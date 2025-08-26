Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Neues Trump-Dekret: Gefängnisstrafe für Verbrennen von US-Flagge
Südkorea schlägt Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim vor
Ministerium gibt Aussagen von Epstein-Vertrauter frei
FBI durchsucht Haus von Trumps ehemaligem Sicherheitsberater Bolton
Auch Kalifornien will Wahlkreise neu zuschneiden
Patrick Wehner
Trump entlässt Fed-Gouverneurin Cook - Sorge um Unabhängigkeit der Notenbank
US-Präsident Donald Trump hat die Lisa Cook, Gouverneurin der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), entlassen. Es gebe ausreichende Beweise dafür, dass Cook bei Hypothekenanträgen falsche Angaben gemacht habe, schrieb Trump in einem offiziellen Schreiben an die Gouverneurin, das er auf Truth Social veröffentlichte. „Ihr Verhalten zeugt von grober Fahrlässigkeit bei Finanzgeschäften, was Ihre Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit als Finanzaufseherin in Frage stellt“, so Trump.
Der Chef der Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), William Pulte, hatte zuvor Vorwürfe gegen Cook erhoben. Daraufhin teilte das US-Justizministerium mit, es prüfe die Angelegenheit. Lisa Cook, die erste afroamerikanische Frau im Gouverneursrat der Fed, hatte alle Forderungen nach einem Rücktritt zurückgewiesen. „Ich habe nicht die Absicht, mich wegen einiger in einem Tweet aufgeworfener Fragen zum Rücktritt von meinem Amt drängen zu lassen“, sagte sie am 20. August. „Ich habe die Absicht, alle Fragen zu meiner finanziellen Vergangenheit als Mitglied der Federal Reserve ernst zu nehmen, und so sammle ich die genauen Informationen, um alle legitimen Fragen zu beantworten und die Fakten zu liefern“, so Cook weiter.
Cook wurde 2022 vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert. Ihr wird nun vorgeworfen, sie habe eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben, nachdem sie einen Kredit für ihr Haus in Michigan aufgenommen und dieses ebenfalls als Hauptwohnsitz deklariert habe. Pulte wirft ihr deshalb Hypothekenbetrug vor. Bisher hat er jedoch keine öffentlichen Beweise zur Untermauerung seiner Behauptung vorgelegt.
Der Chef der Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), William Pulte, hatte zuvor Vorwürfe gegen Cook erhoben. Daraufhin teilte das US-Justizministerium mit, es prüfe die Angelegenheit. Lisa Cook, die erste afroamerikanische Frau im Gouverneursrat der Fed, hatte alle Forderungen nach einem Rücktritt zurückgewiesen. „Ich habe nicht die Absicht, mich wegen einiger in einem Tweet aufgeworfener Fragen zum Rücktritt von meinem Amt drängen zu lassen“, sagte sie am 20. August. „Ich habe die Absicht, alle Fragen zu meiner finanziellen Vergangenheit als Mitglied der Federal Reserve ernst zu nehmen, und so sammle ich die genauen Informationen, um alle legitimen Fragen zu beantworten und die Fakten zu liefern“, so Cook weiter.
Cook wurde 2022 vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert. Ihr wird nun vorgeworfen, sie habe eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben, nachdem sie einen Kredit für ihr Haus in Michigan aufgenommen und dieses ebenfalls als Hauptwohnsitz deklariert habe. Pulte wirft ihr deshalb Hypothekenbetrug vor. Bisher hat er jedoch keine öffentlichen Beweise zur Untermauerung seiner Behauptung vorgelegt.
Trump hatte Cook bereits vergangene Woche zum Rücktritt aufgefordert. Der Präsident drängt die Notenbank seit Monaten zu aggressiven Zinssenkungen, während die Währungshüter angesichts anhaltender Inflationssorgen eine stabile Geldpolitik verfolgen. Die Abberufung Cooks, deren Amtszeit bis 2038 gelaufen wäre, könnte Trumps Pläne zum Umbau der Fed beschleunigen. Er hat bereits die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zur obersten Bankenaufseherin befördert und erwägt offenbar, den von ihm ernannten Gouverneur Christopher Waller zum Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell zu machen. Dessen Amtszeit endet im Mai.
Patrick Wehner
Trump droht mehreren Ländern mit weiteren Zöllen
US-Präsident Donald Trump droht Staaten, die Digitalsteuern erheben, mit weiteren Zöllen. Sollten diese Länder die entsprechenden Gesetze nicht zurücknehmen, werde er "erhebliche zusätzliche Zölle" auf deren Exporte erheben, schrieb er auf Truth Social. Er behauptete, dass diese Gesetzgebungen darauf abzielten, amerikanische Technologie zu schädigen oder zu diskriminieren und dass sie Firmen aus China einen Freibrief erteilten. Er stellte deswegen auch Exportbeschränkungen für US-Technologie und Chips in Aussicht. Viele Länder, insbesondere in Europa, haben Steuern auf die Umsätze von Digitalkonzernen wie Google, Meta und Apple eingeführt.
