Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Norweger machen sich über Trumps „Scheißhaus“-Spruch lustig
Aktivisten nehmen bei Hackerangriff ICE-Beamte ins Visier
Fed hält Leitzins trotz anhaltender Inflationsgefahr konstant
US-Regierung geht erneut gegen Ex-FBI-Chef Comey vor
Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug
Norweger machen sich über Trumps „Scheißhaus“-Spruch lustig
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als „Scheißhaus-Land“ beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort – und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. „Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört“, schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. „Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.“
Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“
Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“
Aktivisten nehmen bei Hackerangriff ICE-Beamte ins Visier
Bei einem Hackerangriff auf das US-Heimatschutzministerium haben Aktivisten nach eigenen Angaben Kontaktdaten von mehr als 41 000 Beschäftigten entwendet - darunter Beamte der Migrationsbehörde ICE. Die Daten sollen unter anderem Namen, Dienststellen, Kontaktdaten und Aufgabenbereich der Betroffenen enthalten, wie mehrere US-Medien aus einer Mitteilung der Gruppe zitierten, die sich selbst Department of Peace nennt. Demnach sollen auch die Identitäten verdeckter Ermittler der Behörde ICE preisgegeben worden sein. Das Ministerium teilte auf Anfrage mit, es wisse von einer „möglichen Sicherheitsverletzung“ und arbeite daran, die Situation zügig zu klären. Man nehme es sehr ernst, wenn die Sicherheit von Mitarbeitern bedroht sei.
Sowohl die Washington Post als auch NBC News konnten nach eigenen Angaben Teile der Daten verifizieren. Das Heimatschutzministerium beschäftigt nach eigener Darstellung 260 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von dem Leak wäre also fast ein Sechstel der Belegschaft betroffen. Neben der Migrationsbehörde ICE gehören auch die Grenzschutzbehörde CBP sowie die für Flughafensicherheit zuständige TSA zum Heimatschutzministerium.
Nach Eklat bei den UN: USA weisen kubanischen Diplomaten aus
Nach dem heftigen Wortgefecht bei den Vereinten Nationen haben die USA einen kubanischen Diplomaten ausgewiesen. Der Mann sei Mitglied der Delegation bei den Vereinten Nationen gewesen, so eine kubanische Diplomatin, die auch die Ausweisung bestätigte. Der Schritt markiert eine weitere Eskalation im ohnehin angespannten Verhältnis zwischen Washington und Havanna. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, hatte zuvor in einem Interview gesagt, Außenminister Marco Rubio habe die Ausweisung eines Mannes unterzeichnet, der einen US-Diplomaten „geschubst“ und versucht habe, ihn anzugreifen.
Bei den Vereinten Nationen war es am Dienstag zu einem Eklat gekommen. In der Sitzung anlässlich einer alljährlichen Resolution gegen das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba hatten Vertreter des Inselstaates lautstark gegen die Rede von Waltz protestiert und ihn unterbrochen. Auf Videos war zu sehen, wie der nun ausgewiesene Diplomat dem Anschein nach versucht, eine Person daran zu hindern, ihn zu filmen. Die kubanische Seite schilderte die Situation in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass der Diplomat von einem US-Vertreter bedrängt worden sei.
Waltz hatte vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro ausgebreitet. Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, worauf hin Waltz Sätze rief wie „Halt Abstand“ und „Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur“.
Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die USA hatten vor der diesjährigen Abstimmung vehement bei Staaten gegen die Resolution geworben. Sie wurde auch in diesem Jahr von der Mehrheit der Staaten angenommen - allerdings weniger Stimmen als im vorangegangenen Jahr. Deutschland etwa hatte 2025 für die Resolution gestimmt und enthielt sich jetzt. Die Resolution hat keine bindende, aber eine symbolische Wirkung.
Fed hält Leitzins trotz anhaltender Inflationsgefahr konstant
Die US-Zentralbank hält den Leitzins in Zeiten hoher Inflation stabil. Die Federal Reserve (Fed) belässt ihn in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten mit der Pause gerechnet, nachdem die Fed im September erstmals seit rund drei Jahren eine Erhöhung gewagt hatte. Die vom Energiepreisschock infolge des Iran-Krieges getriebene Inflation ist jedoch weiter stark erhöht. An den Finanzmärkten wird daher darüber spekuliert, dass die Fed zum Jahresende einen weiteren Zinsschritt nach oben folgen lassen könnte, um dem Preisauftrieb Einhalt zu gebieten.
