Wegen mutmaßlichen Straftaten und Fehlverhaltens: Republikaner bringt Amtsenthebungsverfahren gegen US-Verteidigungsminister Hegseth auf den Weg

Im US-Repräsentantenhaus ist ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt worden. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie verlas im Plenarsaal Vorwürfe gegen den Minister. Er legt sich regelmäßig mit US-Präsident Donald Trump an, obwohl sie beide Republikaner sind.



Die Verlesung seines Antrags könnte noch in dieser Woche eine Abstimmung in der Parlamentskammer nach sich ziehen. Stimmen die Abgeordneten einer Anklage mehrheitlich zu, muss sich die andere Parlamentskammer im Kongress - der Senat - mit dem Fall befassen und dann eine Entscheidung in dem Verfahren treffen. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner aktuell noch eine hauchdünne Mehrheit. Zuletzt hatten immer wieder vereinzelt Republikaner mit Demokraten gestimmt. Im Januar beginnt die neue Legislaturperiode, bei der die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern stellen.



Massie veröffentlichte den Beschlussentwurf mit den Vorwürfen gegen Hegseth in den sozialen Medien. „Ich habe gesehen, dass einige meiner Kollegen sagen, Minister Hegseth habe gute Arbeit geleistet und sie stimmten dem Krieg zu, weshalb sie gegen ein Amtsenthebungsverfahren stimmen werden“, schrieb Massie. „Das ist jedoch nicht die Frage. Die Frage ist, ob er Handlungen begangen hat, die ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen, und die Antwort lautet: Ja, achtmal.“



Massie, der zum Jahresende in den Ruhestand geht, wirft Hegseth Amtsvergehen vor, darunter die Führung des Iran-Kriegs ohne Genehmigung des Kongresses, die Begehung außergerichtlicher Tötungen durch Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote, die Missachtung von Gesetzen zur Minimierung ziviler Opfer – unter anderem bei einem Angriff auf eine iranische Schule – sowie die rechtswidrige Entführung eines ausländischen Staatschefs, nämlich Venezuelas Nicolás Maduro.



Auf die Frage nach den Bemühungen, ihn seines Amtes zu entheben, erklärte Hegseth gegenüber Reportern, dass „es viele politisch motivierte Menschen gibt, die möglicherweise erhebliche politische Meinungsverschiedenheiten haben“, fügte jedoch hinzu, dass sich diese Meinungsverschiedenheiten auf den „Erfolg“ bezögen.