Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Iran-Kurs wohl „in den nächsten zehn Tagen“ klar
Trump stuft Glyphosat als verteidigungsrelevant ein
Umweltverbände klagen gegen Trumps Entscheidung zu Treibhausgasen
Trumps „Friedensrat“ trifft sich zur ersten Sitzung in Washington
Berichte: Krieg mit Iran könne „sehr bald“ beginnen
"Friedensrat": Trump verspricht zehn Milliarden Dollar - Fifa baut Fußballfelder in Gaza
US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen "Friedensrats" Milliardenhilfen für den Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten sieben Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, verkündete Trump in der US-Hauptstadt Washington. Die USA werden nach seinen Angaben zudem zehn Milliarden Dollar für den "Friedensrat" bereitstellen. Genauere Angaben dazu, wofür dieses Geld eingesetzt werden soll, machte er zunächst nicht.
Der Weltfußballverband Fifa werde darüber hinaus helfen, 75 Millionen Dollar für Projekte in Gaza zu sammeln, die mit Fußball zu tun haben sollen, sagte Trump. Der Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, Gianni Infantino, kündigte den Bau von 50 kleinen und fünf großen Fußballfeldern im Gazastreifen an. Weiter sei den Angaben zufolge der Bau einer Fußballakademie sowie eines nationalen Stadions mit einem Fassungsvermögen von bis zu 25 000 Zuschauern geplant.
Um einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen zu sichern, wollen demnach zudem fünf Staaten Soldaten in den Küstenstreifen schicken. Es handele sich um Marokko, Albanien, Kosovo, Kasachstan und Indonesien. Der Friedensrat soll die sogenannte internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll. Bereits zuvor hatten mehrere mehrheitlich muslimische Länder die Bereitschaft signalisiert, Soldaten zu stellen, eine konkrete Ankündigung machte bislang aber nur Indonesien. Das südostasiatische Land hat die Entsendung von 5000 bis 8000 Soldaten in Aussicht gestellt. Wie viele Soldaten die anderen Länder schicken wollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Trump hatte den "Friedensrat" beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos gegründet. Aktuell hat das Gremium etwa zwei Dutzend Mitglieder, darunter Ungarn, Israel, Belarus, Katar, Saudi-Arabien und die Türkei. Im Englischen heißt das Gremium "Board of Peace", was sich mit "Aufsichtsrat für den Frieden" übersetzen lässt. Es ist umstritten, weil es als Konkurrenz zu etablierten Organisationen wie den Vereinten Nationen gedacht ist.
Trump: Iran-Kurs wohl „in den nächsten zehn Tagen“ klar
US-Präsident Trump warnte Iran vor erheblichen Konsequenzen, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen nicht auf einen Deal einlassen. Es werde „einen sehr anderen Weg“ geben, warnte Trump bei der ersten Sitzung seines sogenannten "Friedensrats". In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt „wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden“.
Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen sagte Trump, es gebe „gute Gespräche“. Er bekräftigte: „Sie dürfen keine Atomwaffe haben - man kann keinen Frieden im Nahen Osten haben, wenn sie eine Atomwaffe haben.“ Zugleich betonte er, dass es nicht einfach sei, einen aus seiner Sicht guten Deal zu machen. Eine Einigung sei aber zwingend notwendig: „Wir müssen einen bedeutenden Deal machen, sonst passieren schlechte Dinge.“
Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie eine Begrenzung seines Raketenprogramms schließt Teheran bislang aus.
Im Januar ließ Irans Staatsapparat Massenproteste im eigenen Land brutal niederschlagen. Trump drohte der iranischen Führung daraufhin mit einem Eingreifen und ließ die Militärpräsenz rund um Iran verstärken.
SZ-Korrespondent Raphael Geiger über mögliche Hinweise, dass Trump Iran wirklich angreifen lässt (SZ Plus):
SZ-Korrespondent Raphael Geiger über mögliche Hinweise, dass Trump Iran wirklich angreifen lässt (SZ Plus):
US-Handelsdefizit trotz Trumps Zöllen kaum gesunken
Trotz der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen Dutzende Länder ist das US-Handelsdefizit im vergangenen Jahr kaum gesunken. Die Importe von Waren und Dienstleistungen übertrafen deren Exporte um rund 901,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium mitteilte. Das sind nur rund zwei Milliarden Dollar weniger als 2024. Zuletzt hatte das US-Handelsdefizit deutlich zugenommen. Im Dezember erhöhte es sich um fast ein Drittel auf mehr als 70 Milliarden Dollar. Grund dafür waren sinkende Exporte, während die Importe gleichzeitig deutlich zunahmen.
Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 zahlreiche Strafzölle eingeführt, darunter gegen Exportweltmeister China und die Europäische Union. Für fast alle Waren aus der EU müssen seit August Zölle von 15 Prozent gezahlt werden – ein Mehrfaches des früheren Durchschnittswerts.
Studien zufolge werden die Zölle fast vollständig von amerikanischen Importeuren und Verbrauchern bezahlt. Diese tragen demnach 96 Prozent der Last, wie aus einer Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. "Die Zölle sind ein Eigentor", sagte IfW-Forschungsdirektor Julian Hinz. Die Behauptung, dass ausländische Staaten diese Zölle trügen, sei ein Mythos. "Die Amerikaner bezahlen die Rechnung."
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie der regionalen Notenbank New York Federal Reserve, die von Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett kritisiert wurde. "Das Papier ist eine Schande", sagte Hassett in einem Interview mit CNBC. "Es ist meiner Meinung nach das schlechteste Papier, das ich je in der Geschichte des Federal Reserve Systems gesehen habe." Die Verantwortlichen sollten vermutlich diszipliniert werden.
Trump stuft Glyphosat als verteidigungsrelevant ein
Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat bekommt in den USA einen besonderen Status, um eine ausreichende Versorgung der amerikanischen Landwirtschaft sicherzustellen. US-Präsident Donald Trump unterschrieb am Mittwoch eine Verordnung, in der Phosphat und glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel als entscheidend für die nationale Sicherheit und die Lebensmittelsicherheit der USA bezeichnet werden.
Zu den weltweit größten Herstellern von Glyphosatprodukten gehört der Leverkusener Agrarchemie-Konzern Bayer mit seiner US-Tochter Monsanto, deren Kassenschlager das glyphosathaltige Produkt Roundup ist. Ein Bayer-Sprecher sagte, die Verordnung betone „die dringende Notwendigkeit, dass US-Landwirte Zugang zu wichtigen, im Inland hergestellten Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat haben“. Man werde der Verordnung Folge leisten. In Trumps Verordnung heißt es, bisher gebe es in den USA nur einen Produzenten glyphosathaltiger Unkrautvernichtungsmittel, gemeint ist Monsanto. Damit seien die Verteidigungsindustrie der USA und die Ernährungssicherheit anfällig für „feindliche, ausländische Akteure“.
Elementares Phosphat sei auch ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Herbiziden auf Glyphosatbasis. Diese spielten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Vorsprungs der USA, indem sie es Landwirten ermöglichten, effizient und kostengünstig Lebensmittel und Viehfutter zu produzieren, heißt es weiter.
Das Mittel ist umstritten. In mehreren Klagen in den USA hatten Kläger Krebserkrankungen auf Glyphosat zurückgeführt. Erst kürzlich schloss Bayer in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Die zur Weltgesundheitsorganisation gehörende Internationale Krebsforschungsagentur hatte den Wirkstoff, der in Roundup enthalten ist, 2015 als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft; andere Einrichtungen der WHO waren anderer Ansicht, und auch europäische Einrichtungen folgten dieser kritischen Einstufung nicht.
Amelie Schmidt
Trump weitet Befugnisse der Einwanderungsbehörde ICE aus
Künftig könnten anerkannte Flüchtlinge, die auf eine Greencard warten, in Gewahrsam genommen werden. Diese Weisung geht aus einem Regierungsvermerk von Mittwoch (Ortszeit) hervor. Dies unterstreicht das von US-Präsident Donald Trump angekündigte harte Vorgehen gegen legale und illegale Einwanderung.
Nach US-Recht müssen Flüchtlinge ein Jahr nach ihrer Ankunft im Land eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung beantragen. Das Heimatschutzministerium erklärte nun in dem Vermerk, dass Flüchtlinge ein Jahr nach einer erfolgreichen Aufnahme in die USA in staatlichen Gewahrsam zurückkehren müssten, um inspiziert und untersucht zu werden. Die neue Richtlinie stellt eine Abkehr von einem früheren Memorandum aus dem Jahr 2010 dar. Darin hieß es, dass das Fehlen eines dauerhaften Aufenthaltsstatus kein Grund für eine Abschiebung und keine angemessene Grundlage für eine Inhaftierung sei.
