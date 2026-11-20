Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Trumps Cyber-Direktor geht nach Pannenserie
Trump warnt Musk vor Maga-Absprung
Trump trifft Putin in China und erklärt: Ein paar „wunderbare Dinge“ könnten entstehen
Hegseth unterzeichnet bei unangekündigtem Besuch Militärabkommen mit Venezuela
Xi empfängt Trump mit seltener Umarmung am Flughafen
Trump warnt Musk vor Maga-Absprung
Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinem Versuch, auf Distanz zu Donald Trumps Maga-Bewegung zu gehen, eine Warnung des US-Präsidenten eingehandelt. „Für mich bedeutet Maga etwas ganz Bestimmtes - und wenn Leute davon abweichen, läuft es für sie nicht so gut“, sagte Trump dem Sender NBC. Zugleich äußerte er sich freundlich über Musk: „Er ist ein Freund von mir.“ Maga - „Make America Great Again“ - ist der Slogan, um den sich treue Anhänger Trumps scharen.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma Space-X ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun „ziemlich dumm vor“, so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der New York Times.
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: „Ich bin nicht Maga.“ Auch sei er nicht sicher, „was Maga bedeutet“. Aber wenn es dabei darum gehe, „blind“ bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu. Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps Maga-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: „Ich bin nicht nur Maga, ich bin dunkles, gothisches Maga.“ Er trug dazu eine schwarze Kappe mit dem Slogan.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma Space-X ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun „ziemlich dumm vor“, so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der New York Times.
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: „Ich bin nicht Maga.“ Auch sei er nicht sicher, „was Maga bedeutet“. Aber wenn es dabei darum gehe, „blind“ bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu. Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps Maga-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: „Ich bin nicht nur Maga, ich bin dunkles, gothisches Maga.“ Er trug dazu eine schwarze Kappe mit dem Slogan.
Trumps Milliarden-Klage gegen „New York Times“ und Penguin Random House zugelassen
US-Präsident Donald Trump hat mit seiner 15 Milliarden Dollar schweren Verleumdungsklage gegen die Zeitung New York Times und den Buchverlag Penguin Random House einen juristischen Teilerfolg erzielt. Ein Bundesrichter im Bundesstaat Florida ließ das Verfahren am Donnerstag in weiten Teilen zu. Er wies jedoch Klagepunkte zu einem Artikel über Trumps frühere Fernsehsendung „The Apprentice“ ab. Die Anwälte des Präsidenten begrüßten die Entscheidung. Die Zeitung nannte die Klage einen unbegründeten Angriff auf die Pressefreiheit. Penguin Random House teilte mit, der Verlag stehe zu dem betroffenen Buch und dessen Autoren.
Trump wirft den Journalisten vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.
Trump wirft den Journalisten vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.
Barbara Klimke
Trumps Cyber-Direktor geht nach Pannenserie
Der oberste Berater für Cybersicherheit der US-Regierung, Sean Cairncross, verlässt nach einer Reihe von Technikpannen seinen Posten. Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Sie verantwortete bisher die Cybersicherheit des Verteidigungsministeriums.
Cairncross war von Präsident Donald Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt worden. Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet er den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.
In den vergangenen Tagen und Wochen war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Microsoft Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.
Wie das Portal Axios unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss.
Cairncross war von Präsident Donald Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt worden. Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet er den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.
In den vergangenen Tagen und Wochen war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Microsoft Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.
Wie das Portal Axios unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss.
Amazon läuft Sturm – New York plant neues Paketdienst-Gesetz
Der Onlineversandhändler Amazon macht gegen ein Gesetzesvorhaben in New York mobil. Der Internetgigant ruft Nutzer in der Millionenmetropole auf seiner Website dazu auf, sich beim Stadtrat gegen das Vorhaben auszusprechen. Andernfalls könnten Lieferkosten steigen und Arbeitsplätze wegfallen, warnt der Konzern. Unterstützung erhält der Gesetzentwurf von Bürgermeister Zohran Mamdani.
Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bislang arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.
Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: „Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen“, wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass „Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind“.
Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bislang arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.
Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: „Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen“, wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass „Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind“.
Zweiertreffen von Xi und Trump: Ukraine-Krieg ein Thema
Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump sind zu einem Zweiergespräch in Shenzhen zusammengekommen. Sie trafen sich in einer Villa in der Millionenmetropole, wie chinesische Staatsmedien und US-Journalisten berichteten.
Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde. Dabei sprach er die Kriege in Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide – also auch Xi – sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormus funktioniere.
Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde. Dabei sprach er die Kriege in Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide – also auch Xi – sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormus funktioniere.
Barbara Klimke
Trump trifft Putin in China und erklärt: Ein paar „wunderbare Dinge“ könnten entstehen
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr zusammengekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Putin und Trump zur Begrüßung die Hände gaben. Putin lächelte. Trump sagte, aus dem Treffen könnten ein paar „wunderbare Dinge“ entstehen. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, wie US-Journalisten berichteten. Über mögliche Ergebnisse ist bisher nichts bekannt.
Dabei sollte es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml vorab mitgeteilt hatte. Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt im August vorigen Jahres zu einem Gipfel in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Bei dem Gespräch in Shenzhen waren auch die Außen- und die Finanzminister der USA und Russlands anwesend.
Trump trifft im Anschluss auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen, bevor sie mit Putin zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen. Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Bei den Gesprächen soll es auch um Fragen der nuklearen Abrüstung gehen.
Die Treffen laufen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland.
Dabei sollte es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml vorab mitgeteilt hatte. Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt im August vorigen Jahres zu einem Gipfel in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Bei dem Gespräch in Shenzhen waren auch die Außen- und die Finanzminister der USA und Russlands anwesend.
Trump trifft im Anschluss auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen, bevor sie mit Putin zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen. Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Bei den Gesprächen soll es auch um Fragen der nuklearen Abrüstung gehen.
Die Treffen laufen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland.
Hegseth unterzeichnet bei unangekündigtem Besuch Militärabkommen mit Venezuela
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist unangekündigt nach Caracas gereist, wo er ein Militärabkommen mit Venezuela unterzeichnete. Er erklärte, die US-Streitkräfte würden das venezolanische Militär im Kampf gegen Drogenkartelle unterstützen.
Der Besuch zur Unterzeichnung des Abkommens, das eine militärisch-technische Zusammenarbeit sowie Ausbildungsmaßnahmen umfasst, erfolgt mehr als zehn Monate, nachdem US-Truppen Präsident Nicolás Maduro festgenommen hatten. Hegseth sagte, die „erneuerte Verteidigungspartnerschaft“ werde dazu beitragen, Venezuela zu stabilisieren und „tiefgreifende“ Sicherheits- und Verteidigungsreformen voranzutreiben, das Militär zu modernisieren und die im Land operierenden Kartelle zu zerschlagen.
„An die Drogenterroristen, die dieses Land als sicheren Hafen genutzt haben: Eure Zeit ist abgelaufen“, sagte Hegseth in einer Ansprache in der US-Botschaft. „Wir werden euch jagen, wir werden euch finden und wir werden euch töten."
Der Besuch zur Unterzeichnung des Abkommens, das eine militärisch-technische Zusammenarbeit sowie Ausbildungsmaßnahmen umfasst, erfolgt mehr als zehn Monate, nachdem US-Truppen Präsident Nicolás Maduro festgenommen hatten. Hegseth sagte, die „erneuerte Verteidigungspartnerschaft“ werde dazu beitragen, Venezuela zu stabilisieren und „tiefgreifende“ Sicherheits- und Verteidigungsreformen voranzutreiben, das Militär zu modernisieren und die im Land operierenden Kartelle zu zerschlagen.
„An die Drogenterroristen, die dieses Land als sicheren Hafen genutzt haben: Eure Zeit ist abgelaufen“, sagte Hegseth in einer Ansprache in der US-Botschaft. „Wir werden euch jagen, wir werden euch finden und wir werden euch töten."
US-Regierungsvertreter: Iran nimmt mit Cyberangriffen Infrastruktur ins Visier, ist aber nicht für Häufung technischer Aussetzer verantwortlich
Vertreter der Trump-Regierung haben erklärt, dass iranische Cyberangriffe seit Kriegsbeginn Anfang dieses Jahres auf kritische Infrastruktur und Netzwerke der USA abzielten. Sie betonten jedoch, dass die jüngsten technischen Ausfälle verschiedener Systeme und ein Flugverbot für US-Flugzeuge damit in keinem Zusammenhang stünden.
Die iranische Regierung und von Teheran unterstützte Akteure hätten US-amerikanische Verkehrs-, Finanzdienstleistungs-, Energie-, Gesundheits- und Wasserversorgungssysteme ins Visier genommen, erklärte Markwayne Mullin, Minister für Innere Sicherheit, in einer schriftlichen Stellungnahme im Vorfeld der jährlichen Anhörung des Kongresses zu weltweiten Bedrohungen. Mullin sagte jedoch nicht, dass die jüngsten Ausfälle – von kommerziellen Banken bis hin zu Systemen des Geheimdienstes NSA – auf iranische Cyberangriffe zurückzuführen seien.
Bei derselben Anhörung bekräftigte Jay Clayton, Koordidantor der US-Nachrichtendienste, Äußerungen von Außenminister Marco Rubio, wonach eine Häufung von technischen Ausfällen und ein durch die Flugaufsicht verhängtes Flugverbot nicht mit iranischen Cyberangriffen in Verbindung stünden. „Es handelt sich um einzelne Dienstausfälle im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten und technischen Änderungen“, erklärte Clayton vor dem Ausschuss. „Sie sind kein koordinierter oder staatlich unterstützter Angriff.“
Die iranische Regierung und von Teheran unterstützte Akteure hätten US-amerikanische Verkehrs-, Finanzdienstleistungs-, Energie-, Gesundheits- und Wasserversorgungssysteme ins Visier genommen, erklärte Markwayne Mullin, Minister für Innere Sicherheit, in einer schriftlichen Stellungnahme im Vorfeld der jährlichen Anhörung des Kongresses zu weltweiten Bedrohungen. Mullin sagte jedoch nicht, dass die jüngsten Ausfälle – von kommerziellen Banken bis hin zu Systemen des Geheimdienstes NSA – auf iranische Cyberangriffe zurückzuführen seien.
Bei derselben Anhörung bekräftigte Jay Clayton, Koordidantor der US-Nachrichtendienste, Äußerungen von Außenminister Marco Rubio, wonach eine Häufung von technischen Ausfällen und ein durch die Flugaufsicht verhängtes Flugverbot nicht mit iranischen Cyberangriffen in Verbindung stünden. „Es handelt sich um einzelne Dienstausfälle im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten und technischen Änderungen“, erklärte Clayton vor dem Ausschuss. „Sie sind kein koordinierter oder staatlich unterstützter Angriff.“
Anna Schimpp
US-Beamter: Trump wird Putin in China zum Zweiergespräch treffen
US-Präsident Donald Trump trifft bei seinem China-Besuch nach Angaben eines US-Regierungsbeamten auch Kremlchef Wladimir Putin zu einem Zweiergespräch. Das Treffen soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Wann genau das Gespräch stattfinden soll, blieb zunächst unklar.
Trump und Putin nahmen am Abend am offiziellen Empfang zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Metropole Shenzhen teil.
Es gebe eine Vielzahl an Fragen zu besprechen, hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dem russischen Staatsfernsehen vorab gesagt. Trump und Putin hatten sich im August vorigen Jahres zuletzt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen und dabei vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump bemüht sich als Vermittler um eine Beendigung des Krieges, immer wieder wird ihm aber auch zu viel Russland-Nähe vorgeworfen. Beide Präsidenten hatten auch mehrfach miteinander telefoniert.
Trump und Putin nahmen am Abend am offiziellen Empfang zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Metropole Shenzhen teil.