Auch im Handelsstreit mit China schlug Trump wieder schärfere Töne an. Er drohte dem Land mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefere. "Sie müssen uns Magnete geben", sagte Trump bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung im Weißen Haus. Andernfalls müsse man "200 Prozent Zoll oder so etwas" erheben. Zugleich räumte er ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden. Dies wäre auch in Ordnung, wenn es sein müsste.
Seltene Erden sind Metalle, die für viele moderne Geräte gebraucht werden - etwa für Handys, Windräder, Elektroautos oder auch für Waffen. Besonders wichtig sind daraus hergestellte Magnete. China ist bei Förderung und Verarbeitung dieser Rohstoffe weltweit führend, die USA sind auf Importe angewiesen. Peking hatte im Handelskonflikt die Ausfuhr der Metalle und Magnete beschränkt.
Auch im Handelsstreit mit China schlug Trump wieder schärfere Töne an. Er drohte dem Land mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefere. "Sie müssen uns Magnete geben", sagte Trump bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung im Weißen Haus. Andernfalls müsse man "200 Prozent Zoll oder so etwas" erheben. Zugleich räumte er ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden. Dies wäre auch in Ordnung, wenn es sein müsste.
Seltene Erden sind Metalle, die für viele moderne Geräte gebraucht werden - etwa für Handys, Windräder, Elektroautos oder auch für Waffen. Besonders wichtig sind daraus hergestellte Magnete. China ist bei Förderung und Verarbeitung dieser Rohstoffe weltweit führend, die USA sind auf Importe angewiesen. Peking hatte im Handelskonflikt die Ausfuhr der Metalle und Magnete beschränkt.
Patrick Wehner
Trump will Rolle der Nationalgarde ausweiten
US-Präsident Donald Trump hat den Aufbau einer spezialisierten Einheit innerhalb der Nationalgarde angeordnet, die zur "Wahrung von Sicherheit und Ordnung" in Washington eingesetzt werden soll. Das Verteidigungsministerium müsse die Truppe umgehend aufstellen, ausbilden und ausrüsten, hieß es in dem Erlass. Zudem sollen landesweit Nationalgardisten für einen schnellen Einsatz gegen "zivile Unruhen" bereitstehen - einschließlich einer ständig verfügbaren Eingreiftruppe.
Neben weiteren Maßnahmen soll es außerdem ein Online-Portal geben, über das sich Bewerber mit Polizei- oder Militärexpertise bei Bundesbehörden melden können, um neue Spezialeinheiten zu verstärken.
Trump macht seit Wochen Stimmung gegen Städte, die von Demokraten regiert werden. Er behauptet, Kriminelle hätten Washington quasi überrannt. Die Hauptstadt bezeichnete er als "Rattenloch". Allerdings geben die Statistiken der Polizei keine Belege für einen Anstieg der Kriminalität her - sie weisen im Gegenteil einen Rückgang aus. Trumps Vorgehen ist hochumstritten und hat Proteste ausgelöst.
Neben weiteren Maßnahmen soll es außerdem ein Online-Portal geben, über das sich Bewerber mit Polizei- oder Militärexpertise bei Bundesbehörden melden können, um neue Spezialeinheiten zu verstärken.
Trump macht seit Wochen Stimmung gegen Städte, die von Demokraten regiert werden. Er behauptet, Kriminelle hätten Washington quasi überrannt. Die Hauptstadt bezeichnete er als "Rattenloch". Allerdings geben die Statistiken der Polizei keine Belege für einen Anstieg der Kriminalität her - sie weisen im Gegenteil einen Rückgang aus. Trumps Vorgehen ist hochumstritten und hat Proteste ausgelöst.
Patrick Wehner
Neues Trump-Dekret: Gefängnisstrafe für Verbrennen von US-Flagge
US-Präsident Trump will das Verbrennen oder Entehren der US-Flagge künftig strafrechtlich verfolgen lassen. Er unterzeichnete am Montag eine entsprechende Anordnung. "Wer eine Flagge verbrennt, bekommt ein Jahr Gefängnis, keine vorzeitige Entlassung, gar nichts", sagte Trump bei der Unterzeichnung im Weißen Haus. Die Anordnung weist den US-Justizminister an, die Entehrung der US-Flagge "energisch zu verfolgen". Das Dekret sieht zudem vor, Ausländern, die die Flagge verbrennen, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu entziehen oder Einbürgerungsverfahren zu beenden.
Das Oberste Gericht hatte 1989 entschieden, dass das Verbrennen der Nationalflagge durch das in der Verfassung verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Die Trump-Regierung begründete ihren Vorstoß damit, dass die Schändung der Flagge "in einzigartiger Weise beleidigend und provokativ" sei.
