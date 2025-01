Trump-Anhänger bereiten sich auf Amtsantritt vor

An diesem Montag tritt Donald Trump sein Amt als Präsident an. In der Hauptstadt Washington stimmen sich zahlreiche seiner Unterstützer darauf ein, manche Fans tragen T-Shirts und Leggings mit seinem Gesicht. Viele von ihnen kommen bereits am Sonntag zusammen, weil Trump am Vorabend der Amtsübernahme in der Hauptstadt auftritt. In der Capital One Arena verspricht er eine Ära "von Stärke und Wohlstand", spricht davon, das "Land zurückzuerobern“.



Andernorts gibt es Proteste gegen den Republikaner und seine Pläne. In San Francisco, traditionell demokratisch geprägt, aber auch in Mexiko nahe der US-Grenze nehmen Dutzende Menschen an Protesten teil. Ein Einblick: