Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Streit um Briefwahl: Niederlage für Trump vor Supreme Court
Trumps Schwiegertochter: Russischer Oligarch zahlte für Partys, nicht für Hochzeit
Donald Trump weist die Warnungen vor wachsenden Gefahren durch KI zurück
Trump spricht sich für ein vereintes Irland aus
Trump verteidigt bei 9/11-Gedenkfeier Iran-Krieg
Luzia Geier
Pistorius startet USA-Reise - Treffen mit Amtskollege Hegseth
An diesem Dienstag ist Verteidigungsminister Boris Pistorius in Washington zu Gast - er will Rüstungskooperationen mit den USA weiter ausbauen. Vor dem geplanten Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth verwies er dazu auf die Zusammenarbeit beim Tarnkappenjet F-35 und die geplante Fertigung von Lenkflugkörpern für das Luftverteidigungssystem Patriot in Deutschland.
„Doch unser gemeinsames Potenzial reicht weiter. Deutschland verfügt über eine leistungsfähige industrielle Basis, bestens ausgebildete Fachkräfte und technologische Spitzenkompetenz. Hiermit können wir weitere Produktionskapazitäten schaffen“, erklärte der SPD-Politiker.
Die Bundesregierung will in den USA auch Marschflugkörper des Typs Tomahawk kaufen. Ein wichtiges Thema ist außerdem, ob und wie die US-Streitkräfte ihre Truppenpräsenz in Europa - wichtig für Abschreckung und Verteidigung - ändern.
Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht. In diesem Mai war er in Nordamerika, wo er in Kanada für eine Rüstungskooperation rund um deutsche U-Boote warb. Ein Treffen mit Hegseth gab es nicht. Aus Washington reist der deutsche Minister zunächst weiter nach New York. Auf dem Programm stehen Gespräche mit UN-Vertretern, darunter Generalsekretär António Guterres. Am Freitag besucht Pistorius dann den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin im texanischen Fort Worth.
Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht. In diesem Mai war er in Nordamerika, wo er in Kanada für eine Rüstungskooperation rund um deutsche U-Boote warb. Ein Treffen mit Hegseth gab es nicht. Aus Washington reist der deutsche Minister zunächst weiter nach New York. Auf dem Programm stehen Gespräche mit UN-Vertretern, darunter Generalsekretär António Guterres. Am Freitag besucht Pistorius dann den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin im texanischen Fort Worth.
Luzia Geier
Trump nennt Rufe nach KI-Regulierung einen „Schwindel“
US-Präsident Donald Trump hat Forderungen von Branchenführern nach einer strengeren Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) eine Absage erteilt. Seiner Ansicht nach gibt es in den USA bereits ausreichende Schutzmechanismen. „Die einzige Kontrolle oder 'Leitplanken', die KI braucht, ist ein STARKER UND KLUGER (Hoher IQ!) PRÄSIDENT, und die USA haben das", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Warnungen vor den Gefahren der Technologie seien ein „Schwindel" und spielten China in die Hände.
Zuvor hatten die Chefs führender KI-Unternehmen wie Anthropic, OpenAI und xAI von Elon Musk eine stärkere staatliche Aufsicht gefordert, was zu Kursverlusten bei KI-Aktien führte. Der Chef von Anthropic, Dario Amodei, hatte in einem Aufsatz unter anderem unabhängige Prüfungen der fortschrittlichsten KI-Modelle verlangt. Trump griff Amodei persönlich an und warf ihm Heuchelei vor. Hintergrund ist auch ein Streit der Trump-Regierung mit Anthropic. Das US-Verteidigungsministerium hatte das Unternehmen von bestimmten Militäraufträgen ausgeschlossen, weil es sich weigerte, seine KI-Modelle für die Überwachung im Inland oder für autonome Waffen einzusetzen.
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Zuvor hatten die Chefs führender KI-Unternehmen wie Anthropic, OpenAI und xAI von Elon Musk eine stärkere staatliche Aufsicht gefordert, was zu Kursverlusten bei KI-Aktien führte. Der Chef von Anthropic, Dario Amodei, hatte in einem Aufsatz unter anderem unabhängige Prüfungen der fortschrittlichsten KI-Modelle verlangt. Trump griff Amodei persönlich an und warf ihm Heuchelei vor. Hintergrund ist auch ein Streit der Trump-Regierung mit Anthropic. Das US-Verteidigungsministerium hatte das Unternehmen von bestimmten Militäraufträgen ausgeschlossen, weil es sich weigerte, seine KI-Modelle für die Überwachung im Inland oder für autonome Waffen einzusetzen.