Bürgerrechtler lehnten das neue Dekret des Präsidenten umgehend ab. "Man muss das Verbrennen von Flaggen nicht gutheißen", erklärte die Organisation Foundation for Individual Rights and Expression. "Das Schöne der freien Meinungsäußerung ist, dass man seine Meinung äußern darf, auch wenn andere nicht mögen, was man zu sagen hat." Die Aktivisten sehen die Anordnung als Teil einer Reihe von Maßnahmen der Regierung, die die freie Meinungsäußerung einschränken. Dazu zählten Drohungen, Hochschulen wegen pro-palästinensischer Proteste die Bundesmittel zu streichen, sowie Versuche, ausländische Demonstranten abzuschieben.
Patrick Wehner
Südkorea schlägt Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim vor
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat während des Gipfeltreffens mit dem US-Präsidenten ein baldiges Treffen zwischen Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorgeschlagen. Trump zeigte sich offen für eine Begegnung mit Kim. „Ich würde ihn gerne dieses Jahr treffen“, sagte er bei einem Besuch Lees im Weißen Haus in Washington. Zuvor hatte Lee den US-Präsidenten zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im Oktober nach Südkorea eingeladen und dabei ein Treffen mit Kim angeregt, wie Lees Büro mitteilte.
Lee bemühte sich bei seinem ersten Besuch bei Trump sichtlich um eine gute Atmosphäre. Er habe zur Vorbereitung Trumps Buch „The Art of the Deal“ gelesen, sagte er. „Ich hoffe, Sie können Frieden auf die koreanische Halbinsel bringen (…), damit Sie mit Kim Jong-un zusammentreffen, einen Trump-World-Komplex in Nordkorea bauen können, damit ich dort Golf spielen kann“, sagte Lee zu Trump. Im Rahmen des Besuchs gab die Fluggesellschaft Korean Air zudem die Bestellung von 103 Boeing-Flugzeugen bekannt.
Nach dem Treffen im Weißen Haus warnte Lee bei einer Veranstaltung in Washington vor den Fortschritten des nordkoreanischen Atomprogramms. Trotz massiver Sanktionen entwickle Nordkorea seine Atomwaffen und Raketen kontinuierlich weiter. Demnach habe das Land inzwischen die Fähigkeit, zehn bis 20 Atomsprengköpfe pro Jahr zu bauen. Kim Trumps wiederholte Aufrufe zur Wiederaufnahme der direkten Gespräche seit dessen Amtsantritt ignoriert.
Patrick Wehner
Nationalgarde in Washington bewaffnet
Die von US-Präsident Donald Trump in Washington eingesetzten Nationalgardisten sind bewaffnet. Seit Sonntagabend (Ortszeit) tragen die Soldaten Schusswaffen, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Nationalgarde berichten und auf Fotos zu sehen ist.
Sie seien berechtigt „als letztes Mittel und ausschließlich als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung durch Tod oder schwere Körperverletzung“, die Waffen einzusetzen, zitieren die Washington Post und die New York Times aus der Mitteilung der Nationalgarde. Insgesamt sollen 2200 Nationalgardisten in Washington im Einsatz sein.
Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt, die von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert wird, einzudämmen. Trump hatte von einem "Rattenloch" gesprochen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle. Trumps Vorgehen ist sehr umstritten. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her. Kritiker sprechen von einer Show, die Trump veranstalte.
Die Mission der Nationalgardisten sei vage, schreibt die New York Times. Ein Großteil ihrer Bemühungen konzentriere sich auf geringfügige Straftaten und die Inhaftierung von Einwanderern ohne Aufenthaltspapiere. Die Soldaten seien an Orten zu sehen, an denen viele Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität seien. NBC News zitierte einen Sprecher der Nationalgarde, wonach nicht alle Soldaten bewaffnet sein sollten, sondern nur diejenigen, die für Sicherheit und Schutz zuständig seien. Soldaten, die nur mit „Verschönerungsaufgaben“ betraut seien, etwa Reparatur- und Renovierungsarbeiten, würden höchstwahrscheinlich keine Waffen tragen.
Sie seien berechtigt „als letztes Mittel und ausschließlich als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung durch Tod oder schwere Körperverletzung“, die Waffen einzusetzen, zitieren die Washington Post und die New York Times aus der Mitteilung der Nationalgarde. Insgesamt sollen 2200 Nationalgardisten in Washington im Einsatz sein.
Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt, die von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert wird, einzudämmen. Trump hatte von einem "Rattenloch" gesprochen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle. Trumps Vorgehen ist sehr umstritten. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her. Kritiker sprechen von einer Show, die Trump veranstalte.