USA und Kuba geraten bei UN aneinander
Vertreter der USA und Kubas haben sich bei den Vereinten Nationen in New York ein heftiges Wortgefecht geliefert. Während der Rede des US-Botschafters bei den UN, Mike Waltz, schlugen die anwesenden Vertreter Kubas zunächst mehrfach mit den Händen auf die Tische und forderten, die Rede zu unterbrechen.
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, an dem Waltz seine Rede hielt und auch die Sitzungsleitung saß. Waltz rief Sätze wie „Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur“, „Halt Abstand“ und: „Ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Das hier ist Amerika!“ Rodríguez beschuldigte Waltz der Lüge. „Er lügt nicht nur auf arrogante Weise, sondern verletzt auch die Würde dieser Generalversammlung“, sagte der kubanische Außenminister.
Anlass der Sitzung war eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen über das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba. Waltz breitete vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro aus. Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die Resolution wird in der Regel von einer großen Mehrheit von Staaten unterstützt. Sie hat aber keine bindende Wirkung. Die diesjährige Abstimmung wird für Mittwoch erwartet.
Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft.
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, an dem Waltz seine Rede hielt und auch die Sitzungsleitung saß. Waltz rief Sätze wie „Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur“, „Halt Abstand“ und: „Ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Das hier ist Amerika!“ Rodríguez beschuldigte Waltz der Lüge. „Er lügt nicht nur auf arrogante Weise, sondern verletzt auch die Würde dieser Generalversammlung“, sagte der kubanische Außenminister.
Anlass der Sitzung war eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen über das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba. Waltz breitete vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro aus. Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die Resolution wird in der Regel von einer großen Mehrheit von Staaten unterstützt. Sie hat aber keine bindende Wirkung. Die diesjährige Abstimmung wird für Mittwoch erwartet.
Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft.
Anne Eberhard
US-Richterin blockiert Trumps Umbaupläne für historischen Golfplatz weiter
Ein US-Gericht hat die Pläne von Präsident Donald Trump zur Renovierung eines historischen Golfplatzes in Washington vorerst weiter gestoppt. Bezirksrichterin Ana Reyes verlängerte am Montag eine entsprechende Anordnung. Die Regierung dürfe keine weiteren Bäume auf dem Gelände fällen oder beschädigen. Zudem müsse sie das Gericht zehn Werktage im Voraus schriftlich informieren, bevor sie unumkehrbare Veränderungen an dem Park vornimmt. Trump kündigte an, die Regierung werde gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Der „East Potomac Golf Course“ werde wie geplant am 15. November für Umbauarbeiten geschlossen.
Die Renovierung ist Teil der Pläne von Trump, einem passionierten Golfspieler, zur Umgestaltung der US-Hauptstadt. Die Denkmalschutzorganisation DC Preservation League hatte gegen das Vorhaben geklagt. Vor zwei Wochen hatte Richterin Reyes das Fällen von Hunderten Bäumen auf dem Golfplatz an einem einzigen Wochenende als unentschuldbar kritisiert. Trump hatte die Richterin daraufhin als „Verrückte“ bezeichnet. Die Richterin sagte, das Justizministerium habe sie gebeten, Trumps Äußerungen zu den Plänen zu ignorieren. „Selten, wenn überhaupt, hat das US-Justizministerium ein Bundesgericht gedrängt, dem amtierenden Präsidenten keinen Glauben zu schenken“, sagte Reyes. Der Fall habe mit Golf begonnen. „Aber es ist zu weit mehr geworden.“
Die Renovierung ist Teil der Pläne von Trump, einem passionierten Golfspieler, zur Umgestaltung der US-Hauptstadt. Die Denkmalschutzorganisation DC Preservation League hatte gegen das Vorhaben geklagt. Vor zwei Wochen hatte Richterin Reyes das Fällen von Hunderten Bäumen auf dem Golfplatz an einem einzigen Wochenende als unentschuldbar kritisiert. Trump hatte die Richterin daraufhin als „Verrückte“ bezeichnet. Die Richterin sagte, das Justizministerium habe sie gebeten, Trumps Äußerungen zu den Plänen zu ignorieren. „Selten, wenn überhaupt, hat das US-Justizministerium ein Bundesgericht gedrängt, dem amtierenden Präsidenten keinen Glauben zu schenken“, sagte Reyes. Der Fall habe mit Golf begonnen. „Aber es ist zu weit mehr geworden.“
Luzia Geier
USA warnen EU wegen Milliardenkredits für Airbus
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat die EU wegen eines Rekordkredits der Europäischen Investitionsbank an Airbus gewarnt. Das Darlehen in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar gefährde einen brüchigen transatlantischen Handelsfrieden sowie ein Abkommen zur Finanzierung großer ziviler Flugzeugprojekte, teilte Greer mit. Er zeigte sich frustriert darüber, dass seine Behörde trotz wiederholter Anfragen keine Details zu dem im Juni gewährten Kredit erhalten habe.