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Luzia Geier
Streit um Briefwahl: Niederlage für Trump vor Supreme Court
Im Rechtsstreit um verschärfte Regeln bei der Briefwahl in den USA hat die Regierung von Präsident Donald Trump vor dem Obersten Gerichtshof eine Niederlage kassiert. Der Supreme Court lehnte es ab, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die die Trump-Regierung bislang davon abhält, ihre neuen Regeln umzusetzen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Regierung mit ihrer Anfechtung der einstweiligen Verfügung des unteren Gerichts in der Sache Erfolg haben werde, hieß es in der knappen Begründung.
Die US-Regierung wollte über den Obersten Gerichtshof der USA erwirken, dass ihre strikteren Briefwahlregeln doch noch vor den Zwischenwahlen Anfang November eingeführt werden. Dass dieser die Anordnung einer unteren Instanz nun in Kraft lässt, bedeutet in der Praxis, dass die Bundesstaaten ihre Briefwahlunterlagen weiter nach den bisher geltenden Standards verschicken dürfen. Mancherorts ist das auch bereits geschehen.
Trump hatte Ende März verfügt, dass die US-Post Briefwahlunterlagen nur noch an Personen übermitteln soll, die auf einer von den Bundesstaaten zuvor erstellten Wählerliste stehen. Die Post würde laut Kritikern damit vom reinen Zusteller der Wahlunterlagen zu einer Kontrollinstanz im Ablauf der Wahl.
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Die US-Regierung wollte über den Obersten Gerichtshof der USA erwirken, dass ihre strikteren Briefwahlregeln doch noch vor den Zwischenwahlen Anfang November eingeführt werden. Dass dieser die Anordnung einer unteren Instanz nun in Kraft lässt, bedeutet in der Praxis, dass die Bundesstaaten ihre Briefwahlunterlagen weiter nach den bisher geltenden Standards verschicken dürfen. Mancherorts ist das auch bereits geschehen.
Trump hatte Ende März verfügt, dass die US-Post Briefwahlunterlagen nur noch an Personen übermitteln soll, die auf einer von den Bundesstaaten zuvor erstellten Wählerliste stehen. Die Post würde laut Kritikern damit vom reinen Zusteller der Wahlunterlagen zu einer Kontrollinstanz im Ablauf der Wahl.
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Luzia Geier
USA heben Emissionsvorschriften für Kraftwerke auf
Die US-Umweltbehörde EPA hebt Vorschriften zur Begrenzung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen von Kohle- und Gastkraftwerken auf. Der Großteil der Treibhausgasvorschriften für US-Kraftwerke, die unter der demokratischen Regierung des vorherigen Präsidenten Joe Biden eingeführt wurden, werde zurückgenommen, teilte EPA-Chef Lee Zeldin bei einem G20-Ministertreffen in Houston im US-Bundesstaat Texas mit.
„Mehr als 15 Jahre lang haben die Regierungen unter (Barack) Obama und Biden einen Krieg gegen die Kohle geführt, um zuverlässige und erschwingliche Energie zu zerstören“, wurde Zeldin in einer Mitteilung seiner Behörde zitiert. Die Regierung von Präsident Donald Trump sei angetreten, um das zu ändern. „Die Amerikaner werden sinkende Strompreise erleben“, versprach er. Die Kohleverbrennung zur Stromerzeugung werde voraussichtlich um mehr als das Zehnfache steigen, heißt es in der EPA-Mitteilung.
Die nun verkündete Aufhebung von Emissionsvorschriften wird in den USA aller Voraussicht nach vor Gericht angefochten werden. Sie bezieht sich auf Standards aus dem Jahr 2024, die Kohlekraftwerke dazu verpflichteten, ihre klimaschädlichen Emissionen drastisch zu reduzieren. Andernfalls sollten die Kraftwerke bis 2039 ihren Betrieb einstellen.
Die US-Umweltbehörde schlug nun vor, auch alle verbleibenden Vorschriften für die Treibhausgasemissionen von Kraftwerken künftig aufzuheben. Sie argumentiert, dass sie auf Basis der aktuellen Gesetzeslage gar nicht befugt sei, die Emissionen von Kraftwerken wegen des Klimawandels zu regulieren.
