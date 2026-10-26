Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump beleidigt Norwegen wegen des Friedensnobelpreises
Obama spottet über Trump
Audi-Chef kündigt an Trumps Seite ein neues SUV-Werk in den USA an
Trump hat vorzeitig gewählt
Namen bei Wahl zu ähnlich? Trump befiehlt Klage gegen Alaska
Trump beleidigt Norwegen wegen des Friedensnobelpreises
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen wegen des ihm verwehrten Friedensnobelpreises verschmäht und Einwanderer aus dem Land für unerwünscht erklärt. „Norwegen ist mittlerweile ein Drecksloch-Land geworden“, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Port Huron im US-Bundesstaat Michigan. Er sprach in seiner Rede unter anderem über die jüngsten Unruhen in Frankreich, die er auf Einwanderung zurückführte, und erklärte, er würde Migranten nur aus bestimmten Ländern willkommen heißen: „Weil ich den Nobelpreis nicht bekommen habe (…), will ich niemanden aus Norwegen.“ Hinweise auf eine tatsächliche Änderung der offiziellen Einwanderungspolitik der US-Regierung gibt es bislang nicht.
Trump hatte den Begriff „shithole country“ in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als „unauslöschlichen Schandfleck“ für Norwegen bezeichnet.
Trump hatte den Begriff „shithole country“ in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als „unauslöschlichen Schandfleck“ für Norwegen bezeichnet.
Jeny Buchholz
Demokraten kündigen neue Untersuchungen zu Trump im Fall Epstein an
Die Demokraten bereiten sich darauf vor, nach den Midterm-Wahlen am 3. November Untersuchungen zum Umgang mit den Akten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein im Kongress einzuleiten, sofern sie die Mehrheit zurückgewinnen. Sie werfen der Regierung vor, die Veröffentlichung der Dokumente unzureichend umgesetzt zu haben, und setzen das Thema ein, um Trump und die republikanischen Abgeordneten in wichtigen Wahlkreisen unter Druck zu setzen.
„Die Epstein-Untersuchung wird eine unserer obersten Prioritäten sein“, sagte Abgeordneter Robert Garcia, der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Das Thema beschäftigt auch die Wähler weiterhin. Bei einer Trump-Kundgebung diesen Monat wurde eine Frau, die ein T-Shirt mit der Aufschrift „Release the Epstein Files“ trug, von Trump-Anhängern körperlich angegriffen und vom Sicherheitspersonal aus der Halle gebracht. Vizepräsident J.D. Vance wurde am Montag bei einer Kundgebung in North Carolina von einem Demonstranten unterbrochen, der die Freigabe der Akten forderte.
Barbara Klimke
Obama spottet über Trump
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat sich mit scharfer Kritik an seinem Nachfolger Donald Trump in den Wahlkampf eingeschaltet. Bei Auftritten in Cleveland und Detroit warf er dem republikanischen Präsidenten Korruption vor und spottete über dessen Politik. Die Midterms am 3. November seien eine „Notbremse“, um „zumindest einen Teil des Wahnsinns“ der Trump-Präsidentschaft einzudämmen, sagte Obama bei einer Kundgebung für den Senatskandidaten Abdul El-Sayed in Michigan: „Wir haben noch nie einen Präsidenten gesehen, der sich so unverhohlen auf Ihre Kosten bereichert hat“, sagte er in Richtung der Menschen. Die Republikanische Partei scheine nun „für eine korrupte Regierung, eine unfähige Führung oder gar keine Regierung zu stehen“.
Der Demokrat Obama war von 2009 bis 2017 Präsident, seine Partei hofft, dass er Anhänger für das knappe Rennen um den Senatssitz in Michigan mobilisieren kann. Obama kritisierte auch die Iran-Politik der Regierung Trumps und verspottete die Renovierungsarbeiten im Weißen Haus. „Er hat das Weiße Haus so aussehen lassen, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet“, sagte Obama.
Der Demokrat Obama war von 2009 bis 2017 Präsident, seine Partei hofft, dass er Anhänger für das knappe Rennen um den Senatssitz in Michigan mobilisieren kann. Obama kritisierte auch die Iran-Politik der Regierung Trumps und verspottete die Renovierungsarbeiten im Weißen Haus. „Er hat das Weiße Haus so aussehen lassen, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet“, sagte Obama.