Die Anordnung stieß bei Flüchtlingshilfsorganisationen auf Kritik. Shawn VanDiver, Präsident der Organisation AfghanEvac, bezeichnete die Anweisung als „rücksichtslose Abkehr von langjähriger Politik“. Sie sei ein „Vertrauensbruch gegenüber Menschen, die die Vereinigten Staaten rechtmäßig aufgenommen und denen sie Schutz versprochen haben“. Die Organisation HIAS, früher bekannt als Hebrew Immigrant Aid Society, erklärte, der Schritt werde „Tausenden Menschen schweren Schaden zufügen, die in den Vereinigten Staaten willkommen geheißen wurden, nachdem sie vor Gewalt und Verfolgung geflohen waren“. Derzeit sind etwa 68 000 Menschen in Gewahrsam der Einwanderungsbehörde ICE. Das sind rund 75 Prozent mehr als zu Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr.
Umweltverbände klagen gegen Trumps Entscheidung zu Treibhausgasen
Mehr als ein Dutzend Umwelt- und Gesundheitsverbände klagen gegen US-Präsident Donald Trumps Entscheidung, Treibhausgasemissionen nicht mehr als gesundheitsschädlich einzustufen. Die am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Bundesgericht vorgelegte Beschwerde verlangt eine rechtliche Prüfung der Neuerung. Trumps Entscheidung sei gesetzwidrig, erklärte die Anwältin des klagenden Rechtshilfeverbandes „Public Citizen Litigation Group“, Adina Rosenbaum, in Washington.
Kohlendioxid und andere Treibhausgase sind Verursacher der Erderwärmung. Trump hatte vergangene Woche erklärt, er hebe die seit 2009 geltende Einschätzung der Gesundheitsschädigung auf. Sie sei eine „katastrophale Richtlinie“ aus der Zeit des demokratischen Präsidenten Barack Obama. Sie habe der Automobilindustrie schweren Schaden zugefügt und Verbraucher viel Geld gekostet. Auf dieser Feststellung basieren zahllose Regelungen im US-Klimaschutz, etwa für Emissionen von Autos, Kraftwerken oder Fabriken.
Bei dem Rechtsstreit geht es nun um ein Urteil des Obersten US-Gerichts von 2007, demzufolge Treibhausgase unter dem Luftreinhaltegesetz als Schadstoffe gelten und von der Umweltbehörde EPA reguliert werden müssen. Die EPA erklärte auf Anfrage der New York Times, sie äußere sich nicht zu einem laufenden Verfahren. Der Rechtsstreit dürfte sich über Monate hinziehen. Erwartet wird ein Urteil des Obersten Gerichtes, das sich zuletzt häufig aufseiten des Präsidenten gestellt hat. Fünf der neun obersten Richter, die 2007 für die Zuständigkeit der EPA gestimmt hatten, sind nicht mehr im Amt. Die vier Gegner allerdings schon. Trump hat zudem drei Konservative in das Gericht berufen.
Welche weitreichenden Folgen Trumps Entscheidung für den Klimaschutz haben könnte, erklärt SZ-Redakteurin Marlene Weiß:
Welche weitreichenden Folgen Trumps Entscheidung für den Klimaschutz haben könnte, erklärt SZ-Redakteurin Marlene Weiß:
Amelie Schmidt
Trumps „Friedensrat“ trifft sich zur ersten Sitzung in Washington
US-Präsident Donald Trump empfängt in Washington Regierungsvertreter aus rund 20 Ländern zur ersten Sitzung seines „Board of Peace“. Es wird erwartet, dass der Fokus bei dem heutigen Treffen auf der weiteren Entwicklung im Gazastreifen liegt. Trump hatte bereits angekündigt, dass er ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den im Krieg großflächig zerstörten Küstenstreifen vorstellt. Außerdem will sich der US-Präsident bei dem Treffen zur internationalen Stabilisierungstruppe äußern. Der „Friedensrat“ soll diese Truppe aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll.
