Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
EU-Kommission will Zoll-Abkommen mit USA umsetzen
Cook verklagt Trump
USA wollen Dauer der Visa für Studierende und Journalisten begrenzen
Weißes Haus wirft offenbar Chefin der Gesundheitsbehörde raus
Dänemark bestellt US-Botschafter ein
Dominik Fürst
Trump entzieht Kamala Harris Secret-Service-Schutz
US-Präsident Donald Trump beendet den Schutz für die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris durch den Secret Service. Darüber berichten amerikanische Medien. Die Maßnahme tritt demnach am Montag in Kraft - wenige Wochen vor dem Start einer Lesetour zur Veröffentlichung eines Buches von Harris über den Wahlkampf im vergangenen Jahr.
Der Secret Service bewacht Vizepräsidenten normalerweise noch sechs Monate, nachdem diese aus dem Amt geschieden sind. Frühere Präsidenten werden bis zu ihrem Lebensende bewacht. Harris hatte als demokratische Kandidatin die Präsidentschaftswahl gegen Trump verloren und war im Januar aus dem Amt geschieden. Der Schutz hätte normalerweise im Juli geendet, der frühere Präsident Joe Biden habe ihn aber vorsorglich noch in seiner Amtszeit verlängern lassen, schreibt die New York Times.
Harris ist nicht die erste Person, deren Bewachung durch den Secret Service Trump beendet. Er hat das zu früheren Zeitpunkten bereits bei seinem früheren Sicherheitsberater John Bolton, seinem früheren Außenminister Mike Pompeo sowie bei Joe Bidens Kindern Hunter und Ashley veranlasst.
In den USA ist der Umbau der Republik in ein autoritäres System zu beobachten, kommentiert Peter Burghardt:
Michelle Ostwald
Trump-Beraterehepaar besetzt Spitzenposten in Genf
Nels Nordquist, ein wichtiger Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, verlässt das Weiße Haus und wechselt zur Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Genf. Dies berichten fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nordquist war stellvertretender Direktor für internationale Wirtschaft im Nationalen Wirtschaftsrat des Weißen Hauses. In dieser Funktion spielte er eine Schlüsselrolle in der US-Sanktionspolitik und fungierte zudem als Chefunterhändler für die Gipfel der G-7- und G-20-Staatengruppen. Bei der ILO, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, soll er der neue stellvertretende Generaldirektor werden. Die USA sind mit ihren Beitragszahlungen an die ILO im Rückstand und blockierten zudem kürzlich die Akkreditierung des Gewerkschaftsbundes AFL-CIO bei der UN-Organisation.
Nordquists Wechsel fällt mit der Ernennung seiner Frau, Jennifer "DJ" Nordquist, auf einen Spitzenposten bei der ebenfalls in Genf ansässigen Welthandelsorganisation (WTO) zusammen. Sie war zuvor im Wirtschaftsberaterstab des Weißen Hauses tätig und wurde im vergangenen Monat zur stellvertretenden US-Generaldirektorin der WTO ernannt. Die Trump-Regierung hatte sich in der Vergangenheit wiederholt scharf kritisch zur WTO geäußert.
Michelle Ostwald
US-Kriegsschiffe in der Südkaribik - diplomatische Krise mit Venezuela
Die massive Präsenz von US-Kriegsschiffen in der Karibik führt zu wachsenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Die US-Regierung begründet den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen. Ein US-Vertreter sagte, sieben US-Kriegsschiffe sowie ein Atom-U-Boot befänden sich in der Region oder würden dort in der kommenden Woche erwartet. Venezuela beschwerte sich daraufhin bei UN-Generalsekretär Antonio Guterres und warf Washington einen Verstoß gegen die UN-Charta vor. Es handele sich um eine "massive Propaganda-Operation", um eine Militärintervention zu rechtfertigen, sagte der venezolanische UN-Botschafter Samuel Moncada der Agentur zufolge.
Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Donald Trump sei bereit, "jedes Element amerikanischer Macht einzusetzen, um zu verhindern, dass Drogen in unser Land strömen". Der Kampf gegen Drogenkartelle ist ein zentrales Ziel der Trump-Regierung und Teil einer umfassenden Strategie, die Migration in die USA zu begrenzen. Im Februar hatte die US-Regierung das mexikanische Sinaloa-Kartell und die venezolanische kriminelle Vereinigung Tren de Aragua als globale Terrororganisationen eingestuft. Dies erlaubt den Einsatz des US-Militärs gegen sie.
