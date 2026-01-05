Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Maduro erscheint vor Gericht
Russland und China fordern Freilassung von Maduro – USA verteidigen sich
UN-Generalsekretär Guterres kritisiert US-Einsatz in Venezuela
Wie es für Maduro weitergeht
Nach Einsatz in Venezuela droht Trump auch Kolumbien
Juri Auel
Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
Nach der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten ist seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Sie legte ihren Amtseid in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Caracas ab.
„Ich werde nicht ruhen, bis Frieden und Ruhe für die Republik gewährleisten sind“, sagte die 56-Jährige bei ihrer Vereidigung durch ihren Bruder, den Parlamentspräsidenten Jorge Rodríguez. Venezuelas Oberster Gerichtshof hatte die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez bereits am Wochenende damit beauftragt, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen.
Juri Auel
Tim Walz strebt keine Wiederwahl als Gouverneur an
Der Demokrat Tim Walz hatte für das Amt des US-Vizepräsidenten kandidiert – und war mit der Präsidentschaftskandidatin Harris gescheitert. Nun hat er seine Zukunftspläne geändert: Er will nun doch kein drittes Mal der Wahl zum Gouverneur des Bundesstaates Minnesota stellen. Über die Feiertage sei er zum Schluss gekommen, „dass ich einem politischen Wahlkampf nicht meine ganze Kraft widmen kann“, hieß es in einer Pressemitteilung. „Ich habe mich daher entschieden, aus dem Rennen auszusteigen und die Wahl anderen zu überlassen, während ich mich auf meine Arbeit konzentriere“, schrieb er. Die Entscheidung kommt nach einem Jahr, das Walz als „außerordentlich schwieriges Jahr“ für seinen Bundesstaat bezeichnete.
Noch im Herbst hatte Walz eine dritte Amtszeit angestrebt. In einem Video sagte er: „Ich werde niemals aufhören, dafür zu kämpfen, um uns vor dem Chaos, der Korruption und der Grausamkeit aus Washington zu schützen.“ Zuletzt war Walz allerdings stark in die Kritik geraten, nachdem einige Dutzend Somalier das Sozialsystem des Bundesstaates unter Walz' Führung um Hunderte Millionen Dollar betrogen haben sollen.
Juri Auel
Umfrage: Jeder dritte US-Bürger befürwortet Einsatz in Venezuela
Einer Umfrage von Reuters/Ipsos zufolge befürwortet jeder dritte US-Bürger - 33 Prozent - den Militäreinsatz in Venezuela. Zugleich äußern 72 Prozent die Sorge, die USA könnten sich zu sehr in dem südamerikanischen Land engagieren. Die Erhebung von Sonntag und Montag zeigt eine parteipolitische Spaltung: Während 65 Prozent der Republikaner den von Präsident Donald Trump befohlenen Einsatz unterstützen, sind es bei den Demokraten elf Prozent und bei den Unabhängigen 23 Prozent. In den USA finden Anfang November Kongresswahlen statt, bei denen Trumps Republikaner ihre vergleichsweise knappe Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.
Juri Auel
Maduros Sohn vor Parlament: „Mein Vater wurde entführt“
Der Sohn des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat die Ergreifung seines Vaters durch US-Eliteeinheiten in Caracas als Entführung bezeichnet. „Wenn wir die Entführung von Staatschefs normalisieren, ist kein Land mehr sicher. Heute ist es Venezuela, morgen kann es jedes andere Land sein, das sich nicht unterwirft“, sagte der Abgeordnete Nicolás Maduro Guerra bei der konstituierenden Sitzung der venezolanischen Nationalversammlung. „Ohne Völkerrecht gilt in der Welt wieder das Recht des Stärkeren.“
Juri Auel
Maduro erscheint vor Gericht
Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau sind einem Gericht in New York vorgeführt worden. Dabei plädierte der Politiker auf "nicht schuldig". Als er nach seinem Namen gefragt wurde, sagte Maduro Medienberichten zufolge zum Richter, er sei der Präsident von Venezuela. Kameras sind in dem Gerichtssaal nicht erlaubt. Der Richter, ein 92-jähriger Jurist, der seinen Posten unter US-Präsident Bill Clinton bekam, sagte jedoch, für solche Fragen sei später Zeit. Maduro bestätigte schließlich seine Identität und sagte zudem, er sei entführt worden. Seine Ehefrau Cilia Adela Flores de Maduro bekannte sich ebenfalls nicht schuldig. Die nächste Anhörung wird im März sein. Maduro versuchte nicht, auf Kaution freizukommen.
Der autoritäre Präsident ist unter anderem wegen des Vorwurfs des „Drogenterrorismus“ angeklagt. Er soll sein wegen Wahlfälschung illegal erlangtes Amt genutzt haben, dass Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen und soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Als Anwalt soll er Barry Pollack, der auch schon Wikileaks-Gründer Julian Assange vertreten hat, engagiert haben.