Luzia Geier
US-Richter blockiert Trumps Visa-Regeln für Studenten und Journalisten
Ein US-Bundesrichter hat eine neue Regel der Regierung von Präsident Donald Trump blockiert, die den Aufenthalt ausländischer Studenten und Journalisten in den USA begrenzen sollte. Das Urteil des Gerichts in Boston erfolgte einen Tag, bevor die Regelung des Heimatschutzministeriums in Kraft treten sollte. Geklagt hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften und Hochschulgruppen. Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass das Ministerium die Politik auf „außergewöhnlich schwache“ Argumente gestützt habe.
Die nun gestoppte Regelung hätte eine fast 50 Jahre alte Praxis beendet, bei der ausländische Studenten Visa für die Dauer ihres Studiums erhalten. Die Regierung wollte diese Aufenthalte für Studenten (F-Visa) und Teilnehmer an Kulturaustauschprogrammen (J-Visa) auf vier Jahre begrenzen. Visa für Journalisten (I-Visa) sollten auf bis zu 240 Tage beschränkt werden. In beiden Fällen sollen Verlängerungen beantragt werden können, ohne das Land verlassen zu müssen.
Der von dem republikanischen Präsidenten George W. Bush ernannte Richter schrieb, der Schaden für das Hochschulsystem und die US-Wirtschaft wäre „wahrscheinlich katastrophal“. Eine Stellungnahme des Heimatschutzministeriums lag zunächst nicht vor.
Der von dem republikanischen Präsidenten George W. Bush ernannte Richter schrieb, der Schaden für das Hochschulsystem und die US-Wirtschaft wäre „wahrscheinlich katastrophal“. Eine Stellungnahme des Heimatschutzministeriums lag zunächst nicht vor.
Luzia Geier
Demokrat Newsom würde Harris bei Präsidentschaftswahl Vorrang gewähren
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom will in zwei Jahren nicht als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten, sollte sich seine Parteikollegin und Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris für das Amt bewerben. „Ja, aber ich würde nicht kandidieren, wenn sie kandidiert“, sagte er dem US-Sender CNN. Er fügte hinzu: „Warum sollte ich? Ich würde ihr das nicht antun.“ Dem 58-Jährigen werden seit geraumer Zeit Ambitionen auf das Amt nachgesagt.
Medienberichten zufolge hatte Harris im April zumindest die Tür für eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur offen gelassen und gesagt, dass sie darüber nachdenke. Harris war von 2021 bis 2025 Vizepräsidentin unter dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden. Nach dessen Rückzug aus dem Wahlkampf 2024 rückte sie als Spitzenkandidatin der Demokraten vor und verlor gegen den heutigen Präsidenten Donald Trump.
Newsom ist derzeit in zweiter Amtszeit Gouverneur des Westküsten-Bundesstaates und darf kein drittes Mal kandidieren. Daher steht sein Posten am 3. November dieses Jahres zur Neuwahl. Mit Blick auf die vergangene US-Präsidentschaftswahl 2024 sagte Newsom, dass er damals noch nicht bereit gewesen sei. „Wenn ich das getan hätte, wäre ich vernichtet worden“, sagte er.
Medienberichten zufolge hatte Harris im April zumindest die Tür für eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur offen gelassen und gesagt, dass sie darüber nachdenke. Harris war von 2021 bis 2025 Vizepräsidentin unter dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden. Nach dessen Rückzug aus dem Wahlkampf 2024 rückte sie als Spitzenkandidatin der Demokraten vor und verlor gegen den heutigen Präsidenten Donald Trump.
Newsom ist derzeit in zweiter Amtszeit Gouverneur des Westküsten-Bundesstaates und darf kein drittes Mal kandidieren. Daher steht sein Posten am 3. November dieses Jahres zur Neuwahl. Mit Blick auf die vergangene US-Präsidentschaftswahl 2024 sagte Newsom, dass er damals noch nicht bereit gewesen sei. „Wenn ich das getan hätte, wäre ich vernichtet worden“, sagte er.
Trumps Schwiegertochter: Russischer Oligarch zahlte für Partys, nicht für Hochzeit
Bettina Trump hat bestätigt, dass der russische Oligarch Umar Kremlev die Feiern an zwei Abenden auf den Bahamas für sie und ihren Mann Donald Trump Jr. bezahlt hat. Der Darstellung, er habe die eigentliche Hochzeit finanziert, widersprach sie jedoch auf Instagram. Wie die Investigativ-Plattform ProPublica am Montag berichtete, übernahm Kremlev Kosten in Höhe von Hunderttausenden Dollar, unter anderem für die Miete einer Privatinsel und ein Feuerwerk.
