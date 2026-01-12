Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: " Iran will verhandeln"
Trump will mit Musk über Internet für Iran sprechen
Drohende Anklage: Powell spricht von Einschüchterungsversuch
US-Ministerin: Senden Hunderte weitere Bundesbeamte nach Minneapolis
Museum entfernt Hinweise auf Amtsenthebungsverfahren gegen Trump
Anna Bolten
Merz setzt bei stärkerer Nato-Präsenz vor Grönland auf die USA
Die Bundesregierung wirbt in Indien und Island für eine stärkere Nato-Präsenz rund um Grönland – und geht auch weiterhin von der Beteiligung der USA aus. „Wir teilen die amerikanischen Besorgnisse, dass dieser Teil Dänemarks besser geschützt werden muss“, sagte Friedrich Merz (CDU) bei seinem Indien-Besuch. „Wir wollen einfach die Sicherheitslage für Grönland gemeinsam verbessern. Und ich gehe davon aus, dass die Amerikaner sich daran auch beteiligen.“ In welchem Umfang – „das werden die Gespräche der nächsten Tage und Wochen zeigen“, sagte der Bundeskanzler.
Außenminister Johann Wadephul erklärte ebenfalls die Bereitschaft für einen größeren Beitrag Deutschlands zur militärischen Sicherheit in der Arktis. Die richtigen Antworten müssten im Nato-Rahmen gefunden werden, sagte der CDU-Politiker, der auf Island einen Zwischenstopp auf dem Weg in die USA einlegte. In Washington steht ein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio auf dem Programm. Trumps Drohungen gegen Grönland dürften dabei eine wichtige Rolle spielen.
Mehrere Nato-Staaten wie Großbritannien hatten sich zuletzt für einen Ausbau der Bündnispräsenz in der Arktis ausgesprochen. Ein Vorschlag sieht Diplomaten zufolge einen Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ vor. Er soll den Amerikanern das Argument nehmen, dass die Sicherheit in der strategisch wichtigen Region nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Donald Trump gibt sich von der Diskussion unbeeindruckt und machte am Sonntagabend an Bord der Air Force One klar, dass es ihm um langfristigen Besitz von Grönland geht.
Am Montag äußerte sich außerdem EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius bei einer Sicherheitskonferenz in Schweden zum Grönland-Konflikt: Eine gewaltsame Einnahme von Grönland durch die USA bedeute das Ende der Nato, sagte Kubilis der Nachrichtenagentur Reuters. Laut EU-Statuten müssten die Mitgliedsländer in einem solchen Fall beispringen, führte er aus. „Es kommt sehr stark auf Dänemark an, wie es reagiert, wie es sich positioniert, aber es besteht definitiv eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einander beizustehen, wenn ein anderer Mitgliedstaat mit militärischer Aggression konfrontiert ist.“
Michelle Ostwald
Trump: "Iran will verhandeln"
Iran hat die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump um neue Verhandlungen gebeten. Die iranische Führung habe ihn am Samstag angerufen, sagte er an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One vor Journalisten. "Iran will verhandeln." Man werde sich vielleicht mit Vertretern Irans treffen, ein Treffen werde vorbereitet. Angesichts dessen, was in Iran passiere, müssten die USA allerdings vielleicht auch vor einem Treffen handeln, sagte Trump mit Blick auf die anhaltenden Proteste.
"Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln", sagte Trump. Sie seien es leid, von den USA geschlagen zu werden, sagte er – wohl mit Blick auf die israelischen Angriffe auf das iranische Nuklearprogramm, an denen sich im vergangenen Jahr auch das US-Militär beteiligt hatte.
Eine Journalistin fragte Trump im Flugzeug zunächst, ob Iran möglicherweise erneut mit den USA über sein umstrittenes Atomprogramm verhandeln wolle. Im Anschluss fragte sie allerdings allgemein danach, ob Iran verhandeln wolle. Trump führte in seiner Antwort nicht aus, worüber genau Iran mit den USA Gespräche führen möchte. Vor den Angriffen in Iran im vergangenen Jahr hatten Vertreter Teherans mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in indirekten Gesprächen über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt.