Michelle Ostwald
Neue US-Zollregelungen für Paketsendungen treten in Kraft
Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister von diesem Freitag an für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen. Nach Ablauf der Frist werde die US-Zollbehörde CBP auf alle weltweiten Paketeinfuhren die normalen Zollsätze erheben. Laut dem Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, soll die Schließung dieses "Schlupflochs für tödliche Drogen" tausende amerikanische Leben retten. Zudem werde die Maßnahme dem US-Finanzministerium Zolleinnahmen von bis zu zehn Milliarden Dollar pro Jahr einbringen. Ausnahmen für vertrauenswürdige Partnerländer werde es nicht geben.
Katja Guttmann
EU-Kommission will Zoll-Abkommen mit USA umsetzen
Die EU hat die Voraussetzungen für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen Staaten geschaffen. Die zuständige EU-Kommission startete in Brüssel den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte. Über ihn sollen Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen. Außerdem soll die Zollbefreiung für Hummer aus den USA verlängert werden.
Die EU und die USA hatten vergangene Woche eine gemeinsame Erklärung auf Basis der in Schottland getroffenen Handelsvereinbarungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. In ihr ist festgehalten, dass die USA ihre Autozölle rückwirkend zum Monatsbeginn senken, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet.
Das Parlament und der Rat müssen nun die beiden Vorschläge im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens genehmigen, bevor die Zollsenkungen der EU in Kraft treten können.
Dominik Fürst
Cook verklagt Trump
Fed-Vorständin Lisa Cook verklagt Donald Trump im Streit um ihren Job. Der US-Präsident hatte Mitte der Woche angekündigt, sie zu feuern, weil sie angeblich in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Rechtlich unklar ist, ob Trump das überhaupt kann. Jedenfalls bräuchte er hinreichende Gründe.
Cook sagt nun, der Rauswurf sei "einmalig und illegal", wie unter anderem die New York Times berichtet. Ihre Anwälte haben demnach beim zuständigen Bundesgericht ihre sofortige Wiedereinsetzung verlangt. Ein Gerichtsverfahren mit großer Bedeutung für die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank dürfte die Folge sein.
Trump beschwört eine Staats- und eine Weltwirtschaftskrise herauf, kommentiert Claus Hulverscheidt:
Trump beschwört eine Staats- und eine Weltwirtschaftskrise herauf, kommentiert Claus Hulverscheidt:
Dominik Fürst
USA wollen Dauer der Visa für Studierende und Journalisten begrenzen
Die US-Regierung will die Gültigkeitsdauer der Visa für Studenten und Journalisten reduzieren. Sogenannte F-Visa, mit denen sich etwa ausländische Studierende in den USA aufhalten, sollen nur noch für maximal vier Jahre gelten, wie das US-Heimatschutzministerium mitteilte. Bisher erhalten Studierende ein Visum für die Dauer ihres akademischen Programms, das - etwa im Fall einer Promotion - auch fünf Jahre dauern kann.
Frühere Regierungen hätten zugelassen, dass sich Ausländer als "ewige Studenten" einen nahezu unbegrenzten Aufenthalt gesichert hätten, erklärte das Heimatschutzministerium. "Dies stellte Sicherheitsrisiken dar, kostete den Steuerzahler unzählige Dollar und benachteiligte US-Bürger." Die angestrebte Regel solle Missbrauch unterbinden und den Behörden ermöglichen, Visa-Inhaber besser im Blick zu behalten. Vertreter des US-Hochschulwesens kritisierten die vorgeschlagene Änderung umgehend.
Der Vorschlag von Präsident Donald Trumps Regierung sieht zudem vor, die Gültigkeit von Visa für Journalisten auf 240 Tage zu begrenzen - was einer radikalen Verkürzung gleichkäme. Die Visa sollen dann um bis zu 240 weitere Tage verlängert werden können, dürften aber insgesamt nicht länger gelten, als der journalistische Einsatz dauere. Verlängerungen müssten bei der US-Einwanderungsbehörde USCIS beantragt werden, was aufwendigere Überprüfungen nach sich ziehen würde. Zuletzt wurden etwa für Journalisten aus Deutschland Visa für eine Dauer von bis zu fünf Jahren ausgestellt.
