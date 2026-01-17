Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Viktoria Spinrad
US-Justizministerium ermittelt gegen Gouverneur von Minnesota und Bürgermeister von Minneapolis
In einer außergewöhnlichen Eskalation hat das US-Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen gegen den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, und den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, eingeleitet, wie verschiedene US-Medien berichten. Eine Anklagejury hat demnach bereits Vorladungen für beide Demokraten erlassen wegen des Vorwurfs der Behinderung von Bundesbeamten. Die Ermittlungen basieren auf einem Bundesgesetz, das es unter Strafe stellt, wenn zwei oder mehr Personen sich verschwören, um Bundesbeamte durch "Gewalt, Einschüchterung oder Drohungen" an ihrer Arbeit zu hindern.
Hintergrund der beispiellosen Ermittlungen sind die anhaltenden Proteste in Minneapolis gegen ICE-Razzien und die scharfe Kritik beider Politiker an den Bundeseinsätzen. Bürgermeister Frey hatte öffentlich emotional erklärt, ICE-Beamte sollten aus Minneapolis verschwinden, während Walz die Bewohner dazu aufrief, ICE-Agenten zu verfolgen und zu filmen. Die Spannungen eskalierten nach dem tödlichen Schuss eines ICE-Beamten auf eine Frau in der vergangenen Woche und einem weiteren Vorfall, bei dem ein Bundesbeamter einen Mann verletzte.
Walz, der 2024 als Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten antrat, bezeichnete die Ermittlungen als "gefährliche, autoritäre Taktik" und Instrumentalisierung des Justizsystems. Die Washington Post berichtet, dass solche Vorladungen gegen hochrangige Politiker "ohne jüngsten Präzedenzfall" seien. Die Ermittlungen sind Teil der breiteren Strategie der Trump-Regierung, gegen Bundes- und Kommunalpolitiker vorzugehen, die sich den teils martialischen ICE-Einsätzen zur Festnahme und Abschiebung von Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere widersetzen.
Philipp Saul
Trump: Derzeit kein Grund für Militäreinsatz in Minneapolis
US-Präsident Donald Trump sieht derzeit keinen Grund, im Bundesstaat Minnesota nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Bundesbeamten das Militär einzusetzen. Erst am Donnerstag hatte Trump damit auf Basis des mehr als 200 Jahre alten Gesetzes Insurrection Act gedroht. Vor Journalisten am Weißen Haus bekräftigte Trump abermals, dass er bei Bedarf auf das Gesetz zurückgreifen würde. „Ich denke nicht, dass es derzeit irgendeinen Grund gibt, es zu nutzen“, schränkte er zugleich ein.
Das Gesetz erlaubt dem US-Präsidenten im Ausnahmefall, das Militär im Inland einzusetzen, um Aufstände niederzuschlagen und sich an Strafverfolgungsmaßnahmen zu beteiligen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt. Bereits als im Sommer in Los Angeles gegen seine Migrationspolitik protestiert wurde und Trump Tausende Soldaten in die Westküstenmetropole schickte, schloss er nicht aus, das Gesetz anzuwenden.
In Minnesota gibt es Proteste gegen breit angelegte Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE. Sie sucht nach Personen, die sich ohne rechtmäßige Papiere in den USA aufhalten, um sie abzuschieben. Dabei geht sie Berichten zufolge zum Teil mit übermäßiger Härte vor und nimmt auch US-Bürger ins Visier. Für Kritik und eine noch angespanntere Lage sorgten tödliche Schüsse auf eine Frau in Minneapolis. Nach offizieller Darstellung lenkte sie ihr Auto in Richtung eines ICE-Beamten. Videos erwecken eher den Eindruck, dass er auf sie schoss, während ihr Auto an ihm vorbeifuhr.
Philipp Saul
Trump droht im Streit um Grönland mit Zöllen, EU erwägt Handelsabkommen mit USA zu blockieren
Im Streit um Grönland übt US-Präsident Donald Trump weiter Druck aus. „Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen Staaten verhängen, die bei Grönland nicht mitziehen, denn wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit“, sagte er im Weißen Haus. Konkreter wurde er nicht. Zuvor hatte Trump darüber gesprochen, wie er europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich in anderen Zusammenhängen mit Zöllen gedroht hatte, um seine Interessen durchzusetzen.