Das Paar habe an einem Freitag im Mai im engsten Familienkreis geheiratet und anschließend am Wochenende auf den Bahamas gefeiert, schrieb Bettina Trump. Das von Kremlev ausgerichtete Wochenende mit Freunden sei jedoch bereits vor der Festlegung des Hochzeitsdatums geplant und ursprünglich nicht als Hochzeitswochenende gedacht gewesen. ProPublica beschreibt die Trauung und die anschließenden Feiern dagegen als dreitägige Hochzeitsveranstaltung. An der Trauungszeremonie selbst nahm Kremlev nach Angaben eines Sprechers von Trump Jr. nicht teil.
„Unser lieber Freund Umar hat nach unserer Hochzeit sehr großzügig zwei unglaubliche Nächte der Feierlichkeiten für uns ausgerichtet. Es war ein außerordentlich großzügiges Hochzeitsgeschenk eines Freundes und etwas, für das wir damals wie heute unglaublich dankbar sind“, heißt es in dem Instagram-Beitrag.
Kremlev steht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe und ist Präsident der IBA. Der Boxverband wurde in der Vergangenheit vom russischen Energiekonzern Gazprom finanziert. Ob diese Unterstützung fortbesteht, ist unklar. Kremlevs Pressebüro erklärte gegenüber ProPublica, der Sponsoringvertrag sei längst ausgelaufen. Gazprom unterliegt unter anderem US-Beschränkungen beim Zugang zum Kapitalmarkt.
Das Paar habe an einem Freitag im Mai im engsten Familienkreis geheiratet und anschließend am Wochenende auf den Bahamas gefeiert, schrieb Bettina Trump. Das von Kremlev ausgerichtete Wochenende mit Freunden sei jedoch bereits vor der Festlegung des Hochzeitsdatums geplant und ursprünglich nicht als Hochzeitswochenende gedacht gewesen. ProPublica beschreibt die Trauung und die anschließenden Feiern dagegen als dreitägige Hochzeitsveranstaltung. An der Trauungszeremonie selbst nahm Kremlev nach Angaben eines Sprechers von Trump Jr. nicht teil.
„Unser lieber Freund Umar hat nach unserer Hochzeit sehr großzügig zwei unglaubliche Nächte der Feierlichkeiten für uns ausgerichtet. Es war ein außerordentlich großzügiges Hochzeitsgeschenk eines Freundes und etwas, für das wir damals wie heute unglaublich dankbar sind“, heißt es in dem Instagram-Beitrag.
Kremlev steht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe und ist Präsident der IBA. Der Boxverband wurde in der Vergangenheit vom russischen Energiekonzern Gazprom finanziert. Ob diese Unterstützung fortbesteht, ist unklar. Kremlevs Pressebüro erklärte gegenüber ProPublica, der Sponsoringvertrag sei längst ausgelaufen. Gazprom unterliegt unter anderem US-Beschränkungen beim Zugang zum Kapitalmarkt.
Luzia Geier
Trump: Keine Zinssenkung, kein Handel mit einigen Ländern
Kurz vor einer möglichen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve hat US-Präsident Donald Trump erneut Druck auf die Fed ausgeübt. Er bekräftigte auf eine Frage einer Journalistin seine Drohung eines Handelsstopps mit bestimmten Ländern, sollte der Zentralbankrat die US-Geldpolitik nicht lockern. „Ich werde das bei einigen Ländern tun. Ich habe keine Wahl“, behauptete Trump. Auf die Frage nach dem Zeitfenster sagte Trump dann: „Ich werde es tun. Es wird sich über einen gewissen Zeitraum erstrecken.“
Trump hatte Anfang September auf Truth Social in Richtung der Fed geschrieben: „Senkt die Zinsen, oder ich breche den Handel mit Ländern ab, mit denen wir ein Defizit haben.“ Der Republikaner argumentierte, dass der Arbeitsmarkt deutlich stärker gewachsen sei als gedacht und dies ausreiche, um geringere Zinsen zu legitimieren.