„Diese Situation sorgt für erhebliche Unsicherheit im transatlantischen Handel der Luft- und Raumfahrtbranche.“US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer
Es sei wichtig, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären, um eine marktorientierte Produktion zu gewährleisten und eine Verletzung des hart erkämpften Flugzeugabkommens zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung weiter. Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte die Regierung in Washington bereits im Juli aufgefordert, auf mehr Transparenz bei dem Darlehen zu dringen. Hintergrund sind Spekulationen, dass Airbus die Mittel für die Entwicklung eines neuen Flugzeugmodells verwenden könnte.
Luzia Geier
Umfrage: Trumps Beliebtheit steigt leicht – Demokraten bei Kongresswahlen vorn
Kurz vor den US-Kongresswahlen am 3. November haben sich die Zustimmungswerte für Präsident Donald Trump leicht auf 32 Prozent verbessert. Sie stiegen damit um einen Prozentpunkt gegenüber dem Rekordtief aus der Vorwoche, wie aus einer am Montag abgeschlossenen Umfrage von Reuters/Ipsos hervorgeht. Bei den Zwischenwahlen kämpfen Trumps Republikaner um den Erhalt ihrer Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat. In der Wählergunst liegen derzeit jedoch die Demokraten vorn: Auf die Frage, welcher Partei sie generell ihre Stimme geben würden, sprachen sich 47 Prozent der registrierten Wähler für die Demokraten aus. Die Republikaner kamen auf 36 Prozent.
Der Vorsprung der Demokraten von elf Prozentpunkten fiel damit um einen Prozentpunkt kleiner aus als bei einer vorherigen Umfrage vom 19. Oktober. Berücksichtigt man auch unentschlossene Wähler und deren Tendenz zu einer der Parteien, schrumpft der Abstand auf neun Punkte. Die Demokraten kämen dann auf 50 Prozent und die Republikaner auf 41 Prozent.
Ein Verlust der Mehrheit in einer der beiden Parlamentskammern könnte Trumps politische Vorhaben in den letzten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit erschweren. Landesweite Umfragen spiegeln zwar die allgemeine Stimmung wider. Sie erfassen jedoch nicht die örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Wahlbezirken und Bundesstaaten, in denen die Republikaner zum Teil etwa durch den Zuschnitt der Wahlkreise im Vorteil sind.
Der Vorsprung der Demokraten von elf Prozentpunkten fiel damit um einen Prozentpunkt kleiner aus als bei einer vorherigen Umfrage vom 19. Oktober. Berücksichtigt man auch unentschlossene Wähler und deren Tendenz zu einer der Parteien, schrumpft der Abstand auf neun Punkte. Die Demokraten kämen dann auf 50 Prozent und die Republikaner auf 41 Prozent.
Ein Verlust der Mehrheit in einer der beiden Parlamentskammern könnte Trumps politische Vorhaben in den letzten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit erschweren. Landesweite Umfragen spiegeln zwar die allgemeine Stimmung wider. Sie erfassen jedoch nicht die örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Wahlbezirken und Bundesstaaten, in denen die Republikaner zum Teil etwa durch den Zuschnitt der Wahlkreise im Vorteil sind.
Luzia Geier
US-Regierung geht erneut gegen Ex-FBI-Chef Comey vor
Der Rechtsstreit zwischen der US-Regierung von Präsident Donald Trump und dem früheren FBI-Direktor James Comey geht in die nächste Runde. Zur Last gelegt werden ihm der Verlust oder die Weitergabe von Informationen, die die nationale Sicherheit betreffen, wie aus Gerichtunterlagen hervorgeht. Eingereicht wurde die Anklage bereits vor Wochen, allerdings wurden die Dokumente erst jetzt öffentlich zugänglich. Im konkreten Fall soll es sich um die Weitergabe geheimer Informationen an einen Journalisten handeln. Der Fall soll sich am 5. Oktober 2016 zugetragen haben – genau zehn Jahre später zog die US-Regierung nun vor Gericht.
