers im Anschluss, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war. Der Kameramann habe diese Sicherheitsfunktion womöglich versehentlich ausgelöst, hieß es.
Lesen Sie dazu mit SZ Plus:
Juri Auel
Unterschriften-Maschine statt Biden: Weißes Haus stichelt in Fotogalerie gegen Trump-Vorgänger
Präsident Donald Trump hat eine neue Galerie im Weißen Haus mit Porträts der US-Staatschefs für einen Affront gegen seinen Vorgänger Joe Biden genutzt. Die Schwarz-Weiß-Fotos in goldfarbenen Rahmen zeigen die US-Präsidenten chronologisch nacheinander – aber anstatt Bidens Konterfei ist dort ein Gerät abgebildet, das Unterschriften imitiert. Unter dem von der Regierungszentrale veröffentlichten Foto der Maschine steht Bidens Name und dessen Amtszeit. Die Porträts sind an einer Wand im Außenbereich des Weißen Hauses platziert.
Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist nicht unüblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Biden-Vorgängerregierung allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben – und zwar ohne Bidens Genehmigung. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der New York Times, er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.