Die Mission der Nationalgardisten sei vage, schreibt die New York Times. Ein Großteil ihrer Bemühungen konzentriere sich auf geringfügige Straftaten und die Inhaftierung von Einwanderern ohne Aufenthaltspapiere. Die Soldaten seien an Orten zu sehen, an denen viele Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität seien. NBC News zitierte einen Sprecher der Nationalgarde, wonach nicht alle Soldaten bewaffnet sein sollten, sondern nur diejenigen, die für Sicherheit und Schutz zuständig seien. Soldaten, die nur mit „Verschönerungsaufgaben“ betraut seien, etwa Reparatur- und Renovierungsarbeiten, würden höchstwahrscheinlich keine Waffen tragen.
Patrick Wehner
„Washington Post“: Trump will Militär gegen Kriminalität in Chicago einsetzen
Das Pentagon will einem Bericht der Washington Post zufolge bereits im September auch in Chicago die Nationalgarde im Kampf gegen Kriminalität einsetzen. Die Planung umfasse mehrere Optionen, darunter die Entsendung einiger Tausend Angehöriger der zum Heer gehörenden militärischen Reserveeinheit in die drittgrößte Stadt des Landes im Bundesstaat Illinois, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte. Das Weiße Haus und das Pentagon lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab.
Man wolle keine Spekulationen über künftige Operationen anstellen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, beide Demokraten, warfen dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump dagegen vor, Chaos zu stiften. „Nachdem Trump Los Angeles und Washington D.C. als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt hat, spielt er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen“, sagte Pritzker, der auch als Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2028 gilt. Auf der Plattform X schrieb er, Trump und die Republikaner versuchten, ihre Partei als Partei für Recht und Ordnung darzustellen. „Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.“ Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt Washington einzudämmen.
Trump hatte bereits am Freitag gesagt: „Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.“ Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten laut Washington Post, dass ein militärisches Eingreifen in Chicago seit Langem geplant sei, wahrscheinlich in Verbindung mit erweiterten Operationen der Einwanderungs- und Zollbehörde zur Suche nach Migranten ohne Papiere.
Was der Einsatz der Nationalgarde mit Washington D. C. macht, lesen Sie hier mit SZ Plus:
Man wolle keine Spekulationen über künftige Operationen anstellen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, beide Demokraten, warfen dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump dagegen vor, Chaos zu stiften. „Nachdem Trump Los Angeles und Washington D.C. als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt hat, spielt er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen“, sagte Pritzker, der auch als Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2028 gilt. Auf der Plattform X schrieb er, Trump und die Republikaner versuchten, ihre Partei als Partei für Recht und Ordnung darzustellen. „Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.“ Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt Washington einzudämmen.
Trump hatte bereits am Freitag gesagt: „Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.“ Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten laut Washington Post, dass ein militärisches Eingreifen in Chicago seit Langem geplant sei, wahrscheinlich in Verbindung mit erweiterten Operationen der Einwanderungs- und Zollbehörde zur Suche nach Migranten ohne Papiere.
Was der Einsatz der Nationalgarde mit Washington D. C. macht, lesen Sie hier mit SZ Plus:
Oliver Klasen
US-Staatsbeteiligung an Intel – Details des Deals sind klar
Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass in den USA der Staat bei Intel einsteigt, nun wird es konkret: Der Deal hat ein Volumen von 8,9 Milliarden US-Dollar, wie Handelsminister Howard Lutnick auf der Plattform X bestätigte. Es handele sich um eine „faire Vereinbarung für Intel und das amerikanische Volk“.
Künftig besitzt die US-Regierung zehn Prozent der Anteile beim Chiphersteller, der einst in der Branche führend war, seit einigen Jahren infolge von Managementfehlern jedoch in der Krise steckt. Intel hat auf zwei entscheidenden Geschäftsfeldern den Anschluss an die Konkurrenz verloren: bei Smartphone-Chips und bei der künstlichen Intelligenz.
Die Staatsbeteiligung kommt zustande, weil Hilfen, die Intel noch unter der Biden-Regierung erhalten hat, in Anteile am Unternehmen umgewandelt werden. Etwa 433 Millionen Aktien zum Preis von 20,47 US-Dollar erhält der Staat so, der Kaufpreis liegt rund vier Dollar unter dem Schlusskurs von Freitag. Allerdings wird die US-Regierung kein formales Stimmrecht erhalten. Die jetzige Vereinbarung bedeutet eine Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte jüngst noch den Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan wegen dessen Geschäftsbeziehungen nach China gefordert. „Er kam, weil er seinen Job behalten wollte, und am Ende gab er uns zehn Milliarden Dollar für die USA. Wir haben also zehn Milliarden Dollar eingenommen“, sagte Trump am Freitag zu seinem jüngsten Treffen mit Tan am 11. August.