Es ist schon das dritte Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass die US-Regierung gegen Comey vorgeht. Vergangenen November hatte ein Bundesgericht eine Anklage unter anderem wegen Falschaussage fallengelassen. Es begründete das damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen. Die Anklage war nach erheblichem Druck von Trump auf die Justiz erfolgt. Comey war 2013 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Direktor der Bundespolizei FBI ernannt worden. Während Trumps erster Amtszeit leitete er die Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 und möglichen Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen.
Es ist schon das dritte Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass die US-Regierung gegen Comey vorgeht. Vergangenen November hatte ein Bundesgericht eine Anklage unter anderem wegen Falschaussage fallengelassen. Es begründete das damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen. Die Anklage war nach erheblichem Druck von Trump auf die Justiz erfolgt. Comey war 2013 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Direktor der Bundespolizei FBI ernannt worden. Während Trumps erster Amtszeit leitete er die Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 und möglichen Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen.
Trump behauptet: Präsidentenwahl in Brasilien war „manipuliert“
US-Präsident Donald Trump hat den Wahlsieg des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als „manipuliert“ bezeichnet. „Ich habe zwar keine Partei ergriffen, aber es wirkte wie eine weitere manipulierte Wahl“, sagte er zu Journalisten. „Wissen Sie, Wahlen müssen unanfechtbar sein, und für mich sah es sehr schlecht aus“, führte er fort. Auf welcher Grundlage Trump Zweifel an dem Wahlergebnis habe, ließ er offen.
Zuvor hatte das Oberste Wahlgericht Brasiliens den 80-jährigen Linkspolitiker Lula mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Allerdings will Lulas rechter Herausforderer Flávio Bolsonaro das Ergebnis nicht anerkennen. Wegen einer kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte einlegen, kündigte der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro an.
Das Verhältnis zwischen Lula und Trump gilt als schwierig. Der Republikaner hatte sich klar hinter Ex-Präsident Jair Bolsonaro gestellt und dessen Verurteilung wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft scharf kritisiert. Während Trump Flávios Vater Jair Bolsonaro als politischen Verbündeten unterstützte, hielt er sich bei dessen Sohn im Wahlkampf öffentlich zurück. Zugleich hat Trumps Regierung politischen und wirtschaftlichen Druck auf Brasilien ausgeübt. Die USA verhängten zusätzliche Zölle auf brasilianische Waren.
Zuvor hatte das Oberste Wahlgericht Brasiliens den 80-jährigen Linkspolitiker Lula mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Allerdings will Lulas rechter Herausforderer Flávio Bolsonaro das Ergebnis nicht anerkennen. Wegen einer kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte einlegen, kündigte der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro an.
Das Verhältnis zwischen Lula und Trump gilt als schwierig. Der Republikaner hatte sich klar hinter Ex-Präsident Jair Bolsonaro gestellt und dessen Verurteilung wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft scharf kritisiert. Während Trump Flávios Vater Jair Bolsonaro als politischen Verbündeten unterstützte, hielt er sich bei dessen Sohn im Wahlkampf öffentlich zurück. Zugleich hat Trumps Regierung politischen und wirtschaftlichen Druck auf Brasilien ausgeübt. Die USA verhängten zusätzliche Zölle auf brasilianische Waren.
Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug
Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895 000 Euro), wie er auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Das Angebot gelte sowohl für Hinweise zu den Midterms als auch zur vergangenen Wahl.
Trump behauptet immer wieder, Demokraten und ausländische Mächte würden zu seinem Nachteil auf US-Wahlen Einfluss nehmen. Belege für weitreichenden Wahlbetrug lieferte er bisher nicht. Zudem hält Trump an seiner vielfach widerlegten Behauptung fest, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden gewonnen.
Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. Die Wahl wird den Rest von Trumps zweiter Amtszeit prägen: Verliert er die Mehrheit auch nur in einer der beiden Kammern, wird er keine größeren Gesetze mehr verabschieden können.