Hans von der Hagen
Weißes Haus wirft offenbar Chefin der Gesundheitsbehörde raus
Susan Monarez ist nach Angaben der New York Times nicht mehr Leiterin des für die Infektionskontrollen zuständigen Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nach einem Streit mit Robert F. Kennedy Jr., der das US-Gesundheitsministerium führt, hatte Monarez zunächst über ihre Anwälte auf X erklärt, sie werde nicht zurücktreten. Sie hatte damit auf eine Ankündigung des Gesundheitsministeriums reagiert, wonach sie nicht mehr länger Chefin des CdC sei. Doch dann intervenierte dem NYT-Bericht zufolge das Weiße Haus und feuerte Monarez, die den Posten erst wenige Wochen innehatte.
Das Blatt zitiert einen Sprecher des Weißen Hauses mit dem Satz, dass Monarez offenkundig nicht bereit sei, die Agenda des Präsidenten, Amerika wieder gesund zu machen, zu unterstützen. Die Gründe für den Streit mit Kennedy Jr. wurden indes nicht deutlich. Die Anwälte deuteten lediglich an, es gehe um Entlassungen: Monarez habe sich geweigert, Gesundheitsexperten zu entlassen und sei dann selbst ins Visier geraten.
Die NYT schrieb, der Konflikt sei zu einem Zeitpunkt öffentlich geworden, an dem vier hochrangige CDC-Beamte offenbar aus Frustration über die Impfpolitik und Kennedys Führungsstil geschlossen gekündigt hätten. Monarez und der Minister seien uneinig über die Impfpolitik – das berichtete die US-Zeitung unter Berufung auf einen mit den Ereignissen vertrauten Regierungsbeamten.
Michelle Ostwald
USA verdoppeln Zölle auf Waren aus Indien – wegen russischem Öl
Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Zölle auf Importe aus Indien tritt in Kraft. Die US-Regierung begründet den Schritt mit Indiens Käufen von russischem Öl. Zu dem bestehenden Zoll von 25 Prozent kommt eine Strafabgabe in gleicher Höhe hinzu. Damit steigen die Abgaben auf bis zu 50 Prozent. Betroffen sind Waren wie Kleidung, Edelsteine, Schuhe und Möbel. Die hohen Zölle bedrohen nach Angaben von Experten vor allem kleinere Exportunternehmen und bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze in Indien.
Dominik Fürst
Dänemark bestellt US-Botschafter ein
Im Streit um die von US-Präsident Donald Trump beanspruchte Insel Grönland hat die dänische Regierung den Leiter der amerikanischen Botschaft in Kopenhagen einbestellt. Medien berichteten über verdeckte amerikanische Einflusskampagnen in Grönland. Ziel sei es, eine Abspaltung der Insel von Dänemark und einen Anschluss an die USA zu erreichen. "Uns ist bewusst, dass ausländische Akteure weiterhin Interesse an Grönland und seiner Stellung im Königreich Dänemark zeigen", erklärte Außenminister Lars Løkke Rasmussen. "Es ist daher nicht überraschend, wenn wir in der kommenden Zeit Versuche von außen erleben, die Zukunft des Königreichs zu beeinflussen."
Der öffentlich-rechtliche Sender DR meldete unter Berufung auf Insider, die dänische Regierung gehe davon aus, dass mindestens drei US-Staatsangehörige mit Verbindungen zur Trump-Regierung an verdeckter Einflussnahme in Grönland beteiligt gewesen seien. "Jeder Versuch, sich in die inneren Angelegenheiten des Königreichs einzumischen, ist selbstverständlich inakzeptabel", zitierte der Sender Rasmussen. "Vor diesem Hintergrund habe ich das Außenministerium gebeten, den amerikanischen Geschäftsträger zu einem Gespräch einzubestellen."
