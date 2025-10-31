Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Medien: Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen im Inland
Trump erklärt: China und USA haben einen Deal
Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an
Staatsmedien: Treffen zwischen Trump und Chinas Xi begonnen
Hurrikan "Melissa" - Trump ordnet Hilfe für Betroffene an
Nadja Lissok
USA wollen Flüchtlingsobergrenze drastisch reduzieren – und weiße Südafrikaner bevorzugen
Künftig sollen in den USA pro Jahr nur noch maximal 7500 Geflüchtete aufgenommen werden. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die im US-Handelsregister abrufbar ist. Davon betroffen sind Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder politischen Überzeugung in ihrer Heimat verfolgt werden. Im vergangenen Haushaltsjahr waren es 125 000, vor allem aus Afrika, Lateinamerika und der Karibik.
Künftig sollen weiße Südafrikaner bevorzugt werden, meist Nachfahren niederländischer Siedler, die in ihrem Heimatland angeblich Opfer rassistischer Diskriminierung seien. Im Mai hatte Trump den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa bei einem Besuch im Weißen Haus regelrecht vorgeführt. Er überzog seinen Gast mit Vorwürfen, dass Südafrika einen „Genozid“ an weißen Bauern begehe. Fachleute widersprechen Trumps Darstellung eines angeblichen Völkermords. Damit greift er eine in rechtsextremen Kreisen verbreitete Verschwörungstheorie vom sogenannten „weißen Genozid“ auf. Auch Südafrika weist den Vorwurf zurück.
Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen schrittweise auf bis zu 15 000 abgesenkt. Vor seiner ersten Präsidentschaft lag die Grenze im Jahr 2016 noch bei 85 000 Flüchtlingen.
Julia Bergmann
Medien: Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen im Inland
Das Pentagon hat Medienberichten zufolge die Nationalgarden in den USA angewiesen, „schnelle Eingreiftruppen“ aufzubauen. Diese sollten für die Bekämpfung von Unruhen innerhalb der USA ausgebildet und ausgerüstet werden und bis Anfang des kommenden Jahres einsatzbereit sein, berichteten das Wall Street Journal und die Washington Post sowie die britische Zeitung The Guardian jeweils unter Berufung auf interne Dokumente des US-Verteidigungsministeriums.
Demnach geht es um bis zu 500 Nationalgardisten pro US-Bundesstaat beziehungsweise landesweit um mehr als 20 000 Soldaten. Sie sollen laut Wall Street Journal für die Kontrolle von Menschenmassen, den Umgang mit Festgenommenen und den Einsatz etwa von Schlagstöcken und Elektroschockern ausgebildet werden. Die meisten Nationalgarde-Einheiten der verschiedenen Bundesstaaten hätten bereits „schnelle Eingreiftruppen“. Diese seien in der Vergangenheit allerdings nicht für die Strafverfolgung oder die Kontrolle von Menschenmengen eingesetzt worden, berichtete die Zeitung.
Die Medienberichte legen nahe, dass die US-Regierung unter Donald Trump vorhat, den Einsatz des Militärs im Inland künftig weiter auszudehnen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sie Nationalgardisten bereits in mehrere demokratisch regierte Städte entsandt, um dort gegen angeblich ausufernde Kriminalität und Proteste gegen Razzien der Migrationsbehörde ICE vorzugehen.
Dies geschah oft gegen den Willen von Bundesstaat und Stadtspitze – und wird aktuell vor mehreren US-Gerichten verhandelt. Kritiker zweifeln die rechtliche Grundlage des Vorgehens an und werfen Trump vor, die Nationalgarde zu instrumentalisieren, um seine Macht zu demonstrieren und politische Gegner einzuschüchtern.
Christoph Heinlein
Trump: China will Öl und Gas aus den USA kaufen
China beabsichtigt nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump den Kauf von Öl und Gas aus den Vereinigten Staaten. China werde einen Prozess zum Kauf von amerikanischer Energie einleiten, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi. Laut Trump könnte es auf eine große Transaktion zu Öl und Gas aus dem US-Bundesstaat Alaska hinauslaufen.
Von chinesischer Seite lagen bisher keine näheren Angaben vor. Laut offizieller Mitteilung hatten sich die beiden Staatschefs geeinigt, ihren Austausch in der Zusammenarbeit bei Handel und Energie voranzutreiben.
Julia Daniel
Trump nennt Details zu Treffen mit Xi im nächsten Jahr
US-Präsident Donald Trump hat konkretere Angaben zu seinem China-Besuch im kommenden Jahr gemacht. „Wir werden im April in China sein“, sagte der Republikaner nach dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan.
Xi wird laut Trump danach in die USA kommen, entweder nach Palm Beach, Florida, oder Washington, D.C., Trump hatte bereits zuvor die Orte Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach als mögliche Treffpunkte ins Spiel gebracht. An letzterem steht Trumps Golfanwesen.
Peking teilte im Anschluss an das Treffen in Südkorea mit, beide Staatschefs hätten vereinbart, regelmäßig Kontakt zu halten. Trump freue sich auf seinen China-Besuch im kommenden Jahr und habe Xi in die Vereinigten Staaten eingeladen, hieß es.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Xi in die USA reist. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama ihn im Weißen Haus empfangen.
Julia Daniel
Trump erklärt: China und USA haben einen Deal
Im Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping erzielt. Trump erklärte, es gebe eine Einigung über die Senkung von Zöllen auf Waren aus der Volksrepublik. Die Zölle sollten von 57 auf 47 Prozent gesenkt werden.
Im Gegenzug werde China wieder Sojabohnen aus den USA kaufen, die Ausfuhr Seltener Erden aufrechterhalten und schärfer gegen den illegalen Handel mit dem Schmerzmittel Fentanyl vorgehen. „Wir haben einen Deal“, sagte Trump laut CNN an Bord der Air Force One. „Jetzt werden wir jedes Jahr neu verhandeln, aber ich denke, dass die Vereinbarung noch lange Bestand haben wird.“
An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht zunächst für Erleichterung: Chinesische Aktien kletterten auf ein Zehn-Jahres-Hoch, die Landeswährung Yuan stieg zum Dollar auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr. Trump hatte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der südkoreanischen Stadt Busan getroffen. Es war das erste Treffen der beiden Staatschefs seit 2019. „Ich glaube, das war ein fantastisches Treffen“, erklärte Trump. „Auf einer Skala von null bis zehn, wobei zehn das Beste ist, würde ich sagen, dass das Treffen eine zwölf verdient."
Bereits zu Beginn des Treffens hatte Xi erklärt, die Unterhändler Chinas und der USA hätten einen „grundlegenden Konsens“ erzielt. Es sei normal, dass beide Seiten nicht immer einer Meinung seien und es zu Reibungen komme. China und die USA sollten jedoch Partner und Freunde sein, erklärte Xi laut einem Dolmetscher. Die Entwicklung Chinas stehe nicht im Widerspruch zu Trumps Vision, „Amerika wieder groß zu machen“.
Michelle Ostwald
Xi und Trump beenden Treffen in Südkorea
Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts der beiden Staaten haben sich Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump persönlich getroffen. Die Staatschefs der beiden weltgrößten Volkswirtschaften sprachen sich bei ihrer ersten persönlichen Zusammenkunft seit 2019 für ein stabiles bilaterales Verhältnis aus. Nach chinesischen Angaben dauerte das Treffen am Flughafen Busan etwa eine Stunde und 40 Minuten.
Vor dem Gespräch lobte Trump sein Gegenüber als großartigen Anführer und prognostizierte eine „fantastische Beziehung“ für eine „lange Zeit“. Xi hob Trumps Einsatz für globale Konflikte hervor. Der Chinese erwähnte in seinem deutlich längeren Eingangsstatement Trumps Bemühungen um ein Friedensabkommen zwischen Thailand und Kambodscha sowie dessen Einsatz für eine Feuerpause im Gaza-Krieg. China und die USA könnten gemeinsam mehr für ihre Staaten und die ganze Welt beitragen, sagte Xi.
Das Treffen fand am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, der unweit in Gyeongju tagt. Trump hatte dort am Vortag anlässlich des CEO-Summits eine Rede gehalten. Später verkündete er Fortschritte bei einer Handelsvereinbarung mit Südkorea.
Michelle Ostwald
Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an
US-Präsident Donald Trump begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder. Er habe das jüngst in Kriegsministerium umbenannte Verteidigungsministerium angewiesen, Tests „auf gleicher Basis“ durchzuführen. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst völlig offen.
Die Ankündigung des US-Präsidenten kam nur kurz vor einem Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. China ist auch eine etablierte Atommacht, genauso wie Russland, Großbritannien und Frankreich. Insgesamt gibt es aktuell nach einem Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri neun Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Neben den bereits genannten Ländern zählen dazu auch Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel.
Erst vor einigen Tagen hatte Kremlchef Wladimir Putin bei einer Besprechung mit dem russischen Generalstab in einer Kommandozentrale an einem ungenannten Ort die militärische Stärke der Atommacht Russland betont. Im Krieg gegen die Ukraine verzeichne das Militär zahlreiche Erfolge, zudem sei der Test der atomaren Langstreckenrakete Burewestnik geglückt.
Lesen Sie zum Thema Atomwaffentests auch den Text von US-Korrespondentin Charlotte Walser (SZ Plus):
Michelle Ostwald
Trump und Xi zeigen sich versöhnlich
Angesichts ihres Handels- und Zollstreits haben sich Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zum Auftakt ihres Treffens in Südkorea versöhnlich gezeigt. Xi sagte in der südkoreanischen Stadt Busan, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein. Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine „fantastische Beziehung“ für eine "lange Zeit" haben werde. Er lobte Xi als einen großartigen Führer eines großartigen Landes. Xi hatte deutlich mehr Redeanteil als Trump.
Präsident Donald Trump (links) und der chinesische Präsident Xi Jinping (rechts) geben sich nach ihrem Gipfeltreffen zwischen den USA und China am Donnerstag, 30. Oktober 2025, am Gimhae International Airport Jinping in Busan, Südkorea, die Hand. . Foto: AP
Michelle Ostwald
US-Regierungsvertreter: Nationalgarde plant schnelle Eingreiftruppe für Unruhen
Die US-Nationalgarde will nach Angaben von zwei US-Regierungsvertretern bis Anfang nächsten Jahres in jedem US-Bundesstaat Hunderte Soldaten zu einer schnellen Eingreiftruppe für Einsätze bei zivilen Unruhen ausbilden. Die beiden Regierungsvertreter, die nicht genannt werden wollten, teilten am Mittwoch mit, die schnelle Eingreiftruppe solle in den meisten Bundesstaaten aus 500 Soldaten bestehen. Über den genauen Zeitpunkt des Vorhabens hatte zuerst die Zeitung The Guardian unter Berufung auf ein Memo der Nationalgarde vom 8. Oktober berichtet.
Eine Stellungnahme des Pentagon lag am Mittwoch zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte im August einen Erlass unterzeichnet, in dem jeder US-Bundesstaat aufgefordert wurde, Soldaten der Nationalgarde bereitzuhalten, die schnell zur "Niederschlagung von Unruhen und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" eingesetzt werden könnten. Unklar ist, wie sich die neue Truppe von den bereits in jedem Bundesstaat vorhandenen schnellen Eingreiftruppen unterscheiden würde.
Michelle Ostwald
Staatsmedien: Treffen zwischen Trump und Chinas Xi begonnen
Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Handelskonflikts haben Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump ihr Treffen in der südkoreanischen Stadt Busan begonnen. Das berichtete Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Staatschefs der beiden weltgrößten Volkswirtschaften treffen sich am Rande des im südkoreanischen Gyeongju tagenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).
Zur Debatte dürften Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen stehen, darunter etwa der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Michelle Ostwald
Hurrikan "Melissa" - Trump ordnet Hilfe für Betroffene an
US-Präsident Donald Trump hat das Außenministerium wegen des verheerenden Hurrikans Melissa angewiesen, Unterstützung für die betroffenen Länder in der Karibik zu mobilisieren. US-Außenminister Marco Rubio habe ein regionales Katastrophenhilfeteam entsandt, darunter auch Such- und Rettungsteams. Sie sollen den Hilfsbedarf ermitteln und erste Such- und Bergungseinsätze unterstützen, wie das US-Außenministerium mitteilte.
Man arbeite mit den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und den Regierungen der betroffenen Länder zusammen, um etwa Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter, Hygieneartikel und Notunterkünfte bereitzustellen, hieß es weiter.
