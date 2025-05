Trump impliziert: China hat den ersten Schritt zu Verhandlungen gemacht

US-Präsident Donald Trump deutet an, dass China die bevorstehenden hochrangigen Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern in Genf initiiert habe. „China sagt, wir hätten den ersten Schritt gemacht? Nun, ich denke, sie sollten sich noch einmal ihre Unterlagen ansehen“, antwortet Trump auf die Frage eines Reporters bei der Vereidigung des neuen US-Botschafters in China im Weißen Haus.



Auf die Frage, ob er bereit sei, die US-Zölle auf chinesische Waren zu senken, um China zu Verhandlungen zu bewegen, antwortet Trump: „Nein“. „Wir haben im Handel mit China jährlich eine Billion Dollar verloren – sogar noch mehr“, sagt Trump. „Wissen Sie, was wir jetzt verlieren? Nichts. Das ist nicht schlecht.“ Die chinesische Regierung hatte mehrmals erklärt, es werde erst Verhandlungen geben, wenn die USA ihre Zölle verringerten. Das chinesische Handelsministerium deutete an, dass die USA den Wunsch signalisiert hätten, Verhandlungen aufzunehmen.