Trump hat wiederholt erklärt, dass er Grönland in die USA einverleiben möchte und schließt auch einen Militäreinsatz nicht aus. Die an Rohstoffen reiche Insel ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato. Deutschland hat auf Bitten Dänemarks gemeinsam mit anderen Nationen Soldaten nach Grönland entsandt.
Das Europäische Parlament erwägt, das Handelsabkommen mit den USA an Trumps Rückzug von seinen Grönland-Drohungen zu knüpfen. „Es ist klar, dass die nationale Souveränität jedes Landes von allen Partnern des Handelsabkommens respektiert werden muss“, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlaments, Bernd Lange.
Das EU-US-Handelsabkommen, das US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen Sommer ausgehandelt hatten, ist zwar bereits teilweise umgesetzt, benötigt aber formal noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Wegen des Streits über Grönland wird dort nun über eine Verschiebung der für Ende Januar geplanten Abstimmung diskutiert. Dabei sind die politischen Fraktionen uneinig, wie aus mit den Gesprächen vertrauten Kreisen zu hören ist. Während Parteien der Mitte-Rechts-Fraktion überwiegend dafür sind, wie geplant fortzufahren, plädieren linke Fraktionen allgemein für eine Verzögerung.
Das Handelsabkommen legt für die meisten EU-Waren einen Zollsatz von 15 Prozent fest, im Gegenzug für die Zusage Brüssels, die Zölle auf US-Industriegüter und einige landwirtschaftliche Produkte abzuschaffen. Von der Leyen schloss dieses Abkommen in der Hoffnung, einen ausgewachsenen Handelskrieg mit Trump zu vermeiden.
Philipp Saul
Berichte: CIA-Chef hat Venezuelas Präsidentin getroffen
CIA-Chef John Ratcliffe hat Medienberichten zufolge Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez getroffen. Ziel des Treffens in Caracas am Donnerstag sei aus US-Sicht gewesen, ein Zeichen des Vertrauens und für Zusammenarbeit zwischen den beiden Regierungen zu senden, berichteten der Sender CNN und die New York Times unter Berufung auf US-Beamte.
Die Begegnung wird von Beobachtern auch als weiteres Signal dafür gewertet, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump eine von Rodríguez geführte Regierung in Venezuela zumindest kurzfristig als beste Option sieht, um Stabilität in dem südamerikanischen Land zu gewährleisten. Nach Angaben der New York Times ist Ratcliffe der ranghöchste US-Beamte, der Venezuela seit dem US-Angriff auf das Land und der Entmachtung und Gefangennahme des autoritär regierenden Staatschefs Nicolás Maduro besucht hat.
Das Treffen habe auf Anweisung von US-Präsident Trump stattgefunden, um „die Botschaft zu überbringen, dass die Vereinigten Staaten sich auf eine verbesserte Arbeitsbeziehung freuen“, zitiert die Zeitung einen namentlich nicht genannten US-Beamten. Themen waren demnach unter anderem Zusammenarbeit bei Geheimdienstinformationen und wirtschaftliche Stabilität.
Trump hatte sich jüngst zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. Nach einem Telefonat mit Rodríguez nannte er sie eine großartige Person. Gleichzeitig empfing Trump am Donnerstag aber auch die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado im Weißen Haus, die um ihre künftige Rolle in Venezuela kämpft. Sie würde nach eigenen Angaben gerne Präsidentin werden, allerdings hat sie offenbar nicht den Rückhalt Trumps.
Leopold Zaak
Italiens Verteidigungsminister spottet über Soldaten europäischer Partner in Grönland
Das Nato-Gründungsmitglied Italien will keine Soldaten für eine Erkundungsmission mit anderen europäischen Partnerstaaten in Grönland abstellen. Verteidigungsminister Guido Crosetto spottete über die Partnerstaaten, die ihrerseits Soldaten auf die Insel entsendet haben. Crosetto, der Melonis Rechtspartei Fratelli d'Italia angehört, sagte zu der Erkundungsmission unter dänischer Leitung: „Ich frage mich, was sie dort tun sollen. Einen Ausflug machen? 15 Italiener, 15 Franzosen, 15 Deutsche: Das klingt für mich wie der Anfang eines Witzes. Ich bin dafür, eine Welt, die bereits zu sehr zersplittert ist, zu erweitern und nicht in Nationen aufzuteilen.“ Dabei müsse stets im Sinne der Nato und der Vereinten Nationen gedacht werden.