Trumps Gremium heißt im Englischen „Board of Peace“, was sich mit „Aufsichtsrat für den Frieden“ übersetzen lässt. Es ist umstritten, weil es als Konkurrenz zu etablierten Organisationen wie den Vereinten Nationen gedacht ist. Trump hat den „Friedensrat“ zu einer Art globalem Gremium erweitert, was vielfach auf Kritik gestoßen ist. Mitglieder sind unter anderem die Türkei, Saudi-Arabien, Ungarn, Armenien, Vietnam, Argentinien und Pakistan. Die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Šuica, nimmt als Beobachterin für die Europäische Union an dem Treffen teil.
Trump gründete den „Friedensrat“ beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos und hat selbst den Vorsitz inne. Im Kern soll der Rat globale Konflikte lösen. Anders als zunächst erwartet, handelt es sich also nicht um ein Gremium, das ausschließlich der Überwachung einer Befriedung des Gazastreifens gewidmet ist.
Lesen Sie mehr über die Gründung von Trumps internationalem Gremium:
Lesen Sie mehr über die Gründung von Trumps internationalem Gremium:
Berichte: Krieg mit Iran könne „sehr bald“ beginnen
Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und Iran mehren sich Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitiert informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, am Samstag Angriffe auf Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen. Das Weiße Haus wäge derzeit die „Risiken einer Eskalation und die politischen und militärischen Folgen einer Zurückhaltung“ ab, berichtete der Sender.
Das US-Nachrichtenportal Axios zitiert ebenfalls namentlich nicht genannte Quellen, wonach die US-Regierung näher vor einem großen Krieg stehe, als den meisten Amerikanern bewusst sei. Er könne schon „sehr bald“ beginnen und würde „dramatische Auswirkungen“ auf die gesamte Region haben, hieß es. Die USA haben in den vergangenen Wochen ihre militärische Präsenz im Nahen Osten unter anderem mit dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ deutlich verstärkt.
Am Dienstag hatte es in Genf eine zweite Verhandlungsrunde zwischen Washington und Teheran gegeben. Iran dämpfte danach die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Ein ranghoher US-Beamter sagte, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit „detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären“. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie eine Begrenzung seines Raketenprogramms schließt Teheran bislang aus.
Die iranische Führung strebe ein Atomabkommen mit den USA an, bereite sich jedoch gleichzeitig eilig auf einen Krieg vor, falls die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern scheitern sollten, berichtete das Wall Street Journal. Teheran verstärke das Militär, diversifiziere Entscheidungsbefugnisse, befestige die Atomanlagen und gehe verstärkt gegen Abweichler im eigenen Land vor. Die Maßnahmen spiegelten die Überzeugung der iranischen Führung wider, dass das Überleben des Machtapparates selbst auf dem Spiel steht, hieß es.
Trump ehrt schwarze Amerikaner und weist Rassismusvorwürfe zurück
US-Präsident Donald Trump hat sich bei einer Feier im Weißen Haus nach einem Rassismus-Eklat als Förderer von schwarzen Amerikanern inszeniert. Anlässlich des 100. Jubiläums des "Black History Month" wies Trump am Mittwoch Vorwürfe des Rassismus zurück, hob führende afroamerikanische Regierungsvertreter hervor und versprach ein weiteres Jahrhundert des Erfolgs für schwarze Menschen im Land. Die Veranstaltung fand knapp zwei Wochen nach einem Eklat um einen rassistischen Beitrag auf Trumps Social-Media-Konto statt, der den früheren Präsidenten Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen darstellte.
Der Beitrag hatte selbst bei Trumps Republikanern für Empörung gesorgt. Der afroamerikanische Senator Tim Scott nannte das Video "das Rassistischste, was ich aus diesem Weißen Haus gesehen habe". Das Weiße Haus verteidigte den Beitrag zunächst, löschte ihn aber schließlich, ohne sich zu entschuldigen. Trump selbst machte einen Mitarbeiter verantwortlich. Kritiker werfen der Regierung zudem vor, Programme für Vielfalt und Gleichberechtigung systematisch abzubauen.
Bei der Veranstaltung am Mittwoch versuchte Trump, die Vorwürfe zu entkräften. Er holte mehrere schwarze Regierungsvertreter auf die Bühne, darunter Bauminister Scott Turner und seinen früheren Rivalen Ben Carson. Einer von ihm begnadigten Aktivistin, Alice Johnson, sagte er: "Als ich sie traf, habe ich mich verliebt." Er verwies zudem auf die von ihm als Erfolg bezeichnete Strafrechtsreform und seine harte Einwanderungspolitik, die ihm nach eigenen Angaben 2024 mehr afroamerikanische Wählerstimmen als jedem republikanischen Kandidaten vor ihm eingebracht hätten.
Trump hat sich in der Vergangenheit wiederholt rassistisch geäußert. So verbreitete er jahrelang die als "Birther"-Theorie bekannte Verschwörungstheorie, wonach Obama nicht in den USA geboren und damit kein legitimer Präsident gewesen sei.
Der "Black History Month" ist ein jährlich im Februar in den USA begangener Gedenkmonat, der die Geschichte und die Errungenschaften von schwarzen US-Amerikanern würdigt. Bei der Feier lud Trump eine Frau auf die Bühne, deren Enkel getötet wurde. Sie dankte ihm für seinen harten Kurs gegen Kriminalität und sagte: "Ich will nichts von diesem "Rassisten"-Zeug hören. Lasst den Mann in Ruhe. Lasst ihn seine Arbeit machen!"
Nach dem Tod des Bürgerrechtlers Jesse Jackson am Dienstag hatte Trump bereits zahlreiche Fotos von sich mit Jackson und anderen schwarzen Prominenten veröffentlicht. Er schrieb dazu, es sei ihm immer eine Freude gewesen, Jackson zu helfen, obwohl er von "Schurken und Verrückten der radikalen Linken" fälschlicherweise als Rassist bezeichnet werde. Die Veranstaltung im Weißen Haus beendete Trump nach "Vier weitere Jahre"-Rufen der Gäste mit den Worten: "Ich wünsche ihnen also einen fröhlichen Black History Month, ein fröhliches Black History Year und ein fröhliches Black History Century."
Überraschungsbesuch von US-General in Venezuela
Ein hochrangiger US-General hat Venezuela am Mittwoch überraschend einen Besuch abgestattet. Es ist die erste Visite einer US-Militärdelegation, seit Spezialkräfte den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro im vergangenen Monat festgenommen und in die USA gebracht hatten, wo er sich wegen Drogenhandels verantworten soll. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst über die Reise von General Francis Donovan berichtet, die von US-Vertretern bestätigt wurde.
Donovan, der ranghöchste US-Militäroffizier für Lateinamerika, und der Pentagon-Vertreter Joseph Humire erörterten Sicherheitsfragen mit venezolanischen Regierungsvertretern. Die Gespräche hätten sich auf die Sicherheitslage und die Umsetzung des Drei-Phasen-Plans von US-Präsident Donald Trump zur Stabilisierung Venezuelas konzentriert, teilte die Delegation mit. Die Reise folgt auf einen Besuch von US-Energieminister Chris Wright in der vergangenen Woche. Beide Besuche unterstreichen die Bemühungen der US-Regierung, Venezuela mit militärischen und energiepolitischen Mitteln zu weitreichenden Reformen zu bewegen.
Kreise: Rubio trifft Netanjahu Ende kommender Woche in Israel
US-Außenminister Marco Rubio will sich US-Regierungskreisen zufolge Ende kommender Woche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu Gesprächen treffen. Dafür wolle Rubio am 28. Februar nach Israel reisen, teilte ein ranghoher Beamter seines Hauses der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Details zu den geplanten Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt.
Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bislang ohne greifbare Fortschritte. Teheran dämpfte die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aus US-Regierungskreisen hieß es, dass Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Von einem ranghohen Regierungsbeamten hieß es, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit "detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären".
Erst vergangene Woche hatte sich Netanjahu mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Dabei habe der Republikaner darauf "bestanden", dass die Verhandlungen mit Teheran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal möglich sei, teilte Trump danach mit.
Israel warnt hingegen seit langem vor einem Abkommen mit dem Iran, das sich nur auf das Atomprogramm der Islamischen Republik beschränkt. Der jüdische Staat fordert, dass der Erzfeind auch das Arsenal ballistischer Raketen und die Unterstützung seiner Verbündeten in der Region herunterfährt.
Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bislang ohne greifbare Fortschritte. Teheran dämpfte die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aus US-Regierungskreisen hieß es, dass Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Von einem ranghohen Regierungsbeamten hieß es, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit "detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären".
Erst vergangene Woche hatte sich Netanjahu mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Dabei habe der Republikaner darauf "bestanden", dass die Verhandlungen mit Teheran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal möglich sei, teilte Trump danach mit.