Die Beteiligung an Intel ist die jüngste in einer Reihe ungewöhnlicher Vereinbarungen der US-Regierung mit Unternehmen. So erhält sie als Gegenleistung für Exportgenehmigungen für bestimmte Chips nach China 15 Prozent der dortigen Umsätze des Herstellers Nvidia. Zudem soll das Pentagon größter Anteilseigner des Bergbauunternehmens MP Materials werden, um die Produktion von Seltene-Erden-Magneten zu steigern. Bei der Übernahme von U.S. Steel durch die japanische Nippon Steel handelte die Regierung eine „goldene Aktie“ mit bestimmten Vetorechten für sich aus. Die weitreichenden Eingriffe in Unternehmensangelegenheiten haben Kritiker auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass Trumps Vorgehen neue unternehmerische Risiken schaffe.
Künftig besitzt die US-Regierung zehn Prozent der Anteile beim Chiphersteller, der einst in der Branche führend war, seit einigen Jahren infolge von Managementfehlern jedoch in der Krise steckt. Intel hat auf zwei entscheidenden Geschäftsfeldern den Anschluss an die Konkurrenz verloren: bei Smartphone-Chips und bei der künstlichen Intelligenz.
Die Staatsbeteiligung kommt zustande, weil Hilfen, die Intel noch unter der Biden-Regierung erhalten hat, in Anteile am Unternehmen umgewandelt werden. Etwa 433 Millionen Aktien zum Preis von 20,47 US-Dollar erhält der Staat so, der Kaufpreis liegt rund vier Dollar unter dem Schlusskurs von Freitag. Allerdings wird die US-Regierung kein formales Stimmrecht erhalten. Die jetzige Vereinbarung bedeutet eine Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte jüngst noch den Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan wegen dessen Geschäftsbeziehungen nach China gefordert. „Er kam, weil er seinen Job behalten wollte, und am Ende gab er uns zehn Milliarden Dollar für die USA. Wir haben also zehn Milliarden Dollar eingenommen“, sagte Trump am Freitag zu seinem jüngsten Treffen mit Tan am 11. August.
Die Beteiligung an Intel ist die jüngste in einer Reihe ungewöhnlicher Vereinbarungen der US-Regierung mit Unternehmen. So erhält sie als Gegenleistung für Exportgenehmigungen für bestimmte Chips nach China 15 Prozent der dortigen Umsätze des Herstellers Nvidia. Zudem soll das Pentagon größter Anteilseigner des Bergbauunternehmens MP Materials werden, um die Produktion von Seltene-Erden-Magneten zu steigern. Bei der Übernahme von U.S. Steel durch die japanische Nippon Steel handelte die Regierung eine „goldene Aktie“ mit bestimmten Vetorechten für sich aus. Die weitreichenden Eingriffe in Unternehmensangelegenheiten haben Kritiker auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass Trumps Vorgehen neue unternehmerische Risiken schaffe.
Einstieg bei Intel: Trumps Industriepolitik hat weder Maß noch Ziel
Die Trump-Regierung plant, Anteile am Chiphersteller Intel zu erwerben, was im Widerspruch zu ihrer bisherigen Marktpolitik steht. Während Biden auf Unabhängigkeit von Taiwan setzte, verfolgt Trump eine andere Agenda.
www.sueddeutsche.de
Patrick Wehner
Insider: USA wollen Plutonium aus Atomwaffen für AKWs nutzen - Experte bezeichnet das als "Wahnsinn"
Die US-Regierung will der heimischen Energiewirtschaft rund 20 Tonnen Plutonium aus dem Kalten Krieg als Brennstoff für Atomreaktoren zur Verfügung stellen. Das Energieministerium werde dazu in den kommenden Tagen Vorschläge von der Industrie einholen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider und aus einem Memo-Entwurf. Das Ministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Es erklärte, man prüfe "eine Vielzahl von Strategien zum Aufbau und zur Stärkung der heimischen Lieferketten für Kernbrennstoffe, einschließlich Plutonium", wie von Präsident Donald Trump angeordnet.
Dem Plan zufolge soll das Plutonium der Industrie zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden. Die Unternehmen sollen jedoch den Transport, die Planung, den Bau und die Stilllegung von Anlagen zur Wiederaufbereitung, Verarbeitung und Herstellung des Brennstoffs bezahlen, heißt es in dem Memo. Die 20 Tonnen stammen aus einem Vorrat von 34 Tonnen waffenfähigem Plutonium, zu dessen Beseitigung sich die USA im Jahr 2000 in einem Abkommen mit Russland verpflichtet hatten. Das Energieministerium lagert überschüssiges Plutonium in streng bewachten Einrichtungen.
