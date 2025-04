Börsen erholen sich nach starken Kursverlusten

Nach dem Absturz zu Wochenbeginn hat sich Lage an den Börsen am Dienstag etwas entspannt. In den USA stand der Dow Jones kurz nach Handelsstart in New York wieder über der Marke von 39 000 Punkten und dabei gut drei Prozent im Plus. Auch der deutsche Leitindex Dax war am Dienstagmorgen stabil gestartet. Die Kurse lagen im frühen Geschäft ein gutes Prozent im Plus und zeitweise auch wieder über der Marke von 20 000 Punkten. Über den Tag kletterte der Dax weiter und lag nach dem US-Handelsstart ebenfalls etwa drei Prozent im Plus.



Ann-Kathrin Nezik, SZ-Wirtschaftskorrespondentin in New York, berichtet von einer Krisensitzung mit dem Chef des größten Vermögensverwalters der Welt (SZ Plus):