Barbara Klimke
Audi-Chef kündigt an Trumps Seite ein neues SUV-Werk in den USA an
Der deutsche Autobauer Audi hat auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump den Bau eines neuen SUV-Werks in den USA bekanntgegeben. Trump kündigte im Bundesstaat Georgia an der Ostküste in seiner Rede vor Anhängern an, dass Audi im nächsten Monat mit dem Bau eines riesigen Werks in dem Bundesstaat beginnen werde. Dort sollen jährlich 200 000 Autos produziert werden. Er rief dann Audi-Chef Gernot Döllner auf die Bühne, der Trump vor den US-Parlamentswahlen für dessen Unterstützung dankte.
Trump fordert ausländische Unternehmen seit Langem auf, Produktion in die USA zu verlagern. Er stellt solchen Firmen in Aussicht, Zölle beim Import in die USA zu senken. Trump will so die heimische Wirtschaft ankurbeln und Industriejobs schaffen. Wer seine Produktion nicht in die USA verlagert, dem droht Trump immer wieder mit höheren Zöllen.
In einer Audi-Mitteilung heißt es, dass der Baubeginn des Werks für 2027 vorgesehen sei. Erstmals plane die Marke ein eigenes Werk in den USA. Rund 4500 Jobs sollen geschaffen und rund vier Milliarden US-Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro) investiert werden. „Die geplante Investition ist ein langfristiges Bekenntnis zu den Vereinigten Staaten und macht Nordamerika neben Europa und China zur dritten tragenden Säule des globalen Audi-Produktionsnetzwerks“, ist der Pressemeldung zu entnehmen.
Die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre beginnen. In dem Werk sollen Premium-SUVs gebaut werden, die gezielt auf die Anforderungen von nordamerikanischen Kundinnen und Kunden ausgerichtet werden.
Barbara Klimke
Streit wegen möglicher Stimmen von Nicht-US-Bürgern
Knapp zwei Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA hat das US-Justizministerium Wahlbeamte in Kalifornien gewarnt, sie könnten zum Ziel von Ermittlungen des Bundes werden. Dies drohe, wenn sie sich weigerten, bei der Identifizierung mutmaßlicher Nicht-Staatsbürger in den Wählerverzeichnissen zu helfen und deren Briefwahlunterlagen bis zur Klärung zurückzuhalten. Das Ministerium setzte den örtlichen Beamten eine Frist von 48 Stunden. Andernfalls drohten ihnen „erhebliche Überprüfungen durch den Bund und rechtliche Konsequenzen“.
Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta warf dem Justizministerium vor, „das Gesetz zu politisieren und zu instrumentalisieren“, um die vermeintlichen Feinde von Präsident Donald Trump anzugreifen. Vertreter des Bundesstaates Kalifornien wiesen darauf hin, dass Washington ihnen keine ausreichenden Informationen darüber geliefert habe, wie sie die angeblichen Nicht-Bürger identifizieren sollen. Den Schreiben des US-Justizministeriums zufolge sind allein in Orange County 1754 mutmaßliche Nicht-Bürger als Wähler registriert, in Riverside County 1355. Eine Sprecherin des Bezirks Contra Costa nannte die Frist „nicht durchsetzbar“.
Das Justizministerium hatte bereits am 16. Oktober den Bezirk Los Angeles und kalifornische Wahlbeamte gewarnt. Vor den Zwischenwahlen hat das Ministerium die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die beschuldigt werden, ohne US-Staatsbürgerschaft illegal gewählt zu haben, verschärft.
Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta warf dem Justizministerium vor, „das Gesetz zu politisieren und zu instrumentalisieren“, um die vermeintlichen Feinde von Präsident Donald Trump anzugreifen. Vertreter des Bundesstaates Kalifornien wiesen darauf hin, dass Washington ihnen keine ausreichenden Informationen darüber geliefert habe, wie sie die angeblichen Nicht-Bürger identifizieren sollen. Den Schreiben des US-Justizministeriums zufolge sind allein in Orange County 1754 mutmaßliche Nicht-Bürger als Wähler registriert, in Riverside County 1355. Eine Sprecherin des Bezirks Contra Costa nannte die Frist „nicht durchsetzbar“.
Das Justizministerium hatte bereits am 16. Oktober den Bezirk Los Angeles und kalifornische Wahlbeamte gewarnt. Vor den Zwischenwahlen hat das Ministerium die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die beschuldigt werden, ohne US-Staatsbürgerschaft illegal gewählt zu haben, verschärft.
