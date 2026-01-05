Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Venezuelas Außenminister: Maduro bleibt Präsident
Dänemark verbittet sich Trumps Anspruch auf Grönland
Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin
Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
Rubio: Öl-„Quarantäne“ als Druckmittel gegen Venezuela
Michelle Ostwald
Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet
Bei dem Angriff des US-Militärs auf Venezuela und der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro sind auch 32 Angehörige kubanischer Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Sie waren auf Bitten der venezolanischen Behörden in das südamerikanische Land entsandt gewesen, wie die regierende Kommunistische Partei Kubas mitteilte.
"Getreu ihrer Verantwortung für Sicherheit und Verteidigung erfüllten unsere Landsleute würdig und heldenhaft ihre Pflicht und fielen nach hartem Widerstand im direkten Kampf gegen die Angreifer oder infolge der Bombardierung der Einrichtungen", hieß es in der Mitteilung.
Sicherheitskräfte aus dem verbündeten Kuba sind nach Einschätzung von Experten seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Unter anderem sollen kubanische Geheimdienstagenten beispielsweise dabei helfen, Soldaten der Streitkräfte auf Linie zu halten.
Auch für die persönliche Sicherheit Maduros sollen vor allem kubanische Leibwächter verantwortlich gewesen seien. "Viele Kubaner wurden gestern getötet, als sie versuchten, ihn zu beschützen", sagte US-Präsident Donald Trump. Das venezolanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem US-Einsatz "ein Großteil" von Maduros Sicherheitsteam getötet worden sei.
Michelle Ostwald
Russland warnt vor "Katastrophe" nach US-Aktion in Venezuela
Das russische Föderationsratsmitglied Alexei Puschkow warnt nach der US-Militäraktion in Venezuela vor einem Scheitern des Einsatzes. "Wird dieser 'Triumph' nicht in einer Katastrophe enden?", schreibt Puschkow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Er zieht dabei Vergleiche zu früheren US-Interventionen. Zuvor hatte der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, die Aktion als "rechtswidrig" verurteilt, aber zugleich anerkannt, dass US-Präsident Donald Trump konsequent US-Interessen verfolge.
Michelle Ostwald
Venezuelas Außenminister: Maduro bleibt Präsident
Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro bleibt trotz seiner Inhaftierung in den USA nach Einschätzung der Regierung in Caracas rechtmäßiger Präsident des südamerikanischen Landes.
"In Venezuela gibt es einen verfassungsmäßigen Präsidenten, Nicolás Maduro Moros, der zwar derzeit illegal festgehalten wird, aber weiterhin das Staatsoberhaupt in voller Ausübung seines Mandats ist", sagte Außenminister Yván Gil auf einer Krisensitzung der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (Celac) laut dem regierungsnahen Sender Telesur. "Trotz des Angriffs herrscht in Venezuela heute Frieden und Ruhe, die Institutionen funktionieren uneingeschränkt."
Michelle Ostwald
Dänemark verbittet sich Trumps Anspruch auf Grönland
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland haben einen erneut von US-Präsident Donald Trump geäußerten Gebietsanspruch auf Grönland deutlich zurückgewiesen. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen erklärte, die Vereinigten Staaten hätten "überhaupt kein Recht" einen Teil der dänischen Staatsgemeinschaft zu annektieren. Sie rief die USA dazu auf, "mit den Drohungen aufzuhören gegen einen historisch engen Verbündeten und gegen ein anderes Land und ein anderes Volk, das deutlich gesagt hat, dass es nicht zum Verkauf steht".
Die Regierungschefs von Schweden und Norwegen sowie Finnlands Präsident stellten sich öffentlich hinter Frederiksens Erklärung. Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store schrieb auf der Plattform X: "Grönland ist ein integraler Teil des Königreichs Dänemark. Norwegen steht in voller Solidarität an der Seite des Königreichs Dänemarks." Schwedens Ulf Kristersson teilte mit: "Nur Dänemark und Grönland haben das Recht, über Angelegenheiten, die Dänemark und Grönland betreffen, zu entscheiden." Er fügte hinzu: "Schweden steht voll und ganz hinter seinem Nachbarland."
Finnlands Präsident Alexander Stubb, dem ein besonderer Draht zum US-Präsidenten nachgesagt wird, schrieb: "Niemand entscheidet für Grönland und Dänemark außer Grönland und Dänemark selbst."
