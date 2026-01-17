Trump droht im Streit um Grönland mit Zöllen, EU erwägt Handelsabkommen mit USA zu blockieren

Im Streit um Grönland übt US-Präsident Donald Trump weiter Druck aus. „Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen ‌Staaten verhängen, die bei Grönland nicht mitziehen, denn wir brauchen Grönland ​für ⁠die nationale Sicherheit“, ‌sagte er im Weißen Haus. Konkreter wurde er nicht. Zuvor hatte Trump darüber gesprochen, wie er europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich in anderen Zusammenhängen mit Zöllen gedroht hatte, um seine Interessen durchzusetzen.



Trump ​hat wiederholt ‍erklärt, dass er Grönland ‌in die USA einverleiben möchte und schließt auch einen Militäreinsatz nicht aus. Die an Rohstoffen reiche Insel ist ⁠ein ​autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato. Deutschland hat auf ‍Bitten Dänemarks gemeinsam mit anderen ‌Nationen Soldaten nach Grönland entsandt.



Das Europäische Parlament erwägt, das Handelsabkommen mit den USA an Trumps Rückzug von seinen Grönland-Drohungen zu knüpfen. „Es ist klar, dass die nationale Souveränität jedes Landes von allen Partnern des Handelsabkommens respektiert werden muss“, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlaments, Bernd Lange.



Das EU-US-Handelsabkommen, das US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen Sommer ausgehandelt hatten, ist zwar bereits teilweise umgesetzt, benötigt aber formal noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Wegen des Streits über Grönland wird dort nun über eine Verschiebung der für Ende Januar geplanten Abstimmung diskutiert. Dabei sind die politischen Fraktionen uneinig, wie aus mit den Gesprächen vertrauten Kreisen zu hören ist. Während Parteien der Mitte-Rechts-Fraktion überwiegend dafür sind, wie geplant fortzufahren, plädieren linke Fraktionen allgemein für eine Verzögerung.



Das Handelsabkommen legt für die meisten EU-Waren einen Zollsatz von 15 Prozent fest, im Gegenzug für die Zusage Brüssels, die Zölle auf US-Industriegüter und einige landwirtschaftliche Produkte abzuschaffen. Von der Leyen schloss dieses Abkommen in der Hoffnung, einen ausgewachsenen Handelskrieg mit Trump zu vermeiden.