Das Erkundungsteam der Bundeswehr mit 15 Soldaten soll am frühen Abend auf der weltgrößten Insel eintreffen. Auch Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Finnland schicken dazu Teams. Italiens Ministerpräsidentin Meloni, die sich derzeit in Japan aufhält, bezeichnete die Region in einem Vorwort für die Arktis-Strategie als „wichtig für das globale Gleichgewicht“. Italien wolle die Arktis als „Gebiet des Friedens, der Zusammenarbeit und des Wohlstands“, basierend auf den Grundlagen des Völkerrechts. Meloni pflegt zu Trump ein engeres Verhältnis als andere europäische Staats- und Regierungschefs.
Dimitri Taube
US-Parlamentarier sichern Dänemark und Grönland nach Trumps Drohungen Unterstützung zu
Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons sollte am Freitag in Kopenhagen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und ihrem grönländischen Amtskollegen Jens-Frederik Nielsen zusammentreffen.
„In einer Zeit zunehmender internationaler Instabilität müssen wir uns unseren Verbündeten annähern und sie nicht vergraulen“, hatte Senator Coons Anfang der Woche erklärt. Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen sagte, die Rhetorik zu einer Übernahme Grönlands untergrabe die Nato und spiele Russland und China in die Hände. „Ich weiß, dass es hier in Dänemark und in Grönland echte, tiefe Besorgnis gibt“, sagte sie. „Aber ich glaube, dass sich vernünftigere Köpfe durchsetzen werden.“
Der Delegation gehören zwar überwiegend Demokraten an, aber auch die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Lisa Murkowski sind dabei.
Dimitri Taube
Trump dankt Machado für Friedensnobelpreismedaille
Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre Goldmedaille für den Friedensnobelpreis US-Präsident Donald Trump überreicht. Dies sei eine wundervolle Geste gegenseitigen Respekts, schrieb Trump nach dem Treffen in Washington auf der Plattform Truth Social. Das Nobelpreis-Institut hatte allerdings schon klargestellt, dass ein Nobelpreis nicht weitergereicht werden könne.
Trump erklärte: „María hat mir ihren Friedensnobelpreis für die Arbeit überreicht, die ich geleistet habe.“ Weiter sagte er: „Eine so wunderbare Geste gegenseitigen Respekts. Danke, María!“
Machado hatte ihre Auszeichnung bereits zuvor Trump gewidmet und angedeutet, ihm den Preis für seine Unterstützung des venezolanischen Volkes weitergeben zu wollen. Trump sagt schon seit Monaten immer wieder, dass er den Friedensnobelpreis verdient hätte. Vergangenes Jahr wurde aber Machado damit ausgezeichnet. Nobelpreis-Gewinner erhalten neben einer Urkunde auch eine goldene Medaille. Diese habe sie Trump gegeben, sagte Machado nach dem Treffen.
Doch trotz dieses Versuchs, sich bei Trump anzubiedern, arbeitet der US-Präsident nach dem Sturz von Venezuelas Diktator Nicolás Maduro nicht mit Machado zusammen, sondern mit der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez.
Dimitri Taube
Truppen in Grönland erwartet – USA zeigen sich unbeeindruckt
Die US-Regierung zeigt sich von der Ankunft von Soldaten aus Nato-Staaten in Grönland unbeeindruckt. „Ich glaube nicht, dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das irgendeinen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben“, sagte die Regierungssprecherin von Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, im Weißen Haus.
Mehrere Nato-Verbündete Dänemarks senden derzeit im Rahmen einer militärischen Erkundungsmission Soldaten auf die Arktisinsel. Es handelt sich bei der Erkundung unter der Führung Dänemarks nicht um eine Mission der Nato – die beteiligten Länder sind aber Mitgliedstaaten der Verteidigungsallianz.
Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Hoheitsgebiet des Nato-Mitglieds Dänemark. An der Mission beteiligt sich auch die Bundeswehr. Vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen startete am Donnerstag ein Transportflugzeug vom Typ A400M mit etwas mehr als einem Dutzend Soldaten an Bord. Nach einem Stopp in Dänemark sollen die Soldaten an diesem Freitag zusammen mit weiteren Partnern mit einem zivilen dänischen Flugzeug in Grönland eintreffen.
Unter anderem Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande schicken Soldaten. Einige sind Berichten zufolge bereits eingetroffen.
Dimitri Taube
Pistorius: Erwarte keine Übernahme von Grönland durch USA
Trotz Drohungen von US-Präsident Donald Trump geht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nicht von einer Annexion Grönlands aus. „Ich sehe nicht, dass es zu einer solchen Aktion kommt“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag dem ZDF. „Ich kann nicht in die Zukunft gucken und vielleicht werde ich eines Besseren oder Schlimmeren belehrt“, sagte er und mahnte zu mehr Gelassenheit. „Ich glaube, es ist falsch, sich permanent mit dem ‚Was wäre wenn‘ zu beschäftigen, sondern wir sollten einfach schlicht und ergreifend unsere Arbeit machen.“
Im Zusammenhang mit der Erkundungsmission deutscher Soldaten in Grönland sagte Pistorius, es gehe dabei um die Sicherheit Grönlands, dies sei nicht gegen die USA gerichtet. Diese hätten ohnehin einen Stützpunkt dort. Ob die Bundeswehr-Truppe später aufgestockt werde, hänge von einer entsprechenden Bitte Dänemarks und einer Entscheidung der Nato ab, sagte Pistorius. Er betonte, dass jegliche Maßnahmen gemeinsam mit den USA erfolgen müssten, da es sich um "gemeinsames Territorium" handle.
Angesprochen auf den Zeitpunkt der Entsendung der deutschen Soldaten sagte Pistorius in den ARD-„Tagesthemen“, dies sei „ein zeitlicher Zufall“. „Das ist ja schon deshalb Zufall, weil wir, als wir die Planung dafür aufgesetzt haben, noch gar nicht wissen konnten, dass das Gespräch am Mittwoch stattfindet und wie es ausgehen würde.“ An dem Tag war es zu einem weitgehend ergebnislosen Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gekommen.
Bislang sei man zu See unterwegs gewesen, erklärte Pistorius – jetzt gehe es um die Frage, wie an Land gemeinsam mit anderen Streitkräften der Nato geübt werden könne.
Amelie Schmidt
Trump droht mit Militäreinsatz gegen Protestierende in Minneapolis
Nach erneuten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Bundesbeamten in Minneapolis droht US-Präsident Donald Trump damit, das Militär gegen die Proteste einzusetzen. Er werde den sogenannten Insurrection Act nutzen, wenn sich die „korrupten Politiker“ des US-Bundesstaats Minnesota nicht an das Gesetz hielten und „die professionellen Agitatoren und Aufständischen“ nicht davon abhielten, „Patrioten“ der Einwanderungsbehörde ICE anzugreifen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
ICE-Beamte, die in vielen demokratischen Städten wegen ihrer Razzien gegen Migranten mit teils vermummten Beamten auf Widerstand stoßen, nahm er dabei einmal mehr in Schutz. Sie versuchten nur ihre Arbeit zu machen.
Das Gesetz erlaubt dem US-Präsidenten im Ausnahmefall, das Militär im Inland einzusetzen, um Aufstände niederzuschlagen und sich an Strafverfolgungsmaßnahmen zu beteiligen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt. Bereits als im Sommer in Los Angeles gegen seine Migrationspolitik protestiert wurde und Trump Tausende Soldaten in die Westküstenmetropole schickte, schloss er nicht aus, das Gesetz anzuwenden.
