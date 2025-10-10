Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gericht stoppt vorerst Einsatz der Nationalgarde in Chicago
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago bereits im Einsatz
Kolumbien: Jüngst von USA vor Venezuela angegriffenes Schiff war kolumbianisch
Früherer FBI-Direktor Comey plädiert nicht schuldig – Prozess startet am 5. Januar
Texanische Nationalgarde in Illinois eingetroffen
Katja Guttmann
Auf Druck von Trump: New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angeklagt
Das US-Justizministerium hat eine Anklage gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bekanntgegeben, eine prominente Gegnerin von Präsident Donald Trump. Das berichtet die New York Times. Ihr werden Bankbetrug und falsche Angaben gegenüber einem Kreditinstitut vorgeworfen, teilte das Ministerium unter Berufung auf eine Anklagejury (Grand Jury) mit. US-Präsident Donald Trump setzt damit den Rachefeldzug gegen seine politischen Gegner fort: James hatte ein zivilrechtliches Betrugsverfahren gegen Trump und sein Immobilienunternehmen angestrengt, das zu einer Geldstrafe von über 454 Millionen Dollar führte.
In einer ersten Reaktion erklärte James, die Anklage sei "nichts weiter als eine Fortsetzung der verzweifelten Instrumentalisierung unseres Justizsystems durch den Präsidenten". Konkret wird ihr nun Hypothekenbetrug im Zusammenhang mit einer Immobilie vorgeworfen, die James in Virginia erworben hat. Jeder einzelne Anklagepunkt könnte mit einer Haftstrafe von bis zu 30 Jahren geahndet werden.
Die Anklage wurde von der Bundesstaatsanwältin Lindsey Halligan erwirkt, die im vergangenen Monat von der Trump-Regierung eingesetzt wurde. Ihr Vorgänger war zurückgetreten, nachdem er sich einem Medienbericht zufolge geweigert hatte, die aus seiner Sicht unzureichenden Beweise gegen James und den ebenfalls angeklagten ehemaligen FBI-Direktor James Comey vorzulegen.
In einer ersten Reaktion erklärte James, die Anklage sei "nichts weiter als eine Fortsetzung der verzweifelten Instrumentalisierung unseres Justizsystems durch den Präsidenten". Konkret wird ihr nun Hypothekenbetrug im Zusammenhang mit einer Immobilie vorgeworfen, die James in Virginia erworben hat. Jeder einzelne Anklagepunkt könnte mit einer Haftstrafe von bis zu 30 Jahren geahndet werden.
Die Anklage wurde von der Bundesstaatsanwältin Lindsey Halligan erwirkt, die im vergangenen Monat von der Trump-Regierung eingesetzt wurde. Ihr Vorgänger war zurückgetreten, nachdem er sich einem Medienbericht zufolge geweigert hatte, die aus seiner Sicht unzureichenden Beweise gegen James und den ebenfalls angeklagten ehemaligen FBI-Direktor James Comey vorzulegen.
Linus Freymark
Gericht stoppt vorerst Einsatz der Nationalgarde in Chicago
Die US-Regierung um Präsident Donald Trump darf nach einer aktuellen Gerichtsentscheidung vorerst keine Soldaten der Nationalgarde in Chicago einsetzen. Die einstweilige Verfügung gilt zunächst für zwei Wochen, wie aus einem Dokument eines Bundesgerichts in Chicago hervorgeht. Demnach ist es der Regierung vorerst verboten, die Nationalgarde unter Bundeskontrolle zu stellen und im Bundesstaat Illinois einzusetzen.
Eine schriftliche Begründung des Gerichts lag zunächst nicht vor. Medien berichteten aus dem Gerichtssaal, dass die Richterin gesagt habe, ihr seien keine glaubwürdigen Beweise für eine Rebellion in Illinois vorgelegt worden.
Der Streit um einen Einsatz in Chicago, wo seit Wochen Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE protestieren, war vor Tagen hochgekocht, weil die US-Regierung Nationalgardisten aus Illinois unter Bundeskontrolle gestellt hatte. Sie sollten Bundesbeamte etwa der für ihre Razzien gegen Migranten bekannten Behörde ICE und Bundeseigentum schützen.
Zudem kamen Nationalgardisten aus Texas nach Illinois. Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten in der Region im Bundesstaat Illinois. Manche von ihnen sollen bereits eingesetzt worden sein.
Eine schriftliche Begründung des Gerichts lag zunächst nicht vor. Medien berichteten aus dem Gerichtssaal, dass die Richterin gesagt habe, ihr seien keine glaubwürdigen Beweise für eine Rebellion in Illinois vorgelegt worden.
Der Streit um einen Einsatz in Chicago, wo seit Wochen Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE protestieren, war vor Tagen hochgekocht, weil die US-Regierung Nationalgardisten aus Illinois unter Bundeskontrolle gestellt hatte. Sie sollten Bundesbeamte etwa der für ihre Razzien gegen Migranten bekannten Behörde ICE und Bundeseigentum schützen.