In seinen ersten Äußerungen kritisiert Pollack die Umstände der Gefangennahme Maduros. Außerdem wird die Verteidigung wohl versuchen zu argumentieren, dass Maduro diplomatische Immunität zustehen könnte.
Juri Auel
Russland und China fordern Freilassung von Maduro – USA verteidigen sich
Russland und China fordern von den USA die Freilassung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores. Es gebe keine Rechtfertigung für die Verbrechen der USA in dem lateinamerikanischen Land, erklärt der russische UN-Vertreter. Chinas Vize-Botschafter bei den Vereinten Nationen sagt seinerseits, die Volksrepublik sei zutiefst schockiert über den illegalen US-Militäreinsatz in Venezuela.
Die USA verteidigten erwartungsgemäß ihr Vorgehen. So führen sie nach den Worten ihres UN-Botschafters Mike Waltz keinen Krieg gegen Venezuela. Die Festnahme von Präsident Maduro sei vielmehr ein Akt der Strafverfolgung gewesen, sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat. US-Präsident Donald Trump habe Maduro mehrere diplomatische Auswege angeboten, die dieser jedoch ausgeschlagen habe. Die Beweise für Maduros Verbrechen würden in einem US-Gerichtsverfahren offengelegt. Die USA würden beim Schutz ihrer Bürger vor dem Narko-Terrorismus nicht nachlassen und strebten nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für das Volk von Venezuela. Außerdem würden die USA es zudem nicht zulassen, dass sich in der westlichen Hemisphäre „Feinde“ Amerikas aufhalten.
Juri Auel
Macron missbilligt Methode zur Festnahme von Maduro
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die von den USA angewandte „Methode“ zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro kritisiert. Diese werde von Frankreich „weder unterstützt noch gebilligt“, sagte Macron während der Kabinettssitzung in Paris, wie Regierungssprecherin Maud Bregeon berichtete. Ob Macron den US-Angriff als solchen kritisiert oder nur die Art und Weise, wie Maduro festgesetzt wurde, präzisierte die Regierungssprecherin nicht. „Wir verteidigen das Völkerrecht und die Freiheit der Völker“, habe der Präsident gesagt.
Die Äußerungen Macrons folgen einer gewissen Irritation in Frankreich auf die erste Reaktion des Präsidenten auf den US-Angriff auf Venezuela. Ohne jegliche Kritik über das Vorgehen der USA hatte Macron am Samstag erklärt, das venezolanische Volk könne sich freuen, von der Diktatur Maduros befreit worden zu sein. Dieser habe die Würde seines eigenen Volkes schwer verletzt, schrieb Macron auf der Plattform X.
Kritik am Vorgehen der USA gab es zunächst nur von Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. „Die Militäroperation, die zur Festnahme von Nicolás Maduro geführt hat, verstößt gegen den Grundsatz der Nichtanwendung von Gewalt, auf dem das Völkerrecht basiert“, hatte Barrot am Samstag auf X mitgeteilt. „Frankreich erinnert daran, dass keine dauerhafte politische Lösung von außen aufgezwungen werden kann und dass souveräne Völker allein über ihre Zukunft entscheiden.“
Der unterschiedliche Blickwinkel des Präsidenten und des Außenministers auf das Geschehen in Venezuela hatte in Frankreich für Verwunderung gesorgt. Die Stellungnahme des Ministers sei mit dem Präsidenten abgestimmt gewesen, sagte die Regierungssprecherin.
Juri Auel
UN-Generalsekretär Guterres kritisiert US-Einsatz in Venezuela
UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich besorgt über den US-Militäreinsatz in Venezuela und eine mögliche Zunahme der Instabilität im Land. Die Operation zur Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro habe nicht die Regeln des Völkerrechts respektiert, heißt es in einer dem UN-Sicherheitsrat übermittelten Erklärung. Guterres ruft alle Akteure in Venezuela zu einem Dialog auf und erklärt sich bereit, Bemühungen um eine friedliche Lösung zu unterstützen.
Dominik Fürst
Maduros Transport ins Gericht
Per Helikopter und im Anschluss in einem gepanzerten Fahrzeug wird der von den USA gefangengenommene venezolanische Präsident in ein New Yorker Bundesgericht gebracht. Begleitet wird er unter anderem von Beamten der US-Drogenpolizei DEA. Fotografen halten die eindrücklichen Szenen fest.
Dominik Fürst
Wie es für Maduro weitergeht
Der von den USA gefangengenommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist bei einem New Yorker Bundesgericht angekommen. Um 12 Uhr (Ortszeit, 18 Uhr MEZ) soll er dort erstmals zu einem Termin erscheinen. Auf Videoaufnahmen, die vom US-Sender CNN übertragen wurden, ist zu sehen, dass für seinen Transport neben einem gepanzerten Fahrzeug auch ein Helikopter benutzt wurde. Maduro wurde unter anderem von Beamten der US-Drogenpolizei DEA begleitet.