Trump behauptet immer wieder, Demokraten und ausländische Mächte würden zu seinem Nachteil auf US-Wahlen Einfluss nehmen. Belege für weitreichenden Wahlbetrug lieferte er bisher nicht. Zudem hält Trump an seiner vielfach widerlegten Behauptung fest, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden gewonnen.
Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. Die Wahl wird den Rest von Trumps zweiter Amtszeit prägen: Verliert er die Mehrheit auch nur in einer der beiden Kammern, wird er keine größeren Gesetze mehr verabschieden können.
Demokraten fordern Ermittler zu Trumps Epstein-Verbindungen
Einige Demokraten im Repräsentantenhaus fordern die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers, um Verbindungen von Präsident Donald Trump zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu untersuchen. In einem neuen Bericht von Mitarbeitern der Demokraten im Justizausschuss der Parlamentskammer heißt es, immer mehr Beweise legten dar, dass Trump „Mitte bis Ende der 1990er Jahre aktiv an Jeffrey Epsteins sexuellem Missbrauch junger Frauen beteiligt war“.
Trump kannte den gestorbenen Sexualstraftäter einst gut. Er bestritt aber sowohl jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften als auch, von Epsteins Taten gewusst zu haben.
Der Umgang mit der Epstein-Affäre hatte Trump in seiner zweiten Amtszeit viel Kritik eingebracht. Er hatte noch in seinem Präsidentschaftswahlkampf die Freigabe der Akten zu dem Fall versprochen, wehrte sich nach Amtsantritt aber lange dagegen. Erst auf erheblichen Druck aus der Öffentlichkeit und des Parlaments wurden schließlich einige Akten veröffentlicht.
Auch danach riss die Kritik allerdings nicht ab. Kritiker bemängelten etwa, die geschwärzten Stellen in den Akten schützten nicht nur Opfer, sondern auch mutmaßliche Mittäter.
Trump kannte den gestorbenen Sexualstraftäter einst gut. Er bestritt aber sowohl jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften als auch, von Epsteins Taten gewusst zu haben.
Der Umgang mit der Epstein-Affäre hatte Trump in seiner zweiten Amtszeit viel Kritik eingebracht. Er hatte noch in seinem Präsidentschaftswahlkampf die Freigabe der Akten zu dem Fall versprochen, wehrte sich nach Amtsantritt aber lange dagegen. Erst auf erheblichen Druck aus der Öffentlichkeit und des Parlaments wurden schließlich einige Akten veröffentlicht.
Auch danach riss die Kritik allerdings nicht ab. Kritiker bemängelten etwa, die geschwärzten Stellen in den Akten schützten nicht nur Opfer, sondern auch mutmaßliche Mittäter.
Richter: Entlassung von US-Bundesermittlerin Comey war unzulässig
Die Entlassung der US-Bundesermittlerin Maurene Comey, die unter anderem an Prozessen gegen Jeffrey Epstein und Sean „Diddy“ Combs beteiligt war, war laut einer Gerichtsentscheidung unzulässig. Richter Jesse Furman ordnete zudem an, dass Comey ihren Posten als Bundesermittlerin an einem New Yorker Gericht wiederbekommen müsse und ihr Gehaltsnachzahlungen zustünden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging.
Die 1988 geborene Comey war im Juli 2025 vom US-Justizministerium entlassen worden – ohne offizielle Angabe von Gründen. Sie ist die Tochter des früheren FBI-Chefs James Comey. US-Präsident Donald Trump hatte ihn im Mai 2017 im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen gefeuert. Das FBI hatte damals mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Die Beziehung zwischen Trump und James Comey gilt als extrem zerrüttet, Trump greift ihn immer wieder öffentlich an.
Maurene Comey hatte angegeben, dass es keinen Anlass für ihre Kündigung gegeben habe und nur die Ablehnung ihres Vaters durch US-Präsident Trump der Grund dafür gewesen sein könne. Richter Furman urteilte nun, dass ein Justizminister zwar Bundesermittler feuern dürfe, allerdings nicht nach Belieben und ohne Angabe von Gründen wie in diesem Fall.
Die 1988 geborene Comey war im Juli 2025 vom US-Justizministerium entlassen worden – ohne offizielle Angabe von Gründen. Sie ist die Tochter des früheren FBI-Chefs James Comey. US-Präsident Donald Trump hatte ihn im Mai 2017 im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen gefeuert. Das FBI hatte damals mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Die Beziehung zwischen Trump und James Comey gilt als extrem zerrüttet, Trump greift ihn immer wieder öffentlich an.