Barbara Klimke
Trump hat vorzeitig gewählt
US-Präsident Donald Trump hat schon jetzt seine Stimme für die Kongresswahlen abgegeben. Mit First Lady Melania Trump erschien der 80-Jährige persönlich in einem Wahllokal in West Palm Beach in Florida in der Nähe seines Privatanwesens Mar-a-Lago. In einigen US-Bundesstaaten ist bei den Zwischenwahlen, den Midterms, ein vorzeitiges Wählen möglich. Wahltag ist der 3. November.
An seinem Revers trug Trump nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit der Aufschrift „voted“ (abgestimmt). Im Wahlkampf fordert Trump die Republikaner derzeit auf, ihre Stimme frühzeitig abzugeben, um die Parteibasis zu mobilisieren. Damit vollzieht er eine Kehrtwende bei einer Praxis, die er lange kritisiert hat.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit regelmäßig die Sicherheit von vorzeitigen Wahlmethoden angezweifelt. So wollte er die Briefwahlregeln vor den Zwischenwahlen deutlich verschärfen – angeblich um Wahlbetrug zu bekämpfen. Kritiker werfen ihm vor, damit zu versuchen, die Wählerschaft der konkurrierenden Demokraten zu schwächen, weil diese traditionell häufig per Briefwahl abstimmt.
Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Trumps Republikaner wollen ihre jeweils knappen Mehrheiten verteidigen.
An seinem Revers trug Trump nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit der Aufschrift „voted“ (abgestimmt). Im Wahlkampf fordert Trump die Republikaner derzeit auf, ihre Stimme frühzeitig abzugeben, um die Parteibasis zu mobilisieren. Damit vollzieht er eine Kehrtwende bei einer Praxis, die er lange kritisiert hat.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit regelmäßig die Sicherheit von vorzeitigen Wahlmethoden angezweifelt. So wollte er die Briefwahlregeln vor den Zwischenwahlen deutlich verschärfen – angeblich um Wahlbetrug zu bekämpfen. Kritiker werfen ihm vor, damit zu versuchen, die Wählerschaft der konkurrierenden Demokraten zu schwächen, weil diese traditionell häufig per Briefwahl abstimmt.
Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Trumps Republikaner wollen ihre jeweils knappen Mehrheiten verteidigen.
Urnengang in Florida: der Präsident und First Lady Melania Trump. Reuters
Namen bei Wahl zu ähnlich? Trump befiehlt Klage gegen Alaska
Anderthalb Wochen vor den US-Parlamentswahlen hat Präsident Donald Trump eigenen Angaben zufolge einen drastischen Eingriff in die Wahlen im Bundesstaat Alaska befohlen. Auf die Frage, was er von einer Klage gegen Alaska wegen Verwechslungsgefahr der beiden republikanischen Kandidaten bei der Wahl halte, antwortete er vor Journalisten: „Ich war es, der gesagt hat: Mach es!“
Zuvor hatte das US-Justizministerium eine Klage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei republikanischen Kandidaten, die beide Sullivan heißen, beim Rennen für den dortigen Senatssitz sieht. Damit soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan aufgrund einer Namensverwechslung durch den ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan Stimmen fehlen.
Im umkämpften Bundesstaat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.
Das Justizministerium wirft dem unbekannten Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“ So habe sich der Herausforderer erst kurz vor der Erklärung seiner Kandidatur den Republikanern angeschlossen. Zudem habe er denselben Namen wie der Amtsinhaber beantragt, obwohl er diesen „zuvor nie“ in dieser Kurzform verwendet habe.
Im Falle einer Niederlage des derzeitigen Senators Sullivan fordert das US-Justizministerium, dass erst eine Untersuchung feststellen müsse, ob Sullivan ohne seinen nahezu namensgleichen Kontrahenten auf dem Wahlzettel mehr Stimmen erhalten hätte. Dadurch solle die „Integrität der Senatswahl 2026 in Alaska“ geschützt werden.
Zuvor hatte das US-Justizministerium eine Klage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei republikanischen Kandidaten, die beide Sullivan heißen, beim Rennen für den dortigen Senatssitz sieht. Damit soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan aufgrund einer Namensverwechslung durch den ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan Stimmen fehlen.
