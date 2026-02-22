Trump will weltweiten Zoll von zusätzlich zehn Prozent verhängen

US-Präsident ​Donald Trump will nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen von ihm verhängte Zölle neue Abgaben auf einer anderen gesetzlichen Grundlage ​verhängen. "Ich werde heute ein Dekret unterzeichnen, das auf der Grundlage der ⁠Section 122 einen globalen Zoll von zehn Prozent zusätzlich zu den bereits erhobenen Zöllen erhebt", ​kündigte er auf einer Pressekonferenz in ‌Washington an. Section 122 ‌bezieht sich auf ein Handelsgesetz von 1974. Das Urteil des Supreme Courts bezog sich auf ​Zölle, die ​Trump auf Grundlage des International Emergency ​Economic Powers Act (IEEPA) von 1977 verhängt hatte. Der neue, vorübergehende Einfuhrzoll soll vom 24. Februar an gelten.



Trump bezeichnete das Urteil des Obersten Gerichtshofs als "sehr enttäuschend". ‌Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichts. Nun werde er ‌Alternativen nutzen. Die neuen Zölle würden 150 Tage gelten. Der ​Trade Act von 1974 ermächtigt den Präsidenten, bei "großen ‌und ernsten" Zahlungsbilanzschwierigkeiten Zölle von bis zu 15 Prozent gegen Länder zu verhängen. Diese können für bis zu 150 Tage gelten. Untersuchungen oder sonstige verfahrensrechtliche Hürden ⁠sind dabei nicht vorgesehen.



Der US-Präsident kündigte darüber hinaus an, unter Berufung auf weitere rechtliche Grundlagen Handelsuntersuchungen einzuleiten. Sollten dabei etwaige unfaire Handelspraktiken festgestellt werden, könnte das als Rechtfertigung für weitere Zölle herangezogen werden. Er sei überzeugt, dass man letztendlich mehr Geld einnehmen werde, als vorher, so Trump.



Zuvor hatte das Oberste Gericht der USA entschieden, dass Trump seine Befugnisse überschritt, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen – darunter auch die Europäische Union.



Auch Trumps Vize J. D. Vance reagierte empört über das Urteil. "Dies ist schlicht und einfach Gesetzlosigkeit seitens des Gerichts", sagte er.