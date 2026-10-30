Berichte: US-Ministerium weitet Ermittlung zu Alaska-Wahl aus

Das US-Justizministerium hat nach einem Medienbericht über angebliche Tricksereien der Demokraten im Senatsrennen in Alaska seine strafrechtlichen Ermittlungen verschärft. Es habe Dutzende neue Vorladungen vor eine Geschworenenjury sowie Aufforderungen zur Aufbewahrung von Unterlagen an wichtige Zielpersonen verschickt, berichteten das Wall Street Journal und der Sender CNN. Ermittler erwägen demnach angeblich auch mögliche neue Anklagepunkte.





Bei dem Fall geht es um zwei republikanische Kandidaten auf dem Stimmzettel in Alaska, die beide mit Nachnamen Sullivan heißen: Dan S. Sullivan und Dan J. Sullivan. Beide wollen bei den Midterms am 3. November in den Senat in Washington einziehen. Schon länger haben die Republikaner den Verdacht, dass die Demokraten dahinterstecken und wegen der vermeintlichen Verwechslungsgefahr darauf setzen, dass die Chancen ihrer demokratischen Kandidatin Mary Peltola steigen. Beweise gibt es dafür nicht.





Die New York Times hatte jüngst allerdings über einen angeblichen Geheimplan berichtet. Um die Wahlchancen von Peltola zu fördern und Verwirrung unter den Wählern Alaskas zu stiften, hätten demnach Verbündete der demokratischen Kandidatin angeblich gezielt nach Menschen gesucht, die den gleichen Namen tragen wie Amtsinhaber Dan S. Sullivan. Ein solcher Namensvetter sollte zur Kandidatur überzeugt werden. Peltolas Wahlkampfteam bestreitet jegliche Beteiligung an der Kandidatur des Namensvetters.





Trump hat bereits vor einer Woche das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt Alaska seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan, 69, war nur wenig zu erfahren. Das Justizministerium wirft dem Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“