Eine Woche nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf eine Frau in einem Auto hatte ein Bundesbeamter in Minneapolis erneut einen Schuss abgegeben und damit einen Mann verletzt. Der Vorfall heizt die ohnehin angespannte Stimmung in der Stadt weiter an. US-Medien berichten von Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Strafverfolgungsbeamten, die über Stunden andauerten. Staats- und Kommunalpolitiker in Minnesota haben die Bundespräsenz dort scharf verurteilt und erklärt, sie habe in ihren Gemeinden verheerende Schäden angerichtet. Die Trump-Regierung verteidigt sie als notwendig, um illegal in den USA lebende Migranten abzuschieben.
Viktoria Spinrad
Machado überreicht Trump Friedensnobelpreis-Medaille – Trump unterstützt weiter Vizepräsidentin Rodríguez
Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado wirbt weiter mit einer Charmeoffensive um Trumps politische Unterstützung – allerdings mit wenig Erfolg. Nach dem Treffen mit US-Präsident Trump im Weißen Haus erklärte sie vor Journalisten, sie habe Trump bei ihrem Treffen ihre Friedensnobelpreis-Medaille übergeben. Der Preis sei eine Anerkennung für Trumps „einzigartiges Engagement“ für Venezuelas Freiheit. Ob Trump die Medaille annahm, war zunächst unklar.
Noch während des Treffens bekräftigte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt, dass Trump die Oppositionsführerin weiterhin nicht als erfolgversprechende Nachfolgerin des gestürzten Staatschefs Nicolás Maduro sehe. Die Frage, ob Trump es nach wie vor für schwierig für Machado halte, Venezuela zu führen, weil ihr die Unterstützung und der Respekt in dem Land fehlten, bejahte Leavitt bei einer Pressekonferenz.
Es handele sich dabei um eine „realistische Einschätzung“, die darauf basiere, was Trump von seinen Beratern und seinem nationalen Sicherheitsteam gelesen und gehört habe. Zum jetzigen Zeitpunkt habe sich seine Meinung nicht geändert, sagte Leavitt. Trump wolle Venezuela weiterhin auf dem Weg in die Demokratie sehen, inklusive von Neuwahlen, „eines Tages“.
Seit der Gefangennahme von Maduro unterstützt Trump die Vizepräsidentin Delcy Rodríguez. Diese sei ein „großartiger Mensch“, sagte Trump zuletzt. Analysten sehen seine klar verteilte Sympathie als Zeichen, dass die US-Regierung Stabilität über Demokratisierung stellt, während die Ölförderung wieder an Schwung gewinnen soll – zugunsten der USA.
Trump hatte sich zuvor schon mehrfach öffentlich dazu geäußert, dass er den Friedensnobelpreis bekommen wolle. Machado hatte den Preis im vergangenen Jahr für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes verliehen bekommen. Das Nobelkomitee hatte zuvor bereits klargestellt, dass der Friedensnobelpreis nicht auf andere Menschen übertragbar ist.
Anna Bolten
Trump empfängt Machado
Die venezolanische Oppositionschefin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat am Nachmittag (Ortszeit) US-Präsident Donald Trump in Washington besucht. Was besprochen wurde, wurde zunächst nicht bekannt. Von Trump gibt es nach dem Treffen keine unmittelbare Reaktion.
Fotos zeigen, wie Machado nach dem Treffen Menschen grüßt, die sich vor dem Weißen Haus versammelt haben. „Seid versichert, dass wir für die Freiheit Venezuelas auf Präsident Trump zählen können“, sagt sie ihren Anhängern.
Machado vor dem Weißen Haus nach ihrem Treffen mit Trump. Foto: Brendan Smialowski/ AFP
Machado umarmt einen ihrer Anhänger in Washington. Foto: Craig Hudson/ REUTERS
Machado galt als wichtige Figur im Widerstand gegen Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Sie versuchte zuletzt, Trump für sich zu gewinnen. Sie erklärte sich in einem Interview des US-Senders Fox News sogar bereit, ihren Friedensnobelpreis an ihn weiterzugeben oder mit ihm zu teilen. Das Nobelpreiskomitee erklärte dies allerdings für unzulässig.