Zudem kamen Nationalgardisten aus Texas nach Illinois. Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten in der Region im Bundesstaat Illinois. Manche von ihnen sollen bereits eingesetzt worden sein.
Katja Guttmann
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago bereits im Einsatz
Die von US-Präsident Donald Trump in den Großraum Chicago beorderten Nationalgardisten sind nach Angaben mehrerer US-Medien bereits im Einsatz. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Videoaufnahmen, dass auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in der Nähe der Millionenstadt Nationalgardisten patrouilliert hätten. Bereits in der Nacht seien Soldaten aus Texas beobachtet worden, wie sie das Gelände betreten. Auch der TV-Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Gemeindeangaben über die Ankunft.
Am Vormittag waren vor der ICE-Einrichtung in Broadview nur einzelne Protestierende zu sehen – dort gibt es seit Wochen immer wieder Proteste gegen das Vorgehen von ICE. Die US-Regierung hatte im September einen Großeinsatz der Einwanderungsbehörde in Chicago veranlasst. Migranten, die dabei festgenommen werden, werden nach Angaben der örtlichen Verwaltung zunächst in die Einrichtung in Broadview gebracht, die knapp 20 Kilometer westlich von der Innenstadt Chicagos liegt.
Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten im Bundesstaat Illinois. Mit Spannung wird erwartet, ob ein Gericht die Pläne von US-Präsident Trump für einen Einsatz der Soldaten in der Millionenstadt durchkreuzen wird. An diesem Donnerstag ist eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago angesetzt. Der Bundesstaat Illinois und die drittgrößte Stadt der USA klagen gegen Trump, weil sie einen Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Geheiß der US-Regierung in Illinois für rechtswidrig halten.
Am Vormittag waren vor der ICE-Einrichtung in Broadview nur einzelne Protestierende zu sehen – dort gibt es seit Wochen immer wieder Proteste gegen das Vorgehen von ICE. Die US-Regierung hatte im September einen Großeinsatz der Einwanderungsbehörde in Chicago veranlasst. Migranten, die dabei festgenommen werden, werden nach Angaben der örtlichen Verwaltung zunächst in die Einrichtung in Broadview gebracht, die knapp 20 Kilometer westlich von der Innenstadt Chicagos liegt.
Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten im Bundesstaat Illinois. Mit Spannung wird erwartet, ob ein Gericht die Pläne von US-Präsident Trump für einen Einsatz der Soldaten in der Millionenstadt durchkreuzen wird. An diesem Donnerstag ist eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago angesetzt. Der Bundesstaat Illinois und die drittgrößte Stadt der USA klagen gegen Trump, weil sie einen Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Geheiß der US-Regierung in Illinois für rechtswidrig halten.
Michelle Ostwald
Weißes Haus: Trump am Freitag zu Gesundheits-Check
US-Präsident Donald Trump wird am Freitag nach Angaben des Weißen Hauses einen jährlichen Routine-Gesundheits-Check absolvieren. Dabei wird sich der 79-Jährige im Walter-Reed-Krankenhaus auch mit Militärangehörigen treffen, wie Sprecherin Karoline Leavitt ankündigte.
Trump war in dem Klinikum allerdings bereits im April für die traditionelle ausführliche jährliche Untersuchung, nach der unter anderem Ergebnisse von Blutproben veröffentlicht wurden. Leavitt machte keine Angaben dazu, was der anstehende Gesundheits-Check beinhaltet und wie genau er sich von der üblichen großen Untersuchung unterscheidet.
Das Weiße Haus hatte im Juli bekanntgegeben, dass der Präsident eine chronisch venöse Insuffizienz habe. Das ist eine Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Zuvor waren auf Fotos Schwellungen an seinen Beinen aufgefallen. Für Online-Spekulationen über Trumps Gesundheit hatte auch ein Bluterguss an seinem rechten Handrücken gesorgt, der bei öffentlichen Auftritten häufig überschminkt wurde. Leavitt erklärte den Bluterguss seinerzeit mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin.
Trump war in dem Klinikum allerdings bereits im April für die traditionelle ausführliche jährliche Untersuchung, nach der unter anderem Ergebnisse von Blutproben veröffentlicht wurden. Leavitt machte keine Angaben dazu, was der anstehende Gesundheits-Check beinhaltet und wie genau er sich von der üblichen großen Untersuchung unterscheidet.
Das Weiße Haus hatte im Juli bekanntgegeben, dass der Präsident eine chronisch venöse Insuffizienz habe. Das ist eine Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Zuvor waren auf Fotos Schwellungen an seinen Beinen aufgefallen. Für Online-Spekulationen über Trumps Gesundheit hatte auch ein Bluterguss an seinem rechten Handrücken gesorgt, der bei öffentlichen Auftritten häufig überschminkt wurde. Leavitt erklärte den Bluterguss seinerzeit mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin.