Maurene Comey hatte angegeben, dass es keinen Anlass für ihre Kündigung gegeben habe und nur die Ablehnung ihres Vaters durch US-Präsident Trump der Grund dafür gewesen sein könne. Richter Furman urteilte nun, dass ein Justizminister zwar Bundesermittler feuern dürfe, allerdings nicht nach Belieben und ohne Angabe von Gründen wie in diesem Fall.
Maurene Comey (Archivbild). Foto: Ted Shaffrey/AP/dpa
Libyen bestellt nach Trump-Äußerungen Leiter der US-Vertretung ein
Das libysche Außenministerium hat den Leiter der US-Vertretung einbestellt. Zuvor hatte die Behörde öffentliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Libyen als beleidigend bezeichnet. Das Ministerium weise alle Erklärungen zurück, die die Würde des libyschen Volkes untergrüben, hieß es in einer Mitteilung. Sowohl die Regierung im Westen als auch die rivalisierende Führung im Osten des Landes verurteilten Trumps Aussagen.
Trump hatte am Samstag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Georgia den US-Senator Jon Ossoff angegriffen. Dieser habe persönlich einen Gesetzentwurf eingebracht, um „Armeen von Migranten aus terrorverseuchten Ländern wie Libyen, Jemen, Haiti und Somalia“ ins Land zu holen, sagte Trump. „Erinnert ihr euch, wie ich sie genannt habe? Drecksloch-Länder“, fügte er in Anspielung auf Äußerungen während seiner ersten Amtszeit hinzu.
Am Sonntagabend ruderte Trump dann auf seiner Online-Plattform Truth Social zurück und erklärte, die USA fühlten sich den Beziehungen zu Libyen verpflichtet. Das libysche Volk sei stolz, widerstandsfähig und gastfreundlich. „Wir respektieren das libysche Volk und die Opfer, die mutige Libyer im Kampf gegen die IS-Miliz, den gemeinsamen Feind unserer beiden Völker, gebracht haben“, schrieb Trump. Er fügte jedoch hinzu, dass Libyen kein Korridor für illegale Migration bleiben dürfe und dies sofort enden müsse.
Trump hatte am Samstag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Georgia den US-Senator Jon Ossoff angegriffen. Dieser habe persönlich einen Gesetzentwurf eingebracht, um „Armeen von Migranten aus terrorverseuchten Ländern wie Libyen, Jemen, Haiti und Somalia“ ins Land zu holen, sagte Trump. „Erinnert ihr euch, wie ich sie genannt habe? Drecksloch-Länder“, fügte er in Anspielung auf Äußerungen während seiner ersten Amtszeit hinzu.
Am Sonntagabend ruderte Trump dann auf seiner Online-Plattform Truth Social zurück und erklärte, die USA fühlten sich den Beziehungen zu Libyen verpflichtet. Das libysche Volk sei stolz, widerstandsfähig und gastfreundlich. „Wir respektieren das libysche Volk und die Opfer, die mutige Libyer im Kampf gegen die IS-Miliz, den gemeinsamen Feind unserer beiden Völker, gebracht haben“, schrieb Trump. Er fügte jedoch hinzu, dass Libyen kein Korridor für illegale Migration bleiben dürfe und dies sofort enden müsse.
Trump beleidigt Norwegen wegen des Friedensnobelpreises
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen wegen des ihm verwehrten Friedensnobelpreises verschmäht und Einwanderer aus dem Land für unerwünscht erklärt. „Norwegen ist mittlerweile ein Drecksloch-Land geworden“, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Port Huron im US-Bundesstaat Michigan. Er sprach in seiner Rede unter anderem über die jüngsten Unruhen in Frankreich, die er auf Einwanderung zurückführte, und erklärte, er würde Migranten nur aus bestimmten Ländern willkommen heißen: „Weil ich den Nobelpreis nicht bekommen habe (…), will ich niemanden aus Norwegen.“ Hinweise auf eine tatsächliche Änderung der offiziellen Einwanderungspolitik der US-Regierung gibt es bislang nicht.
Trump hatte den Begriff „shithole country“ in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als „unauslöschlichen Schandfleck“ für Norwegen bezeichnet.
Trump hatte den Begriff „shithole country“ in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als „unauslöschlichen Schandfleck“ für Norwegen bezeichnet.