Die Idee stößt bei Experten jedoch auf Bedenken, die auf das Scheitern eines früheren, ähnlichen Vorhabens verweisen. Im Rahmen des Abkommens von 2000 sollte das Plutonium ursprünglich zu sogenanntem Mischoxid-Brennstoff (MOX) für den Einsatz in Kernkraftwerken umgewandelt werden. Die erste Regierung Trump kündigte jedoch 2018 den Vertrag für ein MOX-Projekt, das nach ihren Angaben mehr als 50 Milliarden Dollar gekostet hat. Bis zur neuen Anordnung im Mai sah der Plan stattdessen vor, eine Plutonium-Mischung unterirdisch in einer Anlage in New Mexico zu lagern. Dem Energieministerium zufolge sollte dies 20 Milliarden Dollar kosten. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24 000 Jahren. "Der Versuch, dieses Material in Reaktorbrennstoff umzuwandeln, ist Wahnsinn", sagte Edwin Lyman, Kernphysiker bei der Union of Concerned Scientists. Man würde nur das desaströse MOX-Projekt wiederholen und dabei auf einen anderen Ausgang hoffen. "Das überschüssige Plutonium ist ein gefährliches Abfallprodukt, und das Energieministerium sollte bei dem sichereren, geschützteren und weitaus billigeren Plan bleiben, es zu vermischen und direkt zu entsorgen."
Dem Plan zufolge soll das Plutonium der Industrie zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden. Die Unternehmen sollen jedoch den Transport, die Planung, den Bau und die Stilllegung von Anlagen zur Wiederaufbereitung, Verarbeitung und Herstellung des Brennstoffs bezahlen, heißt es in dem Memo. Die 20 Tonnen stammen aus einem Vorrat von 34 Tonnen waffenfähigem Plutonium, zu dessen Beseitigung sich die USA im Jahr 2000 in einem Abkommen mit Russland verpflichtet hatten. Das Energieministerium lagert überschüssiges Plutonium in streng bewachten Einrichtungen.
Die Idee stößt bei Experten jedoch auf Bedenken, die auf das Scheitern eines früheren, ähnlichen Vorhabens verweisen. Im Rahmen des Abkommens von 2000 sollte das Plutonium ursprünglich zu sogenanntem Mischoxid-Brennstoff (MOX) für den Einsatz in Kernkraftwerken umgewandelt werden. Die erste Regierung Trump kündigte jedoch 2018 den Vertrag für ein MOX-Projekt, das nach ihren Angaben mehr als 50 Milliarden Dollar gekostet hat. Bis zur neuen Anordnung im Mai sah der Plan stattdessen vor, eine Plutonium-Mischung unterirdisch in einer Anlage in New Mexico zu lagern. Dem Energieministerium zufolge sollte dies 20 Milliarden Dollar kosten. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24 000 Jahren. "Der Versuch, dieses Material in Reaktorbrennstoff umzuwandeln, ist Wahnsinn", sagte Edwin Lyman, Kernphysiker bei der Union of Concerned Scientists. Man würde nur das desaströse MOX-Projekt wiederholen und dabei auf einen anderen Ausgang hoffen. "Das überschüssige Plutonium ist ein gefährliches Abfallprodukt, und das Energieministerium sollte bei dem sichereren, geschützteren und weitaus billigeren Plan bleiben, es zu vermischen und direkt zu entsorgen."
Patrick Wehner
Medienbericht: Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA entlassen
Der Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA, Generalleutnant Jeffrey Kruse, ist Insidern zufolge entlassen worden. Zwei US-Regierungsvertreter nannten am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters keinen Grund für den Schritt. Die Entlassung erfolgte, nachdem ein interner DIA-Bericht über die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen an die Presse durchgesickert war. Darin wurde vermutet, dass die Luftangriffe vom 22. Juni das Atomprogramm der Islamischen Republik nur um wenige Monate zurückgeworfen hätten. Dies widersprach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump, der erklärt hatte, die Ziele seien "ausgelöscht" worden.
Zuerst hatte die Zeitung Washington Post über den Vorgang berichtet. Die Entlassung ist die jüngste in einer Reihe von Personalwechseln in der Führungsebene des US-Militärs und der Geheimdienste unter der Trump-Regierung. Im April entließ Trump den Direktor des Geheimdienstes NSA, General Timothy Haugh. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte im Februar den Generalstabschef, General C.Q. Brown, sowie fünf weitere Admirale und Generäle entlassen. Zudem kündigte der Chef der US-Luftwaffe am Montag überraschend seinen Rücktritt an.
Patrick Wehner
Ministerium gibt Aussagen von Epstein-Vertrauter frei
Das US-Justizministerium hat Protokolle und Aufzeichnungen von Verhören mit Ghislaine Maxwell, der Ex-Partnerin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, veröffentlicht. Die mehrere hundert Seiten umfassenden Dokumente dokumentieren Gespräche mit ihr unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Todd Blanche von Ende Juli. Demnach verhielt sich US-Präsident Donald Trump nie "in irgendeiner Weise gegenüber jemandem unangemessen". Zudem soll es keine Liste von Epsteins Klienten geben - ein zentraler Punkt, der auch in der Öffentlichkeit immer wieder aufgegriffen wurde.
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Maxwell Ende Juli nochmals zu der Affäre um Epstein befragt und damals angekündigt, das Justizministerium werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zu den Erkenntnissen geben. Eine Woche nach dem Gespräch mit dem stellvertretenden US-Justizminister wurde sie in ein texanisches Gefängnis mit niedrigster Sicherheitsstufe verlegt. Sie gilt als Schlüsselfigur in der Epstein-Affäre. Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Epstein beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid.