Im umkämpften Bundesstaat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.
Das Justizministerium wirft dem unbekannten Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“ So habe sich der Herausforderer erst kurz vor der Erklärung seiner Kandidatur den Republikanern angeschlossen. Zudem habe er denselben Namen wie der Amtsinhaber beantragt, obwohl er diesen „zuvor nie“ in dieser Kurzform verwendet habe.
Im Falle einer Niederlage des derzeitigen Senators Sullivan fordert das US-Justizministerium, dass erst eine Untersuchung feststellen müsse, ob Sullivan ohne seinen nahezu namensgleichen Kontrahenten auf dem Wahlzettel mehr Stimmen erhalten hätte. Dadurch solle die „Integrität der Senatswahl 2026 in Alaska“ geschützt werden.
Zweimal Sullivan: Links der Senator Dan S. Sullivan; rechts der Herausforderer Dan J. Sullivan . Mark Thiessen; Becky Bohrer/AP
Es ist nicht das erste Mal, dass eine mögliche Verwechslungsgefahr Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung war. Bereits zuvor hatte die Wahlleiterin Alaskas versucht, den Herausforderer Sullivan vom Stimmzettel zu streichen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates entschied allerdings, dass Sullivan rechtmäßig antreten dürfe.
Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt den Bundesstaat seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan ist nur wenig zu erfahren. Anders als die anderen Kandidaten hat der 69-Jährige keine Wahlkampfauftritte absolviert.
Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt den Bundesstaat seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan ist nur wenig zu erfahren. Anders als die anderen Kandidaten hat der 69-Jährige keine Wahlkampfauftritte absolviert.
USA passen einige Kanada-Zölle an
Kurz vor den US-Zwischenwahlen und inmitten des Handelskonflikts mit Kanada haben die USA einige ihrer Zölle gegen Produkte des nördlichen Nachbarn angepasst. Die republikanische Senatorin Susan Collins aus dem Bundesstaat Maine teilte mit, sie habe Zollausnahmen für Produkte erreicht, die für die dortige Landwirtschaft von großer Bedeutung seien – etwa für Blaubeer-, Kartoffel-, Apfel- und Algenproduzenten.
Der Zollkonflikt belastet besonders grenznahe US-Bundesstaaten, die traditionell eng mit Kanada verbunden sind. „Für viele Betriebe in Maine sind importierte Produkte aus Kanada unerlässlich“, wurde Collins zitiert. „So sind beispielsweise die Wildheidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.“
In Maine kämpft Collins bei den Midterms gegen den Demokraten Troy Jackson um ihre Wiederwahl. Sie hatte sich ausdrücklich gegen Trumps Kanada-Zölle ausgesprochen. Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan hat sich von Trumps Zollpolitik distanziert: Er tritt gegen den Demokraten Abdul El-Sayed an. Zwischen beiden wird ein knappes Rennen erwartet.
Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Bereits im September hatte die Trump-Regierung Zölle auf kanadische Produkte wie Streusalz und Zement aufgehoben, zugleich aber andere Waren mit neuen Abgaben belegt. Ob dies auch diesmal geplant ist, bleibt vorerst unklar.
Der Zollkonflikt belastet besonders grenznahe US-Bundesstaaten, die traditionell eng mit Kanada verbunden sind. „Für viele Betriebe in Maine sind importierte Produkte aus Kanada unerlässlich“, wurde Collins zitiert. „So sind beispielsweise die Wildheidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.“
In Maine kämpft Collins bei den Midterms gegen den Demokraten Troy Jackson um ihre Wiederwahl. Sie hatte sich ausdrücklich gegen Trumps Kanada-Zölle ausgesprochen. Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan hat sich von Trumps Zollpolitik distanziert: Er tritt gegen den Demokraten Abdul El-Sayed an. Zwischen beiden wird ein knappes Rennen erwartet.
Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Bereits im September hatte die Trump-Regierung Zölle auf kanadische Produkte wie Streusalz und Zement aufgehoben, zugleich aber andere Waren mit neuen Abgaben belegt. Ob dies auch diesmal geplant ist, bleibt vorerst unklar.
Fake-Umfragen im US-Wahlkampf
Ein angebliches Meinungsforschungsinstitut namens "Wedgewood Polling" hat zugegeben, gefälschte Umfragen im Midterm-Wahlkampf veröffentlicht zu haben. Misstrauen gegenüber den Zahlen hatte der Umfrageaggregator "Fiftyplusone" geäußert, der berichtet, er habe das selbst ernannte Institut kontaktiert mit Bitte um Stellungnahme.