Trump hatte Teheran zuletzt angesichts der Proteste immer wieder vor der Tötung von Demonstranten gewarnt. "Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir sie hart bestrafen werden, falls sie anfangen, Menschen zu töten, was sie während ihrer Unruhen, die ja häufig vorkommen, gerne tun", sagte er etwa in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast.
In Iran werden die Proteste immer heftiger – genaue Informationen dringen jedoch kaum nach außen, weil das Mullah-Regime das Internet und die Telefonleitungen blockiert:
Michelle Ostwald
Trump will mit Musk über Internet für Iran sprechen
Angesichts der Kommunikationsblockade in Iran erwägt US-Präsident Donald Trump, die Massenproteste in dem Land mit Satelliteninternet zu unterstützen. Auf die Frage einer Journalistin, ob er Starlink in Iran zugänglich machen werde, sagte der Republikaner, man werde darüber sprechen und das Internet wieder zum Laufen bringen, wenn das möglich sei. Trump erklärte später, er werde noch am Sonntagabend (Ortszeit) Tech-Milliardär Elon Musk anrufen. Dessen Firma Space-X ist mit dem Dienst Starlink der weltweit bedeutendste Anbieter von Satelliteninternet.
Trump hatte den Teilnehmern der anhaltenden Massenproteste gegen die autoritäre Staatsführung in der Islamischen Republik Iran zuvor bereits mehrfach Unterstützung in Aussicht gestellt.
Michelle Ostwald
Drohende Anklage: Powell spricht von Einschüchterungsversuch
US-Notenbankchef Jerome Powell hat strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurückgewiesen. "Die Drohung mit einer Anklage ist eine Folge davon, dass die Federal Reserve die Zinssätze nach bestem Wissen und Gewissen im öffentlichen Interesse festlegt und nicht den Präferenzen des Präsidenten folgt", sagte der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed). Powell kündigte an, sein Amt weiter "integer und im Dienste des amerikanischen Volkes ausführen" zu wollen.
Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage. Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. Powell sieht darin allerdings nur einen Vorwand: "Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird", erklärte er weiter.
US-Präsident Donald Trump fordert seit Langem mit Nachdruck die Senkung des Leitzinses, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Federal Reserve hatte diesen zuletzt in mehreren Schritten diesen gesenkt – das reicht Trump allerdings noch nicht.
Philipp Saul
US-Ministerin: Senden Hunderte weitere Bundesbeamte nach Minneapolis
Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis sollen demnächst Hunderte weitere Bundesbeamte in der Stadt ankommen. Die US-Regierung entsende sie aktuell, um gewährleisten zu können, dass bereits eingesetzte Beamte der Einwanderungsbehörde ICE sowie Grenzschutzbeamte ihre Arbeit dort sicher machen könnten, sagte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem dem Sender Fox News.
In Minneapolis und St. Paul im Bundesstaat Minnesota läuft seit Tagen eine ICE-Operation, an der laut Heimatschutzministerium bereits mehr als 2000 Bundesbeamte beteiligt sind. Ziel der Einsätze sind den Behörden zufolge Ermittlungen im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrug, unter anderem im Umfeld der somalischen Community. US-Medien diskutieren, ob der von den Behörden genannte Einsatzgrund als Vorwand für eine politisch motivierte Verschärfung der Einwanderungspolitik dient.
Philipp Saul
Medien: Trump prüft Militärschläge gegen Iran
US-Präsident Donald Trump erwägt US-Medienberichten zufolge mögliche Militärschläge in Iran, aber auch andere Optionen. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, dass Trump in den vergangenen Tagen angesichts von Toten bei den Massenprotesten über verschiedene Möglichkeiten des Intervenierens informiert worden sei. Neben einer Reihe möglicher militärischer Optionen wurde demnach auch über Maßnahmen diskutiert, die kein direktes militärisches Eingreifen beinhalten.
Nach CNN-Informationen konzentrierten sich einige der vorgelegten Ansätze darauf, die Sicherheitskräfte Teherans ins Visier zu nehmen, die zur Unterdrückung der Proteste eingesetzt würden. Dem Sender zufolge gibt es innerhalb der US-Regierung auch Bedenken, dass Militärschläge sich womöglich negativ auswirken und die Proteste untergraben könnten. So bestehe die Sorge, militärische Angriffe könnten unbeabsichtigt auch zu mehr Unterstützung des iranischen Volkes für die autoritäre Staatsführung führen oder zu militärischen Vergeltungsmaßnahmen durch Iran.