Der 63 Jahre alte Maduro und seine Ehefrau waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gefangen genommen und außer Landes gebracht worden. Am Wochenende kam er in einer Haftanstalt in New York an.
Die USA haben ihn unter anderem wegen des Vorwurfs des „Drogenterrorismus“ angeklagt. Er soll aus Sicht der Vereinigten Staaten sein illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, damit Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen. Er soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Mitangeklagt sind auch seine Ehefrau und sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister von Venezuela.
Michelle Ostwald
Trump sieht Wahlen in Venezuela nicht als Priorität
US-Präsident Donald Trump sieht nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Neuwahlen in dem südamerikanischen Land derzeit nicht als Priorität. "Wir werden zur richtigen Zeit Wahlen haben, aber das Wichtigste ist, dass sie das Problem lösen. Das Land ist kaputt", sagte Trump vor der Presse. "Wir müssen es wiederbeleben, und dafür brauchen wir große Investitionen von den Ölgesellschaften, um die Infrastruktur wieder funktionsfähig zu machen", sagte der US-Präsident.
Auf die Frage von Reportern, ob die USA von Venezuelas geschäftsführender Präsidentin Delcy Rodríguez verlangen werden, dass sie Oppositionelle zurückkehren lässt oder politische Gefangene freilässt, sagte Trump: "So weit sind wir noch nicht. Im Moment wollen wir erst einmal die Ölindustrie wieder in Gang bringen, das Land wieder aufbauen, es wieder auf die Beine stellen und dann Wahlen abhalten."
Michelle Ostwald
China nach Maduro-Ergreifung: "Kein Land darf Weltpolizist spielen"
China übt weiter deutliche Kritik an der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte. "Wir haben nie geglaubt, dass irgendein Land die Rolle eines Weltpolizisten spielen darf, noch akzeptieren wir, dass sich irgendein Land als Weltrichter brüsten darf", sagte Außenminister Wang Yi beim Treffen mit seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar in Peking, ohne die USA direkt zu nennen.
Das Völkerrecht sollte die Souveränität und Sicherheit aller Nationen schützen, erklärte Pekings Chefdiplomat. China habe sich stets gegen die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen ausgesprochen, sagte Wang. China ist wegen seiner Ölimporte aus Venezuela ein wichtiger Wirtschaftspartner des südamerikanischen Landes.
Michelle Ostwald
Nach Einsatz in Venezuela droht Trump auch Kolumbien
Nach dem Angriff auf Venezuela hat US-Präsident Donald Trump auch Kolumbien gedroht. Der Republikaner sagte vor Journalisten, Kolumbien sei "sehr krank" und werde von einem "kranken Mann" regiert, der es liebe, "Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen". Das werde er "nicht mehr lange machen", sagte Trump – ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte.
Trump hat Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro bereits mehrfach heftig kritisiert, nannte ihn bei seiner Pressekonferenz auf dem Flug nach Washington aber nicht namentlich. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, sagte Trump: "Das klingt für mich gut."
Michelle Ostwald
Trump droht Iran erneut wegen Vorgehen gegen Proteste
Angesichts von Berichten über Todesopfer bei den jüngsten regierungskritischen Protesten in Iran hat US-Präsident Donald Trump Teheran erneut mit einem Eingreifen gedroht. Die USA beobachteten die Proteste sehr genau, sagte Trump während eines Flugs nach Washington vor Journalisten. "Wenn sie damit anfangen, Leute zu töten, wie sie es in der Vergangenheit auch getan haben, dann werden sie, denke ich, von den Vereinigten Staaten sehr hart getroffen werden", sagte Trump. "Wir beobachten das sehr genau." Unklar blieb, welche Schritte die USA möglicherweise erwägen.
Die vor allem von einer Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation ausgelösten landesweiten Proteste in Iran dauern inzwischen seit gut einer Woche an. Dabei sollen einer Menschenrechtsorganisation zufolge bislang mindestens 19 Demonstranten getötet worden sein.
Michelle Ostwald
Venezuelas neue Regierung bereit zu Kooperation mit USA
Nach der Gefangennahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro zeigt sich die neue venezolanische Regierung nun bereit zu einer Zusammenarbeit mit den USA. "Wir laden die Regierung der Vereinigten Staaten ein, gemeinsam an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist und im Rahmen des Völkerrechts ein dauerhaftes Zusammenleben in der Gemeinschaft stärkt", hieß es in einer von der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez auf Instagram veröffentlichten Mitteilung. Rodríguez hatte sich unmittelbar nach dem US-Angriff zunächst unbeugsam gezeigt.
"Unsere Völker und unsere Region verdienen Frieden und Dialog, keinen Krieg", schrieb sie nun an US-Präsident Donald Trump gerichtet. "Das war schon immer die Haltung von Präsident Nicolás Maduro und ist derzeit die Haltung ganz Venezuelas." Sie forderte eine von Respekt geprägte Beziehung zwischen den USA und Venezuela, die auf souveräner Gleichheit und Nichteinmischung basiert.
