US-Regierungsvertreter: Nationalgarde plant schnelle Eingreiftruppe für Unruhen

Die US-Nationalgarde will nach Angaben von zwei US-Regierungsvertretern bis Anfang nächsten Jahres in jedem US-Bundesstaat Hunderte Soldaten zu einer schnellen Eingreiftruppe für Einsätze bei zivilen Unruhen ausbilden. Die beiden Regierungsvertreter, die nicht genannt werden wollten, teilten am Mittwoch mit, die schnelle Eingreiftruppe solle in den meisten Bundesstaaten aus 500 Soldaten bestehen. Über den genauen Zeitpunkt des Vorhabens hatte zuerst die Zeitung The Guardian unter Berufung auf ein Memo der Nationalgarde vom 8. Oktober berichtet.





Eine Stellungnahme des Pentagon lag am Mittwoch zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte im August einen Erlass unterzeichnet, in dem jeder US-Bundesstaat aufgefordert wurde, Soldaten der Nationalgarde bereitzuhalten, die schnell zur "Niederschlagung von Unruhen und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" eingesetzt werden könnten. Unklar ist, wie sich die neue Truppe von den bereits in jedem Bundesstaat vorhandenen schnellen Eingreiftruppen unterscheiden würde.