Dänemark, seine skandinavischen Nachbarländer und die USA sind allesamt Nato-Bündnispartner. Die jüngsten diplomatischen Verstimmungen schienen nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela zunächst von einem Social-Media-Beitrag ausgelöst worden zu sein. In einem Post auf X von Ex-Regierungsberaterin und Influencerin Katie Miller war eine Karte Grönlands in den Farben der US-Flagge zu sehen. Dazu schrieb sie in Großbuchstaben ein einziges Wort: "BALD". Katie Miller hat über ihren Mann, Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller, noch immer enge Beziehungen ins Weiße Haus.
Christian Helten
EU fordert Deeskalation in Venezuela
Die EU-Kommission und 26 der 27 EU-Staaten fordern alle Akteure im Venezuela-Konflikt zur Zurückhaltung auf. Alle Beteiligten müssten eine Eskalation vermeiden und eine friedliche Lösung sicherstellen, heißt es in einer Erklärung, die von allen EU-Mitgliedern mit Ausnahme Ungarns getragen wird und auch im Namen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas veröffentlicht wird. «Das Recht des venezolanischen Volkes, über seine Zukunft zu entscheiden, muss respektiert werden», schrieb Kallas in einem Post auf X.
Die EU stehe in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten sowie regionalen und internationalen Partnern, damit unter der Führung der Venezolaner eine verhandelte, demokratische, inklusive und friedliche Lösung der Krise gefunden werden könne, heißt es in dem Post.
Dominik Fürst
UN-Sicherheitsrat tagt am Montag zu US-Angriff auf Venezuela
Der UN-Sicherheitsrat hat nach dem US-Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro eine Sondersitzung für Montag einberufen. Die Sitzung zu Venezuela ist für 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) angesetzt, wie aus einer Übersicht des UN-Sicherheitsrates hervorgeht.
Die Regierung in Caracas hatte zuvor die Sondersitzung beantragt. Die Attacke stelle einen Verstoß gegen die UN-Charta dar und gefährde den Frieden in der Region und der ganzen Welt, hieß es in einem Schreiben des Außenministeriums an den ständigen Vertreter Somalias bei den Vereinten Nationen, der im Januar dem Weltsicherheitsrat vorsteht. Der UN-Sicherheitsrat solle die Aggression verurteilen und die Einstellung der Angriffe fordern. Russland und China unterstützten die Forderung nach einer Sitzung.
Katja Guttmann
Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin
US-Präsident Donald Trump droht der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez. Sie könne einen höheren Preis als der gefangen genommene Präsident Nicolás Maduro zahlen, "wenn sie nicht das Richtige tut", sagt Trump in einem Interview mit der Zeitschrift The Atlantic. Rodríguez hat Maduros Amtsgeschäfte übernommen und betont, Maduro sei weiterhin Präsident des Landes. Sie hat Trumps Behauptungen widersprochen, sie sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten. Rodríguez ist zugleich Ölministerin und gilt aufgrund ihrer Kontakte und ihrer Erfahrung als eine zentrale und pragmatische Führungsfigur in Venezuela.
Trump sagte dem Magazin zudem, auch andere Länder könnten Ziel einer US-Intervention werden. "Wir brauchen Grönland, absolut", sagte er und bekräftigte damit seine früheren Äußerungen. Die Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, Katie Miller, hatte nach der Militäraktion in Venezuela eine Karte Grönlands in US-Farben mit dem Wort "Soon" ("Bald") gepostet.
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wies Trumps Worte zurück. "Es ergibt absolut keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass die USA Grönland übernehmen müssten. Die USA haben kein Recht, eines der drei Länder des dänischen Königreichs zu annektieren", teilte Frederiksen in einer per E-Mail versandten Erklärung mit. Dänemark besteht aus dem Gebiet an Nord- und Ostsee sowie den autonom verwalteten Atlantik-Inseln Grönland und Färöer.
"Ich fordere die USA daher dringend auf, die Drohungen gegen einen historisch engen Verbündeten und gegen ein anderes Land und ein anderes Volk einzustellen, die sehr deutlich gesagt haben, dass sie nicht zum Verkauf stehen", erklärte die dänische Ministerpräsidentin weiter.