Anstatt zu antworten, veröffentlichte "Wedgewood Polling" ein inzwischen gelöschtes öffentliches Statement auf Social Media, in dem es einräumte, die meisten seiner Erhebungen gefälscht zu haben. Man habe in einem Experiment herausfinden wollen, wie einfach es sei, als frei erfundenes Umfrageinstitut Fuß zu fassen.
Auch die New York Times hatte auf die Daten von "Wedgewood Polling" zurückgegriffen. Inzwischen hat die Zeitung laut eigenen Angaben 15 gefälschte Umfragen des selbst ernannten Instituts von seiner Umfragesammlung gelöscht.
Anstatt zu antworten, veröffentlichte "Wedgewood Polling" ein inzwischen gelöschtes öffentliches Statement auf Social Media, in dem es einräumte, die meisten seiner Erhebungen gefälscht zu haben. Man habe in einem Experiment herausfinden wollen, wie einfach es sei, als frei erfundenes Umfrageinstitut Fuß zu fassen.
Auch die New York Times hatte auf die Daten von "Wedgewood Polling" zurückgegriffen. Inzwischen hat die Zeitung laut eigenen Angaben 15 gefälschte Umfragen des selbst ernannten Instituts von seiner Umfragesammlung gelöscht.
Erster russischer Diesel-Tanker auf dem Weg in die USA
Ein mit 40 000 Tonnen russischem Diesel beladener Tanker ist auf dem Weg nach New York, wie Schifffahrtsdaten des Finanzdienstleisters LSEG zeigen. Die Lieferung ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump hofft, mit mehreren Maßnahmen die Dieselpreise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken. Dazu gehört auch die Aussetzung von Teilen eines neuen Sanktionsgesetzes gegen Russland.
Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Agioi Fanendes wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.
Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Agioi Fanendes wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.
Russland hatte zugestimmt, ein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel aufzuheben, um den Kraftstoff wieder auf die Weltmärkte zu liefern. Trump hatte am 9. Oktober angekündigt, dass Russland zunächst 300 000 Tonnen oder 2,25 Millionen Barrel exportieren werde. Darauf sollen 500 000 Tonnen im November und eine Million Tonnen "unmittelbar danach" folgen.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder exportiert.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder exportiert.
BBC: Trump muss wegen Milliardenklage bis Dezember vor Gericht aussagen
Im milliardenschweren Rechtsstreit um einen sekundenlangen Ausschnitt der britischen Rundfunkanstalt BBC muss US-Präsident Donald Trump unter Eid aussagen. Eine Richterin in Miami habe eine entsprechende Vernehmung des Republikaners bis zum 11. Dezember angeordnet, berichtete die beklagte Rundfunkanstalt.
Trump hatte die BBC im Dezember auf insgesamt zehn Milliarden Dollar verklagt. Hintergrund der Klage, die bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida einging, ist ein Streit um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. An diesem Tag war in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol gewaltsam gestürmt worden. Ausgestrahlt wurde die Sendung kurz vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2024. In der Dokumentation hatte die BBC unterschiedliche Teile einer Rede Trumps zusammengeschnitten und diesen Fehler später auch eingeräumt. Der Fall wurde als maßgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness im November angegeben. Der US-Präsident warf der BBC vor, ihn in der Dokumentation „falsch und diffamierend“ dargestellt zu haben.
Ursprünglich sollte Trump Gerichtsunterlagen zufolge bereits vergangene Woche aussagen. Seine Anwälte argumentierten jedoch, dass der Präsident „aufgrund anderer Angelegenheiten von nationaler Bedeutung“ nicht mehr zur Zeugenaussage am 16. Oktober zur Verfügung stehe. Sie stellten einen Ersatztermin in Aussicht, allerdings schlugen die Kläger laut BBC keinen Alternativtermin vor. Stattdessen trat Trump am Freitag vergangener Woche bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia auf, um im Vorfeld der US-Parlamentswahlen Anfang November für seinen Parteikollegen Mike Rogers zu werben.
Die eigentliche Klage soll früheren Angaben zufolge erst im Februar 2027 verhandelt werden. Bei der jetzigen Vorladung geht es vor allem um die Beweisaufnahme.
