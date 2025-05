Trump droht mit Extra-Zoll auf iPhones, wenn Produktion nicht aus Indien in die USA verlagert wird

US-Präsident Donald Trump droht Apple mit Importzöllen in Höhe von 25 Prozent. Er habe Konzernchef Tim Cook schon vor langer Zeit darüber informiert, dass er erwarte, dass das Unternehmen iPhones, die in den USA verkauft würden, auch in den USA herstelle, „nicht in Indien oder sonst wo“, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. „Wenn das nicht der Fall ist, muss Apple einen Zoll von mindestens 25 Prozent an die USA zahlen.“



Trump drängt Apple seit Längerem dazu, die Produktion seines wichtigsten Produkts, des iPhones, zu verlagern. Experten rechnen damit, dass die Geräte dadurch dreimal so teuer würden. Apple hat in den vergangenen Jahrzehnten Lieferketten in Asien mit riesigen Fabriken vor allem in China aufgebaut; viel wird inzwischen auch in Indien und Vietnam gefertigt. Ein Auslöser dafür waren Lieferengpässe nach Covid-Lockdowns in China.



David Pfeifer, Südostasien-Korrespondent der SZ erläutert die Hintergründe des Streits zwischen Apple und der US-amerikanischen Regierung (SZ Plus):