Trump hatte Anfang September auf Truth Social in Richtung der Fed geschrieben: „Senkt die Zinsen, oder ich breche den Handel mit Ländern ab, mit denen wir ein Defizit haben.“ Der Republikaner argumentierte, dass der Arbeitsmarkt deutlich stärker gewachsen sei als gedacht und dies ausreiche, um geringere Zinsen zu legitimieren.
Zuvor hatte das US-Arbeitsministerium einen überraschend starken Arbeitsmarktbericht für den August vorgelegt. So stieg die Beschäftigtenzahl um 162 000 – Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55 000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Im Juli hatte der Arbeitsmarkt noch enttäuscht. Volkswirte merken allerdings an, dass ein starker Arbeitsmarkt die Lohnentwicklung und damit auch die Inflationsgefahren verstärken kann. Trump ging nicht darauf ein, dass die Inflation in seinem Land seit mehr als fünf Jahren über dem von der Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent liegt. Der US-Präsident ließ damals wie heute offen, welchen Zusammenhang er zwischen gewünschter Zinssenkung in den USA und dem Handelsdefizit mit einigen Ländern sieht.
Niedrigere Zinsen können dafür sorgen, dass Unternehmen schneller wachsen. Zugleich heizen sie die Inflation an. Fed-Chef Kevin Warsh hatte jüngst klargemacht, dass er der Preisstabilität eine höhere Priorität einräumt, und sich zu höheren Zinsen bereit gezeigt. Die Teuerungsrate lag im August bei 3,4 Prozent. Mittlerweile rechnet eine überwiegende Mehrheit der Volkswirte damit, dass die Fed den Zins anheben wird. Es wäre das erste Mal seit Dezember 2025, dass der Zentralbankrat überhaupt Hand an den Leitzins legt, und die erste Straffung seit Juli 2023.
Niedrigere Zinsen können dafür sorgen, dass Unternehmen schneller wachsen. Zugleich heizen sie die Inflation an. Fed-Chef Kevin Warsh hatte jüngst klargemacht, dass er der Preisstabilität eine höhere Priorität einräumt, und sich zu höheren Zinsen bereit gezeigt. Die Teuerungsrate lag im August bei 3,4 Prozent. Mittlerweile rechnet eine überwiegende Mehrheit der Volkswirte damit, dass die Fed den Zins anheben wird. Es wäre das erste Mal seit Dezember 2025, dass der Zentralbankrat überhaupt Hand an den Leitzins legt, und die erste Straffung seit Juli 2023.
Jerrit Schloßer
Donald Trump weist die Warnungen vor wachsenden Gefahren durch KI zurück
US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag vor Journalisten in Irland Warnungen vor wachsenden Gefahren durch künstliche Intelligenz zurückgewiesen. Auf die Frage, ob die KI-Branche ihre Entwicklung verlangsamen oder stärker reguliert werden sollte, sagte Trump, dass es viele „sehr negative Kräfte“ gebe, die unbegründete Sorgen schürten. Leitplanken halte der US-Präsident zwar für möglich. Jedoch seien die USA China bei KI voraus, „und ehrlich gesagt will ich, dass das auch so bleibt.“
Hintergrund von Trumps Äußerungen ist eine wachsende Debatte über die Risiken der Technologie. Der Chef des KI-Entwicklers Anthropic hatte zuletzt ein langsameres Entwicklungstempo gefordert. Die Sorgen waren durch den Rücktritt eines Forschers befeuert worden, der vor massenhaften Todesfällen durch KI warnte. Zudem verhandeln US-Senatoren laut Medienberichten über ein Gesetz, das Tech-Konzerne zu mehr Sicherheit bei der Entwicklung von KI-Anwendungen verpflichten soll.
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Obama fordert die Demokraten auf, KI zum zentralen Thema zu machen
Der frühere US-Präsident Barack Obama fordert die Demokratische Partei auf, die Regulierung und Kontrolle künstlicher Intelligenz zu einem zentralen politischen Thema zu machen. Bei einer nicht öffentlichen Spendenveranstaltung der Demokraten in Manhattan am Donnerstag sagte Obama laut New York Times, KI könne „gefährlich“ werden, wenn sie nicht dringend und mit einem klaren politischen Plan angegangen werde.
Er wandte sich bei der Veranstaltung insbesondere an den Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, und regte an, einen klaren Rahmen für eine öffentliche Diskussion über KI-Politik zu schaffen, falls die Demokraten das Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen zurückgewinnen. Obama plädierte außerdem dafür, dass demokratische Präsidentschaftskandidaten für 2028 KI zu einem ihrer wichtigsten Wahlkampfthemen machen.
Die aktuelle US-Regierung geht beim Thema KI-Sicherheit bislang nicht besonders streng vor. Donald Trump sagte kürzlich gegenüber Reportern, er habe keine Bedenken in Bezug auf Risiken von KI – sondern nur, dass er gegenüber Konkurrenten wie China zurückfallen könnte.
Er wandte sich bei der Veranstaltung insbesondere an den Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, und regte an, einen klaren Rahmen für eine öffentliche Diskussion über KI-Politik zu schaffen, falls die Demokraten das Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen zurückgewinnen. Obama plädierte außerdem dafür, dass demokratische Präsidentschaftskandidaten für 2028 KI zu einem ihrer wichtigsten Wahlkampfthemen machen.
Die aktuelle US-Regierung geht beim Thema KI-Sicherheit bislang nicht besonders streng vor. Donald Trump sagte kürzlich gegenüber Reportern, er habe keine Bedenken in Bezug auf Risiken von KI – sondern nur, dass er gegenüber Konkurrenten wie China zurückfallen könnte.
Luzia Geier
Berichte: Trumps Elternhaus in New York verkauft
Das Elternhaus von US-Präsident Donald Trump in New York ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge für rund 1,93 Millionen US-Dollar (1,66 Millionen Euro) verkauft worden. Mit seinen Eltern lebte Trump bis zu seinem vierten Lebensjahr in dem Haus im Stadtteil Queens, wie die New York Times und die New York Post übereinstimmend berichteten.
In den vergangenen Jahren war das Haus verfallen und den Berichten zufolge höchstens ein Zuhause für streunende Katzen. Im März 2025 kaufte ein Immobilienentwickler das Haus demnach für 835 000 Dollar und steckte dann etwa eine halbe Million Dollar in eine komplette Sanierung. Der oder die Käufer wollten nun anonym bleiben, hieß es. Ein Vertreter des Maklers sagte der New York Times zufolge, es gebe bei dem Kauf vermutlich keinen politischen Hintergrund, es gehe darum, „langfristig“ dort zu leben.
In den vergangenen Jahren war das Haus verfallen und den Berichten zufolge höchstens ein Zuhause für streunende Katzen. Im März 2025 kaufte ein Immobilienentwickler das Haus demnach für 835 000 Dollar und steckte dann etwa eine halbe Million Dollar in eine komplette Sanierung. Der oder die Käufer wollten nun anonym bleiben, hieß es. Ein Vertreter des Maklers sagte der New York Times zufolge, es gebe bei dem Kauf vermutlich keinen politischen Hintergrund, es gehe darum, „langfristig“ dort zu leben.
(Undisclosed Address), Jamaica, NY 11432 | Zillow
(Undisclosed Address), Jamaica NY, is a Single Family home that contains 2131 sq ft and was built in 1940.It contains 5 bedrooms and 3 bathrooms.This home last sold for $1,930,000 in September 2026. The Zestimate for this Single Family is $1,917,300.The Rent Zestimate for this Single Family is $6,874/mo.
www.zillow.com
Laut Immobilienanzeige auf dem Portal Zillow bietet das Haus unter anderem fünf Schlafzimmer und drei Bäder. Fotos im Bericht der New York Post zeigten ein sehr ansprechendes, modernes Haus.
Der Vater des heutigen US-Präsidenten, der Immobilienunternehmer Fred Trump, ließ das Haus in der Straße Wareham Place im Viertel Jamaica Estates den Berichten zufolge 1940 für die Familie bauen. Sechs Jahre später kam als viertes von fünf Kindern der Sohn Donald auf die Welt, bevor die Familie den Berichten zufolge 1950 in eine große, neu gebaute Villa in unmittelbarer Nähe umzog. Dort verbrachte Donald Trump den Rest seiner Kindheit.
Trump folgte den Fußstapfen seines Vaters und wurde in New York als Immobilienunternehmer reich. Der inzwischen 80 Jahre alte US-Präsident lebte lange in einem seiner Hochhäuser namens „Trump Tower“ in Manhattan. 2019 meldete er seinen Wohnsitz offiziell in Florida an – wohl aus politischen und steuerlichen Gründen. Dort befindet sich in Palm Beach sein Club Mar-a-Lago. Aktuell lebt Trump – wie alle US-Präsidenten – hauptsächlich im Weißen Haus in der Hauptstadt Washington.