Auch das Nachrichtenportal Axios berichtet unter Berufung auf US-Beamte, dass Trump zur Unterstützung der Proteste diverse Optionen – inklusive militärischer – erwäge. Bei den meisten der ihm vorgelegten Ansätze handle es sich aber nicht um militärische Kampfhandlungen. Andere Möglichkeiten fokussieren sich demnach auf eine Abschreckung der iranischen Staatsführung, etwa durch die Ankündigung, dass eine Flugzeugträgerkampfgruppe in die Region entsandt werde. Erwägt werden nach Informationen des Nachrichtenportals auch Cyberangriffe.
Die Islamische Republik erlebt ihre bisher gefährlichste Krise:
Philipp Saul
Museum entfernt Hinweise auf Amtsenthebungsverfahren gegen Trump
Die National Portrait Gallery in Washington hat ein Foto von US-Präsident Donald Trump ausgetauscht und dabei Hinweise auf seine beiden Amtsenthebungsverfahren entfernt. Neben dem alten Foto hatte bislang eine gläserne Tafel mit Informationen zu seiner Zeit als US-Präsident gehangen. Darauf war zu lesen, dass Trump zweimal angeklagt worden sei, „wegen Machtmissbrauchs und Anstiftung zum Aufstand“. Beide Male sei er vom Senat freigesprochen worden.
Dem Präsidenten oder zumindest jemandem aus seinem Umfeld stießen die Hinweise auf die Impeachment-Verfahren übel auf. Ein Mitarbeiter Trumps habe sich bereits vor Monaten über die Infotafel beschwert, schreibt die Washington Post. Damals habe Trump versucht, den Direktor der Galerie loszuwerden.
Nun hängt in dem Museum, das zur berühmten Smithsonian Institution gehört, ein anderes Bild des Republikaners. Und wie die Zeitung berichtet, sind bei dieser Gelegenheit offenbar auch viele Informationen über Trump verschwunden. Auf der Tafel neben dem Porträt stehe nur noch Trumps Geburtsjahr und dass er der 45. und 47. US-Präsident sei.
Ob die Änderung in Zusammenhang mit der Kritik aus Trumps Umfeld steht und die National Portrait Gallery womöglich vor dem Präsidenten kuscht, ist unklar. Das Museum habe erklärt, dass es für einige neue Ausstellungen und Exponate Beschriftungen und Zitate getestet habe, die nur allgemeine Informationen wie den Namen des Künstlers enthielten, schreibt die New York Times. „Die Geschichte der Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten wird weiterhin in unseren Museen dargestellt“, wird die Galerie zitiert.
Auf der Infotafel des früheren Präsidenten Bill Clinton, einem Demokraten, steht nach Angaben der Galerie noch immer, dass dieser angeklagt wurde, weil er unter Eid über eine sexuelle Beziehung zu einer Praktikantin im Weißen Haus gelogen hatte.
Philipp Saul
Trump rät Kuba zu Deal, „bevor es zu spät ist“
Nach der Verhaftung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro hat US-Präsident Donald Trump gegen dessen Verbündeten Kuba eine Warnung ausgesprochen. „Ich empfehle dringend, dass sie einen Deal machen, BEVOR ES ZU SPÄT IST“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Da Venezuela nun vom US-Militär beschützt werde, brauche das südamerikanische Land keine Sicherheitsdienstleistungen mehr aus Havanna. „ES WIRD KEIN ÖL UND KEIN GELD MEHR NACH KUBA FLIESSEN – NULL!“ Es ist unklar, welche Art von „Deal“ er meint.