Trump hatte sich nach der Gefangennahme von Maduro Anfang des Monats skeptisch über die Eignung der Oppositionsführerin als dessen Nachfolgerin geäußert. Aus seiner Sicht genieße sie weder die nötige Unterstützung noch den nötigen Respekt im Land, sagte er. Hinter dieser Aussage würde er immer noch stehen, bestätigte seine Sprecherin Leavitt während des Treffens mit Machado.
Im Anschluss an das Treffen mit Trump trifft sich Machado noch mit einer Gruppe von US-Senatoren im Kapitol.
Anna Bolten
USA von Erkundungsmission unbeeindruckt
Die US-Regierung hat sich im Grönland-Konflikt unbeeindruckt von der militärischen Erkundungsmission mehrerer Nato-Verbündeten Dänemarks auf der Arktisinsel gezeigt. „Ich glaube nicht, dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das irgendeinen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben“, sagte die Regierungssprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, vor Journalisten im Weißen Haus. Mehrere Nato-Verbündete Dänemarks senden Soldaten auf die Arktisinsel. An der Erkundungsmission beteiligt sich auch die Bundeswehr.
Anna Bolten
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Im Fall eines gewaltsamen Konflikts um Grönland könnten Deutschland und die anderen EU-Staaten auf Antrag Dänemarks hin Beistand leisten müssen. Das stellte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas nun klar, nachdem die in Washington geführten Krisengespräche zu Trumps Besitzanspruch auf Grönland gescheitert waren.
Grönland sei Teil des Hoheitsgebiets des Königreichs Dänemark und fiele daher grundsätzlich unter die gegenseitige Solidaritätsklausel in Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags, sagte die Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich betonte sie, dass sich die Frage einer Anwendung derzeit nicht stelle.
Zuvor waren EU-Vertreter der Frage lange ausgewichen, ob Dänemark im Fall einer gewaltsamen Einverleibung Grönlands durch die USA theoretisch den Beistand anderer Mitgliedstaaten anfordern könnten. Als Grund gilt unter anderem, dass die Grönländer 1982 in einem Referendum für den Austritt aus der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) gestimmt hatten. Zugleich ist Grönland aber weiterhin Teil des Königreichs Dänemark. Unter Juristen wird zum Teil auch die Auffassung vertreten, dass die Solidaritätsklausel vermutlich nicht für Grönland gilt.
In ihr heißt es konkret: „Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung (...).“ Artikel 42 Absatz 7 ist damit noch schärfer formuliert als Artikel 5 der Nato. Nach diesem liegt es im Ermessensspielraum der Bündnisstaaten, wie sie im Fall eines Angriffs Alliierten zu Hilfe kommen. Den Nato-Bündnisfall könnte Dänemark zudem ohnehin nicht ausrufen, weil dazu auch die USA zustimmen müssten.
Amelie Schmidt
USA bringen erneut Öltanker unter ihre Kontrolle
US-Einheiten haben erneut einen Öltanker in der Karibik unter ihre Kontrolle gebracht. Sie hätten vor Tagesanbruch den Tanker „Veronica“ beschlagnahmt, teilte das für die Region zuständige Südkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem schrieb, dass es sich dabei um einen sanktionierten Tanker handele, der zuvor venezolanische Gewässer durchquert und dabei gegen eine Blockade des US-Präsidenten Trumps verstoßen habe. Laut Southcom verlief der Einsatz „ohne Zwischenfälle“.
Die USA haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere Tanker unter ihre Kontrolle gebracht. Zuvor hatte Trump angekündigt, eine „vollständige und komplette Blockade aller sanktionierter Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela“ zu verhängen. Seine Begründung: Das südamerikanische Land habe Öl, Land und andere Vermögenswerte von den USA gestohlen – diese müssten zurückgegeben werden. In dem Post von Southcom zu der jüngsten Beschlagnahmung hieß es nun: „Das einzige Öl, das Venezuela verlässt, wird Öl sein, das ordnungsgemäß und rechtmäßig koordiniert wird.“
Trump zeigt sich bislang mit der aktuellen Führung Venezuelas unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez zufrieden. Er habe am Mittwoch ein langes Telefonat mit ihr gehabt und nannte sie eine großartige Person.