Open-AI-Chef Sam Altman: Börsengang nicht mehr in diesem Jahr
Der Chat-GPT-Entwickler Open AI wird nach Angaben seines Chefs Sam Altman nicht mehr im Jahr 2026 an die Börse gehen. Angesichts der aktuellen Sicherheitsbedenken bei künstlicher Intelligenz wäre dies ein schlechter Zeitpunkt, sagte Altman in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Magazins „Fortune“. Er verwies dabei vor allem auf die aktuelle Debatte um die Gefahren hochentwickelter künstlicher Intelligenz. Es gebe noch viel zu tun, um die Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen und herauszufinden, wie die Branche und Regierungen zusammenarbeiten könnten.
Zuvor hatte bereits der Chef des Open-AI-Rivalen Anthropic, Dario Amodei, ein bedachteres Vorgehen gefordert. Das Tempo, mit dem die Fähigkeiten von KI-Modellen verbessert würden, müsse gedrosselt werden. Altman stimmte dem auf X zu und erklärte, dies sei in den vergangenen Wochen ein Hauptthema bei Open AI gewesen. Bei Anthropic haben Sicherheitsbedenken die Börsenpläne aber noch nicht gebremst. Insidern zufolge will das Unternehmen frühestens Mitte Oktober mit der Vermarktung seines Börsengangs beginnen und diesen noch vor den US-Kongresswahlen im November abschließen.
Chat-GPT löste vor mehreren Jahren den aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz aus. Open AI dürfte beim Börsengang nicht nur Dutzende Milliarden Dollar einnehmen, sondern auch eine sehr hohe Bewertung erzielen. Die Aktienplatzierung wird schon länger geplant. Seit Wochen gibt es große Sorgen um Risiken künstlicher Intelligenz, die vor allem von Hacking-Attacken durch KI-Software ausgelöst wurden, die sich in Testläufen selbständig gemacht hatte. Die Debatte wurde in den vergangenen Tagen noch von einem Forscher der KI-Firma Anthropic angeheizt, der mit einer drastischen Warnung zurücktrat. Die großen Entwickler künstlicher Intelligenz handelten unverantwortlich „und spielen mit unseren Leben“, sagte Jacob Coxon.
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Chat-GPT löste vor mehreren Jahren den aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz aus. Open AI dürfte beim Börsengang nicht nur Dutzende Milliarden Dollar einnehmen, sondern auch eine sehr hohe Bewertung erzielen. Die Aktienplatzierung wird schon länger geplant. Seit Wochen gibt es große Sorgen um Risiken künstlicher Intelligenz, die vor allem von Hacking-Attacken durch KI-Software ausgelöst wurden, die sich in Testläufen selbständig gemacht hatte. Die Debatte wurde in den vergangenen Tagen noch von einem Forscher der KI-Firma Anthropic angeheizt, der mit einer drastischen Warnung zurücktrat. Die großen Entwickler künstlicher Intelligenz handelten unverantwortlich „und spielen mit unseren Leben“, sagte Jacob Coxon.
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Newsdesk
Trump spricht sich für ein vereintes Irland aus
US-Präsident Donald Trump hat sich zur Frage der irischen Einheit geäußert. Er sagte, er würde „ein vereintes Irland sehr begrüßen“, und prognostizierte, dass ein vereintes Irland „irgendwann kommen wird“. Er deutete an, es könne „ebenso gut jetzt geschehen“, und schien den irischen Regierungschef Micheál Martin als denjenigen zu sehen, der dabei helfen könnte, diesen Prozess in Gang zu bringen.
„Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein?“, sagte Trump nach einem Treffen mit Martin in Dublin. An Martin gewandt, fügte Trump hinzu: „Sie haben hier den richtigen Mann, um die Sache voranzubringen.“ Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. „Aber ich denke, es wäre eine großartige Sache“, sagte Trump. Die Aussage sorgte in Irland und Großbritannien am Mittag für große Aufregung.
Nur wenig später, während einer Ansprache in der Botschafterresidenz, wiederholte Trump seine Einschätzung und sagte, eine Wiedervereinigung wäre eine „ziemlich coole Sache“. Zugleich scherzte er, auf diese Frage gebe es keine gute Antwort. Bei der Presse sei jede Frage darauf ausgelegt, ihn zu erwischen. „Ich habe, glaube ich, eine nette Antwort gegeben“, sagte Trump.
Die Grenze auf der irischen Insel wurde 1921 mit dem Inkrafttreten des „Government of Ireland Act“ gezogen. Anders als Irland, das sich zur unabhängigen Republik abspaltete, blieb Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs. Die Frage, ob die Provinz dazugehören oder sich mit Irland wiedervereinigen sollte, führte zu einem jahrzehntelangen, blutigen Bürgerkrieg und spaltet auch heute noch die Gesellschaft.
„Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein?“, sagte Trump nach einem Treffen mit Martin in Dublin. An Martin gewandt, fügte Trump hinzu: „Sie haben hier den richtigen Mann, um die Sache voranzubringen.“ Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. „Aber ich denke, es wäre eine großartige Sache“, sagte Trump. Die Aussage sorgte in Irland und Großbritannien am Mittag für große Aufregung.
Nur wenig später, während einer Ansprache in der Botschafterresidenz, wiederholte Trump seine Einschätzung und sagte, eine Wiedervereinigung wäre eine „ziemlich coole Sache“. Zugleich scherzte er, auf diese Frage gebe es keine gute Antwort. Bei der Presse sei jede Frage darauf ausgelegt, ihn zu erwischen. „Ich habe, glaube ich, eine nette Antwort gegeben“, sagte Trump.
Die Grenze auf der irischen Insel wurde 1921 mit dem Inkrafttreten des „Government of Ireland Act“ gezogen. Anders als Irland, das sich zur unabhängigen Republik abspaltete, blieb Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs. Die Frage, ob die Provinz dazugehören oder sich mit Irland wiedervereinigen sollte, führte zu einem jahrzehntelangen, blutigen Bürgerkrieg und spaltet auch heute noch die Gesellschaft.
Der irische Premierminister Micheál Martin mit Donald Trump im Farmleigh House in Dublin. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Newsdesk
Politik und Golf: Trump ist in Irland angekommen
Donald Trump ist für einen zweitägigen Besuch nach Irland geflogen. Zwar geht es auch um Politik – aber vor allem will der US-Präsident aufs Grün. Zentraler Anlass der Reise ist das Golf-Turnier Irish Open, das auf Trumps Golfresort im westirischen Doonbeg stattfindet. Nach Angaben des irischen Vize-Regierungschefs Simon Harris freut der US-Präsident sich „sehr“ auf seinen Golfplatz an der Westküste Irlands. „Er ist ein Mann, der Golf offensichtlich liebt, und er ist sehr stolz auf sein Resort in Doonbeg und freut sich darauf, dorthin zu fahren“, sagte Harris dem Sender RTÉ, nachdem er Trump am Morgen auf dem Flugfeld in Dublin zu dessen zweitägigen Besuch auf der grünen Insel empfangen hatte.
Im Anschluss wurde Trump von der irischen Präsidentin Catherine Connolly vor deren Residenz Áras an Uachtaráin begrüßt. Der US-Präsident reiste begleitet von seinem Sohn Donald Trump Jr. und dessen Familie an. Harris sagte, es sei der erste Besuch von Trumps Enkelkindern in Irland.
Geplant sind bis Sonntagabend unter anderem ein Gespräch mit Regierungschef Micheál Martin sowie ein Auftritt vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft sowie Wirtschaftsvertretern. Am Sonntag will Trump die Schlussrunde des Golf-Turniers verfolgen.
Im Anschluss wurde Trump von der irischen Präsidentin Catherine Connolly vor deren Residenz Áras an Uachtaráin begrüßt. Der US-Präsident reiste begleitet von seinem Sohn Donald Trump Jr. und dessen Familie an. Harris sagte, es sei der erste Besuch von Trumps Enkelkindern in Irland.
Geplant sind bis Sonntagabend unter anderem ein Gespräch mit Regierungschef Micheál Martin sowie ein Auftritt vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft sowie Wirtschaftsvertretern. Am Sonntag will Trump die Schlussrunde des Golf-Turniers verfolgen.
Die irische Präsidentin Catherine Connolly empfängt Donald Trump bei seiner Ankunft zu einem Treffen im Aras an Uachtarain, ihrer offiziellen Residenz im Phoenix Park in Dublin. James Manning/PA Wire/dpa
25 Jahre 9/11: Bilder der Gedenkveranstaltung
An mehreren Orten in den USA kommen die Menschen zusammen, um an die Terroranschläge aus dem Jahr 2001 zu gedenken.