Über den früheren US-Präsidenten Bill Clinton sagte Maxwell laut Protokoll, dass dieser nie auf einer Karibikinsel von Epstein gewesen sei. Trump hatte zuletzt immer wieder behauptet, dass Clinton gleich mehrfach auf der Insel gewesen sein soll. Epstein besaß eine Privatinsel namens Little St. James, die auch ein Tatort gewesen sein soll.
In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus - auch US-Präsident Trump verbrachte Zeit mit Epstein. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, die Epstein-Akten zu öffnen. Weil er dies bislang nicht getan tat, wächst der Druck auf ihn - auch aus dem eigenen Lager. Mit der Veröffentlichung der Verhör-Protokolle scheint die US-Regierung nun zu versuchen, den Druck abzubauen.
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Maxwell Ende Juli nochmals zu der Affäre um Epstein befragt und damals angekündigt, das Justizministerium werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zu den Erkenntnissen geben. Eine Woche nach dem Gespräch mit dem stellvertretenden US-Justizminister wurde sie in ein texanisches Gefängnis mit niedrigster Sicherheitsstufe verlegt. Sie gilt als Schlüsselfigur in der Epstein-Affäre. Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Epstein beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid.
Über den früheren US-Präsidenten Bill Clinton sagte Maxwell laut Protokoll, dass dieser nie auf einer Karibikinsel von Epstein gewesen sei. Trump hatte zuletzt immer wieder behauptet, dass Clinton gleich mehrfach auf der Insel gewesen sein soll. Epstein besaß eine Privatinsel namens Little St. James, die auch ein Tatort gewesen sein soll.
In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus - auch US-Präsident Trump verbrachte Zeit mit Epstein. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, die Epstein-Akten zu öffnen. Weil er dies bislang nicht getan tat, wächst der Druck auf ihn - auch aus dem eigenen Lager. Mit der Veröffentlichung der Verhör-Protokolle scheint die US-Regierung nun zu versuchen, den Druck abzubauen.
Patrick Wehner
Anwalt: Kilmar Abrego Garcia aus Untersuchungshaft entlassen
Ein unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener und zurück in die USA gebrachter Mann ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. „Heute ist Kilmar Abrego Garcia frei. Er ist derzeit auf dem Weg zu seiner Familie in Maryland“, hieß es in einer Mitteilung von einem seiner Anwälte.
Abrego Garcias Fall fand große Beachtung, er steht exemplarisch für eine größere Debatte über das Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump bei Abschiebungen. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene davor ausreichend rechtliches Gehör erhalten. Abrego Garcia war im März trotz Abschiebeschutzes aus den USA nach El Salvador ausgeflogen worden. Als Teil einer größeren Gruppe von Migranten wurde er in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis „Cecot“ (Centro de Confinamiento del Terrorismo) in El Salvador gebracht. Nach einem langen juristischen Streit wurde er im Juni in die USA zurückgebracht. Die US-Regierung sprach damals von einem „administrativen Fehler“.
Medienberichten zufolge saß Abrego Garcia zuletzt in einer Haftanstalt im US-Bundesstaat Tennessee. Er muss sich unter anderem wegen unrechtmäßiger Beförderung von Migranten verantworten. Bis zum eigentlichen Prozess darf er unter Auflagen bei seiner Familie bleiben – dieser soll im Januar beginnen, berichten die Nachrichtensender CNN, ABC News und CBS News.
Abrego Garcias Fall fand große Beachtung, er steht exemplarisch für eine größere Debatte über das Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump bei Abschiebungen. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene davor ausreichend rechtliches Gehör erhalten. Abrego Garcia war im März trotz Abschiebeschutzes aus den USA nach El Salvador ausgeflogen worden. Als Teil einer größeren Gruppe von Migranten wurde er in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis „Cecot“ (Centro de Confinamiento del Terrorismo) in El Salvador gebracht. Nach einem langen juristischen Streit wurde er im Juni in die USA zurückgebracht. Die US-Regierung sprach damals von einem „administrativen Fehler“.
Medienberichten zufolge saß Abrego Garcia zuletzt in einer Haftanstalt im US-Bundesstaat Tennessee. Er muss sich unter anderem wegen unrechtmäßiger Beförderung von Migranten verantworten. Bis zum eigentlichen Prozess darf er unter Auflagen bei seiner Familie bleiben – dieser soll im Januar beginnen, berichten die Nachrichtensender CNN, ABC News und CBS News.
Juri Auel
Nach Nationalgarde in Washington: Trump droht Chicago
US-Präsident Donald Trump droht damit, seine umstrittenen Maßnahmen gegen Kriminalität nach Washington auch auf die Stadt Chicago auszuweiten. „Ich denke, Chicago kommt als Nächstes“, sagte der Republikaner im Oval Office. Was genau Trump plant, erläuterte er nicht. Zuvor hatte er über die Lage in der US-Hauptstadt gesprochen und dabei die Arbeit der Nationalgarde gelobt.
Der US-Präsident sagte: „Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.“ Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. Chicago liegt im US-Bundesstaat Illinois und zählt zu den größten Städten der USA. Trump hatte unlängst die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Trumps Vorgehen in Washington ist heftig umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei und Informationen der Staatsanwaltschaft des Hauptstadtbezirks nicht her.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Juri Auel
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
Der kriselnde Chipkonzern Intel hat laut Präsident Donald Trump dem Einstieg der US-Regierung mit einem Anteil von zehn Prozent zugestimmt. „Ich denke, es ist ein großartiger Deal für sie“, sagte Trump im Weißen Haus. Nähere Details gab es nicht. Nach bisherigen Angaben geht es darum, dass der US-Staat die Beteiligung als Gegenleistung für die im vergangenen Jahr zugesagten Subventionen von über zehn Milliarden Dollar bekommt. Die Intel-Aktie notierte nach Trumps Ankündigung um rund sechs Prozent im Plus. Der Preis einer Beteiligung von zehn Prozent entspricht in etwa der Höhe der Intel zustehenden Subventionen für den Ausbau der US-Produktion.
Trumps Handelsminister Howard Lutnick hatte vor einigen Tagen gesagt, dass die US-Regierung Aktien ohne Stimmrechte bekommen solle. Damit könnte sie keinen direkten Einfluss auf Management-Entscheidungen ausüben.
Trump bezeichnet die unter seinem Vorgänger Joe Biden Subventionen für Chipkonzerne für den Ausbau der US-Produktion stets als Geldverschwendung. Er setzt lieber auf hohe Importzölle, die die Unternehmen dazu bringen sollen, ihre Halbleiter in den USA zu fertigen. Aktuell werden vor allem Hightech-Chips zum Beispiel für Smartphones fast ausschließlich in Asien produziert - hauptsächlich in Taiwan, um das es geopolitische Spannungen mit China gibt. Deshalb versuchen die USA und Europa seit einigen Jahren, wieder mehr Produktion in den Westen zu holen. Der Bau der Fabriken dauert aber Jahre und kostet Dutzende Milliarden Dollar. Die Abwanderung der Chip-Produktion nach Asien war über Jahrzehnte von hohen Subventionen befeuert worden.
Einstieg bei Intel: Trumps Industriepolitik hat weder Maß noch Ziel
Die Trump-Regierung plant, Anteile am Chiphersteller Intel zu erwerben, was im Widerspruch zu ihrer bisherigen Marktpolitik steht. Während Biden auf Unabhängigkeit von Taiwan setzte, verfolgt Trump eine andere Agenda.
www.sueddeutsche.de
Carina Seeburg
Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf
Inmitten schwieriger Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen mit den USA hebt die kanadische Regierung zahlreiche Vergeltungszölle auf. Ab dem 1. September werde das Land seine Zölle unter anderem für Agrarprodukte, Konsumgüter und Maschinen angleichen, teilt Premierminister Mark Carney auf einer Pressekonferenz in Ottawa mit. Mit der Lockerung der Zölle hofft Carneys Regierung, neuen Schwung in die festgefahrenen Gespräche über ein strategisches Abkommen mit der Trump-Regierung zu bringen.
Carney betont, Kanadas Zugang zum US-Markt sei derzeit vergleichsweise gut und 85 Prozent des bilateralen Handels liefen bereits zollfrei. „Wir haben derzeit den besten Deal weltweit“, sagt Carney. Strafzölle auf US-Autos sowie auf Stahl und Aluminium bleiben jedoch in Kraft.
Die Entscheidung fiel einen Tag nach einem Telefonat zwischen Carney und US-Präsident Donald Trump, das die Regierung als „konstruktives Gespräch“ bezeichnet hatte. Ottawa und Washington verhandeln seit Monaten über ein Abkommen, das wirtschaftliche und sicherheitspolitische vereinen soll - bisher ergebnislos.
Carney betont, Kanadas Zugang zum US-Markt sei derzeit vergleichsweise gut und 85 Prozent des bilateralen Handels liefen bereits zollfrei. „Wir haben derzeit den besten Deal weltweit“, sagt Carney. Strafzölle auf US-Autos sowie auf Stahl und Aluminium bleiben jedoch in Kraft.
Die Entscheidung fiel einen Tag nach einem Telefonat zwischen Carney und US-Präsident Donald Trump, das die Regierung als „konstruktives Gespräch“ bezeichnet hatte. Ottawa und Washington verhandeln seit Monaten über ein Abkommen, das wirtschaftliche und sicherheitspolitische vereinen soll - bisher ergebnislos.