Israel warnt hingegen seit langem vor einem Abkommen mit dem Iran, das sich nur auf das Atomprogramm der Islamischen Republik beschränkt. Der jüdische Staat fordert, dass der Erzfeind auch das Arsenal ballistischer Raketen und die Unterstützung seiner Verbündeten in der Region herunterfährt.
Epstein-Affäre: Demokraten zweifeln an Aussagen von Wexner
Die Demokraten im US-Kongress haben Zweifel an Aussagen des Milliardärs Leslie Wexner geäußert, wonach dieser keine Beziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gepflegt habe. "Ich glaube Herrn Wexner nicht, wenn er sagt, er habe keine persönliche oder freundschaftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein gehabt", sagte Robert Garcia, der führende Vertreter des Aufsichtsausschusses.
Man solle stattdessen den Opfern zuhören, die von einer direkten Verbindung zwischen Epstein und Wexner berichtet hätten. Garcia sprach von mehr als eine Milliarde Dollar, die der Unternehmer Epstein entweder überwiesen oder gegeben haben soll. Garcia zufolge will Wexner allerdings von einem Großteil des Geldes nichts gewusst haben.
Eine Gruppe von Demokraten war nach New Albany im US-Bundesstaat Ohio aufgebrochen, um mit dem früheren Unternehmer unter Eid zu sprechen. Garcia zeigte sich verwundert darüber, dass Wexner nicht mit Epstein befreundet gewesen sein soll, obwohl er zugleich zugegeben hätte, auf beiden Inseln des Sexualstraftäters gewesen zu sein.
Medienberichten zufolge hatte Wexner in einem Statement an das Aufsichtsgremium angegeben, auf Epstein reingefallen zu sein. "Ich war naiv, töricht und leichtgläubig, Jeffrey Epstein zu vertrauen", zitierten etwa der US-Sender CNBC und die New York Times aus dem Schriftstück. "Er war ein Betrüger. Und obwohl ich betrogen wurde, habe ich nichts Unrechtes getan und nichts zu verbergen", heißt es weiter.
Der heute 88-Jährige hatte mit seinem Konzern L Brands zahlreiche US-amerikanische Marken groß gemacht, darunter Victoria's Secret, Bath & Body Works und Abercrombie & Fitch.
Bericht: USA planen Portal zur Umgehung von Netzsperren etwa der EU
Die US-Regierung entwickelt Insidern zufolge ein Online-Portal namens "freedom.gov", um Bürgern in Europa und anderswo die Umgehung von Netzsperren ihrer Länder zu ermöglichen. Das Angebot soll auch Zugriff auf Inhalte erlauben, die von den jeweiligen Regierungen als Hassrede oder Terrorpropaganda eingestuft und verboten wurden. Washington betrachte dies als Maßnahme gegen Zensur, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Das Projekt unter der Leitung von Sarah Rogers, Unterstaatssekretärin für öffentliche Diplomatie, hätte eigentlich vergangene Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden sollen. Der Start sei jedoch verschoben worden.
Über die Webseite sollen die Nutzer den Angaben zufolge mittels einer VPN-Funktion ihre Herkunft verschleiern und so surfen können, als befänden sie sich in den USA. Ihre Aktivitäten würden dabei nicht nachverfolgt. Innerhalb des Außenministeriums gebe es jedoch Bedenken gegen den Plan, hieß es. Juristen des Ministeriums hätten vor dem Vorhaben gewarnt, sagten zwei der Insider. Einzelheiten wurden nicht genannt. Das Projekt könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den europäischen Verbündeten belasten, da Washington damit faktisch dazu aufrufen würde, geltende Gesetze zu missachten.
Das Außenministerium in Washington teilte Reuters auf Anfrage mit, die USA unterhielten kein spezifisches Programm zur Umgehung von Zensur in Europa. Es wies die Darstellung zurück, dass eine Ankündigung verschoben worden sei. Dass Juristen Bedenken angemeldet hätten, sei in dieser Form unzutreffend. In der schriftlichen Stellungnahme hieß es weiter: "Digitale Freiheit ist jedoch eine Priorität für das Außenministerium, und dazu gehört auch die Verbreitung von Technologien zum Schutz der Privatsphäre und zur Umgehung von Zensur wie VPNs."