Es gebe eine Vielzahl an Fragen zu besprechen, hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dem russischen Staatsfernsehen vorab gesagt. Trump und Putin hatten sich im August vorigen Jahres zuletzt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen und dabei vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump bemüht sich als Vermittler um eine Beendigung des Krieges, immer wieder wird ihm aber auch zu viel Russland-Nähe vorgeworfen. Beide Präsidenten hatten auch mehrfach miteinander telefoniert.
Xi empfängt Trump mit seltener Umarmung am Flughafen
Mit einer ungewöhnlichen Geste hat Chinas Staatschef Xi Jinping US-Präsident Donald Trump in Shenzhen empfangen. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole. Beide umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war.
Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bislang etwa Gästen aus Russland vorbehalten. 2024 umarmten sich Xi und der Kremlchef Wladimir Putin in Peking. Putin war auch zum Apec-Treffen nach Shenzhen gereist. Xi bezeichnet ihn schon länger als „alten Freund“. Allerdings hatte nicht Xi am Vortag Putin am Flughafen abgeholt, sondern der oft als „rechte Hand“ von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.
Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bislang etwa Gästen aus Russland vorbehalten. 2024 umarmten sich Xi und der Kremlchef Wladimir Putin in Peking. Putin war auch zum Apec-Treffen nach Shenzhen gereist. Xi bezeichnet ihn schon länger als „alten Freund“. Allerdings hatte nicht Xi am Vortag Putin am Flughafen abgeholt, sondern der oft als „rechte Hand“ von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.
US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping umarmen sich. AFP
Kanada kündigt Gespräch mit Trump in Zollstreit an
Im Handelskonflikt mit den USA hat Kanadas Premierminister Mark Carney ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump angekündigt. Man werde noch an diesem Mittwoch über Handelsfragen sprechen, sagte Carney am Rande des Apec-Wirtschaftsgipfels im südchinesischen Shenzhen. Eine Bestätigung von US-Seite gab es bislang nicht. Trump reiste am Mittwoch von den Philippinen weiter nach Shenzhen zum Gipfel.
Die von Trump verhängten hohen Zölle gegen Kanada setzen die Wirtschaft des Nachbarlandes unter Druck. Carney versucht deshalb, die starke Abhängigkeit seines Landes vom amerikanischen Markt zu verringern und neue Handelspartner zu gewinnen. Mit China kündigten die Kanadier noch vor dem Apec-Gipfel Zollerleichterungen an.
Angesprochen darauf, warum sich Kanada auf eine Vereinbarung mit China, aber nicht mit den USA einigen könnte, verwies Carney auf das viel komplexere Handelsverhältnis mit den USA. In den bisherigen Verhandlungen seien Fortschritte gemacht worden. Carney sprach von einem Modus „zwei Schritte vor, ein Schritt zurück“.
Immer mehr Technik-Ausfälle in den USA – Für Trump „in Ordnung“
Eine beispiellose Serie von Technik-Ausfällen hat in den USA Teile der Infrastruktur lahmgelegt und am Dienstag auch den Geheimdienst NSA erreicht. Während der Flugverkehr, Banken und Behörden seit Tagen mit massiven Störungen kämpfen, bemühte sich die US-Regierung, Sorgen vor einer tieferen Krise zu zerstreuen. US-Präsident Donald Trump sagte am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Manila, wenn man groß und mächtig sei, passierten solche Dinge eben. „Das ist in Ordnung.“
Der Geheimdienst NSA hatte zuvor erklärt, sein Netzwerk habe während routinemäßiger Wartungsarbeiten eine „vorübergehende Beeinträchtigung“ erlitten. Die geschäftskritischen Fähigkeiten seien jedoch voll einsatzfähig geblieben.
