Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin

US-Präsident Donald Trump droht der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez. Sie könne einen höheren Preis als der gefangen genommene Präsident Nicolás Maduro zahlen, "wenn sie nicht das Richtige tut", sagt Trump in einem Interview mit der Zeitschrift The Atlantic. Rodríguez hat Maduros Amtsgeschäfte übernommen und betont, Maduro sei weiterhin Präsident des Landes. Sie hat Trumps Behauptungen widersprochen, sie sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten. Rodríguez ist zugleich Ölministerin und gilt aufgrund ihrer Kontakte und ihrer Erfahrung als ‍eine zentrale und pragmatische Führungsfigur in Venezuela.



Trump sagte dem Magazin zudem, auch andere Länder könnten Ziel einer US-Intervention werden. "Wir brauchen Grönland, absolut", sagte er und bekräftigte damit seine früheren Äußerungen. Die Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, Katie Miller, hatte nach der Militäraktion in Venezuela eine Karte Grönlands in US-Farben mit dem Wort "Soon" ("Bald") gepostet.



Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wies Trumps Worte zurück. "Es ergibt absolut keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass die USA Grönland übernehmen müssten. Die USA haben kein Recht, eines der drei Länder des dänischen Königreichs zu annektieren", teilte Frederiksen in einer per E-Mail versandten Erklärung mit. Dänemark besteht aus dem Gebiet an Nord- und Ostsee sowie den autonom verwalteten Atlantik-Inseln Grönland und Färöer.



"Ich fordere die USA daher dringend auf, die Drohungen gegen einen historisch engen Verbündeten und gegen ein anderes Land und ein anderes Volk einzustellen, die sehr deutlich gesagt haben, dass sie nicht zum Verkauf stehen", erklärte die dänische Ministerpräsidentin weiter.