Trump entlässt Fed-Gouverneurin Cook - Sorge um Unabhängigkeit der Notenbank

US-Präsident Donald Trump hat die Lisa Cook, Gouverneurin der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), entlassen. Es gebe ausreichende Beweise dafür, dass Cook bei Hypothekenanträgen falsche Angaben gemacht habe, schrieb Trump in einem offiziellen Schreiben an die Gouverneurin, das er auf Truth Social veröffentlichte. „Ihr Verhalten zeugt von grober Fahrlässigkeit bei Finanzgeschäften, was Ihre Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit als Finanzaufseherin in Frage stellt“, so Trump.



Der Chef der Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), William Pulte, hatte zuvor Vorwürfe gegen Cook erhoben. Daraufhin teilte das US-Justizministerium mit, es prüfe die Angelegenheit. Lisa Cook, die erste afroamerikanische Frau im Gouverneursrat der Fed, hatte alle Forderungen nach einem Rücktritt zurückgewiesen. „Ich habe nicht die Absicht, mich wegen einiger in einem Tweet aufgeworfener Fragen zum Rücktritt von meinem Amt drängen zu lassen“, sagte sie am 20. August. „Ich habe die Absicht, alle Fragen zu meiner finanziellen Vergangenheit als Mitglied der Federal Reserve ernst zu nehmen, und so sammle ich die genauen Informationen, um alle legitimen Fragen zu beantworten und die Fakten zu liefern“, so Cook weiter.



Cook wurde 2022 vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert. Ihr wird nun vorgeworfen, sie habe eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben, nachdem sie einen Kredit für ihr Haus in Michigan aufgenommen und dieses ebenfalls als Hauptwohnsitz deklariert habe. Pulte wirft ihr deshalb Hypothekenbetrug vor. Bisher hat er jedoch keine öffentlichen Beweise zur Untermauerung seiner Behauptung vorgelegt.





Trump hatte Cook bereits vergangene Woche zum Rücktritt aufgefordert. Der Präsident drängt die Notenbank seit Monaten zu aggressiven Zinssenkungen, während die Währungshüter angesichts anhaltender Inflationssorgen eine stabile Geldpolitik verfolgen. Die Abberufung Cooks, deren Amtszeit bis 2038 gelaufen wäre, könnte Trumps Pläne zum Umbau der Fed beschleunigen. Er hat bereits die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zur obersten Bankenaufseherin befördert und erwägt offenbar, den von ihm ernannten Gouverneur Christopher Waller zum Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell zu machen. Dessen Amtszeit endet im Mai.