Katja Guttmann
Kolumbien: Jüngst von USA vor Venezuela angegriffenes Schiff war kolumbianisch
Das jüngste von den USA vor Venezuela angegriffene Schiff, auf dem sich Drogen befunden haben sollen, soll kolumbianisch gewesen sein. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro erklärte auf der Plattform X, an Bord hätten sich Bürger seines Landes befunden. "Die Aggression richtet sich gegen ganz Lateinamerika und die Karibik", fügte Petro hinzu. Der von US-Präsident Donald Trump am Sonntag bekanntgegebene Angriff zöge Kolumbien damit in eine US-Kampagne hinein, die sich nach amerikanischen Angaben gegen den Drogenschmuggel vor der Küste Venezuelas richtet.
Das Weiße Haus forderte den kolumbianischen Präsidenten auf, seine Äußerungen zurückzunehmen. "Die USA erwarten, dass Präsident Petro seine haltlosen und verwerflichen Äußerungen öffentlich zurücknimmt, damit wir zu einem produktiven Dialog zurückkehren können", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur Reuters. Trotz politischer Differenzen sei Kolumbien ein "unverzichtbarer strategischer Partner". Beide Länder hätten gemeinsame Prioritäten wie etwa die regionale Sicherheit.
In den vergangenen Wochen hat es mindestens vier solcher Angriffe gegeben, bei denen nach Angaben der Trump-Regierung 21 Menschen getötet wurden. Die Angriffe haben die Spannungen in der Region verschärft. Die US-Regierung hatte am Montag die diplomatischen Kontakte zu Venezuela abgebrochen. Venezuela begann zudem am Mittwoch neue Militärübungen. Petro, der sich derzeit zu Gesprächen mit europäischen Politikern in Belgien aufhält, reagierte auf einen Beitrag des US-Senators Adam Schiff. Dieser hatte angekündigt, gegen die Angriffe auf Schiffe in der Karibik zu stimmen.
Rechtsexperten kritisieren das Vorgehen, mutmaßliche Drogenschmuggler auf See aus der Ferne durch das Militär zu töten, statt sie durch die Küstenwache festzunehmen und die Frage der Täterschaft rechtsstaatlich festzustellen.
Das Weiße Haus forderte den kolumbianischen Präsidenten auf, seine Äußerungen zurückzunehmen. "Die USA erwarten, dass Präsident Petro seine haltlosen und verwerflichen Äußerungen öffentlich zurücknimmt, damit wir zu einem produktiven Dialog zurückkehren können", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur Reuters. Trotz politischer Differenzen sei Kolumbien ein "unverzichtbarer strategischer Partner". Beide Länder hätten gemeinsame Prioritäten wie etwa die regionale Sicherheit.
In den vergangenen Wochen hat es mindestens vier solcher Angriffe gegeben, bei denen nach Angaben der Trump-Regierung 21 Menschen getötet wurden. Die Angriffe haben die Spannungen in der Region verschärft. Die US-Regierung hatte am Montag die diplomatischen Kontakte zu Venezuela abgebrochen. Venezuela begann zudem am Mittwoch neue Militärübungen. Petro, der sich derzeit zu Gesprächen mit europäischen Politikern in Belgien aufhält, reagierte auf einen Beitrag des US-Senators Adam Schiff. Dieser hatte angekündigt, gegen die Angriffe auf Schiffe in der Karibik zu stimmen.
Rechtsexperten kritisieren das Vorgehen, mutmaßliche Drogenschmuggler auf See aus der Ferne durch das Militär zu töten, statt sie durch die Küstenwache festzunehmen und die Frage der Täterschaft rechtsstaatlich festzustellen.
Katja Guttmann
Früherer FBI-Direktor Comey plädiert nicht schuldig – Prozess startet am 5. Januar
Der frühere Direktor des FBI, James Comey, muss sich vor Gericht verantworten. Anklage erhoben hat das US-Justizministerium, das ihm Falschaussage und die Behinderung einer Untersuchung des Kongresses vorwirft. Für Comey plädierte sein Anwalt Patrick Fitzgerald bei der ersten, etwa 25-minütigen Anhörung vor einem Gericht in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia auf nicht schuldig. Der Prozess gegen den 64-jährigen Comey soll am 5. Januar starten, berichten US-Medien übereinstimmend. | Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.
Das Verfahren gegen Comey gilt als Eskalation von Trumps Vergeltungskampagne gegen seine politischen Gegner. Die Anklage wurde von einer Grand Jury erhoben. In den USA entscheidet dieses Gremium aus Laienrichtern, ob die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise für eine Anklageerhebung ausreichen. Trump hatte Comey 2017 zu Beginn seiner ersten Amtszeit entlassen. Er wirft ihm seitdem vor, die FBI-Untersuchung zu Kontakten zwischen seinem Wahlkampfteam von 2016 und Russland falsch gehandhabt zu haben.
Comey hatte als FBI-Chef zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahlen ermittelt. Untersuchungen kamen zum Schluss, dass Moskau versucht hatte, sich zugunsten Trumps einzumischen. Belege für geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands fanden sich hingegen nicht.
Der US-Präsident hat Justizministerin Pam Bondi dazu gedrängt, gegen Comey und andere Kritiker vorzugehen. Bondis Ministerium ermittelt auch gegen weitere Widersacher Trumps, darunter die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und John Bolton, der in Trumps erster Amtszeit als nationaler Sicherheitsberater tätig war.
Das Verfahren gegen Comey gilt als Eskalation von Trumps Vergeltungskampagne gegen seine politischen Gegner. Die Anklage wurde von einer Grand Jury erhoben. In den USA entscheidet dieses Gremium aus Laienrichtern, ob die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise für eine Anklageerhebung ausreichen. Trump hatte Comey 2017 zu Beginn seiner ersten Amtszeit entlassen. Er wirft ihm seitdem vor, die FBI-Untersuchung zu Kontakten zwischen seinem Wahlkampfteam von 2016 und Russland falsch gehandhabt zu haben.
Comey hatte als FBI-Chef zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahlen ermittelt. Untersuchungen kamen zum Schluss, dass Moskau versucht hatte, sich zugunsten Trumps einzumischen. Belege für geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands fanden sich hingegen nicht.
Der US-Präsident hat Justizministerin Pam Bondi dazu gedrängt, gegen Comey und andere Kritiker vorzugehen. Bondis Ministerium ermittelt auch gegen weitere Widersacher Trumps, darunter die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und John Bolton, der in Trumps erster Amtszeit als nationaler Sicherheitsberater tätig war.
Juri Auel
EU statt USA? Grönland will Tempo bei Zusammenarbeit erhöhen
Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen will bei der Annäherung an die EU schneller voranschreiten. „Grönland ist bereit, gemeinsam mit der EU das Tempo zu erhöhen“, sagte Nielsen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Erstmals sprach ein Regierungschef Grönlands vor dem Plenum. Diese Annäherung zwischen Grönland und der EU findet vor dem Hintergrund der Besitzansprüche statt, die US-Präsident Donald Trump auf die größte Insel der Erde erhebt.
Der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen hält eine Rede im Europäischen Parlament in Straßburg. Pascal Bastien/AP/dpa
Angesichts der sicherheitspolitischen Weltlage betonte Nielsen die strategische Bedeutung der Insel vor allem im Hinblick auf kritische Rohstoffe und erneuerbare Energien. „Die kritischen Rohstoffe Grönlands haben das Potenzial, globale Sicherheits- und Machtverhältnisse zu beeinflussen – aber es muss schnell gehandelt werden“, sagte er. Grönland verfüge über 24 der 34 von der EU identifizierten kritischen Rohstoffe. Sein Rohstoffsektor stehe bereit, eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der Versorgung für die EU und die Welt zu übernehmen. Er verwies darüber hinaus auf das bisher unerschlossene Wasserkraftpotenzial Grönlands zur Unterstützung eines grünen Wandels.
Nielsen lobte die geplante Ausweitung der finanziellen Unterstützung Grönlands seitens der EU-Kommission. Mit mehr als 500 Millionen Euro soll mehr als doppelt so viel wie bislang aus dem nächsten mehrjährigen Etat an das autonome Gebiet im Nordatlantik fließen. Der grönländische Regierungschef schließt unter bestimmten Bedingungen aber auch nicht aus, weiter mit den USA zu kooperieren. „Es muss im gegenseitigen Respekt vor dem Völkerrecht geschehen“, sagte er in Straßburg.
Lesen Sie dazu mit SZ Plus:
Nielsen lobte die geplante Ausweitung der finanziellen Unterstützung Grönlands seitens der EU-Kommission. Mit mehr als 500 Millionen Euro soll mehr als doppelt so viel wie bislang aus dem nächsten mehrjährigen Etat an das autonome Gebiet im Nordatlantik fließen. Der grönländische Regierungschef schließt unter bestimmten Bedingungen aber auch nicht aus, weiter mit den USA zu kooperieren. „Es muss im gegenseitigen Respekt vor dem Völkerrecht geschehen“, sagte er in Straßburg.
Lesen Sie dazu mit SZ Plus:
Linus Freymark
Texanische Nationalgarde in Illinois eingetroffen
Mit der Ankunft von Soldaten der texanischen Nationalgarde in Illinois ist eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt zwischen der US-Regierung und dem Bundesstaat erreicht.
Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, der sich seit Wochen gegen einen Einsatz von Nationalgardisten auf Geheiß von US-Präsident Donald Trump stemmt, sagte am Dienstag, man habe beobachtet, wie Soldaten aus Texas angekommen seien. Diese waren demnach zunächst nicht auf den Straßen Chicagos zu sehen.
US-Medien berichteten übereinstimmend, dass die Soldaten in einer militärischen Einrichtung in Elwood gesichtet worden seien. Diese liegt knapp 90 Kilometer von der Innenstadt Chicagos entfernt.
Der Bundesstaat Illinois und die Millionenstadt Chicago versuchen den Einsatz von Nationalgardisten auf ihrem Gebiet vor Gericht zu stoppen, blieben dabei aber zunächst ohne Erfolg. Pritzker ließ durchblicken, dass er am Donnerstag mit einer gerichtlichen Entscheidung rechnet.
In der Klage heißt es, ein Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Anordnung der US-Regierung in Illinois sei rechtswidrig. Sowohl Nationalgardisten aus Illinois als auch Texas sind dabei explizit einbezogen.
Ob und wenn ja, wann, wo und wofür Nationalgardisten in Illinois eingesetzt werden, ist noch unklar. Trump hat seit Wochen mit einem Einsatz von Soldaten in Chicago gedroht - gegen den Willen von Stadtspitze und Bundesstaat.
Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, der sich seit Wochen gegen einen Einsatz von Nationalgardisten auf Geheiß von US-Präsident Donald Trump stemmt, sagte am Dienstag, man habe beobachtet, wie Soldaten aus Texas angekommen seien. Diese waren demnach zunächst nicht auf den Straßen Chicagos zu sehen.
US-Medien berichteten übereinstimmend, dass die Soldaten in einer militärischen Einrichtung in Elwood gesichtet worden seien. Diese liegt knapp 90 Kilometer von der Innenstadt Chicagos entfernt.
Der Bundesstaat Illinois und die Millionenstadt Chicago versuchen den Einsatz von Nationalgardisten auf ihrem Gebiet vor Gericht zu stoppen, blieben dabei aber zunächst ohne Erfolg. Pritzker ließ durchblicken, dass er am Donnerstag mit einer gerichtlichen Entscheidung rechnet.
In der Klage heißt es, ein Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Anordnung der US-Regierung in Illinois sei rechtswidrig. Sowohl Nationalgardisten aus Illinois als auch Texas sind dabei explizit einbezogen.
Ob und wenn ja, wann, wo und wofür Nationalgardisten in Illinois eingesetzt werden, ist noch unklar. Trump hat seit Wochen mit einem Einsatz von Soldaten in Chicago gedroht - gegen den Willen von Stadtspitze und Bundesstaat.
Nadja Lissok
Nationalgardisten könnten bald in Chicago eintreffen
Zu den Städten, die sich mit aller Kraft gegen die Entsendung der Nationalgarde wehren, gehört Chicago. Laut US-Medien könnten dort bald die ersten Soldaten eintreffen. Der Versuch des Bundesstaats Illinois und der Millionenstadt, den Einsatz zu stoppen, blieb bislang ohne Erfolg: Die zuständige Richterin wolle frühestens am Donnerstag über eine einstweilige Verfügung entscheiden, hieß es in den Berichten. Die Trump-Regierung hatte angeordnet, rund 300 Nationalgardisten aus Illinois unter Bundeskontrolle zu stellen, um dort Bundesbeamte und Bundeseigentum zu schützen. In Portland im Bundesstaat Oregon wurde ein ähnlicher Einsatz auf Geheiß eines Gerichts vorläufig gestoppt – Ausgang unklar.
Illinois' Gouverneur JB Pritzker erklärte in der Nacht zum Montag, dass Trump zudem 400 Nationalgardisten aus dem republikanisch regierten Texas einberufen habe, um sie in Illinois, in Oregon und andernorts in den USA einzusetzen. Die New York Times berichtete unter Berufung auf Militärkreise, 200 texanische Nationalgardisten sollten bereits am Montag nach Chicago fliegen, um dort im Laufe der Woche ihren Einsatz zu beginnen. Gouverneur Pritzker beschuldigte die Trump-Regierung, einem regelrechten „Drehbuch“ zu folgen: Sie schüre Angst und lasse weitgehend friedliche Demonstranten als Bedrohung erscheinen.
Parallel dazu will Chicago den Handlungsspielraum der Einwanderungsbehörde ICE einschränken. Die Stadt verweist darauf, dass ICE-Beamte besonders in der vergangenen Woche Razzien zur Einschüchterung genutzt und dabei Tränengas versprüht hätten. Menschen seien regelrecht gejagt worden, zum Teil seien auch Kinder zugegen gewesen. Johnson sprach von einer „Zurschaustellung von Tyrannei“. Auch bei Protesten gegen die ICE-Razzien seien Einsatzkräfte mit unangebrachter Härte vorgegangen. Die Trump-Regierung stellt die Lage anders dar und verweist darauf, dass ICE bloß rechtmäßige Arbeit verrichte und das amerikanische Volk vor Kriminellen – angeblich den „Schlimmsten der Schlimmen“ – geschützt werden solle.
Illinois' Gouverneur JB Pritzker erklärte in der Nacht zum Montag, dass Trump zudem 400 Nationalgardisten aus dem republikanisch regierten Texas einberufen habe, um sie in Illinois, in Oregon und andernorts in den USA einzusetzen. Die New York Times berichtete unter Berufung auf Militärkreise, 200 texanische Nationalgardisten sollten bereits am Montag nach Chicago fliegen, um dort im Laufe der Woche ihren Einsatz zu beginnen. Gouverneur Pritzker beschuldigte die Trump-Regierung, einem regelrechten „Drehbuch“ zu folgen: Sie schüre Angst und lasse weitgehend friedliche Demonstranten als Bedrohung erscheinen.
Parallel dazu will Chicago den Handlungsspielraum der Einwanderungsbehörde ICE einschränken. Die Stadt verweist darauf, dass ICE-Beamte besonders in der vergangenen Woche Razzien zur Einschüchterung genutzt und dabei Tränengas versprüht hätten. Menschen seien regelrecht gejagt worden, zum Teil seien auch Kinder zugegen gewesen. Johnson sprach von einer „Zurschaustellung von Tyrannei“. Auch bei Protesten gegen die ICE-Razzien seien Einsatzkräfte mit unangebrachter Härte vorgegangen. Die Trump-Regierung stellt die Lage anders dar und verweist darauf, dass ICE bloß rechtmäßige Arbeit verrichte und das amerikanische Volk vor Kriminellen – angeblich den „Schlimmsten der Schlimmen“ – geschützt werden solle.
Linus Freymark
Trump erwägt Anwendung von „Aufstandsgesetz“ für Portland
Nachdem ein Gericht gleich zweimal den Einsatz der Nationalgarde in Portland im US-Bundesstaat Oregon untersagt hat, will US-Präsident Donald Trump die Entsendung der Soldaten womöglich mit dem Aufstandsgesetz von 1807 legitimieren. Das würde es dem Militär erlauben, direkt Aufgaben der zivilen Strafverfolgung zu übernehmen.
In einem Interview mit dem Sender Newsmax bezeichnete Trump die Situation in Portland als „Aufstand“. In der Stadt an der Westküste der USA gibt es derzeit beinahe täglich Proteste vor dem Gebäude der US-Einwanderungsbehörde ICE.
Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Oregon hatte am Sonntagabend (Ortszeit) die von Trump angeordnete Verlegung von Nationalgardisten nach Portland bereits zum zweiten Mal vorerst blockiert und die einstweiligen Verfügungen damit begründet, dass Trumps Entscheidung „schlichtweg jeder sachlichen Grundlage“ entbehre. Auch Portlands Bürgermeister Keith Wilson und Oregons Gouverneurin Tina Kotek hatten der Darstellung des US-Präsidenten vehement widersprochen.
In einem Interview mit dem Sender Newsmax bezeichnete Trump die Situation in Portland als „Aufstand“. In der Stadt an der Westküste der USA gibt es derzeit beinahe täglich Proteste vor dem Gebäude der US-Einwanderungsbehörde ICE.
Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Oregon hatte am Sonntagabend (Ortszeit) die von Trump angeordnete Verlegung von Nationalgardisten nach Portland bereits zum zweiten Mal vorerst blockiert und die einstweiligen Verfügungen damit begründet, dass Trumps Entscheidung „schlichtweg jeder sachlichen Grundlage“ entbehre. Auch Portlands Bürgermeister Keith Wilson und Oregons Gouverneurin Tina Kotek hatten der Darstellung des US-Präsidenten vehement widersprochen.
Linus Freymark
Shutdown hat erhebliche Folgen für den Flugverkehr
Personalengpässe bei der US-Luftfahrtbehörde FAA haben am Montag zu erheblichen Flugverspätungen in den USA geführt. Betroffen waren unter anderem die Flughäfen Newark, Phoenix, Denver und Las Vegas, teilte die FAA mit. Der Flugverfolgungsdienst FlightAware meldete mehr als 4000 verspätete Flüge.
Verantwortlich dafür ist neben schlechtem Wetter der „Shutdown“, ein durch einen Haushaltsstreit ausgelöster Stillstand von Teilen der US-Regierung. Rund 13 000 Fluglotsen und etwa 50 000 Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA müssen während des Shutdowns weiterarbeiten, erhalten jedoch kein Gehalt. Die Fluglotsen werden ab dem 14. Oktober kein Gehalt erhalten.
US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte, die Personaldecke bei der Flugsicherung sei seit Beginn des Shutdowns in der vergangenen Woche in einigen Bereichen um 50 Prozent geschrumpft. Die Probleme werden durch einen bereits bestehenden Personalmangel verschärft. Der FAA fehlen nach eigenen Angaben rund 3500 Fluglotsen.
Verantwortlich dafür ist neben schlechtem Wetter der „Shutdown“, ein durch einen Haushaltsstreit ausgelöster Stillstand von Teilen der US-Regierung. Rund 13 000 Fluglotsen und etwa 50 000 Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA müssen während des Shutdowns weiterarbeiten, erhalten jedoch kein Gehalt. Die Fluglotsen werden ab dem 14. Oktober kein Gehalt erhalten.
US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte, die Personaldecke bei der Flugsicherung sei seit Beginn des Shutdowns in der vergangenen Woche in einigen Bereichen um 50 Prozent geschrumpft. Die Probleme werden durch einen bereits bestehenden Personalmangel verschärft. Der FAA fehlen nach eigenen Angaben rund 3500 Fluglotsen.
Juri Auel
Trump kündigt neuen 25-Prozent-Zoll auf bestimmte Lastwagen an
US-Präsident Donald Trump hat neue Importzölle auf bestimmte Arten von Lastwagen angekündigt. Ab dem 1. November solle eine Abgabe von 25 Prozent auf mittelschwere Lkw sowie bestimmte Klassen schwerer Lastwagen gelten, teilte Trump mit. Mit den Abgaben auf „medium duty trucks“ und „heavy duty trucks“ treibt der Präsident seine umstrittene Zollpolitik voran, mit der er nach eigenen Angaben die heimische Industrie stützen will. Bereits im September hatte Trump ab dem 1. Oktober einen Zoll von 25 Prozent auf Schwerlaster angekündigt. Nun geht es um größere Fahrzeuge, die aber nicht für Schwertransporte ausgelegt sind. Dazu gehören beispielsweise Speditions-Lkw, Sattelzüge und Spezialfahrzeuge, aber auch verschiedene Busse sowie Müllwagen.
Für leichte Nutzfahrzeuge, wie kleinere Lieferwagen, hatten die USA sich mit Japan und der EU auf einen Zoll von 15 Prozent geeinigt. Ob diese Vereinbarung auch für schwerere Fahrzeuge gilt, war zunächst unklar. Bei der Ankündigung der Zölle auf Schwerlaster ab 1. Oktober hatte Trump erklärt, er wolle heimische Hersteller vor unfairem Wettbewerb aus dem Ausland schützen. Die Maßnahme werde US-Herstellern wie Peterbilt, Kenworth und Freightliner zugutekommen, so Trump. Zudem sei es aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig, dass die Transportunternehmer in den USA finanziell gesund und stark seien. Freightliner ist eine Tochterfirma von Daimler Truck.
Trumps Vorgehen ist auch in den USA umstritten. So drängte die amerikanische Handelskammer das US-Handelsministerium, von neuen Zöllen auf Lkw abzusehen. Schließlich kämen die Fahrzeuge vor allem aus Mexiko, Kanada, Japan, Deutschland und Finnland, die alle Verbündete oder enge Partner der USA seien. Sie stellten keine Bedrohung der nationalen US-Sicherheit dar.
Die meisten Fahrzeuge, die mit den neuen Zöllen belegt werden sollen, werden aus Mexiko geliefert. Doch die Abgaben könnten auch die Chrysler-Mutter Stellantis treffen, die in Mexiko Lieferwagen sowie große Ram-Pickups produziert. Stellantis hat sich im Weißen Haus dafür eingesetzt, dass auf diese Fahrzeuge keine hohen Zölle erhoben werden.
Juri Auel
Supreme Court lehnt Antrag von Epstein-Vertrauter Maxwell ab
Der Oberste Gerichtshof in den USA hat einen Antrag der verurteilten Vertrauten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, abgelehnt. Warum sich die Richterinnen und Richter dagegen entschieden, sich ihres Berufungsantrags anzunehmen, begründeten sie wie in solchen Fällen üblich nicht. Bei dem Antrag ging es ganz konkret um eine juristische Frage und nicht darum, dass der Supreme Court feststellen soll, ob Maxwell schuldig oder unschuldig ist.
Maxwells Anwälte wollten wissen, ob ein Versprechen der US-Staatsanwaltschaft für das gesamte Land bindend ist oder nur für die Region, in der die juristische Aufarbeitung eines Falles in diesem Kontext stattfindet. Konkret: Laut Maxwell-Seite ging es um eine Vereinbarung, die Epstein mit der Staatsanwaltschaft in Florida in den 2000ern ausgehandelt haben soll und die beinhalte, dass keine Anklage gegen potenzielle Mitverschwörer erhoben werde. Maxwell wurde allerdings in New York verurteilt. Die Anwälte verfolgten das Ziel, dass vor Gericht feststellt wird, dass Maxwell nie hätte verurteilt werden dürfen. Damit hatten sie keinen Erfolg.
Maxwell, die langjährige Vertraute des US-Multimillionärs Epstein, wurde im Jahr 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sie hatte laut Urteil eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Seither sitzt sie im Gefängnis. Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. Jahre davor hatte es einen Prozess gegeben, dessen Ausgang viele für einen Skandal hielten. Der Fall wurde später dann erneut aufgerollt – dabei wurde Maxwell verurteilt.
In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch US-Präsident Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Epstein-Akten offenzulegen. Weil er dies nur zögerlich getan hat, stand er zuletzt aus dem eigenen Lager unter Druck.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Maxwells Anwälte wollten wissen, ob ein Versprechen der US-Staatsanwaltschaft für das gesamte Land bindend ist oder nur für die Region, in der die juristische Aufarbeitung eines Falles in diesem Kontext stattfindet. Konkret: Laut Maxwell-Seite ging es um eine Vereinbarung, die Epstein mit der Staatsanwaltschaft in Florida in den 2000ern ausgehandelt haben soll und die beinhalte, dass keine Anklage gegen potenzielle Mitverschwörer erhoben werde. Maxwell wurde allerdings in New York verurteilt. Die Anwälte verfolgten das Ziel, dass vor Gericht feststellt wird, dass Maxwell nie hätte verurteilt werden dürfen. Damit hatten sie keinen Erfolg.
Maxwell, die langjährige Vertraute des US-Multimillionärs Epstein, wurde im Jahr 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sie hatte laut Urteil eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Seither sitzt sie im Gefängnis. Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. Jahre davor hatte es einen Prozess gegeben, dessen Ausgang viele für einen Skandal hielten. Der Fall wurde später dann erneut aufgerollt – dabei wurde Maxwell verurteilt.
In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch US-Präsident Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Epstein-Akten offenzulegen. Weil er dies nur zögerlich getan hat, stand er zuletzt aus dem eigenen Lager unter Druck.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Linus Freymark
Gericht blockiert Entsendung kalifornischer Nationalgarde nach Portland
Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Oregon hat am Sonntagabend (Ortszeit) auch die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Verlegung von 200 kalifornischen Nationalgardisten nach Portland vorerst blockiert. Die von Trump 2018 ernannte Richterin Karin Immergut stoppte damit den Versuch der Regierung, die am Samstag erlassene Verfügung gegen den Einsatz der Nationalgarde Oregons zu umgehen. "Wie könnte die Entsendung der Nationalgarde aus Kalifornien nicht in direktem Widerspruch zu der gestern von mir erlassenen Entscheidung stehen?", fragte Immergut einen Regierungsanwalt während einer Anhörung am Sonntagabend.
Das US-Verteidigungsministerium hat nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump die Verlegung von rund 200 Angehörigen der kalifornischen Nationalgarde von Los Angeles nach Portland in den US-Bundesstaat Oregon angeordnet. Die Soldaten sollen dort die US-Einwanderungsbehörde ICE und andere Bundesbehörden bei der Durchsetzung von Bundesgesetzen unterstützen und Bundeseigentum schützen.
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte vor der richterlichen Entscheidung, die Truppen seien bereits auf dem Weg nach Portland. Auf X schrieb er von einem "unfassbaren Missbrauch von Recht und Macht". Oregon und Kalifornien hatten gemeinsam gegen die Truppenverlegung geklagt.
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte vor der richterlichen Entscheidung, die Truppen seien bereits auf dem Weg nach Portland. Auf X schrieb er von einem "unfassbaren Missbrauch von Recht und Macht". Oregon und Kalifornien hatten gemeinsam gegen die Truppenverlegung geklagt.
Linus Freymark
Nach Gerichtsentscheid: Trump schickt kalifornische Nationalgarde nach Portland
Das US-Verteidigungsministerium hat rund 200 Angehörige der kalifornischen Nationalgarde von Los Angeles nach Portland in den US-Bundesstaat Oregon verlegt. Das teilte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Oregons Gouverneurin Tina Kotek erklärte, dass etwa 100 Nationalgardisten am Samstagabend eingetroffen seien und weitere 100 auf dem Weg seien.
"Diese Maßnahme scheint absichtlich getroffen worden zu sein, um das gestrige Urteil einer Bezirksrichterin zu umgehen", sagte Kotek. Sie betonte, dass "keine Notwendigkeit für eine militärische Intervention in Oregon" bestehe. In Portland gebe es keine "keine Bedrohung für die nationale Sicherheit".
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, gegen einen solchen "atemberaubenden Missbrauch von Recht und Macht" vor Gericht zu ziehen. "Der Oberbefehlshaber nutzt das US-Militär als politische Waffe gegen amerikanische Bürger", kritisierte der Demokrat an Trump gerichtet.
In den USA haben die Gouverneure eines Bundesstaates normalerweise die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann aber der US-Präsident das Kommando übernehmen.
"Diese Maßnahme scheint absichtlich getroffen worden zu sein, um das gestrige Urteil einer Bezirksrichterin zu umgehen", sagte Kotek. Sie betonte, dass "keine Notwendigkeit für eine militärische Intervention in Oregon" bestehe. In Portland gebe es keine "keine Bedrohung für die nationale Sicherheit".
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, gegen einen solchen "atemberaubenden Missbrauch von Recht und Macht" vor Gericht zu ziehen. "Der Oberbefehlshaber nutzt das US-Militär als politische Waffe gegen amerikanische Bürger", kritisierte der Demokrat an Trump gerichtet.
In den USA haben die Gouverneure eines Bundesstaates normalerweise die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann aber der US-Präsident das Kommando übernehmen.