Michelle Ostwald
Hegseth: Vier Tote bei neuem US-Angriff im Pazifik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot ausgeführt. Vier Menschen seien dabei am Mittwoch (Ortszeit) getötet worden, schrieb Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Der Angriff erfolgte demnach in internationalen Gewässern.
"Die westliche Hemisphäre ist kein sicherer Hafen mehr für Drogenterroristen, die Drogen an unsere Küsten bringen, um Amerikaner zu vergiften", betonte der US-Verteidigungsminister, der sich inzwischen Kriegsminister nennt. Erst am Dienstag hatte er für Aufsehen gesorgt, als er gleich drei Attacken auf Boote im Pazifik verkündete - mit insgesamt 14 Toten.
Julia Daniel
China bestätigt Treffen zwischen Trump und Xi
China hat das geplante Treffen zwischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Südkorea bestätigt. Die beiden werden am Donnerstag in der südlichen Stadt Busan sprechen, um sich über Themen von beiderseitigem Interesse auszutauschen, wie das Außenministerium in Peking erklärte. Laut eines Behördensprechers spielt die Diplomatie zwischen den beiden Staatsoberhäuptern eine strategische Rolle in den US-China-Beziehungen. Peking sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um positive Ergebnisse in dem Treffen zu erzielen und der stabilen Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt neuen Schwung zu verleihen, sagte Guo.
Worüber Xi und Trump konkret sprechen, teilte das chinesische Außenamt nicht mit. Auf der Liste der Themen dürften jedoch unter anderem die US-Zölle gegen chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen gegen wichtige Rohstoffe stehen.
Auch Trump hatte die Begegnung mit Xi bereits angekündigt. Sie findet am Rande des im unweit entfernten Gyeongju tagenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, deren Vorsitz China im kommenden Jahr übernehmen wird.
Linus Freymark
Trump räumt rechtliche Hürden für dritte Amtszeit ein
US-Präsident Donald Trump sieht sich durch die US-Verfassung an einer Kandidatur für eine dritte Amtszeit gehindert. "Wenn man sie liest, ist es ziemlich klar – ich darf nicht kandidieren. Das ist schade", sagte Trump am Mittwoch vor Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Südkorea. Seit seiner Wiederwahl im November hatte Trump wiederholt öffentlich mit der Idee einer erneuten Kandidatur gespielt. Der 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung verbietet es jedoch, mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt zu werden.
Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatte am Dienstag erklärt, er habe das Thema mit Trump besprochen. Es gebe keinen gangbaren Weg, die Verfassung rechtzeitig zu ändern, um eine dritte Amtszeit zu ermöglichen. Johnson bezeichnete Trumps wiederholte Andeutungen als politisches Theater. Trump habe seinen Spaß damit, die Demokraten zu ärgern, sagte Johnson. Trump hatte Anfang der Woche Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio als mögliche republikanische Anwärter für die Wahl 2028 genannt.
Linus Freymark
Trump zeigt sich optimistisch für Einigung mit China
US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zur letzten Station seiner Asienreise in Südkorea eingetroffen. Vor Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung zeigte er sich optimistisch im Bezug auf eine Einigung im Handelsstreit mit China. "Die Beziehungen zu China sind sehr gut. Ich denke also, dass wir ein sehr gutes Ergebnis für unser Land und für die Welt erzielen werden", sagte Trump an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Er gehe davon aus, US-Zölle auf chinesische Waren zu senken. Im Gegenzug solle sich die Regierung in Peking verpflichten, die Ausfuhr von Vorprodukten für das Opioid Fentanyl einzudämmen.
Im Mittelpunkt der Gespräche mit Lee in der alten Königsstadt Gyeongju steht das stockende Handelsabkommen zwischen den USA und Südkorea. Die beiden Verbündeten hatten Ende Juli eine Vereinbarung bekanntgegeben. Demnach will Südkorea neue Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA tätigen, um die hohen Zölle zu vermeiden. Die Verhandlungen über die Ausgestaltung dieser Investitionen sind jedoch festgefahren. Trump drängt zudem darauf, dass Verbündete wie Südkorea mehr für ihre Verteidigung zahlen.
Kurz vor Trumps Ankunft stellte sich heraus, dass Nordkorea am Dienstag einen atomwaffenfähigen Marschflugkörper getestet hatte. Trump sprach dem Test jedoch keine Bedeutung zu.