Trump hatte die BBC im Dezember auf insgesamt zehn Milliarden Dollar verklagt. Hintergrund der Klage, die bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida einging, ist ein Streit um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. An diesem Tag war in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol gewaltsam gestürmt worden. Ausgestrahlt wurde die Sendung kurz vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2024. In der Dokumentation hatte die BBC unterschiedliche Teile einer Rede Trumps zusammengeschnitten und diesen Fehler später auch eingeräumt. Der Fall wurde als maßgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness im November angegeben. Der US-Präsident warf der BBC vor, ihn in der Dokumentation „falsch und diffamierend“ dargestellt zu haben.
Ursprünglich sollte Trump Gerichtsunterlagen zufolge bereits vergangene Woche aussagen. Seine Anwälte argumentierten jedoch, dass der Präsident „aufgrund anderer Angelegenheiten von nationaler Bedeutung“ nicht mehr zur Zeugenaussage am 16. Oktober zur Verfügung stehe. Sie stellten einen Ersatztermin in Aussicht, allerdings schlugen die Kläger laut BBC keinen Alternativtermin vor. Stattdessen trat Trump am Freitag vergangener Woche bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia auf, um im Vorfeld der US-Parlamentswahlen Anfang November für seinen Parteikollegen Mike Rogers zu werben.
Die eigentliche Klage soll früheren Angaben zufolge erst im Februar 2027 verhandelt werden. Bei der jetzigen Vorladung geht es vor allem um die Beweisaufnahme.
Peter Thiel kritisiert Trumps Krieg mit Iran
Der Milliardär und Technologieinvestor Peter Thiel sieht den Krieg der USA gegen Iran skeptisch. Die USA hätten die militärische Auseinandersetzung nicht beginnen sollen, sagte Thiel einem Bericht von Politico zufolge am 12. Oktober bei einer nicht-öffentlichen Veranstaltung. Die Aufnahme von Thiels Äußerungen liegen dem Nachrichtenportal vor. Damit stellt der republikanische Großspender kurz vor der Wahl eine der zentralen außenpolitischen Entscheidungen der Trump-Regierung infrage.
„Ich bin skeptisch gegenüber [dem Krieg], wir hätten ihn nicht führen sollen“, sagte Thiel. „Es wurden viele Fehler gemacht.“ Thiel macht laut Politico deutlich, dass er Kriege im Nahen Osten entschieden ablehnt. Trotz seiner Kritik am Iran-Krieg betonte Thiel seine anhaltende Unterstützung für Präsident Donald Trump und deutete an, dass er den Präsidenten schützen wolle.
„Ich bin skeptisch gegenüber [dem Krieg], wir hätten ihn nicht führen sollen“, sagte Thiel. „Es wurden viele Fehler gemacht.“ Thiel macht laut Politico deutlich, dass er Kriege im Nahen Osten entschieden ablehnt. Trotz seiner Kritik am Iran-Krieg betonte Thiel seine anhaltende Unterstützung für Präsident Donald Trump und deutete an, dass er den Präsidenten schützen wolle.
Barbara Klimke
Bruder des Ex-Präsidenten Bush wählt Demokraten
Der Unternehmer Neil Bush, Bruder des früheren republikanischen US-Präsidenten George W. Bush, hat bei den Midterm Elections – entgegen der Familientradition – für einen Demokraten gestimmt. Er halte den von Präsident Donald Trump unterstützten republikanischen Senats-Kandidaten Ken Paxton im Bundesstaat Texas für ungeeignet, schrieb Bush auf Facebook. Außerdem bewundere er „den Charakter und die Prinzipien“ des demokratischen Bewerbers James Talarico.
Die Zwischenwahlen finden am 3. November statt, doch in vielen Bundesstaaten ist die Stimmabgabe bereits jetzt möglich. Texas gilt als republikanische Hochburg, Umfragen zufolge zeichnet sich diesmal enges Rennen zwischen Paxton, 63, und Talarico, 37, ab.
Besonders kritisch äußerte sich Bush darüber, dass Paxton als Generalstaatsanwalt von Texas im Jahr 2020 Trumps Niederlage bei der Präsidentenwahl angefochten und dessen mehrfach widerlegte Betrugsthese gestützt hatte. Das sei „ein Affront gegen die demokratischen Institutionen“ gewesen. Neil Bushs Bruder George W. war von 2001 bis 2009 Präsident, sein Vater George H. W. hatte das Amt von 1989 bis 1993.
