Trump spricht von neuen Zöllen – konkreter als bisher wird er nicht

Trump sagt: Am 2. April sollen neue Zölle in Kraft treten. Was auch immer andere Länder an Zöllen verlangen, würden die USA von diesem Tag an ebenfalls verlangen. Der Plan dazu war bereits zuvor bekannt, die Aufschläge dürften auch die EU treffen. Konkreter wird der Präsident dazu vor dem Kongress nicht. Er wiederholt nur, was er so oder so ähnlich bereits mehrfach gesagt hatte: „Wir wurden jahrzehntelang von fast allen Ländern der Welt abgezockt, und das werden wir nicht länger hinnehmen." Und weiter: „Jetzt sind wir dran.“



Zu Mexiko und Kanada, wo gerade erste neue Zölle in Kraft getreten sind, sagt er: Man habe große Defizite, vor allem aber hätten die Länder zugelassen, dass die Droge Fentanyl ins Land gelassen worden sei – mit zahlreichen Toten als Folge. Die neuen Zölle würden der US-Autoindustrie einen „Boom“ bescheren, so Trump. Dagegen warnten US-Autohersteller vor höheren Preisen wegen der Aufschläge für die Nachbarländer.



Mehr als eine Stunde hat Trump bisher gesprochen, um die Ukraine und die Zukunft des Gazastreifens ging es bisher nicht. Dafür fordert er die Abgeordneten auf, das Förderprogramm für Chiphersteller zu streichen – das Geld solle stattdessen zur Schuldentilgung verwendet werden.