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez meldete sich auf der Plattform X zu Wort: „Kuba erhält weder finanzielle noch materielle Vergütung für Sicherheitsdienstleistungen, die es für ein anderes Land erbringt, noch hat es das jemals getan“, schrieb er. Kuba erhält von Venezuela Öl im Austausch für die Dienste entsandter kubanischer Ärzte. Nach Einschätzung von Experten sind zahlreiche kubanische Geheimdienstagenten in Venezuela im Einsatz. „Die USA verhalten sich wie eine kriminelle und unkontrollierte Hegemonialmacht, die den Frieden und die Sicherheit nicht nur auf Kuba und in dieser Hemisphäre, sondern auf der ganzen Welt bedroht“, schrieb Rodríguez.
Trump hatte zuvor auf Truth Social auch mehrere Beiträge repostet, in denen Nutzer auf einen möglichen, durch die USA herbeigeführten Regimewechsel auf Kuba hinfieberten. In einem der Beiträge wurde scherzhaft angekündigt, US-Außenminister Marco Rubio – der Sohn kubanischer Einwanderer – werde Präsident Kubas. „Klingt für mich gut!“, kommentierte Trump.
Kuba steckt in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit dem Sieg der Revolution um Fidel Castro 1959. Unter anderem an Kraftstoff herrscht Knappheit. Sollten die USA die Lieferungen von Öl aus Venezuela nun unterbinden, könnte die kubanische Wirtschaft vollends zusammenbrechen. Allerdings erhält Kuba auch Öl aus Russland und Mexiko, die Liefermengen aus Venezuela waren bereits in den vergangenen Jahren zurückgegangen.
Viktoria Spinrad
Zehntausende protestieren nach tödlichen Schüssen durch Bundesbeamten
Der Fall Good wird immer mehr zum Symbol für den Widerstand gegen Trumps harte Linie. Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau sind in Minneapolis am Samstag Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstration war Teil von mehr als 1000 landesweiten Kundgebungen gegen die Abschiebepraxis der US-Regierung. Zu den Slogans gehörten „Melt ICE“ (Wortspiel: Die Behörde solle schmelzen) und „deport Nazis, not neighbours“ (Nazis statt Nachbarn abschieben). Der massive Protest in Minneapolis unterstreicht die große Empörung über den Tod der 37-jährigen Renee Good, die am Mittwoch in ihrem Auto von einem ICE-Beamten erschossen wurde.
Die republikanische Regierung verteidigt die Schüsse weiterhin als Notwehr. Sie hat Beamten aus Minnesota untersagt, sich an den Ermittlungen zu der Schießerei zu beteiligen. Der Vorfall vom Mittwoch hat auch eine Debatte über das Training der ICE-Mitarbeiter ausgelöst. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte gesagt, der Officer sei seinem Training gefolgt. Doch die Washington Post hat mit mehreren Strafverfolgungsbeamten gesprochen. Demnach sollten die ICE-Beamten Konfrontationen deeskalieren, nie vor Autos stehen, und auch nicht in fahrende Autos schießen – all dies geschah vor den Schüssen auf Good.
Die ICE-Behörde wird derzeit für viel Geld massiv ausgeweitet, bis 2029 soll sie fast 75 Milliarden Dollar erhalten. In den sozialen Netzwerken werden Interessierte mit heroischen Kämpfer-Videos angeworben. Die Website der Behörde trägt die Überschrift „AMERICA NEEDS YOU“.
Thore Rausch
US-Militär meldet Angriffe auf IS-Ziele in Syrien
Das US-Militär hat am Samstag nach eigenen Angaben in Syrien mehr als 35 Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angegriffen. Angaben zu Opfern wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Die Operation sei Teil eines Einsatzes, der im Dezember nach einem Angriff auf US-Kräfte begonnen habe, teilte das US-Zentralkommando Centcom mit. Bei dem Angriff am 13. Dezember waren nach Militärangaben zwei US-Soldaten und ein ziviler Dolmetscher getötet worden. Seitdem haben die USA großangelegte Luftangriffe auf mehr als 70 Ziele in Syrien ausgeführt. „Wir werden niemals vergessen und niemals nachlassen“, schrieb Verteidigungsminister Pete Hegseth am Samstag auf X in Bezug auf die aktuellen Angriffe.
