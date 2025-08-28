US-Staatsbeteiligung an Intel – Details des Deals sind klar

Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass in den USA der Staat bei Intel einsteigt, nun wird es konkret: Der Deal hat ein Volumen von 8,9 Milliarden US-Dollar, wie Handelsminister Howard Lutnick auf der Plattform X bestätigte. Es handele sich um eine „faire Vereinbarung für Intel und das amerikanische Volk“.



Künftig besitzt die US-Regierung zehn Prozent der Anteile beim Chiphersteller, der einst in der Branche führend war, seit einigen Jahren infolge von Managementfehlern jedoch in der Krise steckt. Intel hat auf zwei entscheidenden Geschäftsfeldern den Anschluss an die Konkurrenz verloren: bei Smartphone-Chips und bei der künstlichen Intelligenz.



Die Staatsbeteiligung kommt zustande, weil Hilfen, die Intel noch unter der Biden-Regierung erhalten hat, in Anteile am Unternehmen umgewandelt werden. Etwa 433 Millionen Aktien zum Preis von 20,47 US-Dollar erhält der Staat so, der Kaufpreis liegt rund vier Dollar unter dem Schlusskurs von Freitag. Allerdings wird die US-Regierung kein formales Stimmrecht erhalten. Die jetzige Vereinbarung bedeutet eine Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte jüngst noch den Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan wegen dessen Geschäftsbeziehungen nach China gefordert. „Er kam, weil er seinen Job behalten wollte, und am Ende gab er uns zehn Milliarden Dollar für die USA. Wir haben also zehn Milliarden Dollar eingenommen“, sagte Trump am Freitag zu seinem jüngsten Treffen mit Tan am 11. August.



Die Beteiligung an Intel ist die jüngste in einer Reihe ungewöhnlicher Vereinbarungen der US-Regierung mit Unternehmen. So erhält sie als Gegenleistung für Exportgenehmigungen für bestimmte Chips nach China 15 Prozent der dortigen Umsätze des Herstellers Nvidia. Zudem soll das Pentagon größter Anteilseigner des Bergbauunternehmens MP Materials werden, um die Produktion von Seltene-Erden-Magneten zu steigern. Bei der Übernahme von U.S. Steel durch die japanische Nippon Steel handelte die Regierung eine „goldene Aktie“ mit bestimmten Vetorechten für sich aus. Die weitreichenden Eingriffe in Unternehmensangelegenheiten haben Kritiker auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass Trumps Vorgehen neue unternehmerische Risiken schaffe.