Nach Auffassung von Außenminister Marco Rubio hängen die vielen technischen Störungen nicht miteinander zusammen und sind nicht das Werk ausländischer Akteure. Alles deute darauf hin, dass es sich um separate Vorfälle handele und keiner von ihnen das Werk eines böswilligen Akteurs oder eines Cyberkriminellen sei, sagte Rubio auf den Philippinen. „Wir sind nicht das Ziel eines systemischen Angriffs.“ Rubio sagte, die US-Bevölkerung müsse sich keine Sorgen über eine mögliche Bedrohung machen. Sollten sich Hinweise auf eine Bedrohung ergeben, werde die Regierung darüber informieren.
Der Geheimdienst NSA hatte zuvor erklärt, sein Netzwerk habe während routinemäßiger Wartungsarbeiten eine „vorübergehende Beeinträchtigung“ erlitten. Die geschäftskritischen Fähigkeiten seien jedoch voll einsatzfähig geblieben.
Nach Auffassung von Außenminister Marco Rubio hängen die vielen technischen Störungen nicht miteinander zusammen und sind nicht das Werk ausländischer Akteure. Alles deute darauf hin, dass es sich um separate Vorfälle handele und keiner von ihnen das Werk eines böswilligen Akteurs oder eines Cyberkriminellen sei, sagte Rubio auf den Philippinen. „Wir sind nicht das Ziel eines systemischen Angriffs.“ Rubio sagte, die US-Bevölkerung müsse sich keine Sorgen über eine mögliche Bedrohung machen. Sollten sich Hinweise auf eine Bedrohung ergeben, werde die Regierung darüber informieren.
Seine Worte stehen in scharfem Kontrast zu den weitreichenden Folgen der Pannen, die selbst bei Trumps Verbündeten den Ruf nach Aufklärung lauter werden lassen. „Wenn das alles ein Zufall ist, dann ist es der größte Zufall in der Weltgeschichte“, sagte etwa der republikanische US-Senator Josh Hawley. Auch der demokratische Senator Jack Reed forderte Trump auf, der Bevölkerung die Vorgänge umgehend zu erklären.
Am Freitag hatte ein Ausfall bei der Flugsicherheitsbehörde FAA den US-Luftverkehr für viereinhalb Stunden zum Erliegen gebracht. Am Montag folgten Computerprobleme bei der Fluggesellschaft United Airlines sowie bei der Großbank JPMorgan. Jüngst hatte bereits ein Ausfall bei Microsoft zahlreiche Dienste des Softwarekonzerns gestört.
Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, Trump habe Expertengruppen zusammengestellt, um die Probleme bei der FAA zu beheben. „Es gibt keine Krise oder Ähnliches, worüber sich die Amerikaner Sorgen machen müssten“, sagte sie. Vizepräsident J. D. Vance sagte den Sender Fox News, er werde von Freunden gefragt, ob sie Bunker bauen oder Vorräte anlegen sollten. „Meine Antwort darauf ist nein, wir sehen keine Krise auf uns zukommen, aber man muss auf alles vorbereitet sein.“
Experten weisen darauf hin, dass die Ausfälle bei vielen der betroffenen Organisationen auf massive Stellenstreichungen folgen. Bei der FAA hatte es nach Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr auf Betreiben von Elon Musk Kürzungen gegeben. Der Kongress hatte davor gewarnt, dass die beschleunigte Modernisierung der Behörde schlecht organisiert sei und zu Ausfällen führen könnte. Auch Microsoft und United Airlines hatten zuletzt im großen Stil Personal abgebaut, teils mit Verweis auf Effizienzgewinne durch Künstliche Intelligenz (KI). Es gibt jedoch keine Beweise, dass die Entlassungen direkt zu den aktuellen Störungen geführt haben.
Barbara Klimke
Demokratin Peltola gewinnt Senatssitz für Alaska
Die Demokratin Mary Peltola hat den Republikanern im umkämpften US-Bundesstaat Alaska laut Hochrechnungen einen Sitz im Senat abgenommen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen. Peltola setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan durch.
Etwa zwei Wochen nach den Midterm Elections, die für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump verheerend ausgingen, sind damit alle Senatsrennen entschieden. Die Demokraten werden in der Parlamentskammer von Januar an eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze haben – die Republikaner kommen nur noch auf 44 Sitze.