In den USA und Europa gibt es ein unterschiedliches Verständnis von Meinungsfreiheit. Während die US-Verfassung nahezu jede Äußerung schützt, gehen europäische Gesetze strenger etwa gegen Hetze vor. US-Vertreter haben erklärt, dass rechte Politiker unter anderem in Deutschland, Frankreich und Rumänien unterdrückt würden. Zudem schränkten Regeln wie der Digital Services Act (DSA) der EU oder der britische Online Safety Act die Meinungsfreiheit ein. Deutschland erließ im Jahr 2024 insgesamt 482 Anordnungen zur Löschung von Material, das als Unterstützung oder Anstiftung zum Terrorismus eingestuft wurde. Internetanbieter mussten daraufhin 16.771 Inhalte entfernen.
Zuckerberg verteidigt Meta im Prozess um Suchtpotenzial
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat in einem potenziell folgenschweren US-Prozess um das Suchtpotenzial sozialer Medien die Vorgehensweise seines Unternehmens verteidigt. So sagte Zuckerberg, dass der Facebook-Konzern Meta keine Ziele für Nutzungszeiten seiner Apps mehr setze, wie das Wall Street Journal aus dem Gerichtssaal in Los Angeles berichtete. Der Meta-Chef räumte auch ein, dass auf Dienste des Konzerns wie Instagram zum Teil auch Nutzer unter 13 Jahren zugreifen, obwohl das gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Ihre Accounts würden entfernt, wenn dies auffalle, sagte er dem Fernsehsender CNBC zufolge.
In dem Prozess wirft die 20-jährige Klägerin, die nur unter den Initialen KGM auftritt, Online-Plattformen vor, sie hätten ihre Dienste absichtlich so gestaltet, dass Nutzer süchtig danach werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Funktion, bei der man immer weiter zum nächsten Beitrag weiterscrollen kann. Die Frau fing ihren Angaben zufolge bereits als Kind an, die Plattformen zu nutzen - und führt ihre Depressionen und Angstzustände darauf zurück.
Die Klage richtet sich aktuell gegen Googles Videoplattform Youtube und den Foto- und Videodienst Instagram, der zum von Zuckerberg geführten Konzern Meta gehört. Die Unternehmen hinter den ursprünglich ebenfalls verklagten Konkurrenten Snapchat und Tiktok waren durch einen Vergleich dem Prozess entgangen. Der Ausgang des Verfahrens könnte wegweisende Wirkung für hunderte weitere Klagen ähnlicher Art haben.
Genfer Atomgespräche zwischen USA und Iran bringen offenbar Annäherung
Die USA und Iran haben bei ihren Atomgesprächen in Genf am Dienstag offenbar Fortschritte erzielt. Teherans Unterhändler wollten in zwei Wochen mit einem neuen Vorschlag zurückkehren, sagte ein US-Vertreter laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, erklärte demnach, dass Iran detaillierte Vorschläge vorlegen werde, um die verbleibenden Differenzen zwischen beiden Seiten zu überbrücken. Zugleich warnte der US-Vertreter, dass noch viele Details zu klären seien.
„In gewisser Weise lief es gut“, sagte US-Vizepräsident J. D. Vance am Dienstag in einem Interview mit Fox News. „Aber in anderer Hinsicht wurde sehr deutlich, dass der Präsident rote Linien gezogen hat, die die Iraner bislang nicht bereit sind anzuerkennen und abzuarbeiten. Deshalb werden wir weiter daran arbeiten.“
Zuvor hatte Iran erklärt, man habe mit den USA eine „grundsätzliche Einigung“ über die Bedingungen eines möglichen Atomabkommens erzielt, das Sanktionen gegen Teheran aufheben und das Risiko eines größeren Kriegs im Nahen Osten verringern würde. Von Beginn an gab es jedoch Unklarheiten über den Umfang der Gespräche. US-Präsident Donald Trump hatte Teheran unter Androhung von US-Luftangriffen an den Verhandlungstisch gebracht.
„Wir konnten eine allgemeine Einigung über eine Reihe von Leitprinzipien erzielen, auf deren Grundlage wir nun vorgehen und auf die Ausarbeitung eines möglichen Abkommens hinarbeiten werden“, sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi im Staatsfernsehen nach den Genfer Gesprächen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Beide Seiten würden nun jeweils Vertragstexte ausarbeiten und austauschen, bevor ein Termin für eine dritte Gesprächsrunde festgelegt werde, sagte er. Zugleich warnte er, die nächste Phase werde „schwieriger und detaillierter“ sein.