Grönlands Status innerhalb des dänischen Königreichs ist weitgehend autonom. Trump hat wiederholt erklärt, die USA wollten die rohstoffreiche und strategisch wichtig gelegene Arktis-Insel aus Gründen der nationalen und internationalen Sicherheit in Besitz nehmen. Er hat dafür den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen. Das Ansinnen des US-Präsidenten hat wiederholt für diplomatische Verstimmungen zwischen den beiden Nato-Verbündeten gesorgt. Es wird sowohl von der dänischen als auch der grönländischen Regierung strikt abgelehnt.
Patrick Wehner
US-Regierung verlangt von Oberstem Gericht Stopp von Auslandshilfen
Die Regierung von US-Präsident Trump hat im Streit um Auslandshilfen in Milliardenhöhe das Oberste Gericht des Landes angerufen. Das Justizministerium reichte am Dienstag (Ortszeit) einen Eilantrag bei dem mehrheitlich konservativ besetzten Gericht ein, um eine einstweilige Verfügung aufzuheben, die die Regierung zur Fortsetzung der Zahlungen zwingt. Ohne ein Eingreifen der Richter würde die Regierung dazu gezwungen, weiter Zahlungen zu leisten, „was die außenpolitischen Entscheidungen der Exekutive außer Kraft setzt“, hieß es in dem Antrag. Dabei gehe es um rund zwölf Milliarden Dollar, die bis zum 30. September ausgegeben werden müssten, da die Mittel sonst verfallen würden.
Trump hatte am 20. Januar, dem Tag seiner Amtseinführung für eine zweite Amtszeit, eine 90-tägige Aussetzung aller Auslandshilfen verfügt. Dagegen hatten zwei gemeinnützige Organisationen geklagt, die auf diese Mittel angewiesen sind. Ein Richter in der Hauptstadt Washington, D.C., hatte die Regierung daraufhin zur Zahlung verpflichtet. Zwar hatte ein Berufungsgericht Anfang August zugunsten der Regierung entschieden und erklärt, die Verfügung solle aufgehoben werden. Dennoch blieb sie vorerst in Kraft, da das gesamte Bundesberufungsgericht eine Aussetzung der Verfügung in der vergangenen Woche ablehnte. Die US-Regierung versucht zudem, die wichtigste US-Behörde für Auslandshilfe, USAID, zu entmachten.
Juri Auel
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington
Donald Trump hat angekündigt, in der Hauptstadt Washington für jeden begangenen Mord künftig die Todesstrafe anzustreben. Es handele sich um eine „sehr starke Präventivmaßnahme“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Damit versucht der US-Präsident, seine Kontrolle über die Stadt zu verstärken, nachdem er bereits die Nationalgarde dorthin entsandt hat. Washington wird von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert, Trump behauptet, es gebe dort einen Kriminalitätsnotstand. Die örtliche Polizei stellte er unter Bundeskontrolle.
Die Todesstrafe ist in den USA weiterhin auf Bundesebene, beim Militär und in 27 Bundesstaaten zulässig, wird jedoch nicht überall tatsächlich vollstreckt. In Washington wurde laut dem Death Penalty Information Center seit 1957 niemand mehr hingerichtet; 1981 schaffte der Stadtrat die Todesstrafe ab. Allerdings kann die Bundesregierung entscheiden, Verdächtige auf Bundesebene anzuklagen.
Trump hatte bereits vor seinem Amtsantritt erklärt, er werde das Justizministerium anweisen, die Todesstrafe konsequent zu verfolgen. Unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden waren Hinrichtungen auf Bundesebene ausgesetzt.
Wie der US-Präsident die Hauptstadt in den Würgegriff nimmt:
Dominik Fürst
Trump will Fed-Vorständin entlassen - sie macht weiter
US-Präsident Donald Trump greift in die Personalpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) ein. Fed-Gouverneurin Lisa Cook werde mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen, teilte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social mit. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe.
Ein Präsident kann per Gesetz Zentralbank-Gouverneure nur entlassen, wenn es hinreichende Gründe gibt. Cook machte deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. "Der Präsident gab an, mich 'mit Gründen' zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren - und er keine Vollmachten hat, dies zu tun", hieß es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma, die unter anderem Bloomberg und Axios verbreiteten. Sie werde weiter ihr Amt ausüben. Cook kann vor Gericht die Wiederherstellung ihres Mandats beantragen.
