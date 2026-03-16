Trump spricht von „Übernahme“ Kubas

US-Präsident Donald Trump hat unter dem Eindruck der Spannungen zwischen den USA und Kuba von einer „Übernahme“ des sozialistischen Landes gesprochen. Er glaube, dass er „die Ehre haben werde“, Kuba zu übernehmen, sagte der Republikaner vor Journalisten im Weißen Haus. In irgendeiner Form - ob er das Land „befreie oder übernehme“. Er könnte mit Kuba alles machen, was er wolle. Konkreter wurde Trump nicht. Kuba sei „ein gescheiterter Staat". "Sie haben kein Geld, sie haben kein Öl, sie haben gar nichts. Sie haben schönes Land.“ Und: „Es ist eine wunderschöne Insel.“



Die wirtschaftlich schwer angeschlagene Karibikinsel steht unter erhöhtem Druck aus Washington. Trump hatte Kubas Zugang zu Öl durch eine Blockade und Zolldrohungen gegen Öllieferanten weitgehend gestoppt. Am Sonntag hatte der US-Präsident eine baldige Einigung mit Kuba oder andere Maßnahmen in Aussicht gestellt. „Kuba will auch einen Deal machen, ​und ich denke, wir werden ziemlich bald entweder einen Deal machen oder ⁠tun, was auch immer wir tun müssen.“ Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hatte am Freitag erklärt, sein Land habe Gespräche mit den USA aufgenommen.



Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro 1959 angespannt. Unter Trump übte die US-Regierung erhöhten Druck aus - besonders nach dem Coup der USA in Venezuela, dort wurde im Januar der autoritäre Präsident Nicolás Maduro in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen. Damit brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg. Venezuela hatte Kuba vor allem mit Öl beliefert. Kuba und die USA führen zugleich miteinander formelle Gespräche, wie beide Seiten bestätigten. Kürzlich hatte Trump gesagt: „Kuba befindet sich in den letzten Augenblicken seines bisherigen Bestehens. Es wird ein neues Leben beginnen.“