Besonders kritisch äußerte sich Bush darüber, dass Paxton als Generalstaatsanwalt von Texas im Jahr 2020 Trumps Niederlage bei der Präsidentenwahl angefochten und dessen mehrfach widerlegte Betrugsthese gestützt hatte. Das sei „ein Affront gegen die demokratischen Institutionen“ gewesen. Neil Bushs Bruder George W. war von 2001 bis 2009 Präsident, sein Vater George H. W. hatte das Amt von 1989 bis 1993.
Carim Soliman
Oberstes Gericht bekräftigt Urteil gegen Ende von Behandlung für trans Gefangene
Der Supreme Court hat entschieden, dass die Trump-Regierung Hormonbehandlungen und die Ausgabe von Utensilien wie Perücken und Make-up für etwa 1000 trans Insassen in Bundesgefängnissen nicht einfach einstellen darf.
Damit bestätigten die Richterinnen und Richter einem Urteil in unterer Instanz. Demnach hat die Gefängnisbehörde Belege für die Wirksamkeit der Angebote nicht ausreichend in Betracht gezogen, bevor sie auf Anweisung von Präsident Trump beendet wurden. Die konservativen Richter Clarence Thomas und Samuel Alito stimmten gegen die Entscheidung. Sie gilt, solange der Rechtsstreit andauert.
Damit bestätigten die Richterinnen und Richter einem Urteil in unterer Instanz. Demnach hat die Gefängnisbehörde Belege für die Wirksamkeit der Angebote nicht ausreichend in Betracht gezogen, bevor sie auf Anweisung von Präsident Trump beendet wurden. Die konservativen Richter Clarence Thomas und Samuel Alito stimmten gegen die Entscheidung. Sie gilt, solange der Rechtsstreit andauert.
Trump hatte die Verfügung, eine sogenannte „Executive Order“, an seinem ersten Amtstag im vergangenen Jahr unterzeichnet. Sie untersagt die Verwendung von Bundesmitteln für „jegliche medizinische Verfahren, Behandlungen oder Medikamente, die dem Zweck dienen, das Erscheinungsbild eines Häftlings dem des anderen Geschlechts anzugleichen“.
Die Entscheidung des Supreme Court stellt einen seltenen juristischen Rückschlag für die Trump-Regierung im Zusammenhang mit Rechten für trans Personen dar. Das Gericht hatte Trump in den vergangenen Jahren erlaubt, ein Verbot für Transgender-Angehörige des Militärs durchzusetzen und neue Reisepässe nur mit dem Geschlecht auszustellen, das in der Geburtsurkunde des Inhabers eingetragen ist. Außerdem entschied es, dass Bundesstaaten Hormontherapien und andere medizinische Behandlungen für transgeschlechtliche Minderjährige verbieten dürfen.
Die Entscheidung des Supreme Court stellt einen seltenen juristischen Rückschlag für die Trump-Regierung im Zusammenhang mit Rechten für trans Personen dar. Das Gericht hatte Trump in den vergangenen Jahren erlaubt, ein Verbot für Transgender-Angehörige des Militärs durchzusetzen und neue Reisepässe nur mit dem Geschlecht auszustellen, das in der Geburtsurkunde des Inhabers eingetragen ist. Außerdem entschied es, dass Bundesstaaten Hormontherapien und andere medizinische Behandlungen für transgeschlechtliche Minderjährige verbieten dürfen.
Anne Eberhard
Trump: Habe mehr als 300 Millionen Dollar in US-Wahlkampf gesteckt
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 Millionen Dollar für den Wahlkampf der Republikaner ausgegeben. Bis zum Wahltag werde er mehr als 400 Millionen Dollar investieren, erklärte Trump am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Das Geld fließe unter anderem in Werbung, Kundgebungen und Wählermobilisierung. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.
Die New York Times bezeichnete diese Summe als "beispiellos" in der amerikanischen Geschichte. Sie könnte republikanischen Kandidaten eine Stütze im Wahlkampf-Endspurt sein. Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.
Die New York Times bezeichnete diese Summe als "beispiellos" in der amerikanischen Geschichte. Sie könnte republikanischen Kandidaten eine Stütze im Wahlkampf-Endspurt sein. Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.