Schon vor Tagen hatte sich angedeutet, dass der US-Präsident Cook loswerden will. Auf eine Frage eines Journalisten, ob er sie feuern werde, hatte er gesagt: "Ja, ich werde sie feuern, wenn sie nicht zurücktritt." Cook war zuletzt wegen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien in die Schlagzeilen geraten. Der Chef der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde hatte sich in einem Brief an US-Justizministerin Pam Bondi gewandt und die Vorwürfe darin thematisiert.
Seit Monaten pocht Trump auf eine Senkung des Leitzinses - vergeblich. Die Notenbank zögert angesichts von Inflationssorgen - auch wegen Trumps Importzöllen. Trumps Rücktrittsforderungen an Fed-Chef Jerome Powell blieben erfolglos. Trumps Drohungen, ihn notfalls zu feuern, folgten bislang keine Taten.
Korrektur: In einem früheren Blogeintrag hieß es, der Fed-Vorstand entscheide über die Leitzinsen. Das ist falsch. Es ist der Offenmarktausschuss der Fed, der die Entscheidung trifft.
Patrick Wehner
Trump droht mehreren Ländern mit weiteren Zöllen
US-Präsident Donald Trump droht Staaten, die Digitalsteuern erheben, mit weiteren Zöllen. Sollten diese Länder die entsprechenden Gesetze nicht zurücknehmen, werde er "erhebliche zusätzliche Zölle" auf deren Exporte erheben, schrieb er auf Truth Social. Er behauptete, dass diese Gesetzgebungen darauf abzielten, amerikanische Technologie zu schädigen oder zu diskriminieren und dass sie Firmen aus China einen Freibrief erteilten. Er stellte deswegen auch Exportbeschränkungen für US-Technologie und Chips in Aussicht. Viele Länder, insbesondere in Europa, haben Steuern auf die Umsätze von Digitalkonzernen wie Google, Meta und Apple eingeführt.
Auch im Handelsstreit mit China schlug Trump wieder schärfere Töne an. Er drohte dem Land mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefere. "Sie müssen uns Magnete geben", sagte Trump bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung im Weißen Haus. Andernfalls müsse man "200 Prozent Zoll oder so etwas" erheben. Zugleich räumte er ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden. Dies wäre auch in Ordnung, wenn es sein müsste.
Seltene Erden sind Metalle, die für viele moderne Geräte gebraucht werden - etwa für Handys, Windräder, Elektroautos oder auch für Waffen. Besonders wichtig sind daraus hergestellte Magnete. China ist bei Förderung und Verarbeitung dieser Rohstoffe weltweit führend, die USA sind auf Importe angewiesen. Peking hatte im Handelskonflikt die Ausfuhr der Metalle und Magnete beschränkt.
Patrick Wehner
Trump will Rolle der Nationalgarde ausweiten
US-Präsident Donald Trump hat den Aufbau einer spezialisierten Einheit innerhalb der Nationalgarde angeordnet, die zur "Wahrung von Sicherheit und Ordnung" in Washington eingesetzt werden soll. Das Verteidigungsministerium müsse die Truppe umgehend aufstellen, ausbilden und ausrüsten, hieß es in dem Erlass. Zudem sollen landesweit Nationalgardisten für einen schnellen Einsatz gegen "zivile Unruhen" bereitstehen - einschließlich einer ständig verfügbaren Eingreiftruppe.
Neben weiteren Maßnahmen soll es außerdem ein Online-Portal geben, über das sich Bewerber mit Polizei- oder Militärexpertise bei Bundesbehörden melden können, um neue Spezialeinheiten zu verstärken.
Trump macht seit Wochen Stimmung gegen Städte, die von Demokraten regiert werden. Er behauptet, Kriminelle hätten Washington quasi überrannt. Die Hauptstadt bezeichnete er als "Rattenloch". Allerdings geben die Statistiken der Polizei keine Belege für einen Anstieg der Kriminalität her - sie weisen im Gegenteil einen Rückgang aus. Trumps Vorgehen ist hochumstritten und hat Proteste ausgelöst.