Dominik Fürst
Wie Rubio den Angriff auf Venezuela rechtfertigt
Für den US-Angriff auf Venezuela ist nach Darstellung von US-Außenminister Marco Rubio keine Zustimmung des Kongresses vonnöten gewesen. „Sie war nicht erforderlich, weil es sich nicht um eine Invasion handelte. Wir haben kein Land besetzt. Es war eine Festnahme“, sagte er im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC News. Maduro sei von Einheiten der US-Bundespolizei FBI festgenommen worden.
Zudem seien ihm seine Rechte vorgelesen und er dann außer Landes gebracht worden, führte Rubio aus. Das US-Parlament werde außerdem bei weiteren US-Aktivitäten in Venezuela und in der Region nur dann einbezogen, wenn diese Pläne auch die Zustimmung des Kongresses erforderten. „Ansonsten wird der Kongress lediglich benachrichtigt“, sagte er.
Gemäß Verfassung ist der US-Präsident zwar Oberbefehlshaber der Streitkräfte, allerdings kann nur der Kongress offiziell einen Krieg erklären. In der Praxis haben nur wenige Präsidenten diesen Weg gewählt - öfter entschieden sie sich für andere rechtliche Instrumente, durch die sie auch ohne formelle Kriegserklärung Militäreinsätze befehlen konnten.
Christian Helten
Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Vladimir Padrino, der Verteidigungsminister des Landes, stellte sich hinter sie als Übergangspräsidentin. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäß die Führung des Landes, sagte er in einem TV-Statement. Das Militär unterstütze ihre Ernennung zur vorübergehenden Staatschefin.
Der Oberste Gerichtshof hatte bereits am Samstag angeordnet, dass Rodríguez die Geschäfte übernehmen soll. Venezuelas Verfassung sieht vor, dass die Vizepräsidentin bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt. Weiter sagte er, die Streitkräfte des Landes seien landesweit aktiviert worden, um die Souveränität zu garantieren.
Padrino gab außerdem weitere Details der US-Militäroperation in Venezuela bekannt. Er sagte, bei der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro in der Nacht zum Samstag sei ein großer Teil von dessen Sicherheitsteam getötet worden. Eine genaue Zahl nannte er nicht.
Christian Helten
Rubio: Öl-„Quarantäne“ als Druckmittel gegen Venezuela
US-Außenminister Marco Rubio erklärt, dass die Vereinigten Staaten eine Öl-„Quarantäne“ nutzen würden, um ihre Interessen gegenüber den neuen Führern Venezuelas nach der Absetzung von Präsident Nicolás Maduro durchzusetzen. In der Sendung „Face the Nation“ des Fernsehsenders CBS sagte er, man werde US-Sanktionen unterliegende Öltransporte beschlagnahmen. Das sei „ein enormes Druckmittel“ für die USA, um Veränderungen in Venezuela voranzutreiben, fügte er hinzu.
US-Truppen in der Region seien „in der Lage, nicht nur Drogenboote zu stoppen, sondern auch jedes dieser sanktionierten Schiffe, die ein- und ausfahren“, sagte Rubio. So könne man diesen Teil der Einnahmequellen des Regimes lähmen.
Rubio geht davon aus, dass ein weltweiter Mangel an Schweröl diesen Übergang begünstigen könnte. Er sei "ziemlich sicher, dass es ein großes Interesse von westlichen Unternehmen geben wird“, sagte Rubio in der ABC-Sendung „This Week“. „Nicht-russische, nicht-chinesische Unternehmen werden sehr interessiert sein. Unsere Raffinerien an der Golfküste der Vereinigten Staaten sind die besten, wenn es darum geht, dieses Schweröl zu verarbeiten.“
Der Frage, wann Venezuela möglicherweise Wahlen im Rahmen eines demokratischen Übergangs abhalten könnte, wich Rubio aus. „Diese Dinge brauchen Zeit – es ist ein Prozess“, sagte er, ohne weiter ins Detail zu gehen: „Wir werden bewerten, was sie tun, nicht was sie öffentlich sagen.“
Die Blockade werde bestehen bleiben, bis man Veränderungen sehe, die den nationalen Interessen der Vereinigten Staaten dienen und "eine bessere Zukunft für das venezolanische Volk ermöglichen".
Dominik Fürst
Medwedew: Trumps Vorgehen ist rechtswidrig, aber konsequent
Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates und frühere Präsident, Dmitri Medwedew, hat das Vorgehen der USA in Venezuela als rechtswidrig, aber konsequent bezeichnet. Donald Trump und seine Leute "verteidigen die nationalen Interessen ihres Landes recht hart", sagte Medwedew der Nachrichtenagentur Tass.
Trump scheine die Kontrolle über die Ölvorräte Venezuelas anzustreben. "Die Hauptmotivation von Uncle Sam war schon immer einfach – die Rohstoffe anderer Leute." Wären solche Maßnahmen gegen ein stärkeres Land ergriffen worden, würden sie als kriegerischer Akt betrachtet werden.
Russland gehört wie China und Iran zu Venezuelas Verbündeten. Moskau forderte deshalb die USA auf, ihre Position zu überdenken und Nicolás Maduro, den „rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes", und seine Ehefrau freizulassen, wie das Außenministerium mitteilte.
Lilith Volkert
Berichterstattung der SZ zum US-Angriff auf Venezuela
- Wie geht es jetzt in Venezuela weiter? Ein denkwürdiger Auftritt von Donald Trump nährt den Verdacht, dass die USA dafür keinen konkreten Plan haben, analysiert Benedikt Peters.
- Die Bundesregierung sollte die amerikanische Militäraktion als Bruch internationalen Rechts verurteilen. Das fordert der Völkerrechtler Christoph Safferling im Interview mit Ronen Steinke.
- Henrike Roßbach zeigt in ihrem Kommentar Verständnis für die zurückhaltende Reaktion von Friedrich Merz: Dem Bundeskanzler bleibe nicht viel anderes übrig.
- Mit dem Angriff auf Venezuela will Donald Trump eine neue Weltordnung installieren, schreibt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in seinem Gastbeitrag.
- Weltweit kritisieren Medien den Militäreinsatz der USA. Viele befürchten, dass sich autoritäre Regimes ein Beispiel daran nehmen können. Die Presseschau.
- Das Weiße Haus zeigt Nicolás Maduro nach seiner Gefangennahme – mit Mütze, Schlappen und Socken.
Annette Reuther
Grüne kritisieren Merz-Reaktion
Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Reaktion von Kanzler Friedrich Merz auf das Vorgehen der USA in Venezuela kritisiert. „Der Einsatz der USA ist völkerrechtswidrig. Was hindert den Bundeskanzler daran, dies klar zu benennen?“, sagte sie. Dass Merz sich nach langem Zögern letztendlich nur zu wenigen, relativierenden Sätzen habe durchringen können, sei ein großes Problem. „Abtauchen ist in dieser Situation eine fatale Strategie, Herr Merz.“
Merz hatte am Samstagabend deutlich gemacht, dass er den US-Angriff auf Venezuela noch nicht juristisch bewerten will. „Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit“, teilte er mit.
Lilith Volkert
"Bald"-Tweet verstärkt Sorge um Grönland
Katie Miller, die Frau von Donald Trumps Vizestabschef, hat mit einer Nachricht auf der Plattform X für Aufsehen gesorgt. Sie postete am Samstagabend Ortszeit eine Landkarte von Grönland in den Farben der US-Flagge, dazu schrieb sie in Großbuchstaben „SOON“ – bald. Ihr Mann Stephen Miller ist einer der wichtigsten Berater des US-Präsidenten. Dieser hat seit seiner Amtseinführung immer wieder davon gesprochen, dass er Grönland übernehmen will, das zu Dänemark gehört. Kurz vor Weihnachten hat Trump einen Sonderbeauftragten eingesetzt, der das rohstoffreiche Territorium zu einem Teil der USA machen soll.
Linus Freymark
Exil-Venezolaner feiern auch in Deutschland Maduros Absetzung
In zahlreichen deutschen Städten feiern Exil-Venezolaner an diesem Sonntag die Absetzung von Machthaber Nicolás Maduro und demonstrieren für die Demokratisierung ihres Heimatlandes. Die Kundgebungen der venezolanischen Diaspora finden unter anderem in München, Hamburg, Heidelberg, Köln, Leipzig und Hannover statt.
Die venezolanische Diaspora ist auf nationaler wie lokaler Ebene organisiert und versteht sich als Interessenvertretung für in Deutschland lebende Venezolanerinnen und Venezolaner. In der Community sei die Freude über die Absetzung Maduros groß, sagte Mitkoordinatorin Luisa Ramirez der SZ. Denn die meisten ihrer Landsleute hätten ihr Heimatland aus politischen Gründen verlassen, weil sie Repressionen des Regimes ausgesetzt waren. Nun hoffen viele auf eine Demokratisierung Venezuelas.