Im Kampf gegen den IS kooperieren die USA mit der neuen syrischen Regierung. Der US-Botschafter für Syrien, Tom Barrack, teilte am Samstag auf der Plattform X mit, er habe sich in Damaskus mit syrischen Regierungsvertretern getroffen. Dabei habe man über die jüngsten Entwicklungen sowie „einen Weg in die Zukunft“ für Syrien nach dem Sturz des früheren Machthabers Baschar al-Assad gesprochen.
Thore Rausch
US-Gesundheitsminister kritisiert Bundesregierung wegen Corona-Verfahren
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat die Bundesregierung wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kritisiert und ihr vorgeworfen, die Autonomie von Patienten zu missachten. Deshalb habe er am Freitag einen Brief an die deutsche Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geschickt, teilte er am Samstag auf der Plattform X mit. Laut Kennedy Jr. gebe es „mehr als 1 000 deutsche Ärzte und Tausende ihrer Patienten“, die aktuell strafrechtlich verfolgt und bestraft würden, weil sie während der Corona-Pandemie Ausnahmen vom Tragen von Masken und von Impfungen gegen Covid-19 gewährt hätten.
Wenn eine Regierung Ärzte dafür kriminalisiere, dass sie ihre Patienten berate, „überschreitet sie eine Grenze, die freie Gesellschaften immer als unantastbar betrachten haben“, kritisiert Kennedy nun. Er wirft der deutschen Regierung vor, die „heilige Beziehung zwischen Arzt und Patient“ zu verletzten und warnt davor, dass Ärzte in einem solchen System zu „Vollstreckern staatlicher Politik“ würden.
In Deutschland sind zahlreiche Fälle vor Gericht gelandet, bei denen es etwa um gefälschte Impfausweise oder falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ging. Kennedy Jr. fordert nun, Strafverfolgungen, die er als „politisch motiviert“ bezeichnet, zu beenden. Unklar ist, auf welcher Grundlage Kennedy Jr. die von ihm genannten Zahlen ermittelt hat. In einer knapp vierminütigen Videoansprache an Ministerin Nina Warken gab er deren Nachnamen zudem fälschlich als „Workin“ an.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wies die Vorwürfe am Samstagabend scharf zurück. Die Einlassungen des US-Ministers entbehrten jeglicher Grundlage und seien faktisch falsch, erklärte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa. Sie fügte hinzu: „Das erläutere ich ihm gerne auch persönlich.“ Warken betonte: „In Deutschland gilt grundsätzlich die verfassungsrechtlich geschützte ärztliche Therapiefreiheit.“
Der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach verwies auf die Probleme des US-Gesundheitssystems. „Ehrenwerter @SecKennedy sollte sich um Gesundheitsprobleme im eigenen Land kümmern. Kurze Lebenserwartung, extreme Kosten, Zehntausende Drogentote und Mordopfer“, schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X. In Deutschland würden Ärzte für falsche Atteste nicht von der Regierung bestraft. „Bei uns sind die Gerichte unabhängig.“
Irene Helmes
Bürgermeister von Minneapolis: „Trump belügt euch“
In der Auseinandersetzung um den Tod von Renee Nicole Good in Minneapolis hat sich der demokratische Bürgermeister der Stadt erneut mit Kritik am US-Präsidenten zu Wort gemeldet. Jacob Frey schrieb in einem Gastbeitrag in der New York Times unter dem Titel „Trump belügt euch“ unter anderem: „Das Chaos, das ICE und die Trump-Regierung nach Minneapolis gebracht haben, hat diese Tragödie traurigerweise vorhersehbar gemacht.“ Anders als noch im Jahr 2020 angesichts von Trumps Reaktion auf die Ermordung von George Floyd, habe er diesmal keinen Schock mehr empfunden, er sei nicht einmal mehr überrascht. Die falsche Darstellung der Trump-Regierung der Geschehnisse in dieser Woche „und die Dämonisierung des Opfers sind nur Teil einer größeren Lüge“, so Frey weiter. Es gehe Trump und seinen Leuten insgesamt darum, nicht nur Immigranten zu verteufeln, sondern auch alle, die diese willkommen hießen und wertschätzten. Städte wie Minneapolis seien jedoch der Beweis dafür, dass Einwanderer Stadt und Land stärker machten, nicht schwächer. Ähnlich wie sein kürzlich in New York neu gewählter Amtskollege Zohran Mamdani hat Frey über die Jahre konsequent die Bedeutung sozialer und inklusiver Politik für Großstädte betont.