Die in Alaska geborene Politikerin Peltola, 53, vertrat den Bundesstaat bis 2025 bereits als erste indigene Frau aus Alaska im Repräsentantenhaus, der anderen Kammer des Parlaments. Sie wird nun auch die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas im US-Senat sein. Als Senatorin will sie sich für geringere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum, niedrigere Steuern und höhere Löhne einsetzen.
Brisanz hatte die Alaska-Wahl auch deshalb erhalten, weil Peltola gegen zwei Politiker mit fast identischem Namen antrat: gegen den bisherigen republikanischen Senator Dan S. Sullivan sowie den politischen Neuling Dan J. Sullivan, der ebenfalls für die Republikaner ins Rennen ging. Die republikanische Partei wirft Letzterem vor, ein Strohmann der Demokraten zu sein. Er habe allein mit dem Ziel kandidiert, Wähler in die Irre zu führen, die dann versehentlich ihr Kreuzchen an der falschen Stelle setzten, um so den bisherigen Senator zu schwächen, argumentierte etwa US-Präsident Donald Trump.
Deshalb war um die Wahlen in Alaska eine juristische Auseinandersetzung entflammt. Trump hatte das Justizministerium angewiesen, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit wollte er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber am Ende Stimmen fehlen sollten. Ein Gericht wies die Klage Anfang November ab.
Alaska ist der nördlichste Bundesstaat der USA und dünn besiedelt. Die nicht einmal 800 000 Einwohner wählten seit 1968 bei Präsidentenwahlen mehrheitlich republikanisch.
Etwa zwei Wochen nach den Midterm Elections, die für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump verheerend ausgingen, sind damit alle Senatsrennen entschieden. Die Demokraten werden in der Parlamentskammer von Januar an eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze haben – die Republikaner kommen nur noch auf 44 Sitze.
Die in Alaska geborene Politikerin Peltola, 53, vertrat den Bundesstaat bis 2025 bereits als erste indigene Frau aus Alaska im Repräsentantenhaus, der anderen Kammer des Parlaments. Sie wird nun auch die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas im US-Senat sein. Als Senatorin will sie sich für geringere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum, niedrigere Steuern und höhere Löhne einsetzen.
Brisanz hatte die Alaska-Wahl auch deshalb erhalten, weil Peltola gegen zwei Politiker mit fast identischem Namen antrat: gegen den bisherigen republikanischen Senator Dan S. Sullivan sowie den politischen Neuling Dan J. Sullivan, der ebenfalls für die Republikaner ins Rennen ging. Die republikanische Partei wirft Letzterem vor, ein Strohmann der Demokraten zu sein. Er habe allein mit dem Ziel kandidiert, Wähler in die Irre zu führen, die dann versehentlich ihr Kreuzchen an der falschen Stelle setzten, um so den bisherigen Senator zu schwächen, argumentierte etwa US-Präsident Donald Trump.
Deshalb war um die Wahlen in Alaska eine juristische Auseinandersetzung entflammt. Trump hatte das Justizministerium angewiesen, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit wollte er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber am Ende Stimmen fehlen sollten. Ein Gericht wies die Klage Anfang November ab.
Alaska ist der nördlichste Bundesstaat der USA und dünn besiedelt. Die nicht einmal 800 000 Einwohner wählten seit 1968 bei Präsidentenwahlen mehrheitlich republikanisch.
Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn
Das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia ist im letzten Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar – ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr. Nachbörslich legten die Nvidia-Aktien zunächst leicht zu.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.
USA verlieren Status als masernfreies Land
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert haben die USA ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, teilte Jarbas Barbosa mit. Er ist Direktor der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO), dem zuständigen Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen werde.
Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als masernfrei bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen. Auch Mexiko und Bolivien werden nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die PAHO weiter mitteilte.
Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bereits rund 5400 Infektionen registriert - mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern.
Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.
Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als masernfrei bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen. Auch Mexiko und Bolivien werden nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die PAHO weiter mitteilte.
Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bereits rund 5400 Infektionen registriert - mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern.
Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.