Jacob Frey bei einer Pressekonferenz in Minneapolis am 9. Januar. Stephen Maturen/Getty Images via AFP
Sowohl Frey als auch der demokratische Gouverneur Tim Walz des Bundesstaats Minnesota (2024 Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite von Kamala Harris) tragen seit Jahren Auseinandersetzungen mit Trump aus. In einer unmittelbaren Reaktion auf den Tod von Good am 7. Januar hatte Frey Aufsehen erregt, als er an die Behörde ICE gewandt sagte: „Get the fuck out of Minneapolis“. Bei einer erneuten Pressekonferenz hielt der 44-Jährige an seinen Vorwürfen fest. ICE bringe nur Schlechtes in die Stadt – für die lokale Wirtschaft, die Demokratie und die Sicherheitslage. Nachdem, was er auf Videoaufnahmen zu dem tödlichen Vorfall gesehen habe, sei eine gründliche und transparente Untersuchung umso wichtiger – unter Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden des US-Bundesstaates Minnesota.
Die US-Staatsanwaltschaft hatte zuvor entschieden, dass ausschließlich die US-Bundespolizei FBI die Ermittlungen in dem Fall leiten soll. Präsident Trump sagte am Freitag, man werde nicht mit Minnesota zusammenarbeiten, da die lokalen Behörden dort korrupt seien, und bezeichnete den Gouverneur Walz als „dumm“. Frey hingegen erklärte, man werde nicht nachgeben. Auch Minnesotas Generalstaatsanwalt Keith Ellison (ebenfalls Demokrat) griff Trump in einem Gespräch mit dem US-Sender CNN massiv an. Zum Thema Korruption konterte Ellison, er wisse von keinem Präsidenten der US-Geschichte, der persönlich annähernd solchen Profit aus seinem Amt geschlagen habe wie Trump. Im konkreten Fall wolle Trump sich offensichtlich für den politischen Widerstand rächen, der ihm aus Minnesota entgegenschlage.
Irene Helmes
Demonstrierende erinnern an Renee Nicole Good – weitere Proteste gegen ICE angekündigt
In mehreren US-Bundesstaaten haben Menschen ihre Trauer um die Frau bekundet, die am Mittwoch bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota, wo dies geschah, demonstrierten am Freitag nach Angaben von US-Medien unter anderem auch Dutzende Schülerinnen und Schüler gegen die Präsenz und Aktivitäten von ICE.
Proteste gab es dem Sender CNN zufolge auch vor mindestens zwei Hotels von Minneapolis, in denen Demonstrierende offenbar ICE-Beamte vermuteten. Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit in Minnesota teilte auf X mit, dass unter anderem ein mobiles Einsatzteam der Polizei des Bundesstaates die lokalen Kräfte bei der Festnahme von Demonstranten unterstützt habe, die sich unrechtmäßig bei einem Hotel im Stadtzentrum versammelt hätten. Man habe Informationen erhalten, dass die Proteste nicht mehr friedlich gewesen seien und es Sachbeschädigungen gegeben habe. Vor den Festnahmen seien die Menschen aufgefordert worden, die Versammlung aufzulösen.
Für das Wochenende sind Medienberichten zufolge landesweit Hunderte Proteste und Kundgebungen unter dem Motto „ICE Out For Good“ angekündigt. Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hat dazu aufgerufen. Die Veranstalter betonen den friedlichen Ansatz ihrer Aktionen, die sich gegen zunehmende Gewalt von Einwanderungsbehörden sowie Einsätze in lokalen Gemeinden und an Schulen richten sollen.
Eine Frau bei einer Gedenkkundgebung für die Getötete am 9. Januar in der Stadt Portland. AP
Eine beschädigte Glasscheibe in einem Hotel in Minneapolis nach Protesten gegen ICE am 9. Januar. Tim Evans/REUTERS
Denver, Colorado, am 9. Januar: Bei einer Demonstration wird ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift: "Als nächstes ich, als nächstes du, als nächstes wir" – daneben ein Bild der erschossenen Renee Nicole Good. Kevin Mohatt/REUTERS
Irene Helmes
Video aus Perspektive des Schützen von Minneapolis veröffentlicht
Die erbitterte politische Debatte um den gewaltsamen Tod von Renee Nicole Good am 7. Januar hat neues Material bekommen. Das Department of Homeland Security hat einen Clip veröffentlicht, den der ICE-Mitarbeiter selbst mit dem Handy aufgenommen haben soll, bevor er aus nächster Nähe seine Schüsse auf die 37-Jährige abgab. Die Behörde unter Leitung von Kristi Noem hat ebenso wie US-Präsident Trump persönlich wiederholt behauptet, der Schütze habe in Notwehr gehandelt, als Good versucht habe, ihn zu überfahren, nachdem sie die Straße blockiert habe. Sowohl Vizepräsident J. D. Vance als auch Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, und andere Offizielle beschrieben die neu veröffentlichten Aufnahmen in Social-Media-Posts als Bestätigung dafür.
Verschiedene Videoanalysen legen weiterhin andere Schlussfolgerungen nahe. Der US-Sender CNN etwa hat mehrere unterschiedliche Handyvideos mit dem neu veröffentlichten Material kombinieren und 3-D-Modelle der Szene erstellen lassen. Die Videos seien geeignet, „Teile des Narrativs der Regierung zu unterminieren“, heißt es dazu. Auch wenn Good tatsächlich mit ihrem Wagen teils quer auf der Straße stand, ist zu erkennen, wie es auch großen SUVs weiterhin gelang, an ihr vorbeizufahren. Im Video ist unter anderem zu sehen und hören, wie Renee Nicole Good mit ruhiger Stimme durch ihr geöffnetes Fenster spricht, während der ICE-Mitarbeiter um ihren Wagen herumläuft und ihr Kennzeichen filmt. Beide Hände liegen auf dem Lenkrad (in den USA ein wichtiges Zeichen für Sicherheitskräfte, dass keine Gefahr durch Waffen besteht), und sie sagt: „That's fine, dude, I'm not mad at you.“ Zum eigentlichen Moment, in dem Good ihren Wagen in Gang setzt und durch die Schüsse getroffen wird, scheinen die neuen Aufnahmen keinen Aufschluss zu geben. Analysen aller verfügbaren Blickwinkel, wie nun bei CNN, wirken jedoch so, dass Good das Lenkrad deutlich nach rechts dreht, also weg von den ICE-Männern, um der Szene zu entkommen. Die letzten Worte, die von der Männerstimme zu hören sind, bevor der Wagen der Getroffenen im Hintergrund in parkende Autos kracht: „fucking bitch“.
Zur von Anfang an gnadenlosen Rhetorik der Trump-Regierung im Fall Good hat mein Kollege Peter Burghardt diesen Kommentar verfasst (SZ Plus):
Dimitri Taube
Grönlands Parteichefs: Wir wollen keine Amerikaner sein
Grönlands Politik demonstriert angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die zu Dänemark gehörende Insel Einheit. „Wir wollen keine Amerikaner sein, wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Grönländer sein“, heißt es in einer von den fünf Parteien im grönländischen Parlament Inatsisartut unterzeichneten gemeinsamen Erklärung. Man wolle, dass die USA „ihre Geringschätzung gegenüber unserem Land einstellen“, betonen die Parteivorsitzenden. „Die Zukunft Grönlands muss vom grönländischen Volk entschieden werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.
Grönland mit seinen knapp 57 000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark. Trump hat deutlich gemacht, dass er die Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf deren strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Beunruhigung sorgen Trumps Äußerungen vor allem, weil er bislang auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland zu erlangen.
Die dänische Regierung weist Trumps Anspruch entschieden zurück. Regierungschefin Mette Frederiksen warnte vor einem Ende des Verteidigungsbündnisses Nato, sollten die USA Grönland angreifen.
Grönlands Parteivorsitzende erklärten nun, es müsse ein intensiver Dialog „mit unseren Verbündeten und den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten“, sichergestellt werden. Man werde sich weiter für die Sicherheit der Bevölkerung im ganzen